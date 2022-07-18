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На Украине уничтожили первую польскую самоходную гаубицу «Краб»
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Первая польская самоходная гаубица (САУ) «Краб» уничтожена на Украине, сообщил интернет-портал onet.pl со ссылкой на украинские источники.
В мае польские власти заявили о намерении поставить Вооруженным силам Украины 18 САУ этого типа, 10 машин из этой партии были доставлены на Украину к июлю. Сообщается, что в Польше около 100 украинских военнослужащих были обучены стрельбе и управлению САУ «Краб», передает ТАСС.
155-миллиметровая САУ «Краб» серийно производится польским военным предприятием Huta Stalowa Wola и является главной ударной силой польской артиллерии. В настоящее время на вооружении польской армии стоят 70 САУ этого типа. К 2024 году планируется довести численность таких гаубиц до 120 штук.
Подробности уничтожения польской самоходки на Украине не сообщаются.
Напомним, в воскресенье в Минобороны заявили, что в районе населенного пункта Красноармейск Донецкой народной республики высокоточным оружием наземного базирования уничтожены пусковая установка и транспортно-заряжающая машина РСЗО HIMARS производства США.
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, что последней надеждой ВСУ стали «семерки» из США и польские «Крабы».
Медведев рассказал, когда для Киева наступит судный день
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Отдельные украинские политики пытаются угрожать России, имея в виду нападение на Крым, но если что-то подобное произойдет, то для них всех наступит судный день, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев на встрече с ветеранами в Волгограде.
«Отдельные экзальтированные, кровавые клоуны, которые там выскакивают периодически с какими-то заявлениями, еще и пытаются угрожать нам, имея в виду нападение на Крым и так далее. Хочу в связи с этим сказать, что совершенно очевидно, они понимают последствия таких заявлений. А последствия очевидны, что в случае, если что-то подобное произойдет, для них всех там одномоментно наступит судный день. Очень быстрый и тяжелый. Укрыться будет очень сложно», – приводит его слова РИА «Новости».
Ранее Медведев на встрече с ветеранами заявил, что глубинные интересы стран коллективного Запада заключаются в сдерживании России, это концептуальная задача, которая не меняется от года к году.
Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Крымский мост станет объектом, который можно атаковать, «как только» у Украины «появится первая техническая возможность» для этого.
Позже глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что угрозы атаковать Крым или Крымский мост, поступающие от Киева, подтверждают необходимость проведения денацификации и демилитаризации на всей территории Украины.
Напомним, представитель украинского главного управления разведки Вадим Скибицкий заявил, что украинские военные могут применить американские реактивные системы залпового огня HIMARS для атаки объектов на Крымском полуострове. Бывший главнокомандующий НАТО генерал ВС США Филипп Бридлав заявил, что украинская сторона может нанести «сокрушительный удар» по российской, ударив по Крымскому мосту недавно поставленными ракетами Harpoon, и это будет «законной целью».
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Захарова назвала увольнение главы СБУ Зеленским денацификацией
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала увольнение генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой и главы Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Баканова денацификацией.
«Зеленский уволил генпрокурора и главу СБУ. Денацификация идет полным ходом», – написала Захарова в своем Telegram-канале.
Ранее Владимир Зеленский отстранил от занимаемых должностей генпрокурора Украины Ирину Венедиктову и главу Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Баканова.
Напомним, в конце июня стало известно, что Зеленский намерен снять с поста главы Службы безопасности Украины своего друга детства и одноклассника Ивана Баканова из-за провалов, которые могли привести в том числе к потере Киевом контроля над Херсоном. Экс-депутат Верховной рады Олег Царев объяснил возможное увольнение Баканова с поста главы СБУ.
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Хакеры выявили сотрудничающих с военной разведкой Украины россиян
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Хакеры RaHDit выявили сотрудничающих с военной разведкой Украины граждан России и передали список компетентным органам, сообщил один из участников группы на условиях анонимности.
«Мы передали выявленные контакты наших граждан с сотрудниками из того списка военных разведчиков украинских, мы передали туда, куда нужно. Там пускай люди разбираются профессионально специально обученные, которые профессионалы своего дела. Список получился такой достаточно обширный», – приводит слова хакера РИА «Новости».
Он назвал список «достаточно приличным» и посоветовал тем, кто сотрудничает с украинской разведкой, сдаться добровольно.
