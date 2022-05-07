В Берлине запретили использовать флаг Украины 8 и 9 мая В ЛНР зажгли доставленный из Москвы Вечный огонь ФОМ: Каждый второй россиянин считает День Победы народным праздником 7 мая 2022, 15:05 Текст: Александра Юдина

Каждый второй житель России считает День Победы народным праздником, а треть респондентов испытывают чувство гордости за страну, следует из результатов опроса Фонда «Общественное мнение». Согласно опросу, 95% россиян относятся к Дню Победы как к празднику, причем большинство (55%) – как к народному празднику, 36% – как к государственному празднику, а еще для 4% это семейный праздник. Почти у каждого третьего россиянина (29%) возникают чувства патриотизма и гордости за страну, когда они слышат слова «Великая Отечественная война», сообщается на сайте ФОМ. Кроме того, 77% опрошенных планируют принять участие в праздничных мероприятиях в честь Дня Победы (за год этот показатель вырос на 5%). При этом 84% россиян заявили, что что их родственники участвовали в ВОВ. А 62% россиян утверждают, что хорошо знают историю войны. Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что 9 мая президент России Владимир Путин выступит на параде Победы и возложит цветы к Могиле Неизвестного Солдата. В тот же день представитель ВС Латвии Янис Слайдиныш заявил о планах Украины 9 мая нанести удар по Крымскому мосту. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

Немцы испугались «устрашающего эффекта» российских флагов в День Победы 6 мая 2022, 16:28 Текст: Вера Басилая

Число российских флагов планируется ограничить в Берлине в ходе мероприятий, приуроченных ко Дню Победы, чтобы избежать «устрашающего эффекта», также запрещена демонстрация символа Z, сообщило немецкое издание Berliner Kurier. По его данным, в период с воскресенья по понедельник в Берлине планируется проведение порядка 50 мероприятий. Как заявила сенатор Берлина по вопросам внутренних дел Ирис Шпрангер, три советских мемориала и другие «соответствующие объекты» взяты под особую охрану, передает РИА «Новости». По словам Шпрангер, будут пресекаться любые действия, расцененные как «одобрение» российской спецоперации на Украине: планируется запретить сигналить автомобильным кортежам и ограничить количество российских флагов, чтобы избежать «устрашающего впечатления», создаваемого «морем флагов». Кроме того, будет пресекаться демонстрация символа Z. Ранее полиция Берлина одобрила проведение акции «Бессмертный полк» 9 мая, но запретила георгиевские ленты. Акцию «Бессмертный полк» в Алма-Ате переименовали 5 мая 2022, 12:13 Текст: Дмитрий Зубарев

В Алма-Ате 9 мая память казахстанских ветеранов Великой Отечественной войны почтят во время акции «Батырларга тагзым» (Поклонимся героям), которая заменит ранее проводившиеся шествия «Бессмертного полка», сообщил председатель городского Совета ветеранов Алма-Аты Ахан Бижанов. По его информации, мероприятие начнется в 09.30 (06.30 мск). Колонна участников акции проследует от Центрального парка культуры и отдыха до Парка имени 28 гвардейцев-панфиловцев для возложения цветов к Вечному огню. «У нас проводят церемонии возложения цветов и венков, памятными мероприятиями, праздничными концертами чествуют ветеранов. Что касается «Бессмертного полка», то в Белоруссии проходит аналогичная акция под названием «Беларусь помнит», на Украине – «Никто не забыт, ничто не забыто». У нас ее принято называть «Батырларга тагзым», – передает РИА «Новости» слова спикера. Председатель ветеранского движения подчеркнул, что эта акция «является составной частью возложения цветов к Вечному огню». По его словам, Алма-Ата – единственный город в стране, где данная акция будет проходить в офлайн-режиме. Жителей и гостей города организаторы приглашают присоединиться к акции и принести транспаранты с портретами или фотографии своих родственников – участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла, узников концлагерей, блокадников, детей войны. Бижанов также напомнил, что символом Победы в Казахстане является «Лента победы» – шелковая лента небесно-голубого цвета с нанесенным на нее казахским национальным орнаментом золотистого цвета и изображением Ордена Отечественной войны. «Они выпускаются в большом объеме – около 20 тыс. штук. Их будут раздавать волонтеры в местах праздничных мероприятий. Данная лента выпускается уже седьмой год в нашей стране, и население Казахстана с огромным желанием и особым трепетом носит ее на груди», – сказал спикер. Ранее Минобороны республики сообщило, что власти Казахстана не будут проводить военный парад ко Дню Победы в этом году в связи с экономией бюджетных средств и необходимостью решения других приоритетных задач. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В Берлине запретили использовать флаг Украины 8 и 9 мая 7 мая 2022, 14:08

Фото: Volker Hohlfeld/Global Look Press

Текст: Наталья Ануфриева

Посол Украины в Германии Андрей Мельник назвал «пощечиной украинскому народу» решение полиции Берлина о запрете использования государственных флагов Украины 8 и 9 мая. Мельник заявил в интервью медиагруппе RND, что «мы шокированы тем, что берлинская полиция запретила 8 и 9 мая ношение флагов, связанных с Украиной, это пощечина Украине и украинскому народу», передает РИА «Новости». Ранее полиция Берлина опубликовала на немецком, русском и украинском языках сообщение о правилах поведения в городе в ходе памятных мероприятий 8 и 9 мая. При этом под запрет попал и флаг России, чтобы избежать «устрашающего эффекта», а также георгиевские ленты и изображения латинских букв V и Z. Кроме того, нельзя будет носить военную форму и включать военные песни. Правила действуют два дня, при этом исключения сделаны для дипломатических делегаций и ветеранов. Вместе с тем полиция Берлина одобрила проведение акции «Бессмертный полк» 9 мая, но запретила георгиевские ленты. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Организатора «Бессмертного полка» в Эстонии выслали из страны 4 мая 2022, 21:57 Текст: Ольга Иванова

Организатора «Бессмертного полка» в Эстонии Алексея Есакова выслали из страны «по соображениям безопасности», сообщила полиция Эстонии (КАПО). «В среду, 4 мая, по соображениям безопасности из страны был выслан Алексей Есаков... был одним из организаторов «Бессмертного полка», – говорится в сообщении КАПО, передает РИА «Новости». Ранее сообщалось, что США по рекомендации госдепартамента отменили проведение торжественной церемонии в память встречи советских и американских солдат на Эльбе, запретив также и акцию «Бессмертный полк». Также Британия присоединилась к запрету проведения акции. Власти Москвы рассказали о порядке проведения «Бессмертного полка» 5 мая 2022, 09:14

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Текст: Антон Никитин

Традиционная акция «Бессмертный полк» состоится в Москве 9 мая. Шествие начнется в 15.00, а сбор участников – с 12.30, сообщили власти столицы. «В столице 9 мая пройдет традиционная акция «Бессмертный полк». С портретами участников Великой Отечественной войны москвичи пройдут по Ленинградскому проспекту, улицам Тверской и 1-й Тверской-Ямской через улицу Охотный Ряд, Манежную и Красную площади. Длина маршрута составит семь километров», – говорится в сообщении на сайте мэра Москвы. Присоединиться к колонне можно будет на выходе из станций метро «Динамо» и «Белорусская». Ожидается, что к шествию присоединятся более 1 млн человек. Станции метро «Пушкинская», «Тверская», «Чеховская», «Маяковская», «Охотный Ряд», «Площадь Революции» и «Театральная» в этот день будут закрыты. Для участия в шествии необходимо вовремя прийти к месту сбора и взять с собой штендер с фотографией участника Великой Отечественной войны. Организаторы также рекомендуют иметь при себе документ, удостоверяющий личность, надеть удобную обувь и не забыть головной убор. Домашних питомцев лучше оставить дома. Запрещено брать с собой спиртные напитки, колющие и режущие предметы. «Распечатать портрет можно бесплатно в центрах госуслуг «Мои документы». Сотрудники помогут составить анкету ветерана и напечатать фотографию. Кроме того, изображения отсканируют и разместят в электронной книге памяти «Бессмертный полк. Москва», – уточняется в материале. Увековечить память о ветеранах также можно не выходя из дома, самостоятельно внеся сведения об участниках Великой Отечественной войны на сайте проекта «Бессмертный полк. Москва». После регистрации у пользователя появится возможность редактировать страницу, посвященную герою семьи. В конце апреля около 3 тыс. 500 человек были отобраны для сопровождения шествия «Бессмертного полка» в столице России. Всего в организации мероприятия по всей стране примут участие 50 тыс. волонтеров. Участники спецоперации на Украине проедут на новейших БТР на параде Победы 7 мая 2022, 11:36 Текст: Наталья Ануфриева

