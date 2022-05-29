Экс-командующий ВДВ сказал, какое указание от США получила Польша по Украине

Соединенные Штаты, опасаясь прямой конфронтации Североатлантического альянса с Россией, запретил Польше направлять на Украину своих военных, заявил экс-командующий Воздушно-десантными войсками России генерал-полковник Георгий Шпак.

Шпак в интервью RT прокомментировал учения на западе Белоруссии и ответил на вопрос, являются ли эти маневры подготовкой к польскому вторжению. «Поляки под национальным флагом не пойдут ни на Белоруссию, ни на Украину. В Донбасс, куда-нибудь на Львовщину или Тернопольщину могут отправиться наемники, добровольцы, волонтеры – как их ни назови, но никак не военнослужащие польской армии. Польша входит в НАТО, а один выстрел со стороны НАТО в сторону России – это начало Третьей мировой войны. Это понимают все, и, думаю, Варшава получила из Вашингтона очень четкую команду: не инициативничать. Америка не хочет погибнуть из-за Украины или из-за Польши», – подчеркнул экс-командующий ВДВ России.

Генерал-полковник также добавил, что в случае начала Третьей мировой, человечество столкнется с глобальным ядерным конфликтом, в котором «победителей не будет».

«Что касается учений в Белоруссии, то это стандартные военные меры в ответ на проходящие по ту сторону границы маневры натовских войск. Западный военный блок сейчас проводит их целыми сериями, одни за другими. Александр Лукашенко демонстрирует, что и он держит порох сухим», – добавил он.

Накануне глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Польша появилась благодаря СССР и выживала благодаря России. Он предупредил, что Польша «станет былью» так же быстро, как стала страной, если «не перестанет тявкать».

В конце апреля глава МИД России Сергей Лавров указал на Польшу как на единственную страну НАТО, которая желает прямого военного конфликта с Россией. Тогда же глава СВР Сергей Нарышкин заявил, что США и Польша разрабатывают планы установления военно-политического контроля Варшавы над «историческими владениями» на Украине.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД