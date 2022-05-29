Рогозин и Соловьев посмеялись над словами главы ЕК о покупке российской нефти

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29 мая, воскресенье | Последнее обновление — 11:37 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Зеленскому пообещали «сюрприз» от избежавшего казни украинца
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Если в 2020-21 годах обкатывали единственный – пандемийный – сюжет, то в 2022 году планету захлестнут сразу несколько апокалиптических сюжетных линий – от новых пандемий и угрозы ядерной войны до как нельзя более своевременного нашествия инопланетян.
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Перспективный космический корабль Starliner компании Boeing в рамках второго тестового полета стартовал к Международной космической станции (МКС) в беспилотном режиме. На первой ступени ракеты-носителя Atlas V использовался российский двигатель РД-180, произведенный НПО «Энергомаш»
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256 украинских боевиков сдались в плен на мариупольском заводе «Азовсталь». Среди пленных число раненых составляет 51 человек. Большую часть раненых под конвоем отвезли в больницу города Новоазовска. При этом на заводе все еще остается около двух тысяч боевиков
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Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение перевести московский завод «Рено» на баланс города и возобновить производство автомобилей под брендом «Москвич». Газета ВЗГЛЯД вспомнила, какую продукцию выпускал завод в советские времена, а какие идеи инженеров так и остались в макетах...
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19:59
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В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Рогозин и Соловьев посмеялись над словами главы ЕК о покупке российской нефти
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Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин и телеведущий Владимир Соловьев отреагировали на высказывание председателя Еврокомисии Урсулы фон дер Ляйен, заявившей, что Евросоюз «вынужден» покупать российскую нефть, чтобы Россия «не заработала еще больше».
«Следующим шагом этой мудрой брюссельской совы будет предложение выпить всю русскую водку, чтобы Путин не смог на ней заработать еще больше», – написал Рогозин в Telegram.
Соловьев, в свою очередь, отметил, что «так смешно», как это делает фон дер Ляйен, «даже в детском саду не оправдываются».
Ранее фон дер Ляйен заявила, что Европейский союз «вынужден» покупать российскую нефть, поскольку если ЕС полностью откажется от нее, то Россия «сможет продать ее на мировом рынке, где цены возрастут, и заработать больше».
В воскресенье Bloomberg сообщило, что Еврокомиссия в субботу направила членам ЕС предложение отложить запрет поставок российской нефти по трубопроводу «Дружба». ЕС «предложил запретить доставляемую по морю нефть из России и отложить введение ограничений на импорт по ключевому трубопроводу».
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Санкции Запада рекордно увеличили нефтегазовые доходы России
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Месячные доходы РФ от экспорта нефти и газа в апреле рекордно выросли вопреки попыткам Запада навредить российской экономике путем введения санкций, побив очередной рекорд в 1,8 трлн рублей, написал в статье для американского портала Oil Price аналитик Роберт Рапир.
Автор публикации привел данные эксперта Немецкого института по международным отношениям и безопасности Яниса Клюге, согласно которым поступления денег в Россию от продажи энергоресурсов в апреле выросли наполовину, передает РИА «Новости».
«Российские доходы от нефти и газа побили очередной рекорд в апреле: 1,8 трлн рублей за один месяц вместо 1,2 трлн в марте. Спустя четыре месяца федеральный бюджет [РФ] получил половину от запланированного дохода от поставок нефти и газа в 2022 году (9,5 трлн рублей)», – цитирует аналитика Oil Price.
Как отметил Рапир, он предупреждал, что ограничительные меры Запада могут оказаться даже на руку Москве. Ранее он прогнозировал, что Россия преуспеет, если сможет по-прежнему продавать энергоресурсы странам, которые отказались поддержать санкции.
«Невозможно полностью убрать российскую нефть с рынка, не допустив повышения цен вплоть до 200 долларов за баррель. Кроме того, с ростом цен повышается привлекательность российской нефти. Например, прямо сейчас у Китая и Индии огромный стимул покупать ее со скидкой», – пояснил аналитик.
Во вторник в Германии признали провал попыток Запада сломить экономику России. Днем ранее российский лидер Владимир Путин заявил президенту Белоруссии Александру Лукашенко, что экономика России достойно выдерживает санкционный удар Запада. Лукашенко в свою очередь заявил, что экономика в России и вообще в Союзе (Союзном государстве) не просто укрепляется, а неожиданно интенсивно укрепляется.
В прошлую пятницу во Франции отметили, что сверхприбыли Газпрома полностью окупили «Северный поток – 2», Россия в 2022 году может получить за поставки газа в Европу рекордные 100 млрд долларов. Кроме того, согласно отчету Международного энергетического агентства (МЭА), доходы России от продажи нефти в 2022 году выросли на 50%.
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Подсчитаны мировые запасы пшеницы
Запасов пшеницы в мире к концу 2022-2023 сельскохозяйственного года (1 июня 2022 года – 30 июня 2023 года) хватит на 18 недель, заявила специализирующаяся на изучении аграрных данных рынков компания «Совэкон».
«Нынешняя слабость зернового рынка может напомнить его участникам, что мировые фундаментальные показатели пшеницы не так плохи. Согласно расчетам «Совэкона», прогнозируемые мировые запасы пшеницы на конец 2022–2023 года должны покрыть примерно 18 недель мирового потребления. Это значительно выше рекордно низкого уровня в 11 недель в 2007–2008 году», – цитирует сообщение компании ТАСС.
Сложности связаны с тем, что малые и средние компании, вывозящие российское зерно и не имеющие достаточного собственного капитала и транспортной инфраструктуры, стали отрезаны от мирового рынка, указал председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин.
До 1 июля, по предварительным данным, на мировой рынок не будет поставлено порядка 2-3 млн тонн российского зерна.
«В новом сезоне проблема может только вырасти, до 10 млн тонн, поскольку у нас есть серьезные опасения банкротства некоторых игроков из-за фактической заморозки их операционной деятельности», – подчеркнул Зернин.
Чтобы поправить ситуацию, необходимы срочные меры со стороны ООН, заявил эксперт. Нужно способствовать снятию барьеров на пути российской сельхозпродукции, чтобы та могла попадать нуждающимся странам.
«К таким незримым барьерам мы относим блокировку банковских расчетов, замораживание кредитных линий на закупку российского зерна, отказ в страховании грузоперевозок, создание искусственного дефицита судов путем запрета на вход в российские порты и целый ряд других инициатив наших вчерашних партнеров», – заключил Зернин.
Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что усугубление глобального продовольственного кризиса, развивавшегося в течение последних двух лет, произошло из-за введения США и их сателлитами нелегитимных санкций против России.
До этого вице-директор Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Маурицио Мартина прогнозировал рост числа голодающих в мире до 220 млн человек. Между тем агрометеорологи пообещали России в 2022 году хороший урожай зерновых.
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Канцлер Австрии пригрозил отобрать хранилище у Газпрома
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Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил в ходе разговора с российским президентом, что Газпром будет лишен газового хранилища в австрийском Хайдахе, если не будет заполнять его газом.
«Вопрос газа был затронут им, что все поставки [в Австрию] в полном объеме будут соблюдаться. Я ему указал на то, что если Газпром не будет пользоваться хранилищем в Хайдахе, тогда Газпром потеряет это хранилище, и оно будет передано другим поставщикам энергии для заполнения», – цитирует его ТАСС.
В свою очередь Путин заверил Нехаммера, что Россия будет продолжать соблюдать контрактные обязательства по поставкам газа в Австрию. «Подтверждена приверженность России соблюдению контрактных обязательств по поставкам природного газа в Австрию», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
В ходе беседы Путин и Нехаммер также обсудили продовольственную безопасность в мире, также Путин рассказал собеседнику о ситуации в акваториях Азовского и Черного морей.
