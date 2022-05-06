ВСУ четырежды за утро обстреляли Ясиноватую

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6 мая, пятница  |  Последнее обновление — 09:28  |  vz.ru
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Газу для «Северного потока – 2» нашли новых потребителей

Газпром не списывает «Северный поток – 2» со счетов Петр Ковалев/ТАСС
Россия решила задействовать для внутренних нужд неиспользуемые на российской территории газопроводы, построенные под проект морского «Северного потока – 2». Эти трубы помогут развитию газоснабжения в северо-западных регионах страны. При этом заявление Газпрома наполнено оптимизмом вокруг судьбы самого «Северного потока – 2». Есть ли шансы, что этот газопровод будет когда-нибудь запущен в эксплуатацию? Подробности...
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Католики испортили план НАТО в самый ответственный момент

Франциск сравнил политику НАТО в отношении России с лаяньем у двери, Миланович – с тыканьем ручкой в глаз медведю IPA/Sipa USA/Reuters
Президент Хорватии или, как говорят сербские радикалы, «окатоличенной части Сербии» Зоран Миланович вновь проявил себя как главный друг России в ЕС: пообещал заблокировать ускоренное вступление Финляндии и Швеции в НАТО. Параллельно политику альянса в отношении России осудил Папа Римский Франциск. Зачем это все католикам?  Подробности...
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Украинская армия глушит страх наркотиками

В расположении ВСУ были обнаружены препараты против страха кадр из видео
Украинские военнопленные рассказали о том, что боевой дух ВСУ и нацбаты поддерживают при помощи наркотических веществ. Препараты, которые применяют силовики, помогают подавлять страх и боль, отключаться от ужасов войны и идти в бой в состоянии эйфории. Кто поставляет подобные стимуляторы украинским военным и чем опасны эти вещества? Подробности...
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Как близко США подошли к прямому участию в украинском конфликте

Офицеры ВСУ видят позиции российских войск «глазами Илона Маска» REUTERS/Nikola Solic
Пентагон предоставляет Киеву разведданные, которые помогают наносить удары по российским командирам, утверждает газета NYT со ссылкой на топ-чиновников США. Такое происходит впервые со времен холодной войны. Получается, что американцы по сути уже участвуют в боях против России, пусть и чужими руками, и наши потери – отчасти на их совести. Или же прямым участием в войне считается только появление на поле боя сухопутных войск США? Подробности...
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Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
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Учтет ли Россия интересы других стран на Украине

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
После окончания боевых действий на украинской территории настанет время не только мира, но и нового баланса интересов на этом пространстве. Чьи интересы и как учитывать – все это будет решать победитель, то есть Россия. Подробности...
Обсуждение: 29 комментариев

Дикая орда и сантехфаянс

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
Гипотетический труд неведомых берлинских креативщиков спустя три четверти века мощно и плодотворно отозвался в европейской саге про дикую орду и светлые унитазы. Подробности...
Обсуждение: 23 комментария

Русским в Китае быть не стыдно

Вадим Чекунов
Вадим Чекунов, писатель, литературный критик (Шанхай)
Надо понимать, что для Поднебесной, которую со многих сторон окружают не слишком дружественные ей страны, Россия очень важна как надежный геополитический партнер. Поэтому будьте уверены – нам в Китае желают только победы. Подробности...
Обсуждение: 14 комментариев
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Обмен людей на продукты

Германию больше не за что уважать

Евросоюз не смог отказаться от русской нефти

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В мире отпраздновали день «Звездных войн»

На Тайване в среду несколько десятков человек отпраздновали ежегодный День «Звездных войн». Праздник родился из созвучия фразы: May the Force be with you («Да пребудет с тобой Сила») с фразой: May the fourth be with you («Да пребудет с тобой четвертое мая»). Искомое напутствие впервые прозвучало в первом фильме саги «Звездные войны», вышедшем в 1977 году
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В городах России широко отпраздновали Первомай

В городах России прошли торжественные демонстрации по случаю праздника Весны и Труда – именно так сейчас называется знаменитый на весь мир праздник, истоки которого уходят в XIX век. Флаги, цветы, шарики и транспаранты – неотъемлемая часть первомайских мероприятий
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Россия захватила крупный украинский арсенал с оружием НАТО

