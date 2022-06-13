Последней надеждой ВСУ стали «семерки» из США и польские «крабы»

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13 июня, понедельник  |  Последнее обновление — 19:38  |  vz.ru
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Знаменитая «школа губернаторов» оказалась кузницей кадров не только для России, но и для народных республик Донбасса. Выпускники «школы» Виталий Хоценко и Владислав Кузнецов получили высокие посты в ДНР и ЛНР. Почему в Донбассе понадобился такой десант «варягов» из России и можно ли ожидать подобных назначений в Херсоне и Запорожье? Подробности...
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Россия испытала на Украине технологию воздушных войн будущего

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США боятся российской угрозы с южного направления

Будут ли российские военные маршировать у границ США? Ответа на этот вопрос пока нет, но в США такой перспективы весьма боятся Константин Михальчевский/РИА Новости
«Латинская Америка является для США таким же мягким подбрюшьем, как для нас Кавказ. Нам необходимо будет создавать для США проблемы на этом «дворе». Такими словами российские политологи реагируют на сообщения о том, что Никарагуа открыла российским войскам доступ на свою территорию. И хотя МИД РФ заявляет, что «сенсации в этом нет», в США уже начали нервно реагировать на происходящее. Подробности...
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Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

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По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
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Отказ от бытовых радостей работает на врага

Марина Хакимова-Гатцемайер
Марина Хакимова-Гатцемайер, журналист
Они – там, чтобы мы тут – жили мирной счастливой жизнью. То, что мы продолжаем жить этой «пустой» жизнью – это в чем-то смысл для них там. Ребята работают и сейчас с оружием в руках защищают в том числе и наше право на пикники, и наши дачные посиделки. Подробности...
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Танк был и останется королем на поле боя

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Владислав Шурыгин, военный эксперт, член "Изборского клуба"
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Глеб Простаков, бизнес-аналитик
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    Западные кураторы уже наладили поставку на Украину американских гаубиц M777
    		   13 июня 2022, 18:43
    Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency
    Текст: Михаил Мошкин

    Украинское руководство в Киеве и в прифронтовых районах жалуется западным кураторам на недостаток дальнобойной артиллерии как едва ли не главную причину поражений ВСУ. Здесь есть элемент лукавства – передача крупнокалиберных орудий и муштра персонала идут полным ходом. Но Украина просит уже не меньше тысячи гаубиц. Если она их получит, станут ли они серьезной помехой для спецоперации?

    Вооруженным силам Украины (ВСУ) необходимо достичь паритета с российской армией, а для этого требуется в первую очередь получить тысячу гаубиц калибра 155 мм. Об этом написал в понедельник в одной из соцсетей советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

    Как отмечает ТАСС, западные партнеры Украины, в том числе Соединенные Штаты и Канада, уже предоставили Киеву буксируемые гаубицы M777 требуемого калибра 155 мм и боекомплект к ним. США передали Украине девяносто таких гаубиц, известных среди специалистов как «три семерки», Австралия – шесть аналогичных орудий, Канада – четыре. Также поступали сообщения, что ВСУ применяет французские самоходные артиллерийские установки CAESAR.

    Тем не менее военное и политическое руководство Украины жалуется на хроническую недостачу дальнобойных вооружений. Это касается как реактивных систем залпового огня (тот же Подоляк в воскресенье заявлял, что Украине нужно «не три или четыре» РСЗО, а как минимум триста), так и артиллерии.

    В прошлую пятницу представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий посетовал в интервью The Guardian: украинские военные израсходовали практически все артиллерийские снаряды и без поставок западного вооружения не смогут противостоять России.

    В том же духе – и также обращаясь к западным партнерам – высказался и губернатор Николаевской области Украины Виталий Ким. «Российская армия сильнее. У них много артиллерии и боеприпасов. У нас на складах закончились боеприпасы, поэтому помощь Европы и Америки очень важна», – цитирует его заявление издание Украина.Ру.

    Вместе с тем, как отмечают источники Telegram-канала «Рыбарь», в ВСУ полным ходом идет подготовка артиллерийских подразделений. Обучение проходит как собственно на Украине (к примеру, в 184-м учебном центре в Старичах Львовской области, где бойцы осваивают американские гаубицы M109 Paladin), так и на территории стран НАТО. По данным источника, на базе бундесвера в Идар-Оберштайне проходит ускоренное – до 22 июня – обучение артиллеристов ВСУ применению немецкой 155-мм самоходной артиллерийской установки Panzerhaubitze 2000.

    В Эстонии, на бывшей советской военной базе в Тапа, около четырех десятков бойцов ВСУ изучают британо-германо-итальянские гаубицы FH-70. Пятнадцать таких самодвижущихся пушек установлены на полигоне в Малой Любуше в Ровенской области. К слову, FH-70 не самая новая техника – эксплуатация этих артиллерийских систем началась в странах альянса еще в конце 1970-х.

