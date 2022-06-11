В Минагрополитики Украины заявили о дефиците зернохранилищ на уровне 15 млн тонн

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11 июня, суббота | Последнее обновление — 12:56 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Первые российские паспорта выдали жителям Мелитополя
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Масштабирование продовольственного кризиса грозит Европе небывалой волной миграции из Северной Африки и Ближнего Востока, могущая по своим масштабам превысить миграционную волну, поднятую Арабской весной, сирийским, ливийским, афганским и коронавирусным кризисом, вместе взятыми.
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Больше всего реакций и пользовательского внимания собирают негативные либо сенсационные материалы, апеллирующие к эмоциям. Именно поэтому фейки, скандалы, жестокий и провокационный контент активно продвигаются алгоритмами.
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Хорошо, что у противников России больше нет иллюзий насчет русской культуры. Прежде они противопоставляли русскую культуру и российское государство.
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В России открыто грузовое сообщение по автомобильному мосту Благовещенск – Хэйхэ. По трансграничному переходу, принятому в эксплуатацию почти два года назад, но закрытому из-за пандемии, прошли первые грузовики. С 11 июня мост переходит на ежедневный режим работы
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Херсонская область решила изменить символику региона – в ее основу лег первый герб города Херсона и прилегающего уезда, утвержденный в 1803 году. Газета ВЗГЛЯД вспомнила, как выглядели дореволюционные гербы губерний Малороссии и Новороссии.<br>Из описания херсонского герба следует: серебряный крест означает возрождение на Руси старейшей епархии — Херсонесской. Три короны обозначают трех исторических лиц, связанных с крещением Древней Руси, — византийских императоров Василия и Константина, а также их сестры Анны, вышедшей замуж за князя Владимира Святого
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Великобритания 2 июня начала празднование платинового юбилея правления королевы Елизаветы II. Торжества по поводу 70-летия пребывания на троне – исторического достижения, которое ранее не покорилось ни одному британскому монарху – продлятся четыре дня. Эти дни объявлены выходными для всей страны
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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В Минагрополитики Украины заявили о дефиците зернохранилищ на уровне 15 млн тонн
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Первый замминистра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий заявил, что в стране прогнозируется дефицит объемов хранилищ зерновых на уровне 15 млн тонн.
«Если смотреть на переходные остатки (зерна) с прошлого года и на прогноз по урожайности этого года, может быть дефицит хранилищ на уровне 15 млн тонн», – сказал Высоцкий в эфире телеканала «Украина 24», передает РИА «Новости».
В прошлом году Украина собрала около 84 млн тонн зерновых, а в этом году прогнозируется урожай зерновых на уровне 41,4 млн тонн, негде будет хранить более 36% урожая.
Сейчас идут закупки «мобильных элеваторных банков» и «больших пластиковых рукавов», чтобы иметь в резерве оборудование для хранения 10-15 млн тонн зерновых.
Ранее сообщалось, что ВСУ установили в элеваторах Харьковской области и ДНР бронетехнику и гаубицы.
Захарова дала Киеву совет по мобилизации покинувших Украину женщин
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Украинский генштаб объявил о мобилизации женщин, но «объекты мобилизации» Киеву надо искать за границей, с иронией сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Генштаб ВСУ запускает ряд мобилизационных мероприятий в отношении женщин-граждан Украины. В первую очередь, до 15 июня стартует мобилизация женщин, уже являющихся военнообязанными, а до 31 июня пройдут мероприятия по постановке на воинский учет всех украинок с 18 до 60 лет», – сообщила Захарова в своем Telegram-канале.
Она выразила надежду, что украинские посольства по всему миру доведут информацию до своих граждан за рубежом, и «в украинские загранучреждения выстроится очередь из людей и Porsche Cayenne, на которых объекты мобилизации случайно покинули Родину в трудный для нее час».
Дипломат предположила, что уехавшие из страны «по первому зову» побегут записываться к дипломатам, «расталкивая друг друга локтями».
«Напомню, что посольство Украины постоянно вербует наемников и добровольцев. Вот и мобилизацию своих граждан за границей надо такими же темпами проводить», – заключила она.