Участники специальной военной операции на Украине проедут на параде в честь 77-летия Победы в Великой Отечественной войне на Красной площади в Москве на новейших БТР. Десантники, которые принимали участие в специальной военной операции по защите ДНР и ЛНР, проехали в колонне военной техники на БТР-МДМ «Ракушка», передает ТАСС. Зрители, пришедшие на репетицию парада, встретили их аплодисментами. Гости на трибунах встали в знак уважения в момент выноса российского флага и Знамени Победы в начале репетиции. Ранее в субботу в Москве состоялась генеральная репетиция парада Победы. Памятник героям-контрразведчикам открыли на мемориальном кладбище в Ярославской области 6 мая 2022, 21:46 Текст: Вера Басилая

На Воинском мемориальном кладбище управлением Федеральной службы безопасности России по Ярославской области установлен памятник «Героям, отдавшим жизнь за Отечество», посвященный контрразведчикам. «Мы сегодня открываем этот памятник в канун годовщины Великой Победы, в день 100-летия органов контрразведки. Это два серьезных и важных события в истории нашей страны. Важно сохранить память обо всех, кто ковал Победу и на фронте, и в тылу. Выражаю благодарность ветеранам и всем, кто причастен к организации этого события. Спасибо за вклад в патриотическое воспитание молодежи. Спасибо, что бережно храните память о героях Великой Отечественной войны», – приводятся слова врио губернатора Михаила Евраева на сайте правительства региона. По словам автора памятника, народного художника России Николая Мухина, сам монумент – это треугольник, стрела – это наконечник копья, символ борьбы важного подразделения армии и служб, которые сражались с врагом. Ярославские контрразведчики за годы войны не допустили террористических актов и диверсий на территории области. Задержаны 57 фашистских агентов-парашютистов, заброшенных на территорию нашего региона. Выявлены и арестованы порядка ста лиц, сотрудничавших с оккупантами. В январе 1942 года руководством УНКВД СССР по Ярославской области сформирован партизанский отряд особого назначения «Ярославец», который действовал на территории, занятой противником. В результате его работы в тылу врага убито порядка 700 офицеров и солдат вермахта, уничтожено 42 танка, 85 автомашин. «Волонтеры Победы» благоустроили захоронение легендарной «ночной ведьмы» 6 мая 2022, 17:22 Захоронение Героя Советского Союза, легендарной «ночной ведьмы» Нины Ульяненко привели в порядок «Волонтеры Победы» Удмуртии. Аналогичные мероприятия прошли в преддверии Дня Победы по всей стране. «Ночными ведьмами» называли женский 46-й гвардейский бомбардировочный авиационный Таманский Краснознаменный и ордена Суворова полк. Ульяненко била врага в Сталинграде, освобождала Северный Кавказ, Крым, Белоруссию, Польшу и Восточную Пруссию. Дошла до Берлина. Гвардии лейтенант Ульяненко произвела 905 боевых вылетов на бомбардировку войск противника. 23 Февраля 1945 года за мужество и воинскую доблесть, проявленные в боях с врагами, удостоена звания Героя Советского Союза. «Здесь похоронена храбрая летчица из легендарного полка «ночных ведьм», которых нацисты боялись как огня. Нина Захаровна совершила не один подвиг во время Великой Отечественной войны. Для нас, добровольцев, это повод вновь отдать дань памяти и уважения ее мужеству и верности долгу», – прокомментировал региональный руководитель УРО ВОД «Волонтеры Победы» Роман Санников, его слова приводятся в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Совместно с Управлением по делам молодежи, сотрудниками Следственного управления Следственного комитета России по Ульяновской области и молодежными организациями ULutshaй, «Другое Поколение» «Волонтеры Победы» привели в порядок воинские захоронения, находящиеся на территории Воскресенского некрополя. Там находится братское захоронение участников Великой Отечественной войны, умерших от ран в госпиталях города Ульяновска. «Волонтеры Победы» по всей стране и за ее пределами благоустраивают не только крупные мемориалы, воинские захоронения, но и могилы ветеранов в небольших городах и населенных пунктах. Это делается регулярно, не только накануне Дня Победы. Мы должны не только на словах, но и на деле показывать, что мы благодарны нашим защитникам за мирное небо, за возможность говорить на родном языке. Это наш долг», – подчеркнула руководитель «Волонтеров Победы» Ольга Занко. А добровольцы Новгородской области провели Международный субботник на Мемориале «Здание бензохранилища. Здесь в январе 1942 года были заживо замурованы 30 советских солдат. Добровольцы почтили память героев и благоустроили территорию возле мемориала. Мероприятия прошли и в Донецке. Там волонтеры привели в порядок мемориал погибшим на шахте №4/4 бис «Калиновка», которая стала местом массовой казни мирных жителей немецкими оккупационными властями 1941–1943 гг. «Заботиться о ветеранах, благоустраивать памятные места, помогать и напоминать ежедневно о подвигах героев – вот предназначение волонтеров. Особенно это важно сейчас, когда нацизм на нашей земле вновь поднимает голову. Возвращения этого страшного зла мы не должны допустить. Поэтому надо неустанно, каждый день рассказывать о той страшной войне, о миллионах солдат, которые погибли, чтобы мы жили», – сказала региональный руководитель «Волонтеров Победы» в ДНР Ирина Макаренко. Генсек ШОС заявил о невозможности нивелировать вклад СССР в победу во Второй мировой войне 6 мая 2022, 13:25 Текст: Наталья Ануфриева

