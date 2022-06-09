Как российские войска прорвали оборону ВСУ у Славянска

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9 июня, четверг  |  Последнее обновление — 18:16  |  vz.ru
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Всемирный банк делает Россию виноватой в экономических проблемах США и ЕС REUTERS/Kai Pfaffenbach/Illustration
Всемирный банк прямо винит Россию в самом резком замедлении мировой экономики за последние 80 лет. Однако Запад явно льстит российской – шестой в мире экономике, которая якобы положила на лопатки в том числе американскую экономику. На самом деле США и ЕС используют спецоперацию России на Украине лишь как повод, чтобы найти крайнего в неизбежном кризисе, запущенном американской ФРС и европейским ЦБ задолго до февраля этого года. Подробности...
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Венгры поставили Зеленскому диагноз

Ласло Кёвер и Виктор Орбан. Ближайшие соратники с 1988 года Chris Kleponis, Matti Matikainen/
Global Look Press
Конфликт между властями Венгрии и Украины дошел до того, что спикер венгерского парламента усомнился в психическом здоровье Зеленского. Ранее Будапешт добился того, что из санкционного списка ЕС вычеркнули патриарха Кирилла. Почему венгры решили защитить русское православие и за что возненавидели Украину? Подробности...
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Как Петр Великий победил европейское презрение к «русским варварам»

Петр был великим и на полях сражений Владимир Вдовин/РИА Новости
9 июня исполняется 350 лет со дня рождения одного из самых выдающихся правителей России – императора Петра I. По справедливости он вошел в историю под почетным именем «Великий». Главные достижения Петра общеизвестны, но одно из них, не столь часто упоминаемое, в текущей международной обстановке особенно актуально.  Подробности...
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Как Киеву удается прятать от США истинный масштаб своих потерь

На фронтах Донбасса ВСУ особенно быстро утрачивают свою живую силу и технику Станислав Красильников/ТАСС
Киев утаивает от Вашингтона реальные цифры потерь своих войск, сообщила The New York Times. Американские эксперты подозревают, что число выбывших из строя украинских солдат достигло астрономической цифры в 200 тысяч человек. Основные потери ВСУ несут сейчас в Донбассе и под Николаевом. И, как признают в украинском парламенте, главную угрозу для них представляет российская дальнобойная артиллерия.  Подробности...
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Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
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Афганская дилемма Запада на Украине

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
По мере того, как украинская государственность будет исчезать, поддержание борьбы с Россией потребует от США и союзников все более заметных прямых вложений. Подробности...

Зачем Москва снова соглашается на переговоры с Зеленским

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Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
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Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
В марте из России уехала суперзвезда Максим Галкин с отполированными до зеркального блеска перфомансами. Три месяца спустя мы наблюдаем исполнителя, чей профессиональный потолок – корпоративы для малого и среднего бизнеса да стендапы в клубах попроще. Подробности...
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    Как российские войска прорвали оборону ВСУ у Славянска

    Российская армия ведет упорное наступление
    		   9 июня 2022, 18:00
    Фото: Виктор Антонюк/РИА Новости
    Текст: Евгений Крутиков

    На украинских фронтах происходят серьезные события, связанные с развалом линии обороны ВСУ, проходившей по реке Северский Донец. Звучат даже сообщения о начале штурма важнейшего и очень символичного населенного пункта – Славянска. Как российским войскам удалось захватить ключевой плацдарм и каким образом на происходящее влияют климат и местность?

    В четверг, 9 июня, со ссылкой на штаб территориальной обороны ДНР стала распространяться информация о начале боев за город Славянск. Это звучало в оригинале так: «По состоянию на 9 июня 2022 года на территории Донецкой народной республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила и установила полный контроль над 231 населенным пунктом, включая Святогорск и Татьяновку. Идут бои за Славянск».

    Через некоторое время последовали корректирующие сообщения, что теперь Славянск находится в зоне поражения российской артиллерии. Утверждается даже, что через восемь лет бои за город, с которого все началось, возобновляются. Что же происходит вокруг Славянска на самом деле?

    После бегства остатков двух украинских бригад из Святогорска на стороне ВСУ образовался разрыв фронта. Части ВСУ беспорядочно отступили от Святогорска в сторону Славянска. Ну как отступили – кто успел.

    В результате российские и союзнические части беспрепятственно переправились через реку Северский Донец на участке чуть восточнее Святогорска, в котором единственный мост был взорван отступавшими, и заняли село Татьяновка, которое по факту входит в черту города Святогорска. Именно через эту Татьяновку, более ничем не знаменитую, поворачивает шоссейная дорога в общем направлении на Славянск, хотя и не по прямой.

    В результате на южном (западном, правом) берегу Северского Донца образовался плацдарм. На него сейчас прибывают российские и союзнические войска с другого берега, действительно создавая общую угрозу Славянску.

    Дело в том, что вся оборона ВСУ была построена по реке Северский Донец и некоторых других естественных водных преградах. Это было чисто сезонное решение. Весной Северский Донец сильно разливается, и его уровень значительно поднимается, что делает невозможным переправу вброд.

    Кроме того, вода в это время года просто очень холодная. Переправа была возможна только с помощью инженерных средств – в частности, наведения понтонных мостов. А они, в свою очередь, могли попасть (и попадали) под огневое воздействие украинской дальнобойной артиллерии. Ситуация осложнилась еще и прибытием американских гаубиц, располагавшихся глубоко в украинском тылу.

