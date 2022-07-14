Вучич предрек «ад для всех», если Запад не примет условий Путина

Онищенко оценил решение ВОЗ «не ограничивать» возможный пол человека

«Это все сугубо политические вещи», – сказал газете ВЗГЛЯД академик РАН, бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко. Он прокомментировал сообщения о том, что руководство Всемирной организации здравоохранения приняло документ, где утверждается, что пол человека «не ограничивается» принадлежностью к мужчинам или женщинам.

«В этом деле есть один медицинский аспект, который идет от цивилизации, революции, нормальной физиологии человека как живого существа. И он всегда был, на протяжении всех этапов человеческой цивилизации. Когда я учился в институте, мы это тоже проходили. Тогда это называлось гермафродитизмом», – говорит Онищенко.

Он объясняет, что гермафродиты – люди с определенными изменениями, в организме которых есть мужские и женские половые признаки и репродуктивные органы. Например, у некоторых людей были нарушения во время внутриутробного развития. Вследствие чего наблюдались случаи, когда при рождении новорожденному в графе пол ставили женский, поскольку младенец был сильно похож и внутренне, и внешне на девочку, а в ходе развития выяснялось, что ребенок – мальчик. В таких ситуациях попросту менялись документы. Врач подчеркивает, что гермафродитов в мире не такое большое количество, поэтому эта ситуация никогда не была проблемой для медицины.

«Это были отклонения в развитии. За всю человеческую историю медики принимали решения, как поступать с этими людьми. Сейчас это все сугубо политические вещи. То, что было сугубо медицинским, давно известно медицине, не одно столетие наука этим занималась и все это решалось в эксклюзивной обстановке без всякого шума, определения гендерной принадлежности и так далее», – делится академик.

Собеседник рассказывает, что в США на данный момент можно увидеть «нравственный кризис», когда природа определила человеку пол, а он ввиду своих личных желаний хочет его сменить. Все это не несет никакого научного объяснения.

Да, действительно есть ряд людей, у которых по разным причинам нарушен гормональный фон, в связи с чем их тянет к своему полу, а не к противоположному, но это сугубо единичные случаи. Все остальное – цивилизационный кризис, свойственный политическому, нравственному кризису крупных империй, говорит Онищенко. Подобное, по словам депутата, наблюдалось во время краха Римской империи.

«Есть определенные предпосылки тому, что тоже является издержками цивилизации. Но не политическими, а объективными. Это, например, пища. В современных технологиях для выращивания птицы, крупного и мелкого рогатого скота применяются гормоны как стимуляторы роста, которые нужны для набора веса. Эти гормоны обязательно в остатке есть, и если их слишком большое количество, это отражается на человеке, который потребляет это мясо. В организме происходит накопление, которое меняет обычную гормональную формулу, и мальчики становятся более нежными, и так далее. Но это, опять же, единичные случаи», – считает Онищенко.

Основная же причина появления людей, которые все чаще начинают думать, что «живут не в своем теле», в моде и трендах, которые создают сами же государства, убежден врач. Поддерживая эту культуру, придумывая несуществующие гендеры мы, люди, сами провоцируем создание неопределенности.

«Это то, что разрушает естественную цивилизацию. Мы созданы природой, и она дала нам нашу генетическую программу: мы приходим в этот мир для того, чтобы оставить после себя потомство. И в этом есть глубинный смысл природы. Сегодня его хотят снять, его нарушают. И то, что ВОЗ пришла к такому решению, – это тупиковый путь. Данным фактом ВОЗ не демонстрирует свою профессиональную нейтральность, потому что медик не должен колебаться по каким-то партийным, идеологическим признакам, а должен заниматься своим делом», – утверждает специалист.

Он подчеркивает, что всем врачам известно, что в человеческом организме существуют определенные отклонения, которые медики называют «особенностями». Гермафродитизм всегда существовал и будет существовать, но на его развитие очень влияет безграмотное «вмешательство во внешнюю среду».

Предугадать реакцию российских властей на данное нововведение Онищенко пока не может, поскольку для начала необходимо будет ознакомиться с документом. «Точно могу сказать, что это плохое решение, и оно противоречит статусу врача и статусу этой организации», – заключил академик.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о намерении обновить свое руководство по учету гендерной проблематики, чтобы объявить, что «пол не ограничивается только мужчинами или женщинами». Об этом говорится в официальном заявлении организации от 12 июля.

В новом руководстве рассматривается вопрос о том, как гендерные нормы, роли и отношения влияют на поведение и результаты, связанные со здоровьем, а также на ответные меры сектора здравоохранения. Также ВОЗ планирует «выйти за рамки бинарных подходов к гендеру и здоровью для признания гендерного и сексуального разнообразия или представлений о том, что гендерная идентичность существует в континууме, и пол не ограничивается мужским или женским».

В августе 2020 года министр образования Нидерландов Ингрид ван Энгелсховен объявила, что к 2025 году в стране исчезнет упоминание о женском и мужском поле в удостоверениях личности. В октябре прошлого года представитель Госдепартамента Тед Прайс рассказал, что в США выдали паспорт с отметкой «X», означающей третий гендер.