История великой жертвы Советского Союза в борьбе с фашизмом во Второй мировой войне жива в памяти людей, стереть и скрыть это невозможно, заявил генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Чжан Мин. Мин вместе с дипломатами и военными атташе стран бывшего Советского Союза и Монголии возложил венки и живые цветы к мемориалу советским и монгольским воинам, погибшим при освобождении Китая от японских захватчиков во время Второй мировой войны, передает РИА «Новости». Церемония возложения, состоявшаяся в уезде Чжанбэй городского округа Чжанцзякоу провинции Хэбэй на северо-востоке Китая, посвящена 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Генсек ШОС отметил, что в условиях, когда в Европе война уже завершилась, а на Дальнем Востоке еще продолжалась, советская и монгольская армии объявили войну Японии, вступив в борьбу китайского народа против японской агрессии. «Этот день по-прежнему имеет важное значение для китайского народа и народов всего мира, потому что эти герои пожертвовали своими жизнями во Второй мировой войне, чтобы дать отпор фашистской агрессии, чтобы защитить мир, свободу и независимость во всем мире», – добавил он. Мин подчеркнул, что после Второй мировой войны человечество обеспечило себе более 70 лет мира, также был сформирован послевоенный миропорядок: «Мы должны отдать им дань уважения, чтить их память, обращаться к истории, чтобы сохранить и защитить мир, сделать его продолжительным, чтобы наш международный порядок был более честным, рациональным и справедливым». Отвечая на вопрос о том, насколько важно помнить вклад советской армии в победу во Второй мировой войне в условиях, когда некоторые страны о нем забыли, Чжан Мин заявил, что «история есть история, а история Второй мировой войны, в особенности великой жертвы и огромного вклада Советской армии в мировую антифашистскую войну, до сих пор живы в нашей памяти, хотя прошло уже более 70 лет». «Несмотря на то, что некоторые могут замалчивать это, скрывать эти факты, они не смогут реализовать свои замыслы», – подчеркнул он. Чжан Мин добавил, что «мы собрались здесь сегодня почтить память этих героев, чтобы передавать эту историю из поколения в поколение», и «лишь помня историю, мы сможем сохранить наш мир и позволим нашему миропорядку развиваться в справедливом и рациональном направлении». Ранее Вашингтон отменил церемонию в честь встречи солдат СССР и США на Эльбе. Путин отметил вклад участников конкурса «Послы Победы» в сохранение памяти о войне 6 мая 2022, 19:48 Президент России Владимир Путин поприветствовал финалистов Всероссийского конкурса «Послы Победы», отметив личный вклад участников в сохранение памяти о Великой Отечественной войне и ее героях. «Сегодня, в преддверии Дня Победы, в Москве собрались добровольцы из многих регионов страны, представители одной из наиболее крупных и авторитетных молодежных организаций – «Волонтеры Победы». Каждый из вас занимается важным, общественно значимым делом, вносит личный вклад в сбережение памяти о Великой Отечественной войне и ее героях. По зову сердца вы оказываете поддержку ветеранам, заботитесь о воинских захоронениях, по крупицам восстанавливаете утерянные страницы семейных историй, уделяете неизменное внимание патриотическому воспитанию молодежи», – говорится в тексте приветствия, опубликованном на сайте Кремля. Путин добавил, что столь благородная и востребованная работа волонтеров достойна самого глубокого уважения. «Убежден, что нынешнее мероприятие пройдет на высоком организационном, творческом уровне, а движение «Волонтеры Победы» будет и впредь развиваться, вовлекать в орбиту своей деятельности новых участников – ваших соратников и единомышленников», – заключил президент и поздравил финалистов конкурса с приближающимся праздником. Конкурс «Послы Победы» проводится с 2015 года движением «Волонтеры Победы». Победители конкурса будут приглашены в качестве волонтеров на мероприятия, проводимые в Москве с 7 по 10 мая 2022 года в рамках празднования 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В прошлом году в мероприятии приняли участие 150 волонтеров из 77 регионов России. В Госдуме пообещали помощь эвакуированным с Украины ветеранам 6 мая 2022, 19:06 Эвакуированным из Украины ветеранам в России будет оказана необходимая помощь, заявила заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Занко, которая взяла под опеку эвакуированную из Мариуполя Раису Яринских. Кроме того, по словам Занко, каждому блокаднику Ленинградской области накануне праздника вручат бесплатный мобильный телефон с «экстренной кнопкой» для связи с волонтерами и врачами в случае необходимости, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Депутаты новой волны от партии «Единая Россия» поздравили ветеранов с грядущим праздником и оказали им помощь. Так, заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева содействовала восстановлению памятника погибшим в Великой Отечественной войне работникам фабрики Крунит в московском районе Котловка. К участию в акции «Бессмертный полк» в своих регионах готовятся член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина, член комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Олег Гарин, заместитель председателя комитета Госдумы по молодежной политике Юлия Саранова. «Наш священный долг – чтить память о тех, кого с нами уже нет, и рассказывать об их подвигах детям», – подчеркнул Гарин, который примет участие в акции в Москве, а депутат Бутина пригласила подписчиков присоединиться к ней в шествии «Бессмертного полка» в городе Слободской Кировской области. В мероприятиях, приуроченных ко Дню Победы, принял участие член комитета Госдумы по охране здоровья Олег Иванинский. В Новосибирске он посетил концерты, на которых чествовали ветеранов. Ранее ветеран Великой Отечественной войны Дмитрий Штанченко, которого вместе с дочерью в феврале эвакуировали в Воронежскую область из Донецкой народной республики, при содействии депутата Госдумы Игоря Кастюкевича во вторник получил паспорт гражданина России. Участникам «Бессмертного полка» в Москве готовы оказать помощь более 5,5 тыс. волонтеров 6 мая 2022, 11:44 Текст: Антон Никитин

