Журналисты узнали о лоббировании Макроном интересов Uber

Президент Франции Эммануэль Макрон, будучи министром экономики, помог компании Uber после того, как полиция приостановила действие ее сервиса в центре Марселя в 2015 году, следует из расследования Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ), финансируемого, в частности, одним из фондов Джорджа Сороса.

«После того, как Uber запустила свои первые международные проекты, в Париже в 2011 году компания столкнулась с жестким контролем со стороны французских властей и ожесточенным противостоянием со стороны известных служб такси», – говорится в расследовании на сайте ICIJ, сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что в октябре 2015 года после того, как таксисты в Марселе не позволили менеджеру Uber выступить на мероприятии для бизнесменов, местное подразделение полиции приостановило работу сервиса UberX в центральных районах города, рядом с аэропортом и железнодорожным вокзалом.

Тогда лоббист компании в Европе Марк Макганн на следующий день связался с Макроном. Министр ответил ему через 11 часов, пообещав лично с этим разобраться. Тем же вечером глава местной полиции пообещал конкретизировать постановление.

Власти 12 дней спустя выпустили новый приказ, в котором уточнялось, что запрет распространяется на «нелицензированных и нерегулируемых» водителей Uber.