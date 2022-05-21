Венгрия предложила эмбарго на морские поставки российской нефти

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21 мая, суббота | Последнее обновление — 01:29 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Германия и Италия разрешили компаниям платить за газ в рублях
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В патриотическом воспитании детей, помимо семьи, должны участвовать школа, вуз, телевидение, политики, общественные движения, НКО. Только так можно воспитать человека, который любит свою страну, заявила газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Ольга Занко, комментируя решение Минпросвещения, согласно которому с 1 сентября в каждой школе в начале учебной недели будет исполняться гимн. Подробности...
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|Сергей Бобылев/ТАСС
Я эту легкомысленность по поводу жизни в чужой стране замечаю уже давно, задолго до спецоперации – кто-то вдолбил огромной части русской аудитории, что где-то в Европе сплошные сады и земля обетованная.
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Если наша культура хочет вернуть себе саму себя, если она не хочет далее длить этот постмодернистский день сурка, ей придется заново учиться думать, чувствовать, страдать, верить в человека и собственную Родину.
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Когда кажется, что на Западе идет украинизация, то это вовсе не кажется. Процесс этот тщательно подготовлен и целенаправленно запущен – для обеспечения управляемости западного общества, что становится все более актуально в свете накрывающего весь мир кризиса.
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Перспективный космический корабль Starliner компании Boeing в рамках второго тестового полета стартовал к Международной космической станции (МКС) в беспилотном режиме. На первой ступени ракеты-носителя Atlas V использовался российский двигатель РД-180, произведенный НПО «Энергомаш»
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256 украинских боевиков сдались в плен на мариупольском заводе «Азовсталь». Среди пленных число раненых составляет 51 человек. Большую часть раненых под конвоем отвезли в больницу города Новоазовска. При этом на заводе все еще остается около двух тысяч боевиков
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Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение перевести московский завод «Рено» на баланс города и возобновить производство автомобилей под брендом «Москвич». Газета ВЗГЛЯД вспомнила, какую продукцию выпускал завод в советские времена, а какие идеи инженеров так и остались в макетах...
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Венгрия предложила эмбарго на морские поставки российской нефти
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Будапешт предлагает эмбарго на морские поставки российской нефти вместо наземных, чтобы экономики стран ЕС «продолжали работать», сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
Как заявил Сийярто, если ЕС хочет «наказать Россию в вопросе нефти, то необходимо ввести эмбарго на морские поставки нефти, потому что они составляют наибольшую долю поставок российской нефти в Европу, в то время как трубопроводные поставки составляют меньшинство». По его словам, если государства ЕС решат сделать исключение в вопросе санкций для поставок по трубопроводам, то экономики стран сообщества «продолжат работать». «Кроме того, тогда и ЕС достигнет своей цели», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на Fox News.
Сийярто подчеркнул, что экономика Венгрии «будет уничтожена без российского газа», а для «технологического преобразования предприятий» Венгрии «в целях переработки других видов нефти и газа, помимо российских, потребуются дополнительные инвестиции в размере 550 млн евро». Общий объем необходимых инвестиций может составить около 1 млрд евро. По его словам, при отсутствии доступа к нефти из России Венгрии будет «физически невозможно» импортировать данный ресурс в достаточных объемах из других источников.
18 мая еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони сообщил, что обсуждаемый шестой пакет антироссийских санкций ЕС заблокирован. Шестой пакет санкций против России включает проект отложенного нефтяного эмбарго. Еврокомиссия обещает Венгрии компенсацию за отказ от российской нефти, однако республика при поддержке ряда других стран продолжает настаивать, что ущерб от этой меры станет катастрофическим для Европы.
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Кулеба вышел из себя во время разговора о поставках вооружений с главой Минобороны ФРГ
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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба потерял самообладание во время беседы с главой Минобороны Германии Кристиной Ламбрехт, сообщила Die Welt со ссылкой на источники в правительственных кругах в Киеве. По данным издания, разговор был «резким».
Беседа состоялась в рамках визита Кулебы на встречу глав МИД G7. Die Welt пишет, что Кулеба попросил у Ламбрехт «честного» ответа на вопрос, когда Киеву будут поставлены обещанные зенитные самоходные установки Gepard.
Глава украинского ведомства потребовал организовать скорейшую доставку боеприпасов для Gepard либо подтвердить, что «тема закрыта» и речь идет о концентрации на «новых проектах». Разговор был «сложным», передает РИА «Новости».