Военный моряк оценил перспективы высадки российского десанта в районе Очакова
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«У российских сил появляется возможность проведения десантной операции в районе Очакова, то есть нанесения удара в тыл ВСУ, в обход украинских укреплений, оборудованных восточнее Николаева», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Максим Климов. Ранее стало известно, что подконтрольный ВСУ порт Очаков остался без защиты со стороны моря.
Если украинская сторона действительно утратила возможность защищать Очаков со стороны моря, а лежащая напротив города Кинбурнская коса оказалась в руках ВС РФ, то теперь не исключена высадка нашего десанта в районе Очакова, полагает капитан III ранга запаса Максим Климов.
«Но даже если наши Вооруженные силы не сочтут нужным проводить высадку десанта, сам по себе полный контроль над акваторией Кинбурнской косы резко затрудняет для ВСУ проведение оборонительных мероприятий, например – постановку минных заграждений в море. Впрочем, все что и до этого ставили украинские военные, можно охарактеризовать одним словом – «непрофессионально», – пояснил Климов.
Ранее в соцсетях появился видеоролик, снятый предположительно в акватории Очакова. На нем видно, как украинский боевой корабль уходит от артобстрела, который ведут по нему с суши. Комментируя ролик, Климов предположил, что акватория между Очаковом и Кирнбурнской косой, вероятно, ранее была все же заминирована украинской стороной. «Думаю, судно могло так быстро двигаться, поскольку у командования была карта расположения мин», – предположил эксперт.
Стоит напомнить, что Очаков очень важен с историко-символической точки зрения, добавил Климов. «В битвах за эти территории отметились великие люди: кроме Суворова, во времена Потемкина и Екатерины Второй там сражался и американский контрадмирал Пол Джонс, находившийся на русской службе, национальный герой и основатель флота США», – рассказал эксперт.
В пятницу источник ТАСС в российских силовых структурах сообщил, что украинская морская оборона города Очакова Николаевской области осталась без кораблей. Собеседник уточнил, что к обороне Очакова, стоящего на выходе из Днепро-Бугского лимана в Черное море, было привлечено всего два корабля ВМСУ – малый противолодочный корабль «Винница» и средний десантный корабль «Юрий Олефиренко». По словам источника, «Винница» затоплена. «А по «Юрию Олефиренко» принято решение вывести его из района боевых действий в связи с низким морально-психологическим состоянием экипажа, члены которого отказались выполнять приказы командования по патрулированию Днепровского лимана», – сказал собеседник.
В итоге Вооруженные силы России после освобождения стратегически важной части Николаевской области – района Кинбурнской косы – открыли водный путь на город Очаков, сообщил источник. Собеседник добавил, что военно-морская база, которую строили в Очакове при участии представителей стран НАТО, в данный момент закрыта, а ее персонал давно эвакуирован.
Лукашенко не исключил, что Белоруссии придется «воевать за Западную Украину»
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Возможно, Белоруссии придется участвовать в конфликте за Западную Украину, чтобы коллективный Запад ее «не оттяпал», заявил белорусский президент Александр Лукашенко.
По мнению Лукашенко, страны Запада «до сих пор не ушли от цели выровнять фронт, чтобы он проходил: Смоленск-Псков, Смоленск-Брянск-Курск и туда до Ростова». «А мы, тысячу почти километров, балкон этот, его надо срезать», – приводятся слова Лукашенко на сайте президента Белоруссии.
Он заявил, что на Западе «не остановятся» и «зайдут с Украины Западной или еще откуда-то». «Еще, может, за Западную Украину придется воевать, чтобы не оттяпали. Потому что это для нас смерти подобно, не только для украинцев. Страшные процессы происходят вокруг», – сказал он.
Лукашенко прокомментировал упреки в адрес Белоруссии и России по поводу вывоза с Украины зерна: «Слышали проблему вывоза зерна. И все говорят: голод и прочее, вот это главное. Не это главное. Народу в мире надоел вот этот против России оголтелый накат. Он обратный эффект уже имеет. Надо пожевать что-то новое - дали зерно. Кто виноват? Лукашенко с Путиным, оказывается. Слушайте, я обезумел, когда это услышал. Я виноват, что Украина зерно не может вывезти?».
