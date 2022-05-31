Минобороны показало выход сухогруза из мариупольского порта

Судно типа «Славутич» стало первым, отправленным с грузом в рейс после освобождения города Мариуполя, его выход в море сняли на видео, которое показало Минобороны.

«Первый сухогруз, загруженный в Мариуполе, вышел из порта. Корабль типа «Славутич» стал первым судном, отправленным с грузом в рейс после освобождения города», – сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

Ранее во вторник сообщалось, что российский сухогруз «РМ 3» типа «Славутич» отправился в рейс, он стал первым вышедшим из порта судном после освобождения Мариуполя от украинских силовиков.

Напомним, первое с начала специальной военной операции России судно зашло в порт Мариуполя 28 мая.

Глава ДНР Денис Пушилин заявлял, что порт города будет задействован в полном объеме, но санкции осложняют восстановление техники. По словам Пушилина, до конца мая планируется первая отгрузка продукции.