Газета пишет, что Кулеба был «действительно в ярости».
Министр сказал Ламбрехт, что это «нехорошо», когда «нечто анонсируется, зная, что боеприпасов нет». Данные заявления в Минобороны ФРГ комментировать отказались, сославшись на конфиденциальность встречи.
Напомним, замглавы МИД Польши Шимон Шинковский вель Сенк расценил решение Берлина передать Украине ЗСУ «Гепард» лишь как первый шаг. По его словам, этого «недостаточно». Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что Украине нужны «самые современные германские вооружения», в то время как зенитным установкам Gepard, которые обещало правительство ФРГ, уже 40 лет.
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В Бундестаге согласовали наказание экс-канцлера ФРГ Шредера за дружбу с Россией
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Правящая коалиция в Бундестаге договорилась о мерах в отношении экс-канцлера Германии Шредера, отказавшегося оставить должности в российских госконцернах после начала спецоперации на Украине.
В качестве наказания за «близость к российскому руководству» экс-канцлера ФРГ лишат офиса и сотрудников в Бундестаге, сообщает Deutsche Welle (внесено в список СМИ-иноагентов) со ссылкой на газеты Bild и Der Spiegel.
Как сообщили члены бюджетного комитета Бундестага Деннис Роде, Свен-Кристиан Киндлер и Отто Фрикке, Шредер более не выполняет никаких обязательств в качестве экс-канцлера, тем самым не имеется оснований для предоставления ему сотрудников и офиса. Бюро бывшего главы правительства в Бундестаге будет закрыто. При этом Шредер будет по-прежнему получать пенсию и охрану.
Данное положение должно быть официально принято на заседании бюджетного комитета, а изменения в федеральный бюджет будут внесены на корректировочной сессии, которая начнется 19 мая.
Обеспечение бывших глав федеральных правительств «в будущем больше не будет полагаться по статусу», а ориентироваться на продолжающееся выполнение обязательств, заявили в Бундестаге.
Отмечается, что Шредер в настоящее время не использует полагающиеся ему шесть кабинетов в Бундестаге и не занимает семь сотрудников, предоставленных ему в качестве бывшего главы федерального правительства. Сотрудники Шредера после принятия решения будут выполнять «другие задачи» за пределами офиса экс-канцлера.
Bild указывает, что договоренность достигнута правящей коалицией после долгих дискуссий.
Таким образом, Шредер будет лишен значительной части полагающегося ему обеспечения из бюджетных средств. В последнее время его расходы на персонал составляли около 400 тыс. евро в год. По данным делового издания Handelsblatt, в 2021 году в бюро Шредера работали пять сотрудников, руководитель офиса получал примерно 10 тыс. 400 евро в месяц. В 2017 году из бюджета на зарплату сотрудникам Шредера было выплачено около 561 тыс. евро.
Напомним, в конце 2005 года Шредер занял пост председателя наблюдательного совета компании по строительству газопровода «Северный поток», связывающего Россию и страны Центральной Европы по дну Балтийского моря. Этот проект Газпрома (газопровод введен в эксплуатацию в 2011 году) Шредер активно поддерживал еще будучи канцлером. В марте 2006 года он стал руководителем комитета акционеров компании по возведению трубопровода.
В октябре 2016 года он возглавил совет директоров компании по строительству газопровода «Северный поток – 2».
29 сентября 2017 года Шредер был избран председателем совета директоров Роснефти (первый случай, когда бывший лидер иностранного государства стал председателем совета директоров крупной российской компании).
После начала российской спецоперации на Украине Шредер заявлял, что Россию нельзя изолировать в долгосрочной перспективе. Немецкая промышленность нуждается в сырье, которое есть у России, констатировал он. По его словам, после спецоперации на Украине придется вновь взаимодействовать с Россией, поскольку «так всегда происходит».
Напомним также, президент России Владимир Путин после переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем в феврале заявил, что потребители в Германии должны сказать спасибо Шредеру за то, что сейчас они получают газ в пять раз дешевле.
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Европа захотела создать для Украины, Грузии и Молдавии «отдельный ЕС»
Для Украины, Грузии и Молдавии нужно создать отдельный Евросоюз, выразил мнение глава Евросовета Шарль Мишель.
По словам главы Евросовета, в этот же формат нужно включить Турцию и Западные Балканы, передает SputnikArmenia в своем Telegram-канале.