Он считает, что «американцы не смогли весь мир организовать и бросить» против России и Белоруссии. В связи с этим США «подняли тему голода», хотя тот «до пандемии уже хорошо обрисовался». В Вашингтоне, по его словам, «хотят через этот вселенский голод организовать остальные страны, подтянуть к себе, чтобы бомбить здесь Россию», а также Белоруссию. Лукашенко отметил, что на Украине «этого зерна столько нет, сколько они говорят». Кроме того, Россия и Белоруссия уже предложили маршруты для экспорта зерна, отметил он.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Киевским властям был выдвинут ряд политических условий, в частности, законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, а также признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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Австрия выдвинула условие предоставления Украине статуса кандидата в члены ЕС
Австрийский канцлер Карл Нехаммер сообщил, при каком условии его страна согласится предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС.
Нехаммер во время визита в Эстонию заявил, что согласие на предоставление Украине статуса Австрия даст, если такой же статус получат «страны Западных Балкан и Молдавия», передает ТАСС со ссылкой на Австрийское агентство печати.
Напомним, Нидерланды и Дания выступили против предоставления Украине статуса кандидата на членство в ЕС. Германия предлагает компромисс – дать Киеву условный статус кандидата.
Херсонские власти приказали бойцам ВСУ сдаться и сложить оружие
Украинским военнослужащим в Херсонской области следует добровольно сдаться и явиться в военную комендатуру, где сдать оружие и боеприпасы, соответствующий приказ подписал военный комендант региона.
«Лиц, выполнивших требования комендатуры, не будут привлекать к уголовной ответственности, если они не совершали преступлений. Те же, кто попытается уклониться от исполнения приказа, подлежат задержанию с изъятием всех обнаруженных запрещенных предметов: оружия, в том числе его составных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств», – говорится в сообщении в Telegram-канале «ВГА Херсонской области».
Отмечается, что приказ «Об усилении мер общественной безопасности» был подписан еще 9 июня.
Ранее глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что Херсонская область отметит День России вместе со всем российским государством, чтобы жители почувствовали себя частью большой страны.
Шольц заявил, что санкции против России не снимут после окончания спецоперации
Антироссийские санкции не снимут после прекращения спецоперации на Украине, заявил немецкий канцлер Олаф Шольц на пресс-конференции.
«Санкции, которые мы ввели – а сейчас это шестой пакет рестрикций, – и санкции всех других стран – это не то, что закончится, когда завершится война. Обязательное условие – изменение ситуации, улучшение обстановки», – цитирует Шольца ТАСС.
Россия должна понять, что «не может диктовать условия мира Украине», она должна вести диалог с Украиной и договориться с ней о соглашении, гарантирующем «территориальную целостность и суверенитет» этой страны.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
Украинских боевиков заблокировали на заводе «Азот» в Северодонецке
ВСУ сейчас блокированы на территории завода «Азот» в Северодонецке и пытаются выйти на контакт, сообщил в пятницу посол ЛНР в России Родион Мирошник.
«Немногочисленная группировка укроформирований на территории химобъединения АЗОТ покинуть предприятие уже не может. Все пути отступления для них отрезаны», – написал Мирошник в своем Telegram-канале.
Как рассказал Мирошник, «отдельные представители боевиков пытаются выходить на контакт с союзными войсками и выдвигать какие-то условия».
«Им объясняют, что никаких условий принято не будет. Только сложение оружия и сдача в плен», – добавил посол ЛНР.
Ранее Минобороны России сообщало, что украинские боевики заминировали емкости с химией, находящиеся на территории завода «Азот», чтобы подорвать их при отступлении и обвинить в этом Россию.
Запорожская область рассказала о закупках зерна Северной Америкой
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Страны Северной Америки закупают зерно на освобожденных от украинских формирований территориях Запорожской области «по хитрым схемам», сообщил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.
Рогов отметил, что «Запорожская область – это по сути закрома Родины, это такая житница юга Руси всегда». Он напомнил, что во времена СССР «были очень большие урожаи зерна, каждый собранный миллион тонн зерна отмечался вымпелами, наградами, премиями», передает ТАСС.
«К нам обращаются сельхозпроизводители, которым некуда девать зерно от его переизбытка еще с прошлогоднего урожая. Поэтому начали искать рынки сбыта и достаточно быстро, помимо российского рынка сбыта», – сообщил он.
В регионе «договорились с представителями Ближнего Востока, Африки, Северной Америки, кстати, которая пугает санкциями, но, тем не менее, наше зерно покупает с радостью – понятно, через посредников и по хитрым схемам, но суть в этом», заявил Рогов.