    Курсы подготовки могут занимать не более 10 дней. Сообщается, что именно столько должны готовить бойцов 44-й отдельной артбригады, после чего их перебросят на запорожское направление, где на участке между Орехово и Гуляйполем периодически проходят артиллерийские дуэли ВСУ и ВС России.

    В последние дни города Донецкой народной республики подвергаются интенсивным атакам с применением ствольной артиллерии, в том числе натовских орудий калибра 155 мм. Это может указывать на применение американских «трех семерок», французских самоходок CAESAR или польских AHS Krab.

    На артиллерийскую помощь из Польши следует обратить особое внимание, указывает военный эксперт Юрий Кнутов. «У Krab – башня британская, от установки AS-90 Braveheart, платформа от южнокорейской гаубицы K9. Это достаточно мощные машины. Главное, надо учесть то, что «Крабы» поляки передали сразу с ремкомплектом, с необходимым оборудованием для ремонта. На территории Польши также будет вестись ремонт этих гаубиц – не только польских, но, думаю, и «три семерки» там тоже будут ремонтироваться», – сказал Кнутов газете ВЗГЛЯД.

    «Тот объем, который уже был передан Западом, далек от того, что требуется вооруженным силам Украины. Но на отдельных направлениях появление таких артиллерийских установок может сыграть значимую роль,

    – подчеркивает эксперт. – Например, в том случае, если с нашей стороны будут задействованы 152-миллиметровые гаубицы 2С3 «Акация» с дальностью стрельбы двадцать с небольшим километров, а с украинской стороны – те же «три семерки», либо французские САУ CAESAR, либо немецкие Panzerhaubitze 2000, которые Германия собирается поставить Киеву. В этом случае нашей артиллерии будет сложнее добивать до позиций противника, а противнику будет проще подавлять наши позиции. Теоретически такая угроза существует, но только при наличии достаточного количества орудий».

    Если украинская сторона получит требуемое количество артиллерийских систем, то на линии фронта может начаться выравнивание боевых возможностей, полагает военный эксперт Владислав Шурыгин. «Слаженные жалобы западным кураторам на недостаток вооружений и боеприпасов звучат с одной лишь целью – в Киеве понимают, что тысячу единиц, наверное, не дадут, но на сотню орудий Запад может и скинуться.

    Сто установок в течение одного месяца, сотня в течение другого – двумястами орудиями вполне можно укрепить достаточно крупную группировку войск.

    Другое дело, есть ли у кураторов в достаточном количестве эти вооружения и готовы ли они их поставлять, – объясняет Шурыгин. – Но если решения о массированных поставках будут приняты, нам в таком случае нужно будет очень серьезно думать – как на все это отвечать».

    Во-первых, не в пользу противника может играть географический фактор, указывает Кнутов. «Если мы говорим о запорожском или херсонском направлениях, то там много участков открытой местности. Здесь артиллерийские установки могут быть нейтрализованы при помощи авиации, либо при помощи крылатых ракет большой дальности «Калибр» или оперативно-тактических комплексов «Искандер», – считает он.

    Во-вторых, вызывает вопросы качество обучения артиллерийских расчетов ВСУ. «В связи с тем, что подготовка ведется ускоренно, качество этого обучения не очень хорошее, – заметил Кнутов. – В частности, по «трем семеркам» есть жалобы на то, что гаубицы выходят из строя из-за нарушения правил эксплуатации. После 40 выстрелов M777 нужен отдых, после 100 выстрелов – техобслуживание. Наши гаубицы, кстати, в этом не нуждаются. Но ради точности ведения огня украинские наводчики делают сначала пристрелочный выстрел, второй – в цель. Точность стрельбы на порядок выше, но и выстрелов больше. А из-за низкого качества подготовки персонала возникает много проблем».  

    Наиболее эффективный вариант нейтрализации артиллерии противника – орудия следует уничтожать еще до их развертывания на позициях, при транспортировке от границы по территории Украины, добавил эксперт.

    Для того, чтобы на подходе эффективно уничтожать артиллерийские системы при помощи авиации, необходимо полностью подавить ПВО противника, отмечает Шурыгин. Возможность «где-то глубоко встречать, на этапах завоза», может оказаться проблематичной, предполагает он. Не исключено, что проблему придется решать «во фронтовом звене, действуя более мобильно – стараться находить и уничтожать орудия раньше, чем их начнут пускать в ход».

    «В любом случае главная задача сейчас – не дать ВСУ накопить серьезный потенциал в тяжелых дальнобойных орудиях, выводить из строя эти орудия до момента вступления в бой или в самом начале боевого применения», – резюмирует Кнутов.

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