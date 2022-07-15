Глава МВД Сербии ответил на угрозы украинского депутата

Сербию и ее президента Александра Вучича не смогут «перевоспитать» последователи Степана Бандеры на Украине и хорватские нацисты, заявил глава сербского МВД Александр Вулин в ответ на угрозы депутата Рады Алексея Гончаренко.

«Значительная часть зла на Украине происходит от тех, кто с хорватами разделяет идеи, приведшие их под Сталинград (369-й усиленный хорватский пехотный полк вермахта и подобные формирования – прим. ВЗГЛЯД). Хорваты Вучичу не простили, что он – выживший внук жертвы усташей, а сейчас видим, что их союзники в парламенте Украины не прощают, что он не вредит Украине и не стал частью антироссийской пропаганды. Прежде всего не могут простить Вучичу то, что он проводит самостоятельную и сербскую политику», – заявил агентству Вулин, передает РИА «Новости».

Ранее депутат Рады написал в Telegram, что Украина вместе с Хорватией отомстят Вучичу за его заявления о спецоперации, «перевоспитав» его и народ балканской страны.

Ранее президент Александр Вучич заявил: если мировые лидеры не прислушаются к предложениям российского лидера Владимира Путина по Украине, то в мире начнется ад.