В прошлую пятницу глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров усомнился в безобидности планов Украины вступить в ЕС. Днем ранее первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что с момента переговоров в Стамбуле отношение России к возможному вступлению Украины в ЕС изменилось, сейчас позиция Москвы по этому вопросу стала ближе к позиции по членству Украины в НАТО.
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Еврокомиссия: Шестой пакет антироссийских санкций ЕС заблокирован
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Обсуждаемый шестой пакет антироссийских санкций ЕС заблокирован, сказал в эфире канала «РАИ-ньюс-24» еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони, выразив надежду, что прогресс по достижению соглашения будет достигнут.
«Мы приняли очень быстро и единодушно пять пакетов санкций, но шестой пакет по известным причинам пока стоит. Я оптимистично настроен по поводу перспектив нахождения компромисса», – цитирует его ТАСС.
Напомним, Евросоюз хочет снизить влияние отказа от импорта российских энергоресурсов на экономику, увеличив число сертификатов на углеродные выбросы. Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель пообещал, что Евросоюз продолжит оказывать санкционное давление на Россию, но признал, что главы МИД ЕС в понедельник даже не пытались найти компромисс по шестому пакету санкций против России, включая нефтяное эмбарго, из-за очень серьезных разногласий.
Предлагаемый Еврокомиссией (ЕК) шестой пакет санкций против России включает проект отложенного нефтяного эмбарго: запрет на импорт сырой нефти из России предлагается ввести через полгода после вступления пакета в силу, а на импорт нефтепродуктов – с 2023 года. При этом ЕК предложила разрешить Венгрии и Словакии закупать российскую нефть до конца 2024 года. По данным источников, Еврокомиссии уже пришлось смягчить ряд своих предложений по срокам введения, параметрам и возможным исключениям из нефтяного эмбарго. ЕК обещает Венгрии компенсацию за отказ от российской нефти, однако республика при поддержке ряда других стран продолжает настаивать, что ущерб от этой меры станет катастрофическим для Европы.
В понедельник министры иностранных дел 27 стран Евросоюза также не смогли согласовать шестой пакет антироссийских санкций.
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Эксперт прокомментировал вывоз резервов украинской пшеницы в Европу
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«Украинской власти плевать на судьбу своего народа. Для них приоритетнее требования европейских чиновников», – рассказал газете ВЗГЛЯД политолог и экономист Иван Лизан, комментируя вывоз Украиной резервов пшеницы из хранилищ в порту Одессы.
«Важно понимать, что Евросоюз – это один из ключевых кредиторов для Украины, один из важнейших поставщиков оружия и в целом – это та сила, на которую «украинская демократия» привыкла опираться», – отметил эксперт. «Учитывая, что Евросоюз продолжает оказывать финансовую помощь Украине, он может это зерно и бесплатно вывозить, в счет платежей по выплате долгов. В этом и заключается их расчет», – пояснил он.
«Что касается самих граждан, так о них в правительстве никто не думает. Единственное, территории, которые Россия освободит – она и будет сама снабжать, обеспечивать, кормить. Там будет порядок, людям беспокоиться не о чем. То есть Москва возьмет на себя все обязательства, перезапустит экономику и введет рублевую зону», – отметил собеседник.
«А остальные граждане, оказавшиеся на подконтрольных правительству Зеленского территориях, столкнутся с рядом проблем, в том числе продовольственного характера. Более того, у Украины ведь проблемы не только с зерном, но и со многими другими ресурсами: топливом, газом, лекарствами, выплатой зарплат», – добавил он.
«На этом фоне окружение Зеленского беспокоит только одно: сдавшиеся боевики «Азова», их «героическая борьба», «эвакуация», и как освоить помощь, которая поступает по линии стран Запада. То, что люди могут остаться без средств существования и столкнуться с голодом – это никого не волнует», – возмутился собеседник.
«Впрочем, на фоне того, что Украина во многом лишена доступа к портам и правительство не располагает достаточным запасом топлива, вывезти в Европу тот объем зерна, о котором мечтает руководство Евросоюза, не позволит низкая пропускная способность железных дорог. Тем не менее, вывоз зерна все равно останется болезненным вопросом для местных жителей», – резюмировал Лизан.
Ранее стало известно, что Украина вывозит резервы пшеницы из хранилищ в порту Одессы альтернативными путями под давлением Евросоюза, несмотря на угрозу дефицита зерна в самой стране. Об этом сообщил бывший сотрудник одесской морской гавани.
СМИ также сообщили о рекордном подорожании пшеницы на 60% за последние месяцы, в связи с чем все больше стран находятся под угрозой продовольственной безопасности. Также на Западе все чаще говорят о грядущих «пшеничных войнах».