В проведении мероприятий в Москве в честь 77-й годовщины Великой Победы примут участие более 5,5 тыс. волонтеров. Они будут встречать ветеранов, приезжающих в город из других регионов, а также помогут в организации патриотической акции «Бессмертный полк». «В этом году больше 5,5 тыс. волонтеров помогают столице в проведении празднования Дня Победы. Они встречают почетных гостей со всей страны в аэропортах и на вокзалах. И, конечно, добровольцы поддержат народное шествие «Бессмертный полк» – сопроводят его участников по всему маршруту», – приводятся слова заместителя мэры Москвы Натальи Сергуниной на сайте mos.ru. Обратиться к волонтерам за помощью можно будет на семи вокзалах и в трех аэропортах с 08.00 до 22.00 мск. Среди основных задач добровольцев – встреча ветеранов, размещение их в залах ожидания повышенной комфортности, вызов транспорта и сопровождение. Помощники также расскажут о праздничной программе мероприятий. До 10 мая работает горячая линия: +7 495 657-65-40. Ее операторы ответят на вопросы, касающиеся трансфера и заселения в гостиницы. Одним из главных событий волонтерского движения столицы станет патриотическая акция «Бессмертный полк». Последние два года она проводилась в онлайн-формате. В этом году участники шествия пройдут по улицам города с портретами своих родных и близких, которые участвовали в Великой Отечественной войне. Добровольцы будут сопровождать их, раздавать бутилированную воду. В 2021 году при поддержке волонтеров прошли акции «Поздравь ветерана», «Красная гвоздика», фестиваль «Спасская башня», празднование Дня Государственного флага и другие мероприятия. Узнать больше о патриотическом направлении добровольческой деятельности и событиях, приуроченных к празднованию Дня Победы, можно на сайте ресурсного центра «Мосволонтер». Генеральная репетиция парада Победы началась в Москве 7 мая 2022, 10:05 Текст: Наталья Ануфриева

