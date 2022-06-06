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Global Look Press
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В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
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    Как будет выглядеть стратегическое поражение ВСУ в Донбассе

    В районе Северодонецка идут тяжелые бои
    		   6 июня 2022, 17:00
    Фото: Александр Река/ТАСС
    Текст: Евгений Крутиков

    В прошедшие выходные в западных СМИ усиленно разгоняли сообщения о том, что якобы ВСУ перешли к контрнаступлению в Северодонецке и нанесли «решительное поражение» российской армии. Что на самом деле происходит на данном участке фронта, почему в Киеве вынуждены придумывать на этот счет небылицы – и что произойдет, если украинская оборона будет здесь прорвана?

    Началось, как обычно, с Арестовича. Советник главы офиса украинского президента заявил в конце прошлой недели, что сдача Северодонецка – это хитроумная операция ВСУ с целью «втянуть» в город российские войска. После чего из Лисичанска Украиной было якобы начато контрнаступление силами переброшенных туда заранее резервов, включая спецназ ГУР МО. В результате якобы ВСУ удалось отбить чуть ли не половину города, попутно ее разрушив. После чего украинские войска якобы снова оставили Северодонецк.

    Прежде всего, стоит сказать, что ничего из вышеперечисленного не было в принципе. Единственное, что здесь правда: ВСУ действительно перебросили на этот участок фронта крупные резервные подкрепления, возможно, последние. Но не в Северодонецк, а на линию Бахмут – Соледар – Северск. Перебросить какие-либо подкрепления непосредственно в Северодонецк, а точнее, на территорию завода «Азот» уже просто невозможно, поскольку единственный оставшийся в относительном порядке мост через Северский Донец пропускать тяжелую технику уже неспособен. Автотранспорт как-то проскочит, но мост в любом случае остается под огневым контролем ВС РФ и ЛНР.

    В результате начал формироваться «новый Мариуполь» – очередной малый котел, в который ВС РФ берут украинские части. Отступившие, а точнее, убежавшие на завод «Азот» части ВСУ пытаются зацепиться за пару кварталов вдоль кромки промзоны (район улицы Богдана Лищины), и эта территория (многоэтажки в «номерных» микрорайонах – точная копия Мариуполя) постепенно в этот самый Мариуполь и превращается.

    Примечательно, что некоторые западные СМИ утверждали, что продвижение российских войск в Северодонецке якобы было остановлено из-за того, что российская армия не применяла в городской застройке артиллерию. То есть город разрушает все-таки украинская артиллерия? И эта тайна открылась даже для Wall Street Jornal.

    Затем Арестович, а за ним и украинский «голова» Луганской области Гайдай стали постепенно корректировать свои высказывания. Арестович стал «допускать», что ВСУ никогда не смогут отбить обратно Северодонецк.

    А зачем тогда надо было «рисовать» решительное контрнаступление? Оказывается, по версии киевских пропагандистов, это делалось для того, чтобы заманить российскую армию в городскую застройку и затем расстрелять ее там вместе с городом. Стратегическая цель: «перемолоть» российскую армию, чтобы затормозить ее продвижение. «Перемолоть» – это вместе с населением Северодонецка. Сейчас Арестович утверждает, что ВСУ контролируют какой-то квартал у промзоны.

    Но западные СМИ то ли свято верят во все, что произносится киевскими пропагандистами, то ли просто не воспринимают вслед за ними реальность. Киеву, конечно, чрезвычайно требуется хоть какая-то локальная победа, но пока что это просто сотрясание воздуха.

    А реальность такова. Северодонецк (точнее, промзона) пока не находится в оперативном окружении. Войска союзников – ВС РФ и милиция ЛНР ведут тяжелые бои не в районе непосредственно агломерации Северодонецк – Лисичанск, а севернее и южнее ее. Штурмовать Лисичанск в лоб никто и не планировал.

    На севере идет зачистка лесного массива с выходом к Северску. Занятие Северска как раз и будет означать оперативное окружение Северодонецка и Лисичанска.

    Южнее – из района Попасной и Светлодарска – идет наступление на Бахмут и Соледар. Есть данные, что именно на этом участке ВС РФ смогли прорвать оборону ВСУ и критично продвинуться на Бахмут. Целью может быть не только выход к Бахмуту, хотя зацепиться за городские кварталы тоже хорошо, но контроль (хотя бы огневой) за ключевыми перекрестками дорог.

    Опасность для ВСУ под вечер воскресенья на этом участке стала настолько сильной, что туда стали перебрасывать части из Краматорска. Иначе говоря, последние резервы, которые планировалось оставить для обороны непосредственно агломерации Славянск – Краматорск. При этом российские войска на северном участке продолжают продавливать оборону ВСУ уже в непосредственной близи Славянска.

    Иными словами, бои на уничтожение в районе промзоны в Северодонецке сейчас перестали быть критически важными для развития событий. То же самое касается и блокады Лисичанска. Зачистку северодонецкой промзоны и Лисичанска, как и других населенных пунктов на восточном берегу Северского Донца, скорее всего, начнут только после полного выхода к окраинам города и его реального блокирования.

    Ключевым же стал контроль над рокадной трассой Северск – Бахмут – Лисичанск. По ряду данных, то, что происходит сейчас к северу от Соледара на бахмутском направлении, напоминает для ВСУ бойню благодаря высокой степени применения Россией артиллерии и авиации.

    Попытки ВСУ именно на этом участке (а не в Северодонецке) перейти в контрнаступление у Белогоровки и Берестового, привели пока только к чудовищным украинским потерям (в некоторых подразделениях до 90% личного состава).

    По логике все того же Арестовича, а также некоторых других киевских спикеров, главная задача ВСУ на данном направлении – «приостановить» новое наступление союзников. После чего должна вроде как наступить «оперативная пауза», за время которой Киев соберет новую группировку, оснащенную в первую очередь западным оружием.

    И ради этой стратегической сверхцели, видимо, можно пожертвовать не только гарнизоном завода «Азот», а далее и Лисичанска, но и местным населением. «Мариупольская тактика» во всей ее красе. Тут можно сколько угодно играться словами («эвакуация» вместо сдачи в плен и сейчас «заманивание российских войск в город» вместе бегства из Северодонецка), сути это не изменит.

    И это при том, что уже неделю как полноценное снабжение группировки в Лисичанске и на заводе «Азот» просто невозможно. По простреливаемой трассе и через один поврежденный мост могут прорываться только отдельные машины или группы снабжения. А ведь еще в середине мая гарнизон ВСУ мог рассчитывать на регулярное снабжение через Бахмут.

    Никто не говорит, что вопрос с окружением группировки ВСУ с дальнейшим выходом на Славянск – Краматорск уже решен. Бои идут очень тяжелые, поскольку для ВСУ сейчас наступил критический момент: если они не удержат фронт по линии Бахмут – Соледар – Северск, то можно будет говорить о стратегическом поражении, превосходящем по масштабу Мариуполь. Но Киев стремится любыми силами удержать эту позицию еще месяц, в ожидании поступления западных вооружений и формирования некоего нового корпуса, видимо, из новобранцев, теробороны и поляков.

    Ну а пока боевой дух в ВСУ поддерживается в основном пропагандистскими сказками о «контрнаступлении в Северодонецке». Они, кстати, скорее всего, рассчитаны именно на западную аудиторию, раз ее так активно разгоняют именно западные СМИ. Речь ведь идет о поставках западного оружия, а далеко не все сейчас в Европе готовы втягиваться в войну на стороне киевского режима. И на этих несогласных надо воздействовать сказками об «успехах» украинской армии.

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