Украина лишилась арбузов из-за потери Запорожской и Херсонской областей

Эксперт: Обвинение против Погребинского говорит о репрессивных нравах властей Украины

«Погребинский всегда действовал строго в рамках украинского законодательства, поэтому все обвинения в его адрес носят репрессивный характер и вызваны тем, что его деятельность была связана с оппозиционными партиями», – заявила газете ВЗГЛЯД правозащитница Лариса Шеслер. Ранее украинского политолога Михаила Погребинского обвинили в госизмене. Также СМИ сообщили о якобы его задержании.

«В украинских СМИ нет подтвержденной информации о задержании Погребинского. На сайте СБУ только сказано, что ему предъявлено обвинение в госизмене. Скорее всего, это обвинение предъявлено заочно, поскольку, по общедоступным сведениям, он находится в Венгрии», – рассказала председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер.

«Погребинского еще в апреле видели в аэропорту Будапешта, и я очень сомневаюсь, что после всего, что происходит сегодня на Украине, он планирует вернуться в Киев», – отметила собеседница.

«На Украине развернулся вал политических преследований, репрессий и даже убийств не только оппозиционных политиков, но и просто неугодных людей. Естественно, в число лиц, которые неприемлемы для нынешнего украинского режима, входит и Михаил Погребинский», – рассказала она.

«Все из-за того, что его политическая и политтехнологическая деятельность была связана с оппозиционными партиями. Но при этом его деятельность велась строго в рамках конституционных прав украинских граждан и исключительно в правовом поле Украины», – добавила Шеслер.

«Кроме того, он имел право высказывать свое мнение, свои политические убеждения. Он имел право выступать в средствах массовой информации любой страны, и нигде он не действовал во вред украинскому государству», – продолжила правозащитница. «Поэтому обвинение Погребинского в измене говорит только о том, что Украина сегодня является репрессивным государством, которое преследует своих граждан за инакомыслие», – подчеркнула она.

Также общественница отметила абсурдность представленных доказательств якобы государственной измены. «Совершенно очевидно, что участие в любых передачах на телеканалах не может быть основанием для обвинения в госизмене. Но подобных случаев в будущем мы увидим все больше и больше», – рассказала Шеслер.

«Нигде Погребинский не выдавал государственную тайну. Хотя бы потому, что он не имел к ней доступа. Нигде он не выступал за разрушение или уничтожение государства. Он высказывал свои политические взгляды и свое мнение относительно нынешней украинской власти и имел на это полное конституционное право», – заключила собеседница.

В пятницу украинские СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщили о том, что политтехнолог Михаил Погребинский стал подозреваемым по делу о государственной измене.

Психолого-лингвистическая экспертиза, приобщенная к делу, показала, что высказывания Погребинского в интервью и телеэфирах были «направлены на предоставление РФ помощи в проведении подрывной деятельности против Украины, наносят ущерб безопасности Украины в информационной сфере и являются формой подрывной деятельности против нее», сообщает издание.

В конце марта политтехнолог сообщал, что у него дома были проведены обыски, при этом он не был задержан и «никакого процессуального статуса, даже статуса свидетеля» не имеет.

Ранее газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, что Россия выражает обеспокоенность «физической зачисткой» Киевом неугодных лидеров общественного мнения.

Позже постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза обращал внимание на похищение СБУ гражданской активистки Елены Бережной, аналогичные сообщения поступали о судьбе оппозиционного политика Василия Волги, политолога Дмитрия Джангирова, оппозиционного политолога Юрия Дудкина, журналиста и публициста Дмитрия Скворцова, историка и публичного деятеля Александра Каревина, публициста и телеведущего Яна Таксюра, главного редактора одесского издания «Таймер» Юрия Ткачева. В начале июне Ткачева выпустили под залог.

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