Минобороны России показало полевой склад вооружения украинской армии на территории ЛНР, который бойцы ВСУ оставили при отступлении. Там хранится около 1 тыс. единиц вооружения и боеприпасов к ним, в том числе противотанковые ракеты и переносные зенитные комплексы стран НАТО
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19:59
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Как Берлин накажет украинского посла, назвавшего канцлера Шольца «обиженной ливерной колбасой»?
  • Вышлет из страны

  • Потребует извинений

  • Будет терпеть оскорбления
Решится ли Польша ввести войска и взять под контроль Западную Украину?
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    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
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    Шарий рассказал об украинской слежке за ним в Испании «с вертолетов» У Германии не нашлось снарядов для обещанных Украине САУ «Гепард» США придумали свою версию принципа «одного Китая» Венгрия припугнула ЕК историческим провалом евроинтеграции
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    Как близко США подошли к прямому участию в украинском конфликте

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    «общее счастье»


    Дуда пообещал убрать границу между Украиной и Польшей

    чернокожая лесбиянка


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    европейское эмбарго


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    просрочка долга


    Газпром терпит хамство Молдавии по двум причинам

    миграционный кризис


    Украинские беженцы разоряют Прибалтику и Польшу

    укрепление рубля


    В чем сила российской валюты

    Папа Римский


    Католики испортили план НАТО в самый ответственный момент

    великая и богатая


    Тимофей Бордачёв: Как Германия стала обиженной колбасой

    оглушительный провал


    Владимир Прохватилов: Почему из администрации США бегут сотрудники

    деструктивный культ


    Герман Садулаев: Культ смерти – официальная идеология киевского режима

    на ваш взгляд


    Как Берлин накажет украинского посла, назвавшего канцлера Шольца «обиженной ливерной колбасой»?

    ВСУ четырежды за утро обстреляли Ясиноватую

    		    6 мая 2022, 08:36
    Фото: Maxym Marusenko/ZUMA/ТАСС
    Текст: Антон Никитин

    Вооруженные силы Украины четвертый раз за утро обстреляли город Ясиноватую, выпустив четыре снаряда калибром 122 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

    «Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 07.07 (совпадает с мск) Авдеевка – Ясиноватая. Выпущено четыре снаряда калибром 122 миллиметра», – сообщается в Telegram-канале представительства ДНР.

    Ясиноватая, которая регулярно подвергается обстрелам, расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.

    Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.

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    В столице Болгарии сняли флаг Украины со здания городской администрации

    5 мая 2022, 15:44

    Текст: Вера Басилая

    Представители болгарской политической партии «Возрождение» сняли со здания софийской администрации государственный флаг Украины, установленный там решением депутатов муниципалитета Софии, обвинив в госизмене мэра города.

    «Мы от «Возрождения» уважаем чужие символы и считаем, что место этого флага в украинском посольстве. Формально Болгария – независимое государство, и здесь должны развиваться только болгарские знамена», – приводит ТАСС комментарий председателя партии Костадина Костадинова.

    Костадинов предупредил мэра Софии Йорданку Фандыкову о том, что «она будет отвечать за государственную измену», если флаг Украины снова появится на административном здании.

    Между тем глава софийского муниципалитета Георги Георгиев назвал поведение депутатов безобразным. «Депутаты «Возрождения» играли роль охраны вышки, при помощи которой был снят украинский флаг. Это безобразное поведение. Грубое посягательство на демократию. Полиция проводит проверку», – заявил он, напомнив, что решение поднять флаг Украины, разместив его рядом с болгарским, было принято большинством голосов. В настоящее время украинский флаг вернули на старое место.

    Ранее Болгария и Чехия задумались над обходом санкций ЕС против России.

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    Коментарии (13)
    Зеленский помирился со Штайнмайером
    		    5 мая 2022, 16:05
    Фото: imago-images/Global Look Press
    Текст: Елизавета Булкина

    Президент Украины Владимир Зеленский пригласил президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера в Киев после скандала с отменой его визита в украинскую столицу, сообщило агентство DPA со ссылкой на ведомство президента ФРГ.

    Сообщается, что стороны обсудили «недоразумения прошлого». Зеленский пригласил в Киев также канцлера ФРГ Олафа Шольца и все немецкое руководство, передает РИА «Новости».

    По данным Spiegel, переговоры длились 45 минут. Штайнмайер также заверил Зеленского в полной поддержке Германией Украины. Напомним, в апреле Зеленский отказался принять президента Штайнмайера из-за его «отношений с Россией».  Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что отказ Украины принять Штайнмайера является проблемой для правительства и народа Германии.

    Ранее в Германии обвинили посла Украины в распространении теорий заговора. В частности, по мнению экс-главы МИД ФРГ Зигмара Габриэля, Андрей Мельник распространяет теории заговора, чтобы дискредитировать президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера.

    Бывший глава МИД ФРГ утверждает, что украинский посол обвинил президента Германии Штайнмайера в том, что он якобы «за десятилетия создал паутину контактов с Россией». Габриэль назвал такое заявление злонамеренным, подчеркнув, что оно не соответствует действительности. Экс-глава внешнеполитического ведомства Германии выразил мнение, что отказ Киева принять президента ФРГ является неслыханным и сбивает с толку.

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    Коментарии (60)
    Молдавия отказалась оказывать военную помощь Украине
    		    5 мая 2022, 18:32
    Фото: REUTERS/Ueslei Marcelino
    Текст: Алексей Дегтярев

    Спикер молдавского парламента Игорь Гросу в ходе визита в украинскую столицу отказал спикеру Рады Руслану Стефанчуку в оказании военной помощи, сообщила пресс-секретарь правящей партии «Действие и солидарность» Адриана Влас.

    Гросу в ходе визита сообщил, что Молдавия может отправить на Украину саперов для разминирования опасных территорий, чтобы жители страны чувствовали себя в безопасности, передает РИА «Новости» со ссылкой на Влас.

    «Председатель парламента сообщил, что страна, согласно статусу нейтралитета Молдавии, не может размещать военную технику в других странах», – добавила она.

    При этом известно, что Стефанчук просил Гросу передать Украине молдавские МиГ-29.

    Россия начала военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Киевским властям выдвинут и ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами. 

    Коментарии (43)
    В СПЧ оценили предложение боевиков с «Азовстали» обменять мирных граждан на продукты
    		    5 мая 2022, 11:22
    Фото: Алексей Куденко/РИА Новости
    Текст: Алёна Задорожная

    «Идет циничный торг, когда боевики прикрываются мирными жителями и пытаются использовать их для обеспечения собственной безопасности. Но идти на поводу у террористов – значит продлевать их существование», – заявил газете ВЗГЛЯД правозащитник Александр Брод. Ранее засевшие на «Азовстали» боевики предложили обменять мирное население на продукты и лекарства.

    «Это абсолютно в духе и украинских властей, и радикальных националистов, которых эта самая власть взрастила. С 2014 года для Киева было важно, чтобы силовики были безмозглыми рабами, которые бездумно поддерживают режим и готовы воевать с собственным народом в Донбассе», – уверен Александр Брод, член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

    По словам собеседника, «они прикрываются мирными жителями, чтобы обеспечить себе сиюминутную безопасность». «Тактика боевиков напоминает методы игиловцев. И в данной ситуации торг просто неуместен. Единственный выход – предоставление гуманитарных коридоров. Можно привлечь Красный Крест, который, я уверен, сможет войти на территорию завода и оценить количество мирных граждан, а также их состояние. Но идти на поводу у террористов – значит продлевать их существование», – подчеркнул Брод.

    Правозащитник также призвал активнее информировать мировую общественность о происходящем на Украине. «Надо приглашать в зону конфликта тех, кто реально готов увидеть и услышать правду. Пусть блогеры и журналисты приезжают, общаются с местными жителями, которые пережили на себе агрессию украинской армии. Опять же, необходимо снять правдивый фильм о событиях на Украине. Было бы неплохо, если бы на это обратили внимание кинорежиссеры мирового уровня. В конечном счете у людей начнут открываться глаза», – заключил Александр Брод.

