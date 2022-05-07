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Польша выступила против проведения посольством России торжеств 9 мая
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Мэрия Варшавы и Министерство иностранных дел Польши в ответ на просьбу российской дипмиссии оказать необходимые меры для обеспечения порядка во время проведения Бессмертного полка 9 мая выступили против акции.
«Посольство России хочет отметить 9 Мая в Варшаве и обратилось к МИД Польши за поддержкой. Я категорически против этого. Ни одно польское государственное учреждение не должно приложить к этой инициативе руку. Более того – ее надо запретить. Нет моего согласия на праздник агрессора в Варшаве», – передает РИА «Новости» слова мэра Варшавы Рафала Тшасковского.
Заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач тоже высказался и заявил, что МИД Польши «не планировал оказывать посольству России поддержку и такой поддержки не окажет». «Мы передали посольству нашу негативную позицию», – заявил он.
При этом замминистра напомнил, что МИД не имеет власти запретить торжественные мероприятия на территории Варшавы, но «это может сделать мэр города Варшавы».
Согласно опросу Фонда «Общественное мнение», каждый второй житель России считает День Победы народным праздником, а треть респондентов испытывают чувство гордости за страну.
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Венгрия припугнула ЕК историческим провалом евроинтеграции
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Если Еврокомиссия продолжит настаивать на предложении о нефтяном эмбарго против России, то будет нести полную ответственность за исторический провал процесса евроинтеграции, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан председателю ЕК Урсуле фон дер Ляйен.
В письме фон дер Ляйен он заявил, что «ни Венгрия, ни ЕС в целом не готовы принять и реализовать меры, предложенные» ЕК. По его словам, «санкции должны быть приняты в то время, когда все необходимые предварительные условия будут выполнены во всех государствах-членах», передает ТАСС со ссылкой на Financial Times.
Орбан подчеркнул, что для принятия мер, которые предлагает ЕК, нужны альтернативная инфраструктура поставок и полная реорганизация нефтеперерабатывающих мощностей Венгрии. Такие шаги «требуют времени и инвестиций», которые, по мнению главы правительства страны, «являются излишними». Орбан подчеркнул, что соответствующие изменения «не могут быть профинансированы на рыночной основе».
Напомним, Венгрия выступила против введения запрета на поставки в Евросоюз российских нефти и газа. Глава канцелярии премьер-министра страны Гергей Гуйяш отказался вводить «санкции, от которых в первую очередь пострадаем мы сами, а не те, кого мы хотели бы подвергнуть санкциям».
Единственный крупный в Венгрии Дунайский НПЗ технологически устроен так, что не менее 65% перерабатываемой там нефти должны поступать из России. Генеральный директор управляющей этим предприятием компании MOL Жолт Хернади отмечал, что для перестройки производственного процесса и перехода на другое сырье (с иным содержанием серы, плотностью и т. д.) потребуется «от двух до четырех лет и несколько сотен миллионов долларов».
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В Британии признали «сокрушительный удар» ЕС по России неудачным
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От эмбарго на поставку российских энергоносителей пострадает сам ЕС, а Москва сможет торговать на азиатских рынках, пишет британская пресса.
Как пишет Daily Express, «в Брюсселе рассчитывают, что запрет на поставки всей российской нефти в Европу нанесет сокрушительный удар по российской экономике». Однако, подчеркивает издание, Россия «продолжает торговать с восточными партнерами». При этом «расширение сети нефтяных и газопроводов в Азию» ведет к значительному увеличению прибыли, передает РИА «Новости».
Daily Express указывает на уже работающие и будущие российские газопроводы в Китай и страны Восточной Азии, покупку российской нефти Индией, Японией и Южной Кореей, экспорт СПГ в Пакистан. Эти сделки позволят Москве смягчить сокращение экономических связей с Европой.
Напомним, постпреды стран ЕС не смогли согласовать введение эмбарго на импорт нефти из России, переговоры продолжатся 5 мая. Некоторые из стран-членов Евросоюза, в частности, Венгрия, Словакия, Чехия и Болгария, выразили обеспокоенность относительно предложенных мер по отказу от российского сырья.