Генеральная репетиция военного парада, который пройдет в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, началась на Красной площади. В 2022 году в параде Победы пройдут торжественным маршем 11 тыс. человек, в состав механизированной колонны войдет 131 единица военной техники, а также 77 вертолетов и самолетов, передает ТАСС. По Красной площади пройдут 33 парадных расчета, затем сводный оркестр освободит место на площади для прохода военной техники. Возглавит механизированную колонну легендарный Т-34-85, за ним по брусчатке пройдут современные танки Т-72Б3М, Т-90М «Прорыв» и Т-14 «Армата». Также гости парада увидят боевые машины пехоты «Курганец», БМП-2 «Бережок», БМП-3, бронемашины «Тайфун-К», «Тайфун-ВДВ», «Тигр-М» и самоходные артиллерийские установки «Мста-С». Кроме того, в параде примут участие оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер», реактивные системы залпового огня «Торнадо-Г», комплексы ПВО С-400, «Бук-М3» и «Тор-М2», пусковые установки ПГРК «Ярс» и робототехнические комплексы «Уран-9». Воздушную часть парада откроет самый большой транспортный вертолет в мире – Ми-26. За ним последуют вертолеты Ка-52, Ми-28Н, Ми-24, Ми-8. После над столицей в сопровождении двух истребителей МиГ-29 пролетит воздушный пункт стратегического управления, так называемый самолет судного дня Ил-80. Воздушное судно призвано обеспечить связь и управление войсками в случае уничтожения наземных коммуникаций. Затем над Красной площадью пролетят стратегические ракетоносцы Ту-95МС и Ту-160 «Белый лебедь» в паре с воздушным танкером Ил-78, истребители Су-35С, новейшие самолеты МиГ-31И и МиГ-31БМ, а также истребители пятого поколения Су-57 и дальние бомбардировщики Ту-22М3. В этом году в знак поддержки российский военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции на Украине, восемь истребителей МиГ-29СМТ пролетят над Красной площадью в полетном порядке в виде буквы Z. Завершат парад Победы традиционно девять самолетов пилотажных групп «Русские витязи» и «Стрижи» в построении «кубинский бриллиант» и шесть штурмовиков Су-25, которые окрасят небо в цвета российского триколора. «Народный фронт» доставит частицу Вечного огня ветеранам в России и за рубежом 6 мая 2022, 12:53 В Александровском саду в Москве стартовал масштабный автопробег патриотической акции «Огонь памяти», участники которой доставят лампы с частицами Вечного огня, зажженными у мемориала «Могила Неизвестного Солдата», ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим в 17 регионах России и в 12 государствах. «Сегодня церемония возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата по-своему уникальна. Частицы Вечного огня из Александровского сада отправляются в российские регионы, 12 стран и самое главное – в Донецк и Луганск. Это еще раз подчеркивает, что у нас общая история, общая Великая Отечественная война, общие деды, которые воевали плечом к плечу за наше будущее. Исторически справедливо, что сегодня огонь отправится в Донецк и Луганск и будет зажжен в огнях памяти, не горевших долгое время. Мы свою общую память никогда не забудем», – приводятся в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД слова руководителя исполкома «Народного фронта» Михаила Кузнецова. Автоколонна проследует по направлениям: Москва – Тула – Волгоград – Новороссийск – Керчь – Севастополь, Москва – Санкт-Петербург – Мурманск, Москва – Смоленск. Всего за дни проведения акции «Огонь памяти» охватит 17 регионов, участие примут около 3 тыс. человек. Так, частицы Вечного огня будут доставлены ветеранам в восемь городов-героев России и населенные пункты по пути следования автопробега, где пройдут праздничные мероприятия. В городах акцию примут представители администраций и общественники, которые передадут лампы ветеранам. «Мы в шестой раз организуем автопробег, с каждым годом он наращивает обороты и в этом году впервые вышел на международный уровень, – сообщил организатор общественного движения «Огонь памяти» Сергей Игнатьев. – Частицы Вечного огня встречают тепло, трепетно, с большим уважением». При поддержке Россотрудничества с 6 по 8 мая сотни зажженных лампад представители Народного фронта доставят в Армению, Израиль, Абхазию, Южную Осетию, Узбекистан, Азербайджан, Киргизию, Казахстан, Беларусь, Таджикистан. СК завел дело о геноциде после обнаружения массовых захоронений времен ВОВ в Подмосковье 7 мая 2022, 12:32 Текст: Наталья Ануфриева