В прошлый понедельник российская хакерская группа RaHDIt и украинская «Берегини» раздобыли секретные документы украинской армии. Ранее хакерская группа RaHDit («Злые русские хакеры») опубликовала на своем сайте «Немезида» новые данные сотрудников Главного управления разведки Минобороны Украины и связанных с ним лиц. Документы касаются 2,5 тыс. человек. Это, в частности, криминальные характеристики служащих ГУР – среди них есть наркозависимые, судимые за разбои, грабежи, незаконный оборот оружия и наркотиков, квартирные кражи, нанесение тяжких телесных повреждений и изнасилования.
В начале июня RaHDIt обнародовала данные 700 сотрудников Службы безопасности Украины. В начале спецоперации группа RaHDIt одновременно взломала все 755 правительственных украинских сайтов, в частности, были взломаны сайты местных органов власти по всей Украине. Также на портале хакерской группы «НемеZида» опубликованы сведения о более 11 тыс. сторонников националистических формирований Украины.
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Шольца заподозрили в намерении «морозить Германию до последнего немца»
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Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас выразил мнение, что канцлер Германии Олаф Шольц готов «морозить Германию до последнего немца».
«Шольц готов воевать не только до последнего украинца, но и морозить Германию до последнего немца», – написал Клишас в своем Telegram-канале.
В свою очередь первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров выразил надежду, что «когда Россия решит задачи специальной военной операции на Украине, канцлер Германии Шольц уже будет в отставке и думать об антироссийских санкциях ему не придется». «Зимними холодными вечерами замерзающие немцы будут «по-доброму» вспоминать своего незадачливого экс-канцлера», – написал Джабаров в своем Telegram-канале.
Ранее Шольц исключил отмену санкций Евросоюза против России в случае заключения мира на Украине на условиях Москвы. В прошлую пятницу в Британии посулили Шольцу скорую отставку или «капитуляцию» перед российским лидером Владимиром Путиным.
В минувшее воскресенье глава сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер заявил, что газохранилища Германии недостаточно заполнены, чтобы пережить зиму без газа из России. Ранее он предупреждал, что цены на газ в Германии могут вырасти в три раза. В свою очередь директор Института экономики Германии Михаэль Хютер заявлял, что если страны ЕС не станут делиться топливом при дефиците, то европейский газовый рынок может рухнуть. Глава МВД Германии Нэнси Фезер предупреждала о возможности радикальных протестов на фоне стремительного роста цен на энергоносители и непростой ситуации с поставками газа.
Напомним, поставки газа по ключевому газопроводу «Северный поток» из России в Европу прекратились 11 июля в 7.00 мск. В начале июля оператор «Северного потока» компания Nord Stream AG подтвердила временную остановку обеих ниток газопровода на период до 21 июля для проведения ежегодного планового ремонта. На фоне паники вокруг нехватки российских энергоресурсов Германия заявила, что полностью прекратит закупать российский уголь 1 августа, а с 31 декабря откажется и от российской нефти.
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Минобороны показало уничтожение пусковой установки американской РСЗО HIMARS на Украине
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Минобороны России опубликовало видео уничтожения в Донецкой народной республике высокоточным оружием наземного базирования пусковой установки и транспортно-заряжающей машины реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, поставленных на Украину США.
На кадрах видно, как военнослужащие прицеливаются и наносят удар по американским пусковым установкам, передает ТАСС.
M142 HIMARS – высокомобильная РСЗО, разработанная американской компанией Lockheed Martin. Установка с шестью направляющими для пуска ракет калибра 227 мм или одной управляемой оперативно-тактической баллистической ракеты семейства ATACMS смонтирована на пятитонном шестиколесном шасси семейства средних тактических автомобилей FMTV.
Ранее в Минобороны заявили, что в районе населенного пункта Красноармейск Донецкой народной республики высокоточным оружием наземного базирования уничтожены пусковая установка и транспортно-заряжающая машина РСЗО HIMARS производства США.
Рота теробороны ВСУ бежала с позиций в ДНР
На фоне значительных потерь в рядах ВСУ нарастают случаи дезертирства, сообщил в ходе брифинга в воскресенье официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«Так, стрелковая рота 58-го батальона 104-й отдельной бригады территориальной обороны, находившаяся в оперативном подчинении командира 108-го батальона 10-й горно-штурмовой бригады, в районе населенного пункта Верхнекаменское Донецкой Народной Республики в полном составе покинула свои позиции, убыв в неизвестном направлении», – приводятся его слова в Telegram-канале Минобороны.