    Ранее укрывающиеся на «Азовстали» боевики предложили обменять находящихся там мирных граждан на продукты и медикаменты, сообщил представитель штаба операции по освобождению предприятия.

    «В ходе переговоров они предложили нам поменять гражданских заложников на продукты и медикаменты. Обозначенные условия сделки – пятнадцать заложников на тонну продуктов, а также лекарства. Предупредили, что больше никого отпускать на Украину не будут, теперь будут только обменивать», – передает слова представителя штаба РИА «Новости».

    Он отметил, что уже приходилось сталкиваться с подобными методами: в частности, в Сирии на переговорах с боевиками «Исламского государства*» (запрещенная в России террористическая организация – прим. ВЗГЛЯД). Они «тоже предлагали менять медикаменты и продукты на освобождаемых ими людей по весу».

    «Так что никакие они не «герои», как называет их (президент Украины Владимир) Зеленский, – обычные террористы», – заключили в штабе.

    Ранее стало известно, что покинувшие «Азовсталь» мирные граждане не знали об эвакуации.

    Напомним, 2 мая с территории завода эвакуировали 101 человека, в том числе женщин и детей, их вывезли в Безыменное в Донецкой народной республике. Вооруженные силы России открывают с 08.00 до 18.00 мск 5, 6 и 7 мая гуманитарный коридор для эвакуации гражданских лиц. Из-за попытки противника выйти на огневые позиции ситуация на «Азовстали» обострилась, но штурм предприятия не проводят.

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    Коментарии (51)
    СБУ заявила о задержании Анатолия Шария в Испании
    		    5 мая 2022, 10:43
    Фото: из личного архива
    Текст: Наталья Ануфриева

    В Испании задержан украинский блогер Анатолий Шарий, сообщает Служба безопасности Украины (СБУ).

    СБУ сообщает в Telegram, что в Испании задержан блогер Шарий, «которого СБУ подозревает в государственной измене», причем произошло это якобы накануне, 4 мая.

    «Это стало возможным благодаря тесному взаимодействию Службы безопасности Украины с офисом генерального прокурора, международными партнерами и в результате многоуровневой спецоперации украинских правоохранителей», – говорится в сообщении.

    Указывается, что блогера подозревают по ст. 111 Уголовного кодекса Украины «Государственная измена», а также по ст. 161 «Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам».

    По мнению следователей СБУ, Шарий якобы «осуществлял противоправную деятельность в ущерб национальной безопасности Украины в информационной сфере».

    Украинские СМИ сообщили со ссылкой на правоохранительные органы, что якобы ожидается экстрадиция Шария на Украину в ближайшее время, передает РИА «Новости».

    Анатолий Шарий – основатель «Партии Шария», деятельность которой была остановлена по решению СНБО Украины после начала спецоперации России на Украине. Блогер имеет статус политического беженца, проживает в Европе.

    В феврале 2021 года СБУ предъявила Шарию обвинение в противоправной деятельности. Блогер назвал беспределом дело СБУ против него, а также действия украинских правоохранителей, которые задержали в Днепре его однофамильца Виктора. Он выразил мнение, что за такими мерами стоит президент Украины Владимир Зеленский, и назвал его сволочью

    В марте 2022 года Шарий выпустил на своем канале на YouTube видео, в котором рассказал, как его «нашли украинские активисты». В Сети распространилось несколько видео инцидента. После украинские националисты распространили в соцсетях адрес блогера.

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    Коментарии (56)
    Российские средства ПВО сбили три самолета ВВС Украины
    		    5 мая 2022, 10:40
    Фото: t.me/mod_russia
    Текст: Антон Никитин

    Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты в воздухе три самолета воздушных сил Украины, сообщили в Минобороны. Кроме того, за минувшую ночь уничтожены 14 украинских БПЛА, в том числе один «Байрактар-ТБ2», поставленный Турцией.

    В сообщении Минобороны в Telegram уточняется, что «один Су-24 [вооруженных сил Украины был сбит] в районе острова Змеиный, один Су-27 в районе населенного пункта Ингулец Херсонской области и один Су-25 в районе населенного пункта Кошевое Днепропетровской области».