При этом немецкие СМИ не считают Россию виновной в росте цен на пшеницу. По мнению Die Welt, проблема заключается решении Индии запретить экспорт зерна. Власти этой страны заявили, что после рекордной жары должны обеспечить запас пшеницы для населения страны. По мнению автора публикации, эти объяснения «противоречивы». Индия занимает второе место в мире по производству пшеницы, а прошлогодний урожай в 110 млн тонн значительно превысил внутренний спрос.
Напомним, 14 мая министерство торговли и промышленности Индии объявило о немедленном запрете экспорта пшеницы.
17 мая пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал предложение генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша смягчить ограничения на экспорт калийных удобрений из России в обмен на пропуск судов с зерном из портов Украины. Представитель Кремля заявил, что тема выхода судов с зерном из Украины поднималась, но порты этой страны сейчас заминированы и опасны для судоходства.
Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, кто на самом деле стал виновником набирающего обороты мирового продовольственного кризиса.
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Глава «Газпром нефти» описал масштабные последствия нефтяного эмбарго
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Эмбарго на российскую нефть повлечет за собой рост цен на энергоносители и даже может привести к отключениям электроэнергии в Европе, заявил гендиректор «Газпром нефти» Александр Дюков в ходе марафона «Новые горизонты», организованного обществом «Знание».
«Наверное, это решение принять можно, но при этом надо понимать, что придется заплатить за это. В чем состоит эта дополнительная цена?
Прежде всего в прямой корреляции и росте цен на энергоносители на нефть и газ. С учетом того, что они и сейчас уже достаточно высокие, надо быть готовым, что она будет выше, и также надо быть готовым к тому, что возможны перебои в поставках тех же моторных топлив и какие-то отключения электроэнергии, к остановке каких-то производств», – передает его слова ТАСС.
Напомним, Евросоюз хочет снизить влияние отказа от импорта российских энергоресурсов на экономику, увеличив число сертификатов на углеродные выбросы. Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель пообещал, что Евросоюз продолжит оказывать санкционное давление на Россию, но признал, что главы МИД ЕС в понедельник даже не пытались найти компромисс по шестому пакету санкций против России, включая нефтяное эмбарго, из-за очень серьезных разногласий.
Польша подала новый иск против Газпрома
Польская PGNiG потребовала от ПАО «Газпром» и ООО «Газпром экспорт» выплаты процентов из-за переплаты суммой в 1,5 млрд долларов за поставки в 2014–2020 годах.
«31 марта 2022 года PGNiG S.A. направила Газпрому запрос о возбуждении арбитражного разбирательства в связи с ее требованием о выплате процентов по сумме, переплаченной PGNiG S.A. за природный газ, поставленный в период с ноября 2014 года по февраль 2020 года. PGNiG ожидает ответа Газпрома на обращение в арбитраж», – цитирует «Интерфакс» отчет польской госкомпании.
Ранее эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков заявил, что ЕС пытается заставить операторов закачать топливо в хранилища по той причине, что, когда Европа «начнет замерзать», российский газ «просто конфискуют».
До этого канцлер Австрии Карл Нехаммер пригрозил отобрать у компании «Газпром» крупнейшее в республике подземное хранилище газа «Хайдах», если оно не будет заполняться голубым топливом, и передать его другому поставщику.
В интервью газете «Кронен цайтунг» Нехаммер, говоря о дееспособности своего правительства, объяснил важность обеспечения безопасности энергоснабжения на примере создания в республике стратегического резерва газа.
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Порошенко предложил перекрыть нефтепровод «Дружба»
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Экс-президент Украины Петр Порошенко во время интервью изданию Politico предложил перекрыть трубопровод «Дружба», транзит по которому позволяет обеспечивать нефтью Европу и является одним из источников доходов украинского бюджета.
«Перекрытие трубопровода «Дружба» стало бы мощным переломным фактором», – передает РИА «Новости» его слова.
Также он призвал к солидарности европейские страны, говоря об отказе от поставок российских энергоносителей.
Масштабные западные санкции в отношении российских энергоносителей уже привели к значительному росту цен на топливо и многие категории товаров.
Нефтепровод «Дружба» берет свое начало в Самарской области, проходит через Брянск и далее разветвляется на северный и южный участки, проходя через территорию Белоруссии, Украины, Польши, Германии, Чехии, Словакии, Венгрии, Латвии и Литвы. Нефтепровод обеспечивает экспорт нефти из России в Европу. Украинский участок нефтепровода находится в собственности «Укртранснафты». Россия оплачивает транзит.