Как сообщил Конашенков, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 257 самолетов, 140 вертолетов, 1558 беспилотных летательных аппаратов, 355 зенитных ракетных комплексов, 4084 танка и других боевых бронированных машин, 747 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3151 орудие полевой артиллерии и миномет, а также 4379 единиц специальной военной автомобильной техники.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
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Историк указал на параллели между Сталинградской битвой и спецоперацией на Украине
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«Начало спецоперации на Украине стало символом перемен в наших отношениях с Западом так же, как и Сталинградская битва 80 лет назад внесла перелом в ход мировой истории», – сказал газете ВЗГЛЯД историк Александр Макушин. 17 июля 1942 года началось крупнейшее и самое кровопролитное сражение в истории – Сталинградская битва.
«В июле 1942 года в городе, носящем имя тогдашнего лидера нашей страны – Сталинграде, на плацдарме, который открывал немцам выход к Волге, мы переломили сопротивление немецко-фашистских войск и остановили их наступление на южном направлении. Так же и 23 февраля 2022 года решение высшего военно-политического руководства России и лично президента Владимира Путина о начале специальной военной операции ознаменовало слом наступательной тактики НАТО», – пояснил член Ассоциации историков Союзного государства, эксперт РВИО Александр Макушин.
Эксперт напомнил, что тогда советские войска окружили одну из крупнейших военных группировок в мировой истории и заложили фундамент для разгрома считавшегося до этого непобедимым вермахта. «Кроме того, мы впервые захватили германского фельдмаршала – командующего 6-й немецкой армией фельдмаршала Фридриха Паулюса. Примечательно, что спустя 80 лет спецоперация показала отступление тоже казавшихся непобедимыми войск НАТО и коллективного Запада на Украине», – заметил он.
Кроме того, напомнил собеседник, именно в ходе Сталинградской битвы был издан знаменитый приказ № 227 Народного комиссара обороны СССР Иосифа Сталина: «О мерах по укреплению дисциплины и порядка в Красной армии и запрещении самовольного отхода с боевых позиций», больше известный в народе как: «Ни шагу назад!». «Точно так же произошло и сейчас: России не оставили выбора, проводить или нет спецоперацию на Украине – отступать стало некуда. В итоге сегодня, как и в 1942 году, мы перешли в контрнаступление», – указал он.
Причем, как отметил историк, интересно, что состав противников тоже практически не поменялся – например, на стороне Гитлера воевало около полумиллиона поляков. «Хорватские неонацисты участвовали на стороне Третьего рейха в битвах против сербов. Как видим, они и сейчас поставляют оружие и оказывают другую военную помощь Украине», – подчеркнул он.
Макушин добавил, что даже предыстория у обоих конфликтов похожая: в последние годы Запад постоянно наступал на Россию, заново выращивая на Украине нацизм и русофобию, и в 2014 году начались позиционные бои, как и боевые действия под Сталинградом, предваряющие контрнаступление советских войск.
«Кстати, как тогда, так и сейчас номинально монолитный коллективный Запад, говорящий о единой цели, начинает рассыпаться, и страны принимаются предъявлять друг другу взаимные претензии, когда происходит перелом на поле боя не в его пользу. Мы видели, каким тоном с нами разговаривал тот же Макрон, да и другие лидеры западных стран. А сейчас, когда Россия, еще ничего, по сути, всерьез не начиная, освободила уже такие большие территории на Украине, мы видим, как ушел в отставку Борис Джонсон, вовремя подал прошение об отставке Марио Драги, зная, чем это все закончится, другие лидеры подвергаются жесткой критике в своих же странах», – резюмировал эксперт.
Ранее президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский также подтвердил: начатая Россией специальная военная операция на Украине, повторяя Сталинградскую битву, обозначила новый коренной перелом мировой истории.
«Ровно 80 лет назад вспыхнула Сталинградская битва, которая стала началом конца Третьего рейха, обозначив тот рубеж, после которого его наступление на восток выдохлось, и фронт медленно, с тяжелыми боями, но неуклонно и неудержимо покатился к Берлину. С Победы прошло 77 лет – и все вернулось на круги своя. Снова нацисты в Европе, да и не только в ней одной, головы подняли. Как же, на дворе пересмотр итогов Второй мировой войны с подачи и благословения наших бывших «союзников»! Можно опять повторить вечный «Дранг нах ост», начиная с Украины, которая стала опорной базой и плацдармом для нового нацизма...» – написал Сатановский в своем Telegram-канале.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
Сталинградская битва – одна из самых масштабных и трагических битв Великой Отечественной войны. Она началась 17 июля 1942 года и продолжалась до 2 февраля 1943 года. Двести дней и ночей на берегах Дона и Волги, при протяженности фронта от 400 до 850 километров, продолжалась эта ожесточенная битва.
В ней участвовало с обеих сторон свыше 2,1 млн человек, а по масштабам и напряженности боевых действий Сталинградская битва превзошла все предшествующие ей сражения мировой истории, сообщает Российское военно-историческое общество.
Эта битва внесла решающий вклад в достижение коренного перелома в Великой Отечественной войне. Советские вооруженные силы захватили стратегическую инициативу и удерживали ее до конца войны. Поражение фашистского блока под Сталинградом подорвало доверие к Германии со стороны ее союзников, способствовало активизации движения Сопротивления в странах Европы. Япония и Турция вынуждены были отказаться от планов активных действий против СССР.
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Власти Запорожской области заявили об ультиматуме Запада Зеленскому
Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что западные кураторы поставили перед президентом Украины Владимиром Зеленским ультиматум – не сдавать город Славянск в Донецкой народной республике, в противном случае будет прекращено военное финансирование.
«По имеющейся у меня информации, на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины у Зеленского обсуждалась критическая ситуация, по которой они получили ультиматум от своих британских и американских кураторов, что в случае потери Славянска военное финансирование режима будет прекращено», – сказал Рогов в эфире радиостанции «Комсомольская правда», передает РИА «Новости».
При этом Рогов подчеркнул, что потеря контроля украинских войск над Славянском неминуема и неотвратима.
«При том, что они сейчас берут в заложники детские учреждения и массу других гадостей творят, они понимают, что удержаться они там не смогут», – подчеркнул Рогов.
Напомним, украинские националисты проводят обстрелы жилых кварталов Славянска, чтобы обвинить ВС России и распространить антироссийские настроения в городе, заявил глава российского Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Шольц исключил отмену санкций ЕС в случае мира на Украине на условиях России
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Европейский союз (ЕС) не отменит санкции против России, если Москва и Киев заключат мирное соглашение на условиях РФ, выразил мнение канцлер Германии Олаф Шольц в статье, опубликованной в издании Frankfurter Allgemeine Zeitung.
«Частью новой реальности является то, что в последние месяцы Европейский союз также консолидировался. Он весьма единодушно отреагировал на российскую агрессию и ввел беспрецедентно жесткие санкции», – приводит слова Шольца ТАСС.
«Мы с самого начала знали, что нам, возможно, придется сохранять наши санкции в силе долгое время», – добавил глава правительства ФРГ. «И нам также ясно, что ни одна из этих санкций не будет снята в случае продиктованного Россией мира, – продолжал он. – Для России нет другого пути к соглашению с Украиной, чем тот, который может быть принят украинцами». «Мы будем поддерживать Украину до тех пор, пока она нуждается в этой поддержке: экономической, гуманитарной, финансовой и поставками оружия. В то же время мы гарантируем, что НАТО не станет стороной войны», – пообещал канцлер Германии.
По словам политика, он рассчитывает избавить Германию от энергетической зависимости от России, однако признает, что «этот путь непрост даже для такой сильной и процветающей страны, как ФРГ». «Нам понадобится выносливость», – заявил Шольц. Канцлер признал, что многие немцы страдают от последствий нынешних событий на Украине, прежде всего от высоких цен на бензин и продукты питания.
«Ни одна страна мира не может в одиночку противостоять такому развитию событий», – написал Шольц о вызове, с которым мировая экономика, по его словам, не сталкивалась на протяжении последних десятилетий. «Необходимо держаться вместе (работодателям, профсоюзам, ученым и должностным лицам) для того, чтобы выйти из кризиса более сильными и независимыми <…>», – полагает канцлер ФРГ.
В прошлую пятницу в Британии посулили Шольцу скорую отставку или «капитуляцию» перед российским лидером Владимиром Путиным.
Напомним также, президент Сербии Александар Вучич назвал конфликт на Украине мировой войной Запада против России. 7 июля президент России Владимир Путин на встрече с руководством Госдумы и лидерами фракций заявил, что войну на Украине развязал Запад, организовав и поддержав на Украине антиконституционный вооруженный переворот в 2014 году, а затем поощряя и оправдывая геноцид в отношении людей в Донбассе.
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Зеленский назвал причину увольнения генпрокурора Украины и главы СБУ
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что отстранил от занимаемых должностей генпрокурора Украины Ирину Венедиктову и главу Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Баканова в связи с фактами государственной измены со стороны сотрудников ведомств.
