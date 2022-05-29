ЕС собрался отложить запрет поставок нефти по трубопроводу «Дружба»

Макрон и Шольц призвали Путина освободить вышедших с «Азовстали» националистов

Президент Франции Эмманюэль Макрон и федеральный канцлер Олаф Шольц во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным призвали к освобождению украинских военнопленных, которые вышли с завода «Азовсталь», сообщило France-Presse со ссылкой на Елисейский дворец.

«Президент Франции и федеральный канцлер Германии призвали освободить около 2,5 тыс. украинских военнослужащих», – передает ТАСС со ссылкой на FP. Уточняется, что речь идет о сдавшихся в плен украинских силовиках, которые были заблокированы на территории завода «Азовсталь» с 21 апреля.

Ранее сообщалось, что Шольц и Макрон призвали Путина начать прямые переговоры с Зеленским, а также настаивали на немедленном установлении режима прекращения огня и выводе российских войск.

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что сдавшиеся в плен с «Азовстали» бойцы ВСУ и иностранные наемники находятся на территории ДНР, готовятся документы для трибунала.

Напомним, министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту страны Владимиру Путину, что территория комбината «Азовсталь» полностью освобождена. В плен сдались 2439 нацистов «Азова» и военнослужащих ВСУ. Командира нацистов полка «Азов» пришлось вывозить с территории завода в бронеавтомобиле, чтобы спасти от расправы мариупольцев. Минобороны России опубликовало кадры выхода последних боевиков «Азова» (запрещен в России) с комбината «Азовсталь» в Мариуполе.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о праве боевиков «сберечь свою жизнь». В Киеве и на Западе называют происходящее не сдачей в плен, а «эвакуацией».

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