Ранее австрийская нефтяная компания OMV подтвердила, что открыла счет в рублях в Газпромбанке для оплаты российского газа.
Нехаммер уже грозил отобрать у компании «Газпром» крупнейшее в республике подземное хранилище газа «Хайдах», если оно не будет заполняться голубым топливом, и передать его другому поставщику.
Украина пригрозила Венгрии ЧП на нефтепроводе «Дружба»
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Украина может оказать влияние на работу нефтепровода «Дружба», чтобы надавить на страны, которые не могут отказаться от российской нефти, заявила советник украинского министра энергетики Елены Зеркаль на Киевском форуме по безопасности.
Речь о шла о Венгрии, которая, по словам политика, воспользовалась ситуацией на Украине и начала шантажировать Евросоюз, но у Киева в руках «есть прекрасный рычаг – это нефтепровод «Дружба».
Она напомнила об отдельной нитке трубы, идущей в Венгрию.
«На мой взгляд, очень бы уместно было, если бы с ним (нефтепроводом – прим. ВЗГЛЯД) что-то случилось. Но, опять-таки, это в руках правительства и президента – решать политические вопросы, действительно ли мы хотим говорить с Орбаном на том языке, который он понимает и который он навязывает Европейскому союзу, или мы еще не готовы к этому», – приводит слова Зеркаль РИА «Новости».
Ранее экс-президент Украины Петр Порошенко во время интервью изданию Politico предложил перекрыть трубопровод «Дружба».
Страны Евросоюза ввели уже пять пакетов санкций против России из-за ситуации на Украине. В рамках шестого пакета ЕС рассматривается возможность отказаться от российской нефти. Принятие окончательного решения блокирует Венгрия, отмечая негативное влияние последствий на экономику страны.
Азия впервые обогнала Европу по импорту российской нефти
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Крупнейшим импортером российской нефти впервые в истории стала Азия, обогнав Европу, сообщает Bloomberg со ссылкой на аналитиков Kpler.
«По данным аналитической компании, Азия впервые обогнала Европу, как крупнейший покупатель (российской нефти) в прошлом месяце, а в мае этот разрыв увеличится», – передает агентство «Прайм».
Аналитик Джейн Се пояснила, что на увеличение объема российской нефти для двух крупнейших покупателей в Азии – Индии и Китая – до рекордного уровня в апреле в основном повлияло увеличение закупок Индии. «Хотя поставки в этом месяце, вероятно, будут немного ниже, они все равно будут побиты только рекордом прошлого месяца», – отметила она.
По состоянию на 26 мая в воде находилось около 57 млн баррелей нефти марки Urals и 7,3 млн баррелей российской дальневосточной нефти ESPO по сравнению с 19 млн баррелей нефти марки Urals и 5,7 млн баррелей топлива ESPO в конце февраля, отмечают аналитики Kpler.
Агентство уточняет, что на борту танкеров, направляющихся в Индию и Китай, находятся рекордные объемы нефти.
Ранее аналитик Роберт Рапир отмечал, что месячные доходы России от экспорта нефти и газа в апреле рекордно выросли вопреки попыткам Запада навредить российской экономике путем введения санкций, побив очередной рекорд в 1,8 трлн рублей.
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Bloomberg: Запад готов уступить требованиям Путина
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В ЕС наметился раскол между западными и восточными странами по вопросам поставок оружия на Украину, диалога с Москвой и условий, которые должен будет принять Киев в рамках мирного договора, сообщает Bloomberg.
Обозреватели Джон Фоллейн и Альберто Нарделли указали на затягивание переговоров о введении эмбарго на поставки российской нефти, передает РИА «Новости»
По словам авторов статьи, дипломаты и официальные лица в Европе «все больше разочаровываются» в связи с тем, что Евросоюз, возможно, «подходит к пределу краткосрочной боли», который он может причинить России спустя вот уже три месяца после начала спецоперации.
