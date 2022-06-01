Какую угрозу несет России польская армия

Взгляд
1 июня, среда  |  Последнее обновление — 17:48  |  vz.ru
Разделы

Летний туризм в России столкнулся с противоположными трендами

Летний туризм в России оказался в уникальной ситуации Константин Михальчевский/РИА Новости
На туристическом рынке России сложилась необычная ситуация. С одной стороны, ряд регионов столкнулись с серьезным падением туристов, в их числе Крым. С другой стороны, есть регионы, которые, наоборот, наращивают турпоток. Такие разнонаправленные тенденции обычно не свойственны для отечественного туризма. Почему в этом году все пошло по новому сценарию? Подробности...
Перейти в раздел…

Кто и как саботировал шестой пакет санкций против России

Жемчужиной шестого пакета должно было стать нефтяное эмбарго Егор Алеев/ТАСС
С огромными усилиями Евросоюз все-таки выдавил из себя шестой пакет санкций против России, подразумевающий запрет на экспорт нефти. Но в итоге разные члены ЕС выторговали для себя столько уступок, что шестой пакет напоминает решето и больше вредит самому ЕС, чем России. О каких уступках идет речь и кто эти «счастливчики»?  Подробности...
Перейти в раздел…

Пропаганду радикализма в России спрятали в детскую игру

Рисованные персонажи объясняют участникам игры, как «партизанить» и соблюдать конспирацию Telegram
В Сети открыто действует Telegram-канал, через который российских подростков вовлекают в проукраинские акции. Подготовка «интернет-партизан» похожа на игру: на первых этапах – расклейка стикеров и распространение листовок, далее задания становятся сложнее и опаснее. Анонимные кураторы взяли за основу практику «групп смерти», считают эксперты. Кто может быть причастен к опасной игре, и как ее остановить? Подробности...
Перейти в раздел…

Чем грозит возрождение немецкого духа милитаризма

Похоже, канцлер Шольц решил слегка возродить милитаристский дух Германии Michael Kappeler/Global Look Press
Германия должна создать самую большую армию Европы, заявил немецкий канцлер. Уже даже создан специальный фонд для финансирования этого проекта. Сейчас страна обладает небольшими вооруженными силами, даже по сравнению с численностью армии ФРГ в годы холодной войны. Сможет ли Берлин вновь превзойти всю Европу по военной мощи и против кого он намерен ее использовать?  Подробности...
Перейти в раздел…

Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
Перейти в раздел…

Эрдоган делает ставку на самостоятельность

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Турция сейчас – тот редкий случай, когда, разговаривая с государством, мы можем почти на 100% знать – мы ведем диалог с партнером, а не с куклой, за ниточки которой дергает более могущественный соперник из-за океана. Подробности...

Антицерковная политика Киева является симптомом распада Украины

Роман Лункин
Роман Лункин, исследователь религии, социолог, политолог
Православие на Украине, как и в России, является тем цементом солидарности, который скрепляет и общество, и государство, поэтому подрыв Церкви это и подрыв страны. Подробности...

Террористическое государство на Украине должно быть ликвидировано

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
Почему они снова и снова стреляют в мирные города и села, точно зная, что там нет никаких военных целей? Потому что они террористы. Потому что для них это не война, а террористическая деятельность. Классика терроризма. Подробности...
Обсуждение: 18 комментариев
Перейти в раздел…

Армия Германии возвращает былую мощь

Омбудсмена Украины изгнали из гестапо за жестокость

В США голодают дети

Перейти в раздел…

В ДНР появится собственный торговый флот

У Донецкой народной республики появится собственный торговый флот. В него войдут украинские суда, которые не были выведены судовладельцами из акватории Азовского моря. В первую очередь флот будет задействован для доставки стройматериалов и техники для восстановления городов республики
Подробности...

Корабль Starliner компании Boeing стартовал к МКС

Перспективный космический корабль Starliner компании Boeing в рамках второго тестового полета стартовал к Международной космической станции (МКС) в беспилотном режиме. На первой ступени ракеты-носителя Atlas V использовался российский двигатель РД-180, произведенный НПО «Энергомаш»
Подробности...

Боевики «Азова» начали сдаваться в плен

256 украинских боевиков сдались в плен на мариупольском заводе «Азовсталь». Среди пленных число раненых составляет 51 человек. Большую часть раненых под конвоем отвезли в больницу города Новоазовска. При этом на заводе все еще остается около двух тысяч боевиков
Подробности...
Перейти в раздел…
19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Перейти в раздел…
Ограничение работы аэропортов на юге России изменило в этом году ваши планы на летний отпуск?
  • Да, откажусь от поездки на черноморские курорты

  • Нет, поеду на Черное море на поезде

  • Нет, поеду на Черное море на автомобиле

  • Нет, полечу через Сочи

  • Не планировал отдыхать на Черном море
Как изменится ваше отношение к творчеству нравившегося вам артиста, если его политическая позиция окажется отличной от вашей?
  • Ухудшится

  • Не изменится

  • Улучшится
Вы поддерживаете предложение закрепить в правилах русской орфографии написание слова «Бог» с заглавной буквы?
  • Да, буду следовать правилу, если его введут

  • Да, уже так пишу

  • Нет, но буду следовать правилу, если его введут

  • Нет, буду писать с маленькой буквы
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Российская ПВО сбила украинский «Байрактар» около Херсона
    Более 100 военнопленных ВСУ получили в ДНР статус подозреваемых в преступлениях Эрдоган объявил о начале новой спецоперации в Сирии Путин поддержал идею возродить почетное звание «мать-героиня» Компании «Сухой» и «МиГ» объединились с ОАК
    Кадыров заявил о загнанных нацбатовцами на завод Северодонецка мирных жителях Турция пообещала помочь в разминировании украинских портов Путин объявил о продлении программы льготной ипотеки для многодетных семей Премьер Грузии отчитался об американской военной помощи
    Слуцкий назвал сроки проведения референдума о вхождении Донбасса и Херсонской области в РФ Лавров: Запад стыдливо умалчивает про попавшие под санкции российские суда-зерновозы Украинцев в центре военной подготовки начали учить медитации Умер режиссер «Рабыни Изауры» Милтон Гонсалвеc

    американская помощь


    Военный эксперт: Поставки РСЗО США HIMARS не повлияют на ход спецоперации на Украине

    спецоперация на украине


    Жена Зеленского: Девятилетний сын дает отцу советы по военным вопросам

    американские сми


    Эксперт объяснил слухи о намерении стран ОПЕК отказаться от сделки с Россией по добыче нефти

    Видео

    воссоздание вермахта


    Чем грозит возрождение немецкого духа милитаризма

    аресты судов


    Чем грозят России греко-иранские танкерные войны

    экс-омбудсмен Украины


    Фейки об изнасилованиях не спасли Киев от междоусобицы

    нефтяное эмбарго


    Кто и как саботировал шестой пакет санкций против России

    сезон отпусков


    Летний туризм в России столкнулся с противоположными трендами

    киевский режим


    Герман Садулаев: Террористическое государство на Украине должно быть ликвидировано

    цемент солидарности


    Роман Лункин: Антицерковная политика Киева является симптомом распада Украины

    диалог с партнером


    Тимофей Бордачев: Эрдоган делает ставку на самостоятельность

    на ваш взгляд


    Ограничение работы аэропортов на юге России изменило в этом году ваши планы на летний отпуск?

    Какую угрозу несет России польская армия

    В последнее время Польша ведет себя крайне агрессивно
    		   1 июня 2022, 16:40
    Фото: Artur Widak/Global Look Press
    Текст: Александр Тимохин

    «Судя по всему, Польша переходит к действиям по захвату западных украинских территорий», заявил секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев. А ведь появление польских войск на Украине может привести к их столкновению с российскими Вооруженными силами. Насколько сильна польская армия и что стоит знать для того, чтобы ее победить?

    Не прекращаются сообщения о том, что Польша планирует ввод войск на Украину для возвращения себе отторгнутых в 1939-м году земель. Об этом, в частности, прямо заявляют российские власти – и МИД, и Совбез. Сами поляки пока это отрицают, но, не привлекая внимания, уже призвали резервистов в часть своих соединений, а затем под предлогом учений с американцами полностью развернули свои войска и привели их в высокую степень боевой готовности. Также поляки часть сил перебросили в Румынию и прямо сейчас проводят там учения.

    Президент Путин обещал, что при попытках помешать России на Украине страны, которые это сделают, столкнутся с последствиями, с которыми они никогда ранее в истории не сталкивались. Таким образом, если поляки все-таки попробуют зайти на Украину, то возникнет риск военного столкновения между Польшей и РФ. Может он возникнуть и вследствие гипотетического неадекватного поведения поляков в этом случае. Что стоит иметь в виду в связи с риском военного столкновения с Польшей? Сначала немного о противнике.

    Войско Польское

    Войско польское является типичными европейскими вооруженными силами «средней руки». Они не маленькие, и в рамках альянса НАТО вполне могут стать ядром сильной группировки даже без мобилизационных мероприятий. Но на текущий момент их численность меньше, чем численность вооруженных сил Украины мирного времени – 125 000 человек в действующих войсках и 50 000 резервистов (в ВСУ было 194 000). Польша сейчас находится в начале процесса увеличения численности войск до 300 000 человек.

    Однако цифры – вещь лукавая. Рассмотрим это на двух примерах.

    В Сухопутных войсках Польши 62 000 человек. Основой наземных сил являются четыре дивизии – 11-я бронекавалерийская, 12-я, 16-я и 18-я механизированные, примерно по 14 000 человек каждая. У России намного больше войск на Украине, чем у Польши вообще. Однако поляки явным образом собираются драться именно дивизиями, а не сводными формированиями из батальонных тактических групп, как российские войска. А это значит, что хотя численное превосходство в целом у России, но в местах боевого соприкосновения оно может оказаться у Польши.

    Для примера: при получении той же 11-й дивизией полосы наступления в 20–25 километров, что было бы более-менее нормой для НАТО, ее три бригадных управления двинут на своего противника 9 батальонов и 3 артдивизиона (у них – артиллерийский батальон), прикрытых бригадными частями ПВО и поддержанных дивизионным артполком и дивизионным зенитно-ракетным полком. При этом поляки могут себе позволить большой расход боеприпасов, потому что логистика в дивизии отстроена – в дивизии шесть автомобильных батальонов, по одному в каждой части. Снаряды и топливо будут идти сплошным потоком.

    А сколько у России может быть батальонных групп в полосе 20 километров? Не раскрывая никаких подробностей, скажем, что на нашем единственном плацдарме за Днепром, под Николаевом и Кривым Рогом, их плотность на километр фронта меньше в разы. То есть преимущество в численности-то у России есть, но его еще надо реализовать.

    Другой пример. У Польши всех истребителей, способных вести воздушный бой, меньше, чем у России одних только Су-35. При этом Су-35 в разы сильнее в бою и чем F-16C, и чем МиГ-29. Получается, что на бумаге у России не только подавляющее техническое превосходство, но и численное. Но опять появляются детали.

    Во-первых, польские самолеты в любом случае будут опираться на поддержку НАТО, даже если ввод польских войск на Украину всем НАТО одобрен не будет. Например, американские и другие натовские самолеты дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) будут обеспечивать поляков всей полнотой информации о воздушной обстановке. О том, где и какие наши самолеты сейчас в воздухе, есть ли массовые взлеты истребителей. У России с ее парком самолетов ДРЛО А-50 подобных возможностей в таком же объеме нет.

    Второй вопрос состоит в том, насколько американцы сумели обучить поляков применять авиацию в воздушных наступательных операциях. Западная авиация действует по алгоритму – уничтожение вражеской авиации и подавление ПВО, потом работа по земле. При этом американская «школа» воздушной войны требует применять авиацию в массированных ударах, в том числе и при действиях против вражеских истребителей. Ну или проще – поляки будут кидать в атаку десятки машин. И вопрос, собственно, в том, умеют ли они управлять такими силами. Что если да?

    Тогда Россия, которая на Украине массированных действий авиацией ни разу не предпринимала, может столкнуться в небе с тем же, с чем и на земле – уступающий численно (а в небе еще и технически) противник в каждом бою будет иметь численное превосходство, иногда подавляющее, при имеющемся (благодаря НАТО) превосходстве в знании обстановки. Иначе говоря, командованию ВКС РФ стоит проверить готовность уже своей авиации действовать крупными силами с опорой на самолеты ДРЛО А-50. Пока эта проверка не проведена, говорить о численном соотношении с Польшей бессмысленно.

    Есть и другие факторы, которые надо учитывать. Так, при анализе возможностей ПВО польских дивизий бросается в глаза ее слабость – ПВО поляков несоизмеримо хуже, чем у ВСУ, а уж с нашей-то и сравнивать нельзя. Но эта слабая польская ПВО будет работать вместе с неподавленной сильной украинской. А это многое меняет.

    Таких «мелочей» много. Например, польские вертолеты Ми-24 уступают нашим Ми-28 или Ка-52. Но они входят в состав сухопутных войск, и запрос польских наземных сил на авиаудар проходит меньше командных инстанций, чем у нас где вертолеты в ВКС. 

    Иначе говоря, к списочному составу польских войск и «бумажным» характеристикам все не сводится. Смотришь на них в интернете – все плохо, прикидываешь, как оно может обернуться в реальности, – и многое видится иначе. Но главные риски, связанные с Польшей, в другом.

    Артиллерия и контрбатарейный огонь

    Не секрет, что именно артиллерия является на Украине главной силой на поле боя. В СМИ и телеграм-каналах постоянно всплывают «артиллерийские дуэли». Что все это значит? Дело в том, что и Россия, и ВСУ пытаются (в случае с ВСУ правильнее сказать пытались) возложить максимум задач по поражению противника именно на артиллерию. Это правильно, так как расходовать снаряды намного лучше, чем расходовать людей. Однако опять-таки есть нюансы.