Он сообщил, что расчеты проводятся как безналичным способом, так и наличным, поскольку банковская система пока представлена в области только одним банком. Однако идут переговоры с несколькими системообразующими российскими банками по вопросу их присутствия в регионе. Как заверил Рогов, «это дело ближайших дней, тогда уже совсем не будет никаких отличий от любого другого российского региона, где возможно пользование карточками, платежами, переводами денежными».
Напомним, Европейский союз призывает все страны не покупать российское зерно, которое якобы вывезено с Украины. Тем временем президент Сенегала, председатель Африканского союза Маки Саль сообщил, что санкции против России мешают африканским предпринимателям покупать зерно и удобрения, без которых Африке грозит голод.
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Лавров о санкциях Зеленского против Путина: Чем бы дитя ни тешилось
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Санкции Киева против российского лидера Владимира Путина и других российских политиков не требуют ответа, выразил мнение министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«Я не думаю, что это достойно какого-то конкретного шага с нашей стороны – чем бы дитя ни тешилось», – передает РИА «Новости» его слова.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым вводит в действие решение Совета нацбезопасности и обороны Украины о применении персональных санкций в отношении Путина. Санкции вводятся бессрочно. Среди них блокирование активов, ограничение торговых операций в части запрета экспортно-импортных операций, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины.
Также Зеленский подписал указ о введении персональных санкций в отношении самого Лаврова.
Напомним, пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, еще в начале спецоперации на Украине комментируя перспективу личных санкций против Путина, заявил, что «такая страна, как Россия, не может оказаться за железным занавесом». По его словам, «могут возникнуть проблемы с целым рядом государств, но так или иначе у нас с этими государствами проблемы возникали и до этого, и без этого».
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Суд в Нидерландах завершил слушания сторон по делу MH17
Голландские судьи завершили слушания сторон в деле о крушении самолета на Украине в июле 2014 года и удалились для вынесения решения, заседание проходит в судебном комплексе «Схипхол» в Нидерландах.
Следующее заседание состоится 22 сентября, оно будет носить технический характер.
По словам судьи Хендрика Стейнхейса, «поскольку суду требуется время для рассмотрения всех приведенных аргументов, ближайшая дата, когда может быть объявлен вердикт – 17 ноября, передает ТАСС.
В случае согласования точной даты объявления решения, соответствующее сообщение появится на официальном сайте. В то же время Стейнхейс не исключил того, что оглашение вердикта может быть отложено и до 22 декабря.
Напомним, в Нидерландах уже второй день идут последние слушания перед вынесением приговоров по делу о крушении MH17 над Украиной.
Прокуратура Нидерландов продолжает настаивать на отсутствии вины украинских военных, так как они не находились в районе крушения Boeing в июле 2014 года. Также в Нидерландах пообещали представить доказательства поражения MH17 «Буком» из ДНР.
Между тем Окружной суд в Гааге заявил, что так и не получил спутниковые снимки от США с места крушения MH17, расследование дела продолжается. Вердикты по делу о крушении рейса MH17 могут быть вынесены 22 сентября, 17 ноября или 15 декабря 2022 года.
Депутат допустил отмену границ между Крымом и Херсонской областью в течение недели
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Вполне вероятно, что границы между освобожденной Херсонской областью и Крымом будут сняты в течение недели, заявил газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Михаил Делягин, комментируя соответствующее заявление властей Херсонской области.
Замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов допустил, что в перспективе границы между Херсонской областью и Крымом будут сняты. По его словам, это поможет пустить поток зерна и других зерновых не только в Россию, но и в другие государства.
«Думаю, это вполне возможно в течение недели, если постараться. Конечно, контроль все равно будет, причем примерно такой же, как при проезде через Крымский мост. Технически это возможно», – говорит Делягин.
«Вообще не должно быть границ между Херсоном и Крымом, потому что Херсон должен стать частью России, как и Донецк, и Луганск, и все остальное. И вообще, я думаю, что Новый год мы встретим как минимум с югом Украины в составе Российской Федерации и той частью страны, которая находится к востоку от Днепра», – заключил депутат.
Ранее глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что Херсонская область отметит День России вместе со всем российским государством, чтобы жители почувствовали себя частью большой страны.