Напомним, Евросоюз хочет снизить влияние отказа от импорта российских энергоресурсов на экономику, увеличив число сертификатов на углеродные выбросы. Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель пообещал, что Евросоюз продолжит оказывать санкционное давление на Россию, но признал, что главы МИД ЕС в понедельник даже не пытались найти компромисс по шестому пакету санкций против России, включая нефтяное эмбарго, из-за очень серьезных разногласий.
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Лавров раскритиковал реакцию Запада из-за обращения Мали за помощью к России
Недовольство Запада по поводу обращения Мали к России за помощью отдает колониальным мышлением, заявил глава МИД Сергей Лавров.
«Их недовольство (Франции) настроем малийского руководства обратиться за помощью к внешним структурам, которые обеспечивают защиту и безопасность, есть не что иное, как рецидив колониального мышления, от которого европейцам пора бы давно избавиться», – передает РИА «Новости» слова министра на пресс-конференции по итогам переговоров с малийским коллегой в Москве.
По его словам, Россия будет оказывать поддержку Мали в повышении боеспособности военных сил страны.
«Мы подтвердили готовность России как постоянного члена Совета безопасности ООН и далее вносить свой вклад в нормализацию обстановки в Мали, оказывать комплексную поддержку Бамако на двусторонней основе, в том числе в деле повышения боеспособности малийских вооруженных сил, подготовке военнослужащих и сотрудников правоохранительных структуры», – сказал Лавров.
Глава внешнеполитического ведомства заявил также, что обсудил с главой МИД Мали Абдулаем Диопом поставки Бамако зерна, удобрений и нефтепродуктов.
«Особое внимание уделили практическим аспектам организации поставок из России столь необходимых малийцам в условиях западных нелегитимных санкций пшеницы, минеральных удобрений и нефтепродуктов», – сказал Лавров по итогам переговоров с Диопом.
Министр добавил, что в ходе встречи была отмечена «хорошая динамика военных и военно-технических связей».
Ранее министерство территориального управления и децентрализации страны заявило, что в Мали произошла попытка госпереворота, ее совершили «поддерживаемые Западом» офицеры.
Напомним, правительство Мали решило денонсировать соглашение с Францией о сотрудничестве в сфере обороны от 16 июля 2014 года ввиду «вопиющего нарушения» национального суверенитета республики французскими военными. В конце декабря 2021 года несколько стран Запада резко раскритиковали размещение бойцов российской частной военной компании Вагнера в Мали.
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Эксперт пояснил планы США снять санкции с добычи нефти в Венесуэле
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«Пока мы видим некие приготовления к возобновлению работ на уровне бизнеса. Однако компаниям еще ни одной генеральной лицензии не выдано», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт в области энергетики Игорь Юшков. Ранее власти США одобрили возобновление операций в Венесуэле для нефтяных компаний США и Европы.
«Эмбарго на венесуэльскую нефть все еще сохраняется. Рано говорить о выдаче генеральных лицензий. Более того, в самой Венесуэле за последние годы вся нефтедобывающая отрасль сильно просела и находится в запущенном состоянии. И не очень понятно, сколько лет уйдет у Каракаса на полное восстановление нефтедобывающего комплекса. Им потребуются очень серьезные инвестиции», – сказал ведущий эксперт Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков.
По словам собеседника, Вашингтон в нынешних реалиях готов поступиться частью своих интересов в области «демократических ценностей», чтобы побыстрее отказаться от российской нефти. «Американцы хотят понизить стоимость нефти на мировом рынке, поэтому они всячески способствуют увеличению добычи ресурсов в других странах. Они пытались сделать это сами, договаривались с другими государствами о продаже стратегических запасов, но нефть только подорожала. И если в ближайшее время в игру снова вступит Китай, то цены взлетят еще выше», – пояснил Юшков.
Отдельно эксперт обратил внимание на вопрос снятия санкций с Венесуэлы. «США попытаются понять, на что готов пойти Каракас ради снятия ограничений. Аналогичная ситуация происходит и с Ираном. Сейчас на этом направлении переговоры стихли. Но мотивы Вашингтона при обращении к Тегерану понятны – они хотят довольно быстро нарастить добычу нефти приблизительно на 1,5 млн баррелей в сутки», – заключил Юшков.
Накануне Вашингтон одобрил возобