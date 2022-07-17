Высокоточным ударом на территории ДНР уничтожена установка ВСУ РСЗО HIMARS

В районе населенного пункта Красноармейск Донецкой народной республики высокоточным оружием наземного базирования уничтожены пусковая установка и транспортно-заряжающая машина реактивной системы залпового огня HIMARS производства США, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Кроме того, в результате высокоточных ударов ВКС России по пункту временной дислокации 92-й механизированной бригады в городе Чугуеве Харьковской области уничтожено до 200 человек личного состава 2-го и 3-го батальонов соединения, а также более десяти единиц бронетанковой техники, сообщается в Telegram-канале Минобороны.

Также Конашенков сообщил, что высокоточными ракетами большой дальности воздушного базирования в одном из корпусов промышленного предприятия города Одессы уничтожен склад хранения противокорабельных ракет Harpoon, переданных Украине странами НАТО.

В результате удара по пункту дислокации 97-го батальона 60-й мотопехотной бригады ВСУ в районе населенного пункта Новоданиловка Запорожской области уничтожено до 65 националистов и свыше 10 единиц специальной автомобильной техники.

Кроме того, по данным российского военного ведомства, высокоточным оружием ВКС России за сутки уничтожены: четыре пункта управления, в том числе батальона 59-й мотопехотной бригады в районе Зеленый Гай Николаевской области и 242-го батальона 241-й бригады территориальной обороны в районе Дергачи Харьковской области, шесть складов боеприпасов в районах населенных пунктов Бондарное и Васюковка Донецкой народной республики, Малиновка Запорожской области, Червоное Сумской области, а также военная техника ВСУ и живая сила в 19 районах, включая иностранных наемников в четырех пунктах временной дислокации в районах Константиновки Харьковской области и Дзержинска Донецкой народной республики.

По словам Конашенкова, в рамках контрбатарейной борьбы уничтожен взвод реактивных систем залпового огня, девять артиллерийских взводов гаубиц «Гиацинт-Б» и орудий Д-30 в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Серебрянка, Бондарное, Дроновка и Звановка Донецкой народной республики, а также подразделения артиллерии на огневых позициях в 107 районах.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражены 21 пункт управления, живая сила и военная техника ВСУ в 189 районах, добавил представитель Минобороны России.

Истребительной авиацией ВКС России сбит в воздухе украинский вертолет Ми-17 в районе Славянска Донецкой народной республики, сообщил Конашенков.

Также, по его словам, российскими средствами противовоздушной обороны уничтожен один самолет Су-25 воздушных сил Украины в районе Великой Камышевахи Харьковской области и один украинский беспилотный летательный аппарат в районе населенного пункта Большие Проходы Харьковской области.

Кроме того, в районе населенного пункта Дмитренко Херсонской области перехвачена украинская баллистическая ракета «Точка-У», а в районах Изюма Харьковской области, Таврии Запорожской области и Алчевска Луганской народной республики – восемь снарядов реактивных систем залпового огня «Ураган» и HIMARS.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 257 самолетов, 140 вертолетов, 1558 беспилотных летательных аппаратов, 355 зенитных ракетных комплексов, 4084 танка и других боевых бронированных машин, 747 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3151 орудие полевой артиллерии и миномет, а также 4379 единиц специальной военной автомобильной техники», – заключил Конашенков.

Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.