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Немцы испугались «устрашающего эффекта» российских флагов в День Победы
Число российских флагов планируется ограничить в Берлине в ходе мероприятий, приуроченных ко Дню Победы, чтобы избежать «устрашающего эффекта», также запрещена демонстрация символа Z, сообщило немецкое издание Berliner Kurier.
По его данным, в период с воскресенья по понедельник в Берлине планируется проведение порядка 50 мероприятий. Как заявила сенатор Берлина по вопросам внутренних дел Ирис Шпрангер, три советских мемориала и другие «соответствующие объекты» взяты под особую охрану, передает РИА «Новости».
По словам Шпрангер, будут пресекаться любые действия, расцененные как «одобрение» российской спецоперации на Украине: планируется запретить сигналить автомобильным кортежам и ограничить количество российских флагов, чтобы избежать «устрашающего впечатления», создаваемого «морем флагов». Кроме того, будет пресекаться демонстрация символа Z.
Ранее полиция Берлина одобрила проведение акции «Бессмертный полк» 9 мая, но запретила георгиевские ленты.
Газпром: Польша начала получать российский газ виртуальным реверсом
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Польша получала российский газ физическим реверсом из Германии, а сейчас получает виртуальным реверсом за счет заявок потребителей Италии и Франции, сообщил официальный представитель Газпрома Сергей Куприянов.
«2 мая Германия прекратила физический реверс российского газа в Польшу по Ямалу – Европе. Однако немедленно возник виртуальный реверс для Польши из появившихся заявок потребителей Италии и Франции, которые обеспечиваются по польскому коридору. Мы это видим и фиксируем», – передает ТАСС его слова.
По словам Куприянова, этот газ Польша использует и для закачки в свои подземные хранилища, которые сейчас заполнены на 80%, в то время как ПХГ Европы сейчас заполнены в среднем на 34%. При этом Газпром зафиксировал на этой неделе рост на 43% заявок европейских потребителей на поставку российского газа транзитом через Украину.
Кроме того, согласно информации Газпрома, в последние дни заявки на транзит российского газа через территорию Украины держатся около 100 млн кубометров.
Ранее стало известно, что Газпром впервые почти за месяц заказал прокачку газа в Германию через Польшу по газопроводу Ямал – Европа на ночь 3 мая. После этого прекратился реверсный физический поток газа по этому трубопроводу из Германии в Польшу через газоизмерительную станцию «Мальнов», который составлял около 1,28 млн куб. м в час.
В Британии отметили высокую устойчивость экономики России к санкциям
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Российская экономика сохраняет устойчивость, несмотря на введенные против Москвы «беспрецедентные санкции», говорится в статье, опубликованной в британском журнале The Economist.
Как указывается в опубликованной в пятницу статье под заголовком «Российская экономика снова на ногах», «последние данные подтверждают, что российская экономика противостоит предсказаниям о ее коллапсе» на фоне введенных против РФ мер, передает РИА «Новости».
В тексте журнала приводится ряд фактов, подтверждающих этот тезис. Так, по данным журнала, благодаря контролю за движением капитала и повышению процентной ставки рубль сейчас сохраняет ту же ценность, что и до начала спецоперации на Украине. Кроме того, Россия продолжает выплаты по иностранным облигациям.
Согласно информации журнала, показатели российской экономической активности «в режиме реального времени» также в большей степени «держатся». Так, общее потребление электроэнергии, по данным издания, снизилось лишь незначительно, после «мартовского затишья» россияне «довольно свободно» тратят деньги в кафе, барах и ресторанах, сообщает журнал со ссылкой на данные Сбербанка.
«Российская экономика, несомненно, сжимается, но прогнозы некоторых экономистов о снижении ВВП до 15% в текущем году начинают выглядеть пессимистично», – пишет издание. По его утверждению, еще до начала спецоперации Россия была «закрытой экономикой», что не позволяло допустить сильного воздействия санкций. Однако самой значимой причиной, по данным журнала, по которой российская экономика столь устойчива, остаются энергоресурсы. Сейчас в ЕК предлагают ввести эмбарго на российскую нефть, однако до тех пор, как отмечает издание, российская экономика продолжит постепенно двигаться вперед.
Накануне Еврокомиссия смягчила требования по введению отложенного на полгода нефтяного эмбарго против России после двух дней безуспешных переговоров 27 стран ЕС.