Bloomberg пишет, что государства ЕС ограничиваются разговорами в попытках «наказать» Россию, но отказываются ударить «по больному месту» – энергетике. «Основное внимание было уделено отказу Венгрии поддержать санкции, но другие страны уступают требованиям Путина об оплате газа в рублях», – подчеркивается в статье.
«Эта весьма неприятная картина подчеркивает тот факт, что Брюссель ограничен в своей способности подкрепить жесткую риторику действиями, поскольку для принятия скоординированных мер необходимо согласие всех 27 членов блока», – добавляют авторы статьи.
В публикации Bloomberg также поднимается вопрос о том, не станут ли попытки отказа от российских энергоресурсов концом единства Евросоюза, ведь это «может оказаться слишком амбициозной целью». «По словам дипломатов, из-за роста напряженности в связи с тем, что Венгрия удерживает Евросоюз в состоянии неопределенности, внутри блока нарастает стремление освободиться от обязательного исполнения требования о единогласии в принятии решений касательно санкций и внешней политики», – говорится в статье.
Напомним, Bloomberg также сообщило, что Еврокомиссия в субботу направила членам ЕС предложение отложить запрет поставок российской нефти по трубопроводу «Дружба». ЕС «предложил запретить доставляемую по морю нефть из России и отложить введение ограничений на импорт по ключевому трубопроводу».
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Путин назвал Нехаммеру реальные причины продовольственного кризиса в мире
Президент России Владимир Путин и австрийский канцлер Карл Нехаммер по телефону обсудили продовольственную безопасность в мире, также Путин рассказал собеседнику о ситуации в акваториях Азовского и Черного морей.
«Проведен обстоятельный обмен мнениями по вопросам, связанным с глобальной продовольственной безопасностью. Владимир Путин акцентировал, что попытки возложить на Россию ответственность за сложности с поставками сельскохозяйственной продукции на мировые рынки безосновательны. Даны подробные разъяснения реальных причин этих проблем, возникших в том числе из-за антироссийских санкций США и Евросоюза», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
Глава российского государства по просьбе Нехаммера дал оценку ситуации в контексте ведущейся спецоперации и информировал о работе по обеспечению безопасности судоходства в акваториях Азовского и Черного морей.
«В этой связи обращено внимание на то, что украинской стороне следует как можно скорее разминировать порты для свободного прохода заблокированных судов. Кроме того, указано на саботаж Киевом переговорного процесса представителей России и Украины», – отмечается в тексте.
Также Путин подтвердил приверженность России соблюдению контрактных обязательств по поставкам природного газа в Австрию.
Ранее президент Федерации австрийской промышленности Георг Книлл заявлял, что порядка 300 тыс. рабочих мест в Австрии могут исчезнуть в случае возможного прекращения поставок российского газа.
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Российским экспортерам посоветовали избавиться от «токсичной» валюты
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Российским экспортерам лучше продавать евро, так как эта валюта стала «токсичной» после решения недружественных стран заморозить часть активов, выразил мнение финансист Александр Лосев.
«Когда наши финансовые власти предлагают экспортерам оставлять часть валютной выручки, они «подставляют» экспортеров тем самым под возможную конфискацию со стороны недружественных стран. То, что делает Еврокомиссия, это означает, что все экспортеры под риском конфискации, поэтому решение о том, что экспортерам можно продавать 50 процентов валютной выручки, может обернуться катастрофой для экспортеров», – сказал Лосев РИА «Новости».
Он выразил мнение, что поставщикам российских товаров следовало бы обменять все евро на рубли. «Целесообразно было бы экспортерам продавать всю валютную выручку, не держать евро, так как это токсичная валюта. Пока доверие в финансовых и торговых отношениях могут вызывать юань и швейцарский франк», – считает финансист.
Как считает эксперт, та основа современной мировой экономики, мировых финансов, которая базировалась на праве собственности, на независимости центральных банков, на том, что их деньги отделены от средств правительства и бизнеса, что они неприкасаемые – это все рушится. Это значит, что евро нельзя будет использовать в качестве резервной валюты, уверен Лосев.
«Если Европа рушит свои основы, значит она переходит к какой-то другой экономической модели – «большевиков», «троцкистов», кого угодно, но только не той модели, на которой выстраивался европейский капитализм и мировая экономическая система. Видимо, мы на пороге чего-то нового или, наоборот, очень забытого старого, когда такие неправовые действия в отношении имущества и средств частных лиц на уровне государств в конечном итоге приводят к нарушениям экономических систем, которые так долго выстраивались», – заключил эксперт.
Накануне еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс сообщил, что страны ЕС заморозили активы Центробанка России примерно на 23 млрд евро. Днем ранее стало известно, что государства Евросоюза также заморозили материальные активы, такие как яхты и виллы, на сумму около 10 млрд евро. При этом ЕС решил изучить возможность восстановления Украины за счет замороженных российских активов. Комментируя ситуацию, президент России Владимир Путин подчеркнул, что нарушение международных правил и воровство чужих активов не доводит до добра тех, кто принимает такие решения.
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Алжир захотел снабжать Европу электроэнергией через подводный кабель
Президент Алжира Абдельмаджид Теббун предложил построить подводный кабель между Алжиром и Италией для снабжения электроэнергией части Европы.
«Мы предложили построить подводный кабель между Алжиром и Италией, по которому мы сможем снабжать Италию и часть Европы электроэнергией», – приводит слова президента Алжира ТАСС.
Соответствующее заявление Теббун сделал в Риме, где он находится с трехдневным государственным визитом по приглашению итальянского президента Серджо Маттареллы, передает Algeria Press Service.
Теббун также подчеркнул «желание Алжира и Италии развивать двустороннее сотрудничество в области энергетики и других секторах экономики». «С точки зрения энергетики мы остаемся приверженными и готовыми удовлетворить спрос Италии», – подчеркнул алжирский лидер.
Напомним, 11 мая президент Алжира Абдельмаджид Теббун в ходе встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым заявил о верности дружественным отношениям с Россией.
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В Австрии заявили о потере 300 тыс. рабочих мест в случае отказа от газа из России
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Несколько сотен тысяч человек в Австрии оказались под угрозой увольнения в случае возможного прекращения поставок российского газа, заявил президент Федерации австрийской промышленности Георг Книлл.
Если правительство Австрии откажется от российского газа, то от сети в первую очередь начнут отключать предприятия, в результате без работы останутся порядка 300 тыс. человек, заявил Книлл, передает RT.
Почти вся пищевая промышленность и производство в Австрии зависят от российского газа, отметила газета Kronen Zeitung.
Ранее австрийская нефтяная компания OMV подтвердила, что открыла счет в рублях в Газпромбанке для оплаты российского газа. Итальянская энергетическая компания Eni также сообщила, что начала процедуру открытия счетов в Газпромбанке без изменения текущих контрактов.
После этого власти Германии и Италии сообщили компаниям в своих странах, что те могут открывать счета в рублях для покупки российского газа, не нарушая санкции против России.
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Добровинский: Лондон поступает с российскими олигархами, как нацисты с евреями
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Не удивлюсь, если окажется, что вся эта кампания с санкциями была нацелена на получение богатств российских миллиардеров. Получение путем насильственного выкупа, как поступали нацисты с активами евреев в Германии в тридцатых, заявил газете ВЗГЛЯД адвокат Александр Добровинский.
В Великобритании около 30 «представителей власти» провели тщательный обыск в английском особняке российского бизнесмена Петра Авена, поскольку миллиардер подозревается в обходе санкций. Им удалось найти в общей сложности 30 тыс. фунтов наличными, которые тут же изъяли.
«Попытки растопить отмороженных ни к чему не приводят. Для престижа короны больше всех из наших олигархов сделал Роман Абрамович – «Челси» и прочее, а благодарность всем известна. Думаю, что откупиться не получится, поскольку весь этот спектакль рассчитан на то, что озлобленные олигархи пойдут делать переворот в Кремле», – говорит Добровинский.
Адвокат удивляется, что российские миллионеры не понимают, что Европа своими действиями только пытается выманить у них побольше денег якобы для благих целей.
«Вообще, я слышал, что в Лондоне есть даже фирма, которая скупает арестованное имущество олигархов, находящихся под санкциями. Не удивлюсь, если окажется, что вся эта кампания с санкциями была нацелена на получение богатств российских миллиардеров. Получение путем насильственного выкупа, как поступали нацисты с активами евреев в Германии в тридцатых», – заключил собеседник.
Напомним, в начале мая предприниматель Роман Абромович принял решение продать английский футбольный клуб «Челси», владельцем которого являлся с 2003 года. Британские власти одобрили продажу клуба. Сумма сделки составила 5,3 млрд долларов. Все вырученные деньги бизнесмен пообещал перечислить в благотворительный фонд помощи пострадавшим украинским гражданам, который намеревается создать сам.
В конце февраля Евросоюз ввел санкции против пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, главы «Роснефти» Игоря Сечина, олигарха Алишера Усманова, предпринимателя Петра Авена, миллиардера Михаила Фридмана, председателя правления и президента ПАО «Транснефть» Николая Токарева и ряда других состоятельных россиян.
После этого бизнесмен Петр Авен, проживающий с семьей в Лондоне, заявил, что в связи с данными санкциями он не понимает, как выжить, поскольку его бизнес полностью разрушен, а на положенную ему в месяц сумму он не уверен, что способен нанять уборщицу и водителя.
В мае в Великобритании на Авена возбудили уголовное дело за то что он «живет не по средствам». Британские власти считают, что миллионер тратит более разрешенных ему 2,5 тыс. фунтов в месяц.
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ЕС собрался отложить запрет поставок нефти по трубопроводу «Дружба»
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Еврокомиссия в субботу направила членам ЕС предложение отложить запрет поставок российской нефти по трубопроводу «Дружба», сообщают источники.
Как передает Bloomberg, ЕС «предложил запретить доставляемую по морю нефть из России и отложить введение ограничений на импорт по ключевому трубопроводу». Таким образом в ЕС хотят «удовлетворить возражения Венгрии и договориться по застопорившемуся пакету санкций». Bloomberg пишет, что «пересмотренное предложение» ЕК позволяет «пощадить» трубопровод «Дружба». В результате Венгрия получит время для «поиска технического решения, удовлетворяющего ее энергетические потребности». Также это решает проблемы других стран, не имеющих выхода к морю, включая Словакию и Чехию, передает РИА «Новости».
Напомним, 18 мая еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони сообщил, что обсуждаемый шестой пакет антироссийских санкций ЕС заблокирован. Венгрия предложила эмбарго на морские поставки российской нефти вместо наземных. Советник министра энергетики Украины, бывшая замглавы МИД страны Елена Зеркаль пригрозила Венгрии, что если Будапешт по-прежнему будет тормозить введение эмбарго на российскую нефть в ЕС, то с венгерской веткой трубопровода «Дружба» может «что-то произойти».
ЕС призвали не «занижать стандарты» ради Украины
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В американской прессе объяснили, почему ускоренная процедура вступления Украины в Евросоюз на особых условиях не отвечает интересам самого ЕС.
American Conservative указывает, что «специальной процедуры», о которой просит Киев, не существует, а Украина уже «движется ускоренными темпами». Подчеркивается, что «за считанные недели» Украина «выполнила первые шаги», которые «обычно занимают многие месяцы или даже годы». American Conservative считает, что такая политика «не спасет саму Украину и не послужит интересам Европейского союза». Указывается, что «принятие особых законов» специально для Киева «чуждо европейскому праву» и потребует согласия всех стран ЕС.
Издание призвало «придерживаться устоявшегося и опробованного процесса и условий», а не «занижать стандарты» и не игнорировать «критерий верховенства закона». «Произвольный и гибкий процесс применения договорных норм, практика «оправданной гибкости» – все это подаст плохой пример. Смысл закона – не служить произвольных политическим целям, а придерживаться правил», – приводит ТАСС текст статьи.
American Conservative считает, что ЕС не должен руководствоваться только гуманитарными соображениями, нужно учитывать экономические и политические интересы, ведь «ЕС – это не благотворительная организация», а «экономический центр силы с глобальными амбициями».
Хотя, как пишет издание, Украина разделяет общие ценности с Западом, ее стремительный процесс вступления в ЕС вызывает беспокойство как в ЕС, так и в США. Вступление Украины в ЕС изменит в нем баланс сил «при голосовании в Совете ЕС», повлияет «на количество членов Европейского парламента».
American Conservative предлагает вместо этого «укрепить программу «Восточное партнерство» и соглашение ЕС и Украины об ассоциации, а также предоставить Украине статус кандидата», что «послужит стратегическим целям и не перевернет всю систему».
Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что процесс принятия Украины в ЕС может занять несколько лет, даже десятилетий. Канцлер Германии Олаф Шольц поддержал мнение Макрона. Премьер Нидерландов Марк Рютте также выразил мнение, что шансы Украины в скором времени получить статус кандидата на вступление в ЕС невелики.
Тем временем ританский премьер-министр Борис Джонсон предложил Польше и Украине создать новый политический, экономический и военный альянс во главе с Великобританией в качестве альтернативы Европейскому союзу.
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В бундестаге заявили о недооценке Берлином последствий санкций против России
Немецкие власти существенно недооценивают последствия антироссийских санкций для страны, заявила партия «Альтернатива для Германии» в своем обращении к правительству.
Партия указала на опасность возможного эмбарго на поставки энергоресурсов из России. «Последствия для граждан и бизнеса в Германии будут значительными и не идущими ни в какое сравнение с ожидаемым воздействием санкций», – цитирует обращение АдГ RT.
Введение нефтяного эмбарго со стороны Берлина и ЕС может спровоцировать и прекращение экспорта природного газа в Германию, подчеркнули парламентарии.
Такое решение Москва может принять в качестве ответной меры на действия иностранных государств. «Следствием этого станет дефицит газа с разрушительными для Германии экономическими последствиями», – говорится в обращении.
Парламентарии призвали правительство страны «отказаться от запланированных в связи с конфликтом на Украине санкций, затрагивающих поставки нефти, а также от соответствующих мер на уровне ЕС».
Ранее в Германии признали провал попыток Запада сломить экономику России. Российский лидер Владимир Путин заявил президенту Белоруссии Александру Лукашенко, что экономика России достойно выдерживает санкционный удар Запада.
Венгрия разрешила заправляться бензином только автомобилям с местными номерами
Венгрия приняла решение остановить «бензиновый туризм», согласно которому люди приезжают из соседних стран, чтобы воспользоваться самыми дешевыми заправочными станциями в Евросоюзе, пишет Bloomberg.
«Цены на топливо, ограниченные 480 форинтами за литр (1,32 доллар), с пятницы будут доступны только водителям с венгерскими номерами», – передает «Ведомости» заявление главы канцелярии премьер-министра Венгрии Гергея Гуйяша.
При этом он не уточнил, будет ли эта мера противоречить правилам, регулирующим единый рынок ЕС, которые запрещают дискриминацию по признаку гражданства или страны проживания.
Накануне венгерские чиновники объяснили, что ограничительная мера оказалась вынужденной: без введения нового правила в республике возникли бы сложности с бесперебойным снабжением топливом. Власти Венгрии считают «бензиновый туризм», когда за ценным топливом стали приезжать жители соседних стран, где бензин значительно подорожал, злоупотреблением ценовой политикой в стране, так как цены на топливо сейчас зафиксированы.
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