«Я принял решение об отстранении от должности Генерального прокурора и об отстранении главы Службы безопасности Украины. На сегодня зарегистрировано 651 уголовное производство по государственной измене и коллаборационистской деятельности работников органов прокуратуры, органов досудебного расследования, других правоохранительных органов», – приводит слова Зеленского РИА «Новости».
По его словам, в 198 уголовных производствах соответствующие лица поставлены в известность о подозрении. «В частности, более 60 работников органов и СБУ остались на оккупированной территории и работают против нашего государства», – сказал Зеленский.
Он подчеркнул, что «такой массив преступлений против основ национальной безопасности государства и связи, зафиксированные между работниками силовых структур Украины и спецслужбами России ставят очень серьезные вопросы соответствующим руководителям».
Ранее Зеленский отстранил от занимаемых должностей генпрокурора Украины Ирину Венедиктову и главу Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Баканова. Захарова назвала увольнение генпрокурора Украины и главы СБУ денацификацией.
Напомним, в конце июня стало известно, что Зеленский намерен снять с поста главы Службы безопасности Украины своего друга детства и одноклассника Ивана Баканова из-за провалов, которые могли привести в том числе к потере Киевом контроля над Херсоном. Экс-депутат Верховной рады Олег Царев объяснил возможное увольнение Баканова с поста главы СБУ.
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Шойгу поставил приоритет группировке «Восток» в рамках спецоперации на Украине
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Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу проинспектировал российскую группировку «Восток», выполняющую задачи специальной военной операции на Украине, и дал указания командующему на приоритетное поражение высокоточным оружием ракетных и артиллерийских средств большой дальности противника.
«На командном пункте командующий группировкой «Восток» генерал-лейтенант Рустам Мурадов доложил главе российского военного ведомства о текущей обстановке и ходе выполнения поставленных боевых задач по разгрому сил противника в зоне ответственности», – говорится в Telegram-канале Минобороны.
«Генерал армии Сергей Шойгу, отметив усиление ударных возможностей группировки, дал указания командующему на приоритетное поражение высокоточным оружием ракетных и артиллерийских средств большой дальности противника, из которых ведутся обстрелы жилых кварталов населенных пунктов Донбасса и осуществляются намеренные поджоги полей с пшеницей, а также хранилищ с зерновыми», – сообщили в ведомстве.
Напомним, в прошлую субботу Шойгу проинспектировал участвующие в СВО группировки войск «Юг» и «Центр», возглавляемые генералом армии Сергеем Суровикиным и генерал-полковником Александром Лапиным.
Глава МИД Китая пообещал не сидеть сложа руки при эскалации на Украине
Министр иностранных дел КНР Ван И в ходе телефонного разговора с венгерским коллегой Петером Сийярто заявил, что Пекин не намерен сидеть сложа руки и пассивно наблюдать за эскалацией украинского конфликта, будет упорно содействовать продвижению мирных переговоров, сообщил МИД Китая.
«Наша страна не относится к государствам, вовлеченным в кризисную ситуацию на Украине, однако мы не намерены сидеть сложа руки и со стороны пассивно наблюдать за тем, что происходит. Украинский кризис нанес серьезный удар не только по Европе, его негативные последствия уже отразились на всем мире», – приводит ТАСС слова Ван И, которого цитирует внешнеполитическое ведомство КНР.
Глава МИД Китая заверил, что Пекин не собирается «подливать масло в огонь» и будет «упорно содействовать продвижению мирных переговоров». «Кризис на Украине преподал нам суровый урок, и каждой из заинтересованных сторон следует серьезно к этому отнестись», – добавил министр.
Он выразил мнение, что в сложившейся ситуации необходимо путем скоординированных усилий мирового сообщества создать «эффективный и устойчивый механизм обеспечения безопасности в Европе».
Ранее в Китае предупредили о риске начала конфронтации между Россией и НАТО с последующей ядерной войной в Европе из-за Украины.
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В ДНР заявили о развитии наступления союзных войск на Соледар
Силы Донецкой и Луганской народных республик при поддержке российских военных установили контроль над селами Новая Каменка и Стряповка под Соледаром, сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.
«По состоянию на 17 июля 2022 года на территории Донецкой Народной Республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС России освободила 253 населенных пункта, включая Новую Каменку и Стряповку», – цитирует сообщение штаба «Донецкое агентство новостей».
Уточняется, что на данный момент продолжается наступление в сторону Соледара.