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ЛНР отправила в Россию первую партию зерна
Луганская Народная Республика отправила в Россию первую партию зерна в 650 тонн, отправкой руководил глава республики Леонид Пасечник.
Состав с 650 тоннами зерна отправился со Старобельского элеватора, передает РИА «Новости».
«Перед нашим правительством, перед руководством ЛНР стояла серьезная задача – организовать вывоз и реализацию зерна за пределы территории республики... У нас скопилось большое количество зерна», – рассказал Пасечник.
Ранее председатель Государственного таможенного комитета ЛНР Юрий Афанасьевский сообщил, что открыта зона таможенного контроля на Старобельском элеваторе для экспорта его зерна в Россию.
Зона будет работать «до того момента, когда закончится зерно и его вывоз». Сейчас на элеваторе находится 60 тыс. тонн только зерна и еще несколько тыс. тонн подсолнуха.
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Эксперт: Обвинение против Погребинского говорит о репрессивных нравах властей Украины
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«Погребинский всегда действовал строго в рамках украинского законодательства, поэтому все обвинения в его адрес носят репрессивный характер и вызваны тем, что его деятельность была связана с оппозиционными партиями», – заявила газете ВЗГЛЯД правозащитница Лариса Шеслер. Ранее украинского политолога Михаила Погребинского обвинили в госизмене. Также СМИ сообщили о якобы его задержании.
«В украинских СМИ нет подтвержденной информации о задержании Погребинского. На сайте СБУ только сказано, что ему предъявлено обвинение в госизмене. Скорее всего, это обвинение предъявлено заочно, поскольку, по общедоступным сведениям, он находится в Венгрии», – рассказала председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер.
«Погребинского еще в апреле видели в аэропорту Будапешта, и я очень сомневаюсь, что после всего, что происходит сегодня на Украине, он планирует вернуться в Киев», – отметила собеседница.
«На Украине развернулся вал политических преследований, репрессий и даже убийств не только оппозиционных политиков, но и просто неугодных людей. Естественно, в число лиц, которые неприемлемы для нынешнего украинского режима, входит и Михаил Погребинский», – рассказала она.
«Все из-за того, что его политическая и политтехнологическая деятельность была связана с оппозиционными партиями. Но при этом его деятельность велась строго в рамках конституционных прав украинских граждан и исключительно в правовом поле Украины», – добавила Шеслер.
«Кроме того, он имел право высказывать свое мнение, свои политические убеждения. Он имел право выступать в средствах массовой информации любой страны, и нигде он не действовал во вред украинскому государству», – продолжила правозащитница. «Поэтому обвинение Погребинского в измене говорит только о том, что Украина сегодня является репрессивным государством, которое преследует своих граждан за инакомыслие», – подчеркнула она.
Также общественница отметила абсурдность представленных доказательств якобы государственной измены. «Совершенно очевидно, что участие в любых передачах на телеканалах не может быть основанием для обвинения в госизмене. Но подобных случаев в будущем мы увидим все больше и больше», – рассказала Шеслер.
«Нигде Погребинский не выдавал государственную тайну. Хотя бы потому, что он не имел к ней доступа. Нигде он не выступал за разрушение или уничтожение государства. Он высказывал свои политические взгляды и свое мнение относительно нынешней украинской власти и имел на это полное конституционное право», – заключила собеседница.
В пятницу украинские СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщили о том, что политтехнолог Михаил Погребинский стал подозреваемым по делу о государственной измене.
Психолого-лингвистическая экспертиза, приобщенная к делу, показала, что высказывания Погребинского в интервью и телеэфирах были «направлены на предоставление РФ помощи в проведении подрывной деятельности против Украины, наносят ущерб безопасности Украины в информационной сфере и являются формой подрывной деятельности против нее», сообщает издание.
В конце марта политтехнолог сообщал, что у него дома были проведены обыски, при этом он не был задержан и «никакого процессуального статуса, даже статуса свидетеля» не имеет.
Ранее газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, что Россия выражает обеспокоенность «физической зачисткой» Киевом неугодных лидеров общественного мнения.
Позже постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза обращал внимание на похищение СБУ гражданской активистки Елены Бережной, аналогичные сообщения поступали о судьбе оппозиционного политика Василия Волги, политолога Дмитрия Джангирова, оппозиционного политолога Юрия Дудкина, журналиста и публициста Дмитрия Скворцова, историка и публичного деятеля Александра Каревина, публициста и телеведущего Яна Таксюра, главного редактора одесского издания «Таймер» Юрия Ткачева. В начале июне Ткачева выпустили под залог.
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Украина не смогла сорвать концерт пианистки Лисицы в Венгрии
Украинское посольство в Будапеште предприняло попытки помешать концерту пианистки Валентины Лисицы в Российском культурном центре, сообщило посольство России в Венгрии.
Российское посольство указало, что Лисица – уроженка Киева, но придерживается «отличного от официальной позиции киевских властей мнения по поводу ситуации на Украине». Ее концерт был посвящен Дню России. Украинская сторона «попыталась воспрепятствовать проведению концерта, направив соответствующую ноту всем дипломатическим миссиям, находящимся в Будапеште», но «эта пиар-акция только подогрела интерес к мероприятию», передает ТАСС.
При этом запланированное на 3 июня в «Летнем театре» на острове Маргит на Дунае выступление Лисицы «было отменено руководством театра с «подсказки» украинского посольства». Однако в Российском культурном центре концерт состоялся, на нем присутствовали представители венгерской общественности, дипломаты и любители музыки.
2 мая Лисица в память о погибших в Одесском доме профсоюзов провела у посольства Украины в Москве концерт классических композиций.
Посол ЛНР указал на манипуляции Зеленского с цифрами потерь ВСУ
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«Любые цифры, которые называет Зеленский или его офис, направлены на манипуляцию. Нынешние данные занижены раза в три, каждый пятый солдат ВСУ уже погиб», – заявил газете ВЗГЛЯД посол ЛНР в России Родион Мирошник. Ранее в Киеве сообщили, что ежедневно теряют по 100-200 солдат.
«Киев уже просто не может скрывать реальные потери – семьям начали приходить гробы с погибшими и похоронки. И каждое следующее заявление будет в тенденции увеличения численности погибших. Но даже нынешние заявления не отвечают реальным показателям и занижены приблизительно в три раза», – рассказал посол ЛНР в России Родион Мирошник.
Собеседник также отметил, что «Зеленский пытается приучить население Украины к тому, что потери есть и меньше их не станет». «По имеющимся у нас данным, общая численность убитых украинских военнослужащих составляет порядка 50 тыс. человек. По сути, от начальной численности армии ВСУ погиб каждый пятый», – пояснил дипломат.
«Подобные заявления офиса президента направлены сразу на две группы людей, – добавляет Мирошник. – Во-первых, на само население Украины с целью мобилизации людей. Во-вторых, это направлено на западную аудиторию, которая обязана формировать образ несчастной Украины, которая в борьбе за «европейское счастье» несет ужасающие потери. И, конечно, они хотят эту историю монетизировать – получить либо денег, либо вооружение от стран НАТО».
В связи с этим, полагает собеседник, Киев никогда не озвучит реальные потери с украинской стороны. «Публикуемые данные носят исключительно манипуляторный характер. Они не станут говорить правду, но будут называть те значения, которые выгодны в конкретный момент», – заключил Мирошник.
Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, оценивая потери украинских военных, сообщил, что ежедневно со стороны ВСУ погибает 100-200 человек. По словам Подоляка, это объясняется «отсутствием паритета между украинскими и российскими военными возможностями». Так, Украине требуются «сотни самых мощных артсистем, которые может предоставить Запад», а также «до 300 ракетных систем, чтобы получить достижение паритета с огневой мощностью России», пишет «Украинская правда».
«Пока Россия не потерпит серьезное военное поражение, никакая форма диалога не будет возможной, и они будут продолжать пытаться захватить часть нашей страны», – заявил глава офиса президента Украины.
Напомним, 1 июня Владимир Зеленский говорил, что ежедневные боевые потери Украины составляют порядка 60-100 солдат убитыми и около 500 ранеными. По экспертным оценкам, безвозвратные потери украинских военных и нацбатов к 24 мая значительно превысили 30 тыс. человек, не считая десятков тысяч раненых и нескольких тысяч пленных, которые для Украины потеряны на ближайшие годы как минимум. Газета ВЗГЛЯД разбирала, каков реальный масштаб потерь Украины и почему они так велики.
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