    Существует такой термин, как контрбатарейная борьба. Специальные подразделения артиллерийской разведки, используя передвижные наземные радиолокационные станции (РЛС), специально созданные для засечки снарядов, определяют местонахождение вражеской артиллерии, ведущей огонь прямо сейчас. Потом командование артиллерийской части с помощью беспилотника или иных средств уточняет положение стреляющих орудий врага и само потом наносит по ним артиллерийский удар. Конечно, воюющие стороны этой тактикой владеют, понимают ее, и, отстрелявшись с позиции в течение нескольких минут, потом с нее в предельном темпе уходят, чтобы не попасть под контрбатарейный огонь. Вот это и есть «артиллерийская дуэль».

    Так вот, Польша технически способна вести контрбатарейный огонь несоизмеримо лучше, чем Украина. И возможности поляков по недопущению поражения своих пушек несоизмеримо выше, чем даже у России. Конечно, тут опять встает вопрос о том, обучены ли поляки так воевать реально. Но с точки зрения имеющейся боевой техники, систем связи и управления, а также методов ведения войны НАТО они должны быть в силах воевать примерно на американском уровне. А американцы, по опыту боев в Ираке в 2003 году, «выносят» любую противостоящую им артиллерию в течение считанных часов.

    Все ресурсы для того, чтобы вести контрбатарейную борьбу с артиллерией западного уровня, у нас есть. Однако это требует ряда организационных мер, которые стоит начать претворять в жизнь прямо сейчас.

    Крылатые ракеты

    Польша имеет на вооружении крылатые ракеты JASSM-ER американского производства. Это малогабаритная, малозаметная крылатая ракета, запускаемая с самолета F-16. Ее специфика – дальность, по пресс-релизам превышающая 900 километров. Чтобы было понятно: польский F-16, находясь в воздухе где-то километров в пятидесяти к западу от Житомира, то есть на восточной границе того, что принято называть Западной Украиной, может нанести удар по Москве.

    Конечно, эту ракету могут по пути сбить. С другой стороны, цель трудная, даже для С-400. А утыкать всю границу между Россией и Украиной частоколом из зенитно-ракетных комплексов невозможно.

    Сколько у Польши таких ракет? Первая поставка в 2017 году была в размере 40 единиц, всего Конгресс США одобрял поставку 70-ти. Были ли засекреченные поставки, неизвестные СМИ, вопрос открытый. Но при экстренной необходимости США передадут Польше из наличия сотни или тысячи таких ракет. А Польша, если уж совсем все пойдет вразнос, не будет ограничена в выборе целей складами с оружием.

    Фактор эскалации – Калининград

    Если Россия эффективно расправится с поляками на Украине, то у Польши есть козырь, который способен превратить войну на Украине как минимум во всеевропейскую, – это атака Калининграда. Удержать его будет крайне сложно. О необходимости отнять у России Калининград в Польше заговорили с началом операции на Украине, когда реальные боевые возможности российской армии стали очевидны. И хотя вели их военные отставники, ни одно из польских официальных лиц никогда не попыталось разрядить обстановку по этим поводам.

    Калининградский эксклав находится очень далеко – доставка воинского подразделения или части более-менее значительной численности возможна только по морю и длится сутки. Расстояние от наших портов до Балтийска по воде около 1000 километров и большая их часть – узкий коридор Финского залива, южный берег которого занят НАТО, а после вступления туда Финляндии будет занят и северный.

    Если предположить, что на Украину пойдут две дивизии, то значит, что на Калининград у Польши останется еще две и одна воздушно-десантная бригада, плюс то, что туда можно будет перебросить с Украины, плюс части из резервистов. Польша легко опередит Россию с переброской войск к Калининграду, легко создаст огневое превосходство. Наши корабли в военно-морской базе Балтийск могут быть уничтожены огнем польской артиллерии с польской территории без пересечения границы.

    Польша имеет мало кораблей с ракетным оружием, но в ее условиях ударные задачи над морем может выполнять авиация. Еще у поляков есть береговые ракетные комплексы с противокорабельными ракетами NSM, малозаметными и не чувствительными к традиционным помехам. А еще у них есть возможность быстро ставить мины в больших количествах и многочисленные тральные силы для уничтожения мин российских.

    В общем, Польша – не Украина. При меньшей численности войск этот орешек раскалывать будет сложнее. И у поляков, помимо их неадекватности и явно проявленного желания пролить кровь наших военных, помимо известной храбрости их солдат, будут еще и очень весомые козыри, перечисленные выше. Конечно, у них нет боевого опыта, сравнимого с нашим, и неизвестно, насколько они реально готовы. Но лучше быть самим готовыми к любому повороту событий.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •