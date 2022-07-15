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Глава МВД Сербии ответил на угрозы украинского депутата
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Сербию и ее президента Александра Вучича не смогут «перевоспитать» последователи Степана Бандеры на Украине и хорватские нацисты, заявил глава сербского МВД Александр Вулин в ответ на угрозы депутата Рады Алексея Гончаренко.
«Значительная часть зла на Украине происходит от тех, кто с хорватами разделяет идеи, приведшие их под Сталинград (369-й усиленный хорватский пехотный полк вермахта и подобные формирования – прим. ВЗГЛЯД). Хорваты Вучичу не простили, что он – выживший внук жертвы усташей, а сейчас видим, что их союзники в парламенте Украины не прощают, что он не вредит Украине и не стал частью антироссийской пропаганды. Прежде всего не могут простить Вучичу то, что он проводит самостоятельную и сербскую политику», – заявил агентству Вулин, передает РИА «Новости».
Ранее депутат Рады написал в Telegram, что Украина вместе с Хорватией отомстят Вучичу за его заявления о спецоперации, «перевоспитав» его и народ балканской страны.
Ранее президент Александр Вучич заявил: если мировые лидеры не прислушаются к предложениям российского лидера Владимира Путина по Украине, то в мире начнется ад.
В Раде выступили с угрозами в адрес президента и народа Сербии
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Украина вместе с Хорватией отомстит президенту Сербии Александру Вучичу за его заявления о спецоперации, перевоспитав его и народ балканской страны, заявил депутат Рады Алексей Гончаренко.
Гончаренко намекнул, что Киев вместе с Хорватией планируют помешать возможному вступлению Сербии в ЕС. «Сербию вместе с ее президентом мы точно не забудем. И потом будет интересно наблюдать за шестимиллионной Сербией и ее стремлением вступить в ЕС. Думаю, мы с братьями хорватами будем наблюдать и вспоминать, вспоминать, вспоминать. Процесс перевоспитания сложный и для сербов будет неприятным, но нам он по силам», – передает РИА «Новости» слова Гончаренко.
Накануне сербский лидер заявил, что президент России Владимир Путин на определенном этапе спецоперации обратится к мировым лидерам с неким предложением, и если его отвергнуть, то на планете начнется «ад». Ранее Вучич назвал конфликт на Украине мировой войной Запада против России.
Напомним, 7 июля президент России Владимир Путин на встрече с руководством Госдумы и лидерами фракций заявил, что войну на Украине развязал коллективный Запад, организовав и поддержав на Украине антиконституционный вооруженный переворот в 2014 году, а затем поощряя и оправдывая геноцид в отношении людей в Донбассе.
Ранее историк Дмитрий Суржик в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что специальная военная операция России на Украине предупредила повторение 22 июня 1941 года. «Судя по подготовке и планам отдельных украинских военных формирований, ВСУ планировали развернуть полномасштабное наступление на Донбасс с возможным его перенесением на территорию России. А это неминуемо повлекло бы полноценную войну с неизвестными последствиями и вовлечением неограниченного числа участников», – уверен эксперт.
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Украинские журналисты показали, как ВСУ прикрываются мирными жителями
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После ракетного удара по Виннице украинские журналисты обратили внимание на попытку ВСУ прикрываться от ударов ВС России гражданскими объектами и мирными жителями.
«Почему Нацполиция, ГСЧС, «Суспильне», ВВС, прокуратура сообщают исключительно о прилетах по «Юбилейному» и медицинскому центру, но не пишут, что в Доме офицеров снесен второй этаж?» – задался вопросом журналист Александр Столяров.
Он пояснил, что первый удар пришелся на Дом офицеров, а следующий – на парковку, расположенную рядом с «Юбилейным», но об этом никто не пишет.
«Почему были размещены военные центры комплектования, передержки, дислокации в центре города, где живут и ходят гражданские люди? Догадайтесь, почему там такое количество жертв и сколько среди них гражданских, а сколько военных?» – заключил журналист.
Ранее главред RT Маргарита Симоньян сообщила, что спросила Министерство обороны России, куда именно в Виннице нанесли удар. «Ответ: В Дом офицеров, там был временный пункт размещения нациков. И фото прислали», – отметила она.
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Ударом «Калибрами» в Виннице уничтожены представители командования ВВС Украины и иностранные поставщики самолетов
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Высокоточными ракетами морского базирования «Калибр» нанесен удар по зданию гарнизонного Дома офицеров в городе Виннице, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«В результате высокоточных ударов по пунктам временной дислокации 40-й артиллерийской бригады и националистического формирования «Кракен» в городе Харькове уничтожено до 200 националистов, в том числе около 50 иностранных наемников и 19 единиц вооружения и военной техники.
Точечными ударами ВКС России по местам дислокации националистического формирования «Правый сектор*» в городе Артемовске Донецкой народной республики (ДНР) уничтожено около трехсот националистов и до 30 единиц бронированной и специальной автомобильной техники», – сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
«В результате удара по пункту временной дислокации 45-й артиллерийской бригады ВСУ в районе населенного пункта Щербаки Запорожской области уничтожена казарма, в которой находилось более 70 военнослужащих. В районе населенных пунктов Луговое и Новоандреевка Запорожской области огнем артиллерии уничтожено до 70 националистов и 11 единиц бронетанковой техники 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ.
Высокоточными ракетами морского базирования «Калибр» нанесен удар по зданию гарнизонного Дома офицеров в городе Виннице.
В момент удара на данном военном объекте проходило совещание командования украинских воздушных сил с представителями иностранных поставщиков вооружений по вопросам передачи ВСУ очередной партии самолетов, средств поражения, а также организации ремонта украинского авиационного парка. В результате удара участники совещания уничтожены», – отметил Конашенков.
«Высокоточным оружием ВКС России за сутки уничтожены: пять пунктов управления и узлов связи, в том числе 10-й десантно-штурмовой и 1-й танковой бригад ВСУ в районах Прасковиевка ДНР и Просяная Днепропетровской области, пусковая установка зенитного ракетного комплекса «Бук-М1» в районе населенного пункта Соль ДНР, а также живая сила и военная техника в 43 районах.
В рамках контрбатарейной борьбы поражены два взвода украинских реактивных систем залпового огня, два артиллерийских взвода гаубиц «Гиацинт-Б» на огневых позициях в районе населенного пункта Дзержинск ДНР, а также подразделения артиллерии на огневых позициях в 84 районах», – перечислил представитель Минобороны.
«Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражено 18 пунктов управления, а также живая сила и военная техника в 211 районах.
Истребительной авиацией ВКС России за сутки сбиты два самолета МиГ-29 воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Славянск и Дружковка ДНР.
Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты два самолета Су-25 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Бармашово Николаевской области, а также девять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Балаклея, Изюм, Песчаное, Терновая Харьковской области, Новая Каховка Херсонской области и Веселая Тарасовка Луганской народной республики.
Кроме того, в районах населенных пунктов Харцызск, Коровий Яр, Ханженково ДНР, Андреевка Харьковской области, Томарино Херсонской области перехвачены девять снарядов реактивной системы залпового огня «Ураган».
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 253 самолета, 137 вертолетов, 1543 беспилотных летательных аппарата, 355 зенитных ракетных комплексов, 4060 танков и других боевых бронированных машин, 746 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3147 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4341 единица специальной военной автомобильной техники», – подытожили в оборонном ведомстве.
Накануне Минобороны сообщило, что высокоточными ударами за сутки уничтожено свыше тысячи военнослужащих ВСУ.
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Президент Бразилии предложил способ завершить конфликт на Украине
Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что знает, как решить конфликт на Украине и собирается обсудить это с Владимиром Зеленским, намекнув на капитуляцию Аргентины в конфликте с Великобританией вокруг Фолклендских островов.
«Я передам ему свое видение, я в него верю. Я знаю, каким будет решение в этом случае, но не буду забегать вперед», – передает РИА «Новости» слова Болсонару.
Болсонару привел аналогию с конфликтом вокруг Фолклендских островов, где военнослужащие аргентинской армии капитулировали после высадки британского десанта в 1982 году.
«Решение вопроса ... Чем закончилась война Аргентины с Соединенным Королевством в 1982 году? К этому идет. Мы сожалеем, в жизни есть то, что причиняет боль и вред, но это необходимо понять», – добавил бразильский президент.
Напомним, выборы в Бразилии, на которых предстоит избрать президента, депутатов и треть сенаторов парламента, а также губернаторов штатов состоятся в октябре. Сейчас в опросах лидирует экс-президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, он может одержать победу уже в первом туре, шансы Болсонару на переизбрание минимальны.
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Спецназ Росгвардии нашел рапорты офицеров ВСУ о массовом дезертирстве украинских десантников
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В Луганской народной республике спецназовцы Росгвардии изъяли документы, подтверждающие факты массового дезертирства военнослужащих парашютно-десантных подразделений ВСУ, сообщила пресс-служба ведомства.
«С апреля по июнь 2022 года десятки солдат и сержантов парашютно-десантных рот 2-го парашютно-десантного батальона войсковой части А1126 (79 ОДШБР) под всевозможными предлогами самовольно покинули передний край обороны. Фамилии, имена, воинские должности и звания указаны в десятках рапортов командира 2-го парашютно-десантного батальона», – сообщается на официальном сайте Росгвардии.
В пресс-службе добавили, что украинские десантники бегут из войск, пользуясь любой возможностью. В том числе не возвращаются из отпуска по семейным обстоятельствам. Их поиски по месту проживания тоже не приносят результатов, на связь они не выходят.
Ранее спецназ Росгвардии обнаружил в Херсонской области документы, подтверждающие работу наблюдателей ОБСЕ в интересах украинских спецслужб.
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Украина подожгла поля с пшеницей в Запорожской области
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Украинская сторона целенаправленно поджигает поля с пшеницей в Запорожской области, расположенные на линии боевого разграничения, сообщил член главного совета администрации области Владимир Рогов.
«Боевики Зеленского, так же как и в соседней Херсонской области, перешли к тактике целенаправленного поджога полей с пшеницей, расположенных на линии боевого разграничения. Эти действия явно санкционированы их командованием, так как процесс запущен в двух регионах одновременно», – цитирует РИА «Новости» Рогова.
По его словам, сегодня в области идет уборка урожая, но аграрии испытывают острую потребность в комбайнах, которых катастрофически не хватает.
«Природа дала урожайность на 12-13% больше, чем обычно в украинские времена. Сбор урожая идет практически круглосуточно, но возможностей не хватает, поэтому сейчас мы ищем, где найти свободную технику в российских регионах», – подчеркнул Рогов.
Накануне замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что Украина начала поджигать поля с пшеницей на границе с Херсонской областью.
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Солдат НАТО заподозрили в обстреле освобожденных территорий Украины
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Переданными Соединенными Штатами Украине РСЗО HIMARS управляют военнослужащие США и Великобритании, заявил капитан первого ранга запаса Владимир Ераносян.
Он отверг утверждения западных союзников Киева о том, что они якобы обучают бойцов из бывшей советской республики. «Я на 250% уверен, что (стрельбой) из HIMARS и перезарядкой картриджей, вот этих пусковых установок на шесть ракет, занимаются американцы и англичане», – передает РИА «Новости» слова Ераносяна, сказанные экспертом в беседе с «Украиной.ру».
Капитан первого ранга объяснил, что украинские военные занимаются лишь охраной РСЗО и обслуживающих их расчетов западных военнослужащих. При этом на каждую HIMARS может приходится до батальона бойцов ВСУ, стерегущих установку, утверждает Ераносян.
«Весь этот периметр охраняют украинские силы, но стреляют американцы, причем подготовленные. Я думаю, что это морская пехота, которая в Ираке получила хорошие навыки стрельбой с HIMARS. Именно они сейчас находятся на Украине», – указал специалист.
Он подчеркнул, что именно американские военнослужащие наносят удары из HIMARS по объектам на освобожденных территориях Украины.
Напомним, в понедельник украинские военные нанесли удары из РСЗО HIMARS по Новой Каховке в Херсонской области, в результате как минимум семь человек погибли, 90 человек пострадали. В результате удара ВСУ по Новой Каховке были повреждены больница, жилые дома, церковь и другие здания. За три дня до удара Новую Каховку снимал американский коммерческий спутник Worldview-2. В результате этого удара два человека погибли, семь остаются пропавшими без вести.
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Стало известно об отсутствии у ЕС денег для помощи Украине
Евросоюз отправит менее 1 млрд евро вместо 9 миллиардов на помощь Украине, потому что у ЕС возникли серьезные проблемы в экономике, сообщили СМИ.
«Громкая помощь Украине, которую ЕС обещал в мае, похоже, отодвигается на второй план, поскольку блок сталкивается с перспективой серьезных экономических проблем. Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен предложила направить Украине 9 млрд евро в качестве экстренных кредитов, но пока ЕС удалось договориться только о первоначальном транше, который покрывает девятую часть этой цели», – передает Ura.Ru текст материала издания Bloomberg.
Ранее советник президента Украины Олег Устенко рассказал Financial Times, что для покрытия дефицита бюджета украинской стороне требуется ежемесячная финансовая помощь в размере 9 млрд долларов. По его словам, без соответствующей поддержки союзников Украине будет «практически невозможно» выжить.
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Милиция ЛНР заявила о поэтапном отступлении ВСУ из Северска
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Украинское командование приняло решение поэтапно выводить подразделения из Северска, сообщил офицер народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко.
«Украинским командованием принято решение о поэтапном выводе своих подразделений из населенного пункта Северск», – написал он в своем Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что украинские военные оказывают сопротивление в Северске, силы Донецкой народной республики ведут зачистку восточных районов города.
Накануне сообщалось, что союзные силы республик Донбасса и ВС России взяли под контроль большую часть города Северска.
В народной милиции ЛНР сообщили, что некоторые украинские подразделения оставляют самовольно свои позиции в районе Соледара и Северска.
В среду в ЛНР сообщили о начале зачистки Северска. В свою очередь глава ДНР Денис Пушилин заявил, что союзные силы ведут наступление на четырех направлениях на позиции ВСУ в Донецкой народной республике: Славянск, Северск, Угледар и Артемовск.
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Минобороны: Украинские военкоматы заставляют мобилизованных отказываться от медкомиссии
Украинские военкоматы принуждают мобилизованных граждан, имеющих ограничения по здоровью, отказываться от прохождения медицинской комиссии, сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
«По показаниям пленных военнослужащих ВСУ, большое количество мобилизованных украинских граждан имеют ограничения по здоровью, но в военкоматах их принуждают подписывать отказ от прохождения специальной медицинской комиссии. Таким образом, практически все мужское население Украины, независимо от состояния здоровья, признается годным к военной службе», – сказал Мизинцев, который возглавляет межведомственный координационный штаб России по гуманитарному реагированию на Украине, передает ТАСС.
Генерал подчеркнул, что это беззаконие происходит под руководством коррумпированных чиновников украинских военкоматов, которые без сожаления отправляют людей на неминуемую гибель. Он напомнил, что так действовали нацисты в последние месяцы Великой Отечественной войны, когда от безысходности своего положения бросали на оборону городов больных, стариков и подростков.
«Подобные действия в очередной раз демонстрируют бесчеловечное отношение украинских властей к собственным гражданам и полное безразличие к их судьбам», – заключил Мизинцев.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что власти Киева предписали диппредставительствам страны провести мобилизацию проживающих за рубежом украинцев, но сделать легально это невозможно.
Система ПВО сбила над Луганском воздушную цель
Воздушная цель сбита в небе над Луганском, сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
«Над Луганском сбита очередная воздушная цель», – написал Марочко в своем Telegram-канале. В свою очередь помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев сообщил в своем Telegram-канале, что над Луганском работает ПВО.
В ночь на среду офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что вооруженные формирования Украины нанесли массированный удар по военной части ПВО, которая обеспечивает безопасность Луганска. Как сообщил помощник министра внутренних дел Луганской народной республики (ЛНР) Виталий Киселев, силы ПВО сбили практически все ракеты, выпущенные украинскими войсками. Одна из тех, которую сбить не удалось, попала в полигон с боеприпасами, находящийся в пригороде столицы ЛНР. Посол ЛНР в России Родион Мирошник рассказал газете ВЗГЛЯД о новой тактике ВСУ по обстрелу Донбасса.
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Лукашенко обвинил политиков Украины в отказе от славянской идентичности
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Украина была потеряна для славянского мира, когда украинские политики отказались от славянской идентичности, задолго до специальной военной операции РФ, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на открытии в четверг XXXI Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске».
«Но самый сокрушительный удар был нанесен восемь лет назад, восемь лет! Прямо в сердце славянского мира, в белорусско-российско-украинское братство. И как бы сегодня ни переворачивали историю с ног на голову, мы потеряли Украину задолго до начала специальной военной операции – тогда, когда ее политики сами отказались от славянской идентичности», – приводит слова Лукашенко ТАСС.
Напомним, во вторник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил важность указа российского лидера Владимира Путина об упрощенном приеме в гражданство России в связи с тем, что получить российское гражданство хотят многие украинцы.
В понедельник на официальном портале правовой информации был опубликован указ президента России Владимира Путина, в соответствии с которым возможность упрощенного получения российского гражданства распространяется на жителей всей территории Украины. 25 мая президент Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении гражданства России жителями Запорожской и Херсонской областей Украины.
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В ДНР заявили о взятии под контроль большей части Северска
Союзные силы республик Донбасса и ВС России взяли под контроль большую часть города Северска, сообщил подполковник Народной милиции ДНР Андрей Баевский.
«Мы там уже находимся. Мы зачистили больше половины города, контролируем все подъездные пути и пресекли все логистические цепочки. И противник, который находится на территории Северска, остатки противника, которые находятся на территории Северска, это разрозненные группы, которые просто будут зачищаться дом за домом», – сказал Баевский в эфире Первого канала, передает РИА «Новости».
По его словам, противник уже не оказывает организованного сопротивления, и большая часть населенного пункта находится под контролем союзников.
Ранее в Народной милиции ЛНР сообщили, что некоторые украинские подразделения оставляют самовольно свои позиции в районе Соледара и Северска.
В среду в ЛНР сообщили о начале зачистки Северска. В свою очередь глава ДНР Денис Пушилин заявил, что союзные силы ведут наступление на четырех направлениях на позиции ВСУ в Донецкой народной республике: Славянск, Северск, Угледар и Артемовск.
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Володин: Киев создает условия для того, чтобы государства Украина не стало
Решение киевских властей не участвовать в переговорах с Москвой снижает возможность сохранения государственности Украины, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
«Отказ киевского режима и их западных хозяев от мирных переговоров никак не влияет на планы и действия нашей страны. Но этот отказ непосредственно влияет на перспективы сохранения украинской государственности как таковой», – заявил Володин на выступлении перед депутатами Народного собрания ЛНР, передает ТАСС.
Он добавил, что украинское руководство подобными шагами создает условия, чтобы Украины «как государства в перспективе не стало».
Ранее Володин советовал украинцам не спешить с изъятием учебников русского языка и литературы, чтобы к 1 сентября не пришлось их искать.
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Запорожскую область назвали потерянной для Украины
Запорожская область навсегда потеряна для Украины, а киевскому режиму нужно с этим смириться, заявил член главного совета администрации области Владимир Рогов.
«Запорожская область навсегда потеряна для Украины – так же, как и Украина потеряна навсегда для нынешнего киевского режима. Теперь для Запорожской области главное, что она навсегда найдена Россией и станет ее неотъемлемой частью», – цитирует РИА «Новости» Рогова.
По его словам, большинство жителей Запорожской области видят свое будущее в составе России, что подтверждается различными социологическими исследованиями.
«Именно поэтому мы начали подготовку к референдуму. В планах – формирование избирательных комиссий. Режим Зеленского понимает, что проиграет на этом референдуме, поэтому цепляется за последнюю возможность запугать население обстрелами и терактами. Затягивать с проведением референдума мы не будем, но основа для его проведения – это прежде всего безопасность», – сказал Рогов.
Ранее в главном совете военно-гражданской администрации Запорожской области сообщили, что прорабатывается вопрос о референдуме по воссоединению региона с Россией.