    Украинские беспилотники были уничтожены в районах населенных пунктов Вербовка, Великая Камышеваха, Бражковка, Веселое, Перемога, Большие Проходы Харьковской области, Барвинок Херсонской области, Авдеевка, Доля, Каменка Донецкой народной республики, Северодонецк Луганской народной республики, в том числе один беспилотный летательный аппарат «Байрактар-ТБ2» в районе острова Змеиный. Также перехвачены два реактивных снаряда системы залпового огня «Смерч» в районе населенных пунктов Тарасовка и Васильевка, говорится в сообщении Минобороны.

    «Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России уничтожены: в районе Кировограда авиационная техника на военном аэродроме Канатово, в городе Николаеве крупный склад боеприпасов и в районе Жовтневое Николаевской области хранилище топлива для украинской военной техники. Кроме того, поражен передовой пункт управления 17-й отдельной танковой бригады ВСУ, четыре района сосредоточения живой силы и военной техники, а также два склада военно-технического имущества на военном аэродроме в районе Краматорска», – сообщили в Минобороны.

    «Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России в течение ночи поражено 93 района сосредоточения живой силы и украинской военной техники.  Ракетными войсками в течение ночи поражены два пункта управления ВСУ, артиллерийская батарея на огневой позиции, а также две пусковые установки и одна транспортно-заряжающая машина тактического ракетного комплекса «Точка-У», – отчитались в военном ведомстве.

    «Артиллерийскими подразделениями поражены 32 пункта управления, пять складов с боеприпасами, 403 опорных пункта, районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также 51 позиция украинской артиллерии. Уничтожено свыше 600 националистов и 61 единица вооружения и военной техники», – указано в сообщении.

    «Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 149 самолетов, 112 вертолетов, 726 беспилотных летательных аппаратов, 288 зенитных ракетных комплексов, 2834 танка и других боевых бронированных машин, 325 установок реактивных систем залпового огня, 1306 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2646 единиц специальной военной автомобильной техники», – заключили в Минобороны.

    Ранее в четверг Минобороны опубликовало видео того, как экипажи ударных вертолетов Ка-52 уничтожили управляемыми ракетами украинский пункт управления и несколько единиц бронетехники.

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    Коментарии (45)
    Лукашенко назвал условие прекращения спецоперации на Украине за неделю
    		    5 мая 2022, 20:21
    Фото: AP/TASS
    Текст: Вера Басилая

    Боевые действия на Украине могут закончиться в течение недели, но Запад в этом не заинтересован, заявил президент Белоруссии в интервью Associated Press.

    «Я вижу, что Украина была не настроена шаг за шагом решать проблемы, что и привело к войне. Поэтому если вы говорите о каких-то зверствах в Украине, адресуйте это, прежде всего, полякам, к примеру, Соединенным Штатам Америки, Великобритании: если вы, США и Великобритания, заинтересованы в том, чтобы война в Украине прекратилась, это можно сделать в течение недели. Даже раньше. Но вы в этом не заинтересованы», – приводит БелТА слова Лукашенко.

    Ранее Лукашенко заявил, что США хотят утопить Россию в войне с Украиной. Президент Белоруссии Александр Лукашенко также отметил, что Россия не может проиграть в конфликте на Украине, но Москву сейчас поддерживает лишь Минск.

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    Коментарии (33)
    Дуда пообещал убрать границу между Украиной и Польшей
    		    5 мая 2022, 21:56
    Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Ольга Иванова

    Между Украиной и Польшей в будущем границы не будет, чтобы два государства могли отстраивать общее счастье и общую силу, заявил президент Польши Анджей Дуда.

    «На десятилетия, а может быть, дай Бог, на столетия братское для Польши государство, и как, надеюсь, пророчески сказал Владимир Зеленский, между нашими странами – Польшей и Украиной – не будет больше границы. Этой границы не будет! Чтобы мы жили вместе на этой земле, строя и отстраивая совместно свое общее счастье и общую силу, которая позволит отражать любую опасность или любую возможную угрозу», – приводит его слова Царьград.

    Что понимается под выражением «границы больше не будет» Дуда не пояснил.

    О том, что Польша хочет включить западные области Украины в состав своей страны, ранее сообщала российская Служба внешней разведки. Газета ВЗГЛЯД ранее писала, что «раздел» Украины, как прежде делили саму Польшу – это та мысль, которая сейчас занимает наиболее влиятельных людей в Варшаве.

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    Коментарии (61)
    Минобороны показало подбитые танки и самолеты ВСУ

    5 мая 2022, 13:24

    Текст: Алексей Дегтярев

    Министерство обороны России опубликовало видеозапись с уничтоженной военной техникой вооруженных сил Украины, в ролике запечатлены танки и броневики.

    На видео заметен уничтоженный танк Т-80БВ, подбитый Т-64БВ и два уничтоженных бронеавтомобиля «Козак», передает РИА «Новости».

    Ролик опубликован в Telegram-канале ведомства.

    Также на кадрах запечатлены обломки сбитого российскими ПВО бомбардировщика Су-24М ВВС Украины.

    Ранее в четверг Минобороны опубликовало видео того, как экипажи ударных вертолетов Ка-52 уничтожили управляемыми ракетами украинский пункт управления и несколько единиц бронетехники.

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    Коментарии (17)
    ВКС России уничтожили пункт управления 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ
    		    5 мая 2022, 20:36
    Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
    Текст: Кристина Цыцура

    Высокоточным оружием Вооруженные силы России уничтожили два склада боеприпасов и пункт управления 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

    «Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России поражен пункт управления 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Лоскутовка, два склада боеприпасов националистов в районе Северска, а также 28 районов сосредоточения живой силы и военной техники», – заявил Конашенков, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что СК России установил еще двух командиров ВСУ, которые причастны к обстрелам Донбасса. 

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    Пленный украинский военный рассказал о применении ВСУ боевых наркотиков

    5 мая 2022, 09:47

    Текст: Антон Никитин

    Пленный военнослужащий батальона «Донбасс» рассказал, что украинским военным поставляли специальные наркотики, которые они принимали перед боем, отчего у них пропадал страх и снижался болевой порог.

    «Знаю про один препарат – «Теофидрин» – поставляли нам его волонтеры. Употребляли мы его непосредственно перед боем, после чего у нас пропадал страх. <…> Мы могли идти в бой спокойно, не боясь ничего. Сильные, конечно, ломки после него. <…> Но отходили, переживали», – сказал военнопленный на видеозаписи, распространенной Минобороны.

    По словам пленного украинца, чаще всего такие наркотики употребляют военные из добровольческих батальонов «Донбасс», «Азов», «Айдар», передает РИА «Новости».

    О применении украинскими военными и наемниками, воюющими на стороне ВСУ, боевых наркотиков сообщается не впервые. Так, член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев рассказывал, что на Украине среди состоящих из наемников отрядов распространяются наркотические стимуляторы, притупляющие боль и вызывающие чувство эйфории.

    В свою очередь, украинский военнослужащий 81-й десантно-штурмовой бригады Антон Мороз, сложивший оружие в городе Рубежное, рассказывал о мобилизации в ВСУ ВИЧ-инфицированных и наркозависимых. 

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    Росгвардия уничтожила главу ячейки теробороны Украины в Харьковской области

    5 мая 2022, 15:52

    Текст: Алексей Дегтярев

    Спецназ уничтожил руководителя ячейки территориальной обороны Украины в Харьковской области, сообщили в пресс-службе Росгвардии.

    В ходе разведывательно-поисковых мероприятий сотрудники ведомства обнаружили вооруженную группу без опознавательных знаков, скрытно передвигающуюся в лесистой местности в сторону российских войск, сообщается на сайте Росгвардии.

    «На предложение сдаться диверсанты не отреагировали и открыли огонь. При попытке прорыва спецназовцы заблокировали противника с флангов, после чего уничтожили ответным огнем диверсионную группу во главе с командиром», – указали в ведомстве.

    После боя спецназовцы увидели на прилегающей местности тренировочный лагерь теробороны Украины, позиции для пристрелки оружия, места ночного отдыха и комплекты боевой экипировки.

    Ранее военнослужащие Росгвардии в Харьковской области ликвидировали крупный склад боеприпасов для реактивной системы залпового огня «Град».

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    Кремль отреагировал на передачу Западом разведданных Киеву
    		    5 мая 2022, 13:03
    Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Военным России известно, что США, НАТО, Британия передают Украине не только оружие, но и разведданные, это не способствует быстрому завершению спецоперации, но не помешает доведению ее до конца, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Нашим военным хорошо известно, что Соединенные Штаты, Великобритания, НАТО в целом на постоянной основе передают разведданные, другие параметры украинским вооруженным силам. Это хорошо известно, и конечно, вкупе с потоками вооружений, которые эти же страны и Альянс направляют на Украину, это все действия, которые, скажем так, не способствуют быстрому завершению операции, но в то же время не способны помешать достижению поставленных целей в ходе специальной военной операции», – передает РИА «Новости» слова Пескова.

    На вопрос, могут ли быть приняты какие-либо специальные меры реагирования, Песков сказал, что «разумеется, российские военные делают все, что необходимо в этой ситуации».

    Ранее в четверг New York Times со ссылкой на высокопоставленных американских должностных лиц сообщила, что Вашингтон якобы предоставил Киеву разведданные, которые привели к гибели российских офицеров, число которых не называется.

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    Испанский суд оставил Шария на свободе под подписку о невыезде
    		    5 мая 2022, 15:19
    Фото: кадр из видео
    Текст: Александра Юдина

    В Испании оставили на свободе под подписку о невыезде украинского блогера Анатолия Шария, задержанного в королевстве по подозрению в государственной измене на Украине, говорится в пресс-релизе юридической инстанции.

    Уточняется, что судья принял решение «о временном освобождении с мерами пресечения» в отношении Шария, выдачи которого добивается Украина. В частности, блогер должен будет отмечаться в суде дважды в месяц, у него забрали паспорт и запретили покидать территорию Испании, пишет ТАСС.

    Официальную информацию подтвердили в Национальной судебной коллегии Испании.

    Ранее в четверг СБУ сообщила, что Шарий якобы задержан в Испании. Пресс-служба национальной полиции Испании подтвердила эти сведения. Как сообщила глава европейского бюро ВГТРК Анастасия Попова, Шарий отпущен под подписку о невыезде.

    Шария будет защищать адвокат Гонсало Бойе, который защищает также интересы бывшего главы правительства испанской Каталонии Карлеса Пучдемона.

    Анатолий Шарий – основатель «Партии Шария», деятельность которой была остановлена по решению СНБО Украины после начала спецоперации России на Украине. Блогер имеет статус политического беженца, проживает в Европе.

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    Якобы «задержанный» в Испании Шарий опубликовал в Telegram фото с попугаем

    5 мая 2022, 12:06

    Текст: Антон Никитин

    Популярный блогер, независимый журналист Анатолий Шарий, о чьем задержании в Испании сообщила ранее Служба безопасности Украины, сделал в соцсети Telegram репост публикации своей жены Ольги Шарий.

    «И правда комедия)» – написал Анатолий Шарий, комментируя фотографию попугая в Барселоне, опубликованную ранее в четверг его женой Ольгой.

    «Попугаи в Барселоне – с номерками и едят хлеб с рук. Комедия)» – написала Ольга Шарий.

    Ранее в четверг СБУ сообщила, что Шарий якобы задержан в Испании. В заявлении ведомства говорилось, что блогера подозревают по ст. 111 Уголовного кодекса Украины «Государственная измена», а также по ст. 161 «Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам».

    Анатолий Шарий – основатель «Партии Шария», деятельность которой была остановлена по решению СНБО Украины после начала спецоперации России на Украине. Блогер имеет статус политического беженца, проживает в Европе.

    В феврале 2021 года СБУ предъявила Шарию обвинение в противоправной деятельности. Блогер назвал беспределом дело СБУ против него, а также действия украинских правоохранителей, которые задержали в Днепре его однофамильца Виктора. Он выразил мнение, что за такими мерами стоит президент Украины Владимир Зеленский, и назвал его сволочью

    В марте 2022 года Шарий выпустил на своем канале на YouTube видео, в котором рассказал, как его «нашли украинские активисты». В Сети распространилось несколько видео инцидента. После украинские националисты распространили в соцсетях адрес блогера.

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