4 мая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала шестой пакет санкций против России, в который входит отложенное эмбарго на поставки российской нефти. По ее словам, Еврокомиссия предлагала ввести запрет на ввоз сырой нефти из России в ЕС через полгода и на ввоз нефтепродуктов в 2023 году. Кроме того, Еврокомиссия предложила разрешить Венгрии и Словакии закупать российскую нефть до конца 2024 года. Через месяц после введения шестого пакета Еврокомиссия также предложила запретить европейскому бизнесу заниматься транспортировкой нефти или оказывать финансовые услуги по обеспечению российского экспорта, включая страхование танкерных перевозок.
Послы ЕС обсуждали предложения ЕК 4 и 5 мая, но не пришли к консенсусу. В четверг премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что ни Венгрия, ни Евросоюз в целом не готовы принять эмбарго на импорт нефти из России, и предупредил, что упорство Еврокомиссии грозит подрывом европейского единства. Орбан также заявил, что санкции Евросоюза в отношении энергетического сектора России являются красной линией для Венгрии. По его словам, эмбарго на импорт российских энергоносителей для Венгрии сродни атомной бомбе.
В результате Еврокомиссия была вынуждена смягчить свои требования по запретам на российскую нефть. По информации Reuters, Еврокомиссия, в частности, предложила отложить на три месяца введение запрета на транспортировку российской нефти, предложила помочь наиболее проблемным странам инвестициями из бюджета ЕС в развитие нефтяной инфраструктуры, чтобы дать им возможность заместить российскую нефть.
Источники Bloomberg в свою очередь сообщают, что Евросоюз предложил отсрочить введение эмбарго на поставки нефти из России для Венгрии, Словакии и Чехии. Согласно предложению, Чехия сможет импортировать российскую нефть до июня 2024 года, а Венгрия и Словакия – до конца того же года. Все остальные государства – члены ЕС постепенно откажутся от импорта нефти из России к концу этого года, как первоначально предлагалось.
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Большинство поляков поддержало ввод войск на Украину
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За участие польской армии в миротворческой миссии на Украине высказались 56,8% опрошенных, если она будет организована НАТО, ООН или Евросоюзом, следует из данных исследования IBRiS по заказу «Республики».
Согласно исследованию, за введение польских солдат на Украину высказались 56,8% опрошенных, противоположного мнения было 32,5%, воздержались 10,7%, передает польская газета Rzeczpospolita.
По информации издания, за отправку войск чаще выступают мужчины и люди старше 30 лет. Также за участие в такой миссии стоят люди, имеющие высшее образование (72%), голосовавшие на последних выборах за гражданскую коалицию по-PSL (71%), а на последних президентских выборах за Симона Головнина (73%) или Христофора Босака (72%).
С предложением ввести на Украину миротворческую миссию НАТО выступил в ходе визита в Киев вице-премьер Ярослав Качинский. По его словам, миротворческая миссия будет находиться на территории Украины, с полного согласия украинских властей.
«И такая миссия очень помогла бы в гуманитарном измерении, и благоприятно изменила бы стратегическую ситуацию в Украине», – отметил он. И оговорился, что она должна иметь «прикрытие от вооруженных сил», .
Это мнение поддержал премьер-министр Матеуш Моравецкий. «Никто не говорит о борьбе, мы говорим только о защите невинных людей, которые сегодня погибают», – заявил он.
Однако возможность отправки такой миссии на Украину исключил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, дав понять, что никто «не будет посылать натовских солдат или самолеты».
«Мы поступаем так, потому что на нас возлагается ответственность за то, чтобы этот конфликт не эскалировался за пределами Украины, потому что это повлекло бы еще большие страдания, смерть и разрушения», – объявил он.
Как рассуждает издание, такая миссия на Украине была бы возможна, если бы произошло «эффектное нападение русских на мирное население» или «гуманитарный конвой, с большим количеством жертв».
Польская сторона хочет направить войска на Украину, особенно на территорию Западной Украины, чтобы «охранять», пишет газета. При этом бывший офицер польской разведки отметил, что союзники Украины сделали ставку на военную поддержку этой страны.
«Видя, какие потери несут русские, они ставят не на миротворческую миссию, а на «вброс» в эту страну как можно больше оружия, чтобы ослабить Россию, вытеснить ее с территории Украины. Речь идет и о том, чтобы на оккупированных территориях развивать движение сопротивления», – рассказал он.
Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что между Украиной и Польшей в будущем границы не будет, чтобы два государства могли отстраивать «общее счастье и общую силу».
«На десятилетия, а может быть, дай Бог, на столетия братское для Польши государство, и как, надеюсь, пророчески сказал Владимир Зеленский, между нашими странами – Польшей и Украиной – не будет больше границы. Этой границы не будет! Чтобы мы жили вместе на этой земле, строя и отстраивая совместно свое общее счастье и общую силу, которая позволит отражать любую опасность или любую возможную угрозу», – сказал президент Польши.
Что понимается под выражением «границы больше не будет» Дуда не пояснил.
О том, что Польша хочет включить западные области Украины в состав своей страны, ранее сообщала российская Служба внешней разведки. Газета ВЗГЛЯД ранее писала, что «раздел» Украины, как прежде делили саму Польшу – это та мысль, которая сейчас занимает наиболее влиятельных людей в Варшаве.
Испанский суд оставил Шария на свободе под подписку о невыезде
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В Испании оставили на свободе под подписку о невыезде украинского блогера Анатолия Шария, задержанного в королевстве по подозрению в государственной измене на Украине, говорится в пресс-релизе юридической инстанции.
Уточняется, что судья принял решение «о временном освобождении с мерами пресечения» в отношении Шария, выдачи которого добивается Украина. В частности, блогер должен будет отмечаться в суде дважды в месяц, у него забрали паспорт и запретили покидать территорию Испании, пишет ТАСС.
Официальную информацию подтвердили в Национальной судебной коллегии Испании.
Ранее в четверг СБУ сообщила, что Шарий якобы задержан в Испании. Пресс-служба национальной полиции Испании подтвердила эти сведения. Как сообщила глава европейского бюро ВГТРК Анастасия Попова, Шарий отпущен под подписку о невыезде.
Шария будет защищать адвокат Гонсало Бойе, который защищает также интересы бывшего главы правительства испанской Каталонии Карлеса Пучдемона.
Анатолий Шарий – основатель «Партии Шария», деятельность которой была остановлена по решению СНБО Украины после начала спецоперации России на Украине. Блогер имеет статус политического беженца, проживает в Европе.
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Эксперт объяснил демарш Венгрии против отказа ЕС от российской нефти
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«Венгрия создала прецедент в истории ЕС, выступив по сути единственной из стран-членов против пакета антироссийских санкций», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал санкции Евросоюза в отношении российских энергоресурсов «атомной бомбой для Венгрии» и «красными линиями».
«Это действительно довольно необычный демарш со стороны члена Евросоюза, поскольку традиционно все решения принимаются консенсусом. То есть любую инициативу должны поддержать все 27 стран-членов», – рассказал гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.
«Такие моменты, конечно, снижают эффективность политики ЕС, когда не удается достигнуть консенсуса по каким-то вопросам. Сейчас впервые был создан прецедент, когда одна страна выступила против и тем самым сорвала принятие этого решения», – добавил собеседник.
«Естественно, будут новые переговоры. Возможно, будут внесены какие-то изменения в санкционный пакет, чтобы сделать его более приемлемым для Орбана. Но, безусловно, это очень тревожный прецедент для ЕС, поскольку некоторые другие страны запрашивают для себя лишь отдельные исключения», – отметил эксперт.
Кортунов отметил, что у Евросоюза есть инструменты влияния на Будапешт, в первую очередь – финансовые. «Вероятно, будет идти торг на тему того, на каких условиях венгры согласятся поддержать этот санкционный пакет, или насколько этот пакет должен быть изменен, чтобы снять возражения, которые имеются у Орбана», – сказал он.
«Брюссель может в ответ предложить средства из инфраструктурных фондов ЕС, которые позволят Венгрии перейти на какие-то иные источники энергии, например, ускорить развитие возобновляемых источников энергии», – рассказал политолог. «Или же Будапешт сможет использовать предоставленные Евросоюзом ресурсы для закупок более дорогих энергоносителей в других странах», – добавил он.
Рассуждая о возможных уступках Венгрии со стороны Брюсселя, Кортунов отметил: «ЕС может пойти на изменение сроков введения эмбарго на российскую нефть». «Для каких-то стран, помимо Венгрии, могут быть также предусмотрены особые графики снижения зависимости от российских энергоресурсов», – рассказал собеседник.
«Также вероятно, что какие-то санкции отложат на будущее, поскольку кроме нефтяных аспектов там есть много других, да и нет оснований полагать, что это последний пакет санкций. Вариантов может быть много», – отметил эксперт.
«Окончательное решение будет зависеть от того, что для Брюсселя важнее: принять пакет в таком виде, как есть сейчас, но позже, или принять хоть какой-то пакет, но побыстрее. Исходя из этого и будут выстроены их действия», – полагает политолог.
«Если важнее ввести санкции побыстрее, то можно спорные вопросы оставить на потом, а сейчас принять только то, о чем удалось договориться. Если же важнее принять пакет во всей его полноте, то, наверное, потребуется какое-то время, чтобы уговорить венгерскую сторону присоединиться», – рассуждает он.
Стоит отметить, что в своем обращении Орбан также выступил против санкций в отношении патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Кортунов связывает это с тем, что для венгерского премьера и для его партии религиозный вопрос является достаточно значимым.
«Думаю, большую роль играет еще и то, что Орбан выступает за традиционные ценности, в том числе основанные на религиозном наследии европейских стран и общие для всех христиан», – заметил собеседник.
Накануне глава венгерского правительства назвал санкции Евросоюза в отношении энергетического сектора России красной линией для Венгрии. Орбан сравнил эмбарго на импорт российских энергоносителей с атомной бомбой для Венгрии.
Также премьер-министр Венгрии заявил председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, что если ЕК продолжит настаивать на предложении о нефтяном эмбарго против России, то будет нести полную ответственность за исторический провал процесса евроинтеграции.
Орбан подчеркнул, что для принятия мер, которые предлагает ЕК, нужны альтернативная инфраструктура поставок и полная реорганизация нефтеперерабатывающих мощностей Венгрии. Такие шаги «требуют времени и инвестиций», которые, по мнению главы правительства страны, «являются излишними».
Ранее в Венгрии уже заявляли о несогласии с введением запрета на поставки в Евросоюз российских нефти и газа. Глава канцелярии премьер-министра страны Гергей Гуйяш отказался вводить «санкции, от которых в первую очередь пострадаем мы сами, а не те, кого мы хотели бы подвергнуть санкциям».
Министр энергетики Словакии заявил, что эмбарго на нефть из России уничтожит европейскую экономику, отразившись на энергоснабжении не только Словакии, но и Австрии, Чехии, Украины.
Источники Bloomberg в свою очередь сообщают, что Евросоюз предложил отсрочить введение эмбарго на поставки нефти из России для Венгрии, Словакии и Чехии. Согласно предложению, Чехия сможет импортировать российскую нефть до июня 2024 года, а Венгрия и Словакия – до конца того же года. Все остальные государства – члены ЕС постепенно откажутся от импорта нефти из России к концу этого года, как первоначально предлагалось.
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Акцию «Бессмертный полк» в Алма-Ате переименовали
В Алма-Ате 9 мая память казахстанских ветеранов Великой Отечественной войны почтят во время акции «Батырларга тагзым» (Поклонимся героям), которая заменит ранее проводившиеся шествия «Бессмертного полка», сообщил председатель городского Совета ветеранов Алма-Аты Ахан Бижанов.
По его информации, мероприятие начнется в 09.30 (06.30 мск). Колонна участников акции проследует от Центрального парка культуры и отдыха до Парка имени 28 гвардейцев-панфиловцев для возложения цветов к Вечному огню.
«У нас проводят церемонии возложения цветов и венков, памятными мероприятиями, праздничными концертами чествуют ветеранов. Что касается «Бессмертного полка», то в Белоруссии проходит аналогичная акция под названием «Беларусь помнит», на Украине – «Никто не забыт, ничто не забыто». У нас ее принято называть «Батырларга тагзым», – передает РИА «Новости» слова спикера.
Председатель ветеранского движения подчеркнул, что эта акция «является составной частью возложения цветов к Вечному огню». По его словам, Алма-Ата – единственный город в стране, где данная акция будет проходить в офлайн-режиме.
Жителей и гостей города организаторы приглашают присоединиться к акции и принести транспаранты с портретами или фотографии своих родственников – участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла, узников концлагерей, блокадников, детей войны.
Бижанов также напомнил, что символом Победы в Казахстане является «Лента победы» – шелковая лента небесно-голубого цвета с нанесенным на нее казахским национальным орнаментом золотистого цвета и изображением Ордена Отечественной войны.
«Они выпускаются в большом объеме – около 20 тыс. штук. Их будут раздавать волонтеры в местах праздничных мероприятий. Данная лента выпускается уже седьмой год в нашей стране, и население Казахстана с огромным желанием и особым трепетом носит ее на груди», – сказал спикер.
Ранее Минобороны республики сообщило, что власти Казахстана не будут проводить военный парад ко Дню Победы в этом году в связи с экономией бюджетных средств и необходимостью решения других приоритетных задач.
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Зеленский пригласил Шольца посетить Киев 9 мая
Президент Украины Владимир Зеленский после апрельских политико-дипломатических скандалов с Германией призвал канцлера Олафа Шольца посетить Киев 9 мая, передает британский аналитический центр Chatham House.
«Говоря об Олафе Шольце, он приглашен на Украину. Он может сделать этот мощный политический шаг и приехать сюда 9 мая. Я не буду говорить о значимости этого, но вы достаточно образованны, чтобы понимать это», – передает РИА «Новости» его слова.
Зеленский добавил, что соответствующее приглашение он передал во время разговора 5 мая с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.
Напомним, Шольц заявил, что не намерен в ближайшее время совершать визит в Киев после отказа в визите со стороны украинских властей президенту Франку-Вальтеру Штайнмайеру. В ответ посол Украины в ФРГ Мельник заявил, что «играть обиженную ливерную колбасу звучит не очень по-государственному», имея в виду немецкий фразеологизм «играть обиженную ливерную колбасу» (нем. beleidigte Leberwurst zu spielen), обозначающий обидевшегося без основания. Высказывание Мельника разозлило немцев. В Бундестаге потребовали выслать украинского дипломата из Германии.
Между тем в четверг Штайнмайер провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским, в котором они обсудили «недоразумения прошлого». Штайнмайер заверил украинскую сторону в поддержке Берлина. Зеленский пригласил визави, а также все высшее руководство ФРГ с визитом в Киев. После этого Шольц заявил, что в ближайшее время Украину посетит глава МИД Анналена Бербок.
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ЕК смягчила требования по нефтяному эмбарго против России
Еврокомиссия смягчила требования по введению отложенного на полгода нефтяного эмбарго против России после двух дней безуспешных переговоров послов 27 стран ЕС по шестому пакету санкций, сообщил дипломатический источник.
«Еврокомиссия предложила доработанный проект ограничений против российской нефти. Он включает ряд изъятий и отсрочек, который должен удовлетворить государства ЕС. Дискуссия в Комитете [постоянных представителей ЕС] по компромиссным предложениям пройдет в пятницу», – сообщил источник ТАСС.
4 мая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала шестой пакет санкций против России, в который входит отложенное эмбарго на поставки российской нефти. По ее словам, Еврокомиссия предлагала ввести запрет на ввоз сырой нефти из России в ЕС через полгода и на ввоз нефтепродуктов в 2023 году. Кроме того, Еврокомиссия предложила разрешить Венгрии и Словакии закупать российскую нефть до конца 2024 года. Через месяц после введения шестого пакета Еврокомиссия также предложила запретить европейскому бизнесу заниматься транспортировкой нефти или оказывать финансовые услуги по обеспечению российского экспорта, включая страхование танкерных перевозок.
Послы ЕС обсуждали предложения Еврокомиссии 4 и 5 мая, но не пришли к консенсусу. В четверг премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что ни Венгрия, ни Евросоюз в целом не готовы принять эмбарго на импорт нефти из России, и предупредил, что упорство Еврокомиссии грозит подрывом европейского единства. Орбан также заявил, что санкции Евросоюза в отношении энергетического сектора России являются красной линией для Венгрии. По его словам, эмбарго на импорт российских энергоносителей для Венгрии сродни атомной бомбе.
