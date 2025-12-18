В Москве наградили победителей конкурса вузов по молодежной политике

Tекст: Валерия Городецкая

В этом году в проекте, реализуемом Обществом «Знание» совместно с Минобрнауки и при поддержке Росмолодежи, приняло участие рекордное количество команд – 866 заявок от университетов из 82 регионов страны, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. В результате в финал вышли 143 команды из 58 регионов, а победителями в восьми номинациях стали 29 команд.

Заместитель министра науки и высшего образования Ольга Петрова на церемонии поблагодарила коллег из Общества «Знание» и Минобрнауки, подчеркнув значимость конкурса.

«В конкурсе приняли участие 866 команд – это большая сила и мощь. А искренние эмоции участников подсказывают, что мы выбрали верное направление. Благодаря конкурсу Всероссийский конгресс по молодежной политике и воспитательной деятельности вышел на новый уровень», – сказала она. По словам представителя ведомства, такой масштаб позволяет ставить перед собой все более высокие профессиональные задачи.

Генеральный директор Общества «Знание» Максим Древаль отметил, что проведение конкурса стало наглядным доказательством важности командной работы вузов. Он добавил, что сила и вклад участников конкурса позволяют задуматься о создании банка успешных практик, который поможет обмениваться эффективными решениями в просветительской деятельности между университетами в будущем.

В числе победителей в различных номинациях названы Дальневосточный федеральный университет, Волгоградский государственный аграрный университет, Балтийский технический университет «ВОЕНМЕХ», Саратовский государственный технический университет, РАНХиГС и другие крупные вузы. Особые награды вручены Донскому государственному техническому университету за просветительскую деятельность и Уфимскому нефтяному техническому университету за корпоративную культуру.

Организаторы подчеркивают, что конкурс направлен на развитие молодежной политики, поддержку традиционных ценностей и повышение качества просветительской деятельности в образовательных организациях по всей России. Проект реализуется в рамках национального проекта «Молодежь и дети» и, по мнению экспертов, способствует формированию новых стандартов воспитательной работы в вузах страны.