    Быстрый – буквально за сутки – развал украинского фронта под Святогорском совпал с изменением климатических условий. Уровень воды в Северском Донце быстро пошел на спад. А температура под 30 градусов тепла изменила и внешний фон.

    Примечательно, что бежавшие из Святогорска украинские военнослужащие не «переплывали» реку, как было заявлено в официальных комментариях, а переходили ее вброд. По грудь где-то. Сейчас уровень Северского Донца уже таков, что его спокойно на своем ходу преодолевает тяжелая техника, и не требуется наводить никаких дополнительных мостов, а подорванный стационарный мост у лавры легко починить. Там обрушилось только одно крепление моста у берега со стороны лавры.

    В результате ВС РФ и союзники получили прекрасный плацдарм на южном берегу Северского Донца, то есть вся прежняя линия обороны ВСУ по реке перестала существовать. Аналогичная история сложилась чуть западнее в районе села Богородичное, также расположенного на южном берегу реки с другой стороны так называемого Шервудского леса, хотя там наступление ведется вдоль реки, а не через нее. За это село пока идут ожесточенные бои, но его занятие российскими войсками неминуемо, что создаст еще один плацдарм и окончательно превратит линию обороны ВСУ по Северскому Донцу в руины.

    И действительно, на ряде участков фронта до Славянска 18-20 километров по прямой, например, по трассе М-03. Но есть нюансы.

    Во-первых, это зона с несколько необычным для Донбасса рельефом. Это больше Россия, чем бывшее Дикое поле. Там густые леса и курганы. Бывшие национальные парки и лесничества, зоны отдыха, по которым разбежались остатки двух бригад ВСУ и части теробороны.

    Сейчас российские спецчасти начали зачистку и разминирование национального природного парка «Святые Горы». В тылу у наступающей российской группировки остался так называемый Шервудский лес. Это не фигура речи с отсылкой к Робин Гуду. Так действительно в последние лет тридцать в быту назывался крупный заповедный лесной массив, где отдыхала местная элита в разного рода «готелях» и «домиках лесника». Сейчас его приходится последовательно зачищать силами спецназа.

    А впереди в сторону Славянска так называемое «Маяковое лесничество» (от населенного пункта Маяки) – крупный лес с несколькими господствующими над местностью курганами, на которых в хорошие времена располагались туристические позиции для наблюдения за природой и берегом Северского Донца. Теперь это позиции наблюдательные уже совсем в ином смысле и огневые тоже.

    Есть свидетельство (в том числе и видеозапись) того, как части российского и луганского спецназов эффективно ликвидируют очаги украинского сопротивления внутри лесных массивов. Тем более, что уровень подготовки убежавших в леса украинских военнослужащих и теробороны несопоставим с российским спецназом. Но тем не менее, это требует некоторого времени. Негоже оставлять в тылу крупные лесные массивы с бандерой в них. Это ж практически Карпаты образца 1944 года. Предложения типа «давайте напалмом, а лес мы новый посадим» (в Донецке сейчас это очень популярная идея) не проходят по гуманитарным соображениям. В результате ни о каком непосредственном наступлении на Славянск как минимум в ближайшие пару дней говорить не приходится.

    Что дальше?

    Накопление российских и союзнических сил на «свежем» берегу Северского Донца потребует времени. Ближайший населенный пункт, имеющий стратегическое значение, – небольшое село Сидорово, дорога на который из Татьяновки идет мимо сожженного нацбатами деревянного скита Всех Святых земли Русской. Дальше уже начинается пресловутый Маяковый лес и уже собственно Славянск.

    С северной стороны вдоль трассы М-03 продвижения нет уже две недели, и именно там те самые искомые 18-20 километров до Славянска.

    Важным пунктом там становится небольшое село Крестище (Хрестище). Оно знаменито тем, что невдалеке от него в 1972 году был произведен первый на Украине подземный ядерный взрыв в интересах народного хозяйства. Его целью было потушить аварийный пожар природного газа (в Крестищах и до недавних пор добывали природный газ, что делало небольшое донбасское село критично важным для украинской экономики). Сейчас Крестище просто стоит около трассы М-03, своим существованием прикрывая прямой путь на Славянск. Далее трасса М-03 идет прямо через Маяковый лес и на пригороды Славянска.

    Говорить о реальном начале боев за Славянск можно будет только после того, как передовые части ВС РФ и союзников пройдут Шервудский и Маяковый леса и выйдут к окраинам Славянска. Уже сейчас до пригорода Славянска – Райгородка – пара метров, но это никак не приближает не только освобождение символического и очень важного города Славянск, но даже не свидетельствует о «начале боев за него».

    Другой вопрос, что развал украинского фронта по Северскому Донцу – реальность, сильно меняющая обстановку на этом участке фронта. Уничтожение группировки, окруженной в Лисичанске – вопрос времени. Тяжелейшие бои продолжаются за контроль над трассой Бахмут – Северск с ответвлением на Лисичанск. «Вагнер» неуклонно вгрызается в украинский фронт в направлении Бахмута. Закрывается окно вокруг Авдеевки.

    Однако события на Славянском направлении сейчас несколько выбиваются из общего ряда действий. Все движется в правильном направлении. В реальности ни о каких боях непосредственно за Славянск речи пока не идет, а первое заявление можно объяснить не только завышенными ожиданиями. Нельзя винить за это донецких, они этого заждались. Слишком уж важен с символической точки зрения Славянск. Настолько важен, что иногда хочется перепрыгнуть через время и реальность. Все будет – но вовремя.


     
     
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