Накануне в Минобороны заявили, что ВСУ оборудовали в одной из школ Соледара опорный пункт, в подвале создан склад боеприпасов, а на прилегающей территории размещено тяжелое вооружение.
Ранее в ЛНР заявили, что украинские военные пока могут покинуть Северск, но лишь малыми группами в направлении Соледара, все дороги находятся под контролем союзных сил.
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Губернатор Курской области объяснил стрельбу в Глушковском районе
Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что звуки выстрелов в Глушковском районе слышны в связи с выполнением боевых задач на границе с Сумской областью.
«Наши военные приступили к выполнению боевых задач в рамках СВО на границе Глушковского района с Сумской областью. Именно поэтому здесь слышны выстрелы. Прошу граждан сохранять спокойствие», – написал Старовойт в своем Telegram-канале.
Напомним, в понедельник власти Курской области предложили создать в регионе именной батальон материально-технического обеспечения СВО «Сейм». По словам главы региона, среди основных задач создаваемого батальона – подвоз горючего, продовольствия, боеприпасов для военнослужащих в зоне проведения специальной военной операции.
Напомним также, 5 июля в результате обстрелов Курской области со стороны Украины повреждения получили восемь жилых домов, церковь, водонапорная башня, хозяйственный постройки и электрические сети.
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Сатановский сравнил спецоперацию на Украине со Сталинградской битвой
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Начатая Россией специальная военная операция на Украине, повторяя Сталинградскую битву, обозначила новый коренной перелом мировой истории, заявил президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский.
«В начале 90-х Фидель Кастро сказал, что «следующая война в Европе будет между Россией и фашизмом, только фашизм будет называться демократией». Как в воду глядел... 17 июля на дворе. Ровно 80 лет назад вспыхнула Сталинградская битва, которая стала началом конца Третьего рейха, обозначив тот рубеж, после которого его наступление на восток выдохлось и фронт медленно, с тяжелыми боями, но неуклонно и неудержимо покатился к Берлину. С Победы прошло 77 лет – и все вернулось на круги своя. Снова нацисты в Европе, да и не только в ней одной, головы подняли. Как же, на дворе пересмотр итогов Второй мировой войны с подачи и благословения наших бывших «союзников»! Можно опять повторить вечный «Дранг нах ост», начиная с Украины, которая стала опорной базой и плацдармом для нового нацизма...» – написал Сатановский в своем Telegram-канале.
«Им, которые на Западе успешно «замотали» объявленную после войны денацификацию, сохранили нужные для будущей войны против нашей страны кадры и вырастили новые поколения нацистов, а заодно провели работу над ошибками, вроде использования в качестве нового фюрера украинского необандеровского рейха этнического еврея, сейчас легче. Они воюют не с Российской империей и не с Советским Союзом. От той страны осталась едва ли половина, причем почти вся та территория, которую Гитлеру пришлось завоевывать в 1941-м, и так уже у них в руках. Считай, полдела сделано. Речь для них на сегодня идет только о войне с Россией и Белоруссией. С Китаем, который для них такая же цель, как и наши страны, они позже разбираться будут», – отметил политолог.
По его словам, эту войну против России ведут и сейчас. «Но и мы ее ведем, хотя пока только в рамках СВО на Украине, превращенной в новый европейский форпост нацизма. Сколько лет понадобилось Гитлеру для того, чтобы высокообразованная, культурная, демократическая Германия превратилась в Третий рейх? Чтобы выросло поколение немцев, готовое сгореть в огне Второй мировой войны, свято уверенное в своей национальной исключительности и праве на мировую гегемонию, обернувшуюся гетто, газовыми камерами и печами крематориев в концлагерях, теорией расовой исключительности – и в итоге Нюрнбергским трибуналом? На Украине у них было больше времени, больше денег, и ей дали больше оружия. Всем миром собирали и собирают...» – написал он.
При этом, по словам Сатановского, те, кто готовил полигон войны с нашей страной «до последнего жителя Украины», боятся лишь одного: «Чтобы эта война по ним самим не ударила, не рассчитывали – так это на то, что их в последний момент опередят». «Сначала, несмотря на восемь лет подготовки, не получилось повторение 22 июня 1941 года, а теперь СВО, повторяя Сталинградскую битву, обозначила новый коренной перелом мировой истории. Однополюсный миропорядок, построенный Западом под свою исключительную гегемонию, рушится. В очередной раз оживший нацизм уничтожается руками российских военных. Их мужеству и героизму сегодня, в 80-ю годовщину Сталинградской битвы, мы отдаем должное!» – заключил политолог.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.