Следственный комитет возбудил уголовное дело о геноциде в годы Великой Отечественной войны после обнаружения в Подмосковье захоронений женщин, убитых нацистами в 1941 году. В сообщении ведомства в Telegram говорится, что в период с октября по ноябрь 1941 года офицеры и солдаты немецкого гарнизона, расположенного в населенном пункте Микулино Лотошинского района Московской области, совершили массовое убийство более 500 пациенток областной психиатрической больницы. Женщины умерли от голода, обморожения, отравления ядами и газом, некоторые были расстреляны – 2 мая подмосковными поисковиками было обнаружено массовое захоронение не менее 102 человек, предположительно, на месте расстрела пациенток. «По факту геноцида мирных граждан в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов возбуждено уголовное дело по признакам преступления (...) действия, направленные на полное или частичное уничтожение национальной, этнической, расовой или религиозной группы как таковой путем убийства членов этой группы», – говорится в сообщении. По мнению следствия, не все преступники были осуждены трибуналом в Нюрнберге и другими послевоенными протестами, и многим причастным к преступлениям нацистам удалось избежать наказания. «В связи с этим Следственный комитет считает необходимым продолжить работу по установлению всех виновных, реализуя при этом принцип неотвратимости наказания. Ведомством будет сделано все возможное для расследования всех фактов геноцида народов Советского Союза. Вне зависимости от того, живы преступники или нет, мы примем меры для того, чтобы назвать их имена», – добавляется в сообщении. Ранее действия нацистов в Орловской области во время ВОВ признали геноцидом.