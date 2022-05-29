Рогозин и Соловьев посмеялись над словами главы ЕК о покупке российской нефти

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин и телеведущий Владимир Соловьев отреагировали на высказывание председателя Еврокомисии Урсулы фон дер Ляйен, заявившей, что Евросоюз «вынужден» покупать российскую нефть, чтобы Россия «не заработала еще больше».

«Следующим шагом этой мудрой брюссельской совы будет предложение выпить всю русскую водку, чтобы Путин не смог на ней заработать еще больше», – написал Рогозин в Telegram.

Соловьев, в свою очередь, отметил, что «так смешно», как это делает фон дер Ляйен, «даже в детском саду не оправдываются».

Ранее фон дер Ляйен заявила, что Европейский союз «вынужден» покупать российскую нефть, поскольку если ЕС полностью откажется от нее, то Россия «сможет продать ее на мировом рынке, где цены возрастут, и заработать больше».

В воскресенье Bloomberg сообщило, что Еврокомиссия в субботу направила членам ЕС предложение отложить запрет поставок российской нефти по трубопроводу «Дружба». ЕС «предложил запретить доставляемую по морю нефть из России и отложить введение ограничений на импорт по ключевому трубопроводу».

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