В результате Еврокомиссия была вынуждена смягчить свои требования по запретам на российскую нефть. По информации Reuters, Еврокомиссия, в частности, предложила отложить на три месяца введение запрета на транспортировку российской нефти, предложила помочь наиболее проблемным странам инвестициями из бюджета ЕС в развитие нефтяной инфраструктуры, чтобы дать им возможность заместить российскую нефть.
Источники Bloomberg в свою очередь сообщают, что Евросоюз предложил отсрочить введение эмбарго на поставки нефти из России для Венгрии, Словакии и Чехии. Согласно предложению, Чехия сможет импортировать российскую нефть до июня 2024 года, а Венгрия и Словакия – до конца того же года. Все остальные государства – члены ЕС постепенно откажутся от импорта нефти из России к концу этого года, как первоначально предлагалось.
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В Берлине запретили использовать флаг Украины 8 и 9 мая
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Посол Украины в Германии Андрей Мельник назвал «пощечиной украинскому народу» решение полиции Берлина о запрете использования государственных флагов Украины 8 и 9 мая.
Мельник заявил в интервью медиагруппе RND, что «мы шокированы тем, что берлинская полиция запретила 8 и 9 мая ношение флагов, связанных с Украиной, это пощечина Украине и украинскому народу», передает РИА «Новости».
Ранее полиция Берлина опубликовала на немецком, русском и украинском языках сообщение о правилах поведения в городе в ходе памятных мероприятий 8 и 9 мая.
При этом под запрет попал и флаг России, чтобы избежать «устрашающего эффекта», а также георгиевские ленты и изображения латинских букв V и Z. Кроме того, нельзя будет носить военную форму и включать военные песни.
Правила действуют два дня, при этом исключения сделаны для дипломатических делегаций и ветеранов.
Вместе с тем полиция Берлина одобрила проведение акции «Бессмертный полк» 9 мая, но запретила георгиевские ленты.
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Организатора «Бессмертного полка» в Эстонии выслали из страны
Организатора «Бессмертного полка» в Эстонии Алексея Есакова выслали из страны «по соображениям безопасности», сообщила полиция Эстонии (КАПО).
«В среду, 4 мая, по соображениям безопасности из страны был выслан Алексей Есаков... был одним из организаторов «Бессмертного полка», – говорится в сообщении КАПО, передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что США по рекомендации госдепартамента отменили проведение торжественной церемонии в память встречи советских и американских солдат на Эльбе, запретив также и акцию «Бессмертный полк». Также Британия присоединилась к запрету проведения акции.
Шольц обозначил условия отмены антироссийских санкций
Антироссийские санкции могут быть сняты только после согласования с украинской стороной, заявил канцлер Германии Олаф Шольц в опубликованном в четверг интервью журналу «Штерн».
По мнению главы правительства Германии, Москве «придется достигнуть соглашения с Украиной». «Мы намерены и сможем отменить наши санкции только после консультаций с Украиной», – передает ТАСС его слова.
Ранее Шольц отмечал, что санкции не могут быть отменены без достижения согласия между Киевом и Москвой, так как это не должен быть «навязанный мир». По его словам, цель Германии заключается в том, чтобы Россия прекратила военную спецоперацию на Украине.
Президент Украины Владимир Зеленский пригласил президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера в Киев после скандала с отменой его визита в украинскую столицу – якобы стороны обсудили «недоразумения прошлого».
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Венгрия выступила против разработанного в ЕС эмбарго на российскую нефть
Венгрия не сможет поддержать эмбарго на поставки российской нефти в том виде, в котором это сейчас предлагают сделать эксперты Евросоюза, сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
«Пакет санкций, подготовленных в Брюсселе, предусматривает запрет на поставки сырой нефти из России в Европу в достаточно короткое время, в случае Венгрии – к концу следующего года», – передает ТАСС его слова.
При этом Сийярто подчеркнул, что правительство Венгрии не может пойти на такой шаг, поскольку он нанесет непоправимый ущерб энергобезопасности страны.
Ранее Чехия заявила, что поддержит введение Евросоюзом эмбарго на импорт российской нефти при предоставлении ей переходного периода длительностью в два-три года.
До этого Словакия попросила у Евросоюза разрешения получить трехлетний переходный период для поэтапного отказа от импорта нефти из России.
Газета ВЗГЛЯД отмечала, что российскую нефть ждут глобальные перемены.
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