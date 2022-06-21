Минобороны заявило о значительных потерях и панике в рядах ВСУ в Донбассе

Ракетными войсками и артиллерией поражены 216 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, 28 пунктов управления, 64 артиллерийских подразделения на огневых позициях, а также два склада с боеприпасами, заявил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В результате ударов авиации, ракетных войск и артиллерии уничтожено 570 националистов, 13 танков и других боевых бронированных машин и 29 специальных автомобилей.

Войсками противовоздушной обороны России сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Мазановка Харьковской области.

Также сбиты в воздухе 19 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Крутая Балка Донецкой народной республики (ДНР), Диброво, Капитоловка, Липцы и Заводы Харьковской области», – говорится в официальном Telegram-канале Минобороны.

Кроме того, перехвачено пять тактических ракет «Точка-У», а также 30 реактивных снарядов РСЗО «Ураган» в районах населенных пунктов Лозовский Луганской народной республики (ЛНР), Лозовая, Кременец, Александровка ДНР, Долгенькое и Топольское Харьковской области.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 209 самолетов, 132 вертолета, 1292 беспилотных летательных аппарата, 348 зенитных ракетных комплексов, 3709 танков и других боевых бронированных машин, 580 боевых машин реактивной системы залпового огня, 2065 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 3760 единиц специальной военной автомобильной техники.

«В ходе проведения специальной военной операции противник продолжает нести значительные потери.

В 57-й механизированной бригаде ВСУ, действующей в Северодонецке, в одном из батальонов в строю осталось только 28 военнослужащих, в другом – только командный состав», – сообщил Конашенков.

«Резервы для восполнения потерь исчерпаны. Батальоны территориальной обороны, прибывающие из западных регионов Украины для усиления, отказываются выдвигаться на передовую».

В зоне ответственности оперативной тактической группы «Соледар» военнослужащие 101-й бригады территориальной обороны ВСУ заявили, что «не желают принимать участие в боевых действиях» и самостоятельно отправились в тыловой район. Отказников более 600 человек.

«Поступившие от США и европейских стран Украине 155-мм гаубицы М-777 стали хорошей целью для российских средств огневого поражения.

Только за прошедшие сутки было уничтожено 15 единиц, большинство из которых – в районе железнодорожной станции Дружковка, не успев сделать еще ни одного выстрела», – отметили в российском оборонном ведомстве.

«В прилегающих к зоне боевых действий населенных пунктах Днепропетровской, Харьковской и Запорожской областей проводится принудительная мобилизация. Мероприятия сопровождаются блокированием населенных пунктов органами национальной полиции. Задерживаются мужчины всех возрастных групп, подлежащих мобилизации.

Киевским режимом распространена информация о якобы «тайной» поездке Зеленского в Лисичанск, где он попал под обстрел.

При этом группировка украинских войск в районе Лисичанска отрезана от снабжения и находится под огневым контролем российских Вооруженных сил.

По свидетельству украинских пленных, подразделения 79-й десантно-штурмовой бригады брошены своим командованием. Оставшимся в живых военнослужащим оставалось только сдаться в плен, чтобы сохранить свои жизни.

В таком же состоянии находится 57-я механизированная бригада ВСУ, чей командир после потери двух третей личного состава умолял командование группировкой доложить истинное положение дел генеральному штабу ВСУ и лично Зеленскому.

Киевским режимом на фоне военных провалов продолжаются вбросы в лучших традициях «Квартала-95», чтобы хоть как-то остановить панику и бегство своих военнослужащих с Донбасса», – подытожили в Минобороны.

Накануне Минобороны сообщило, что ударом «Ониксами» уничтожена станция управления «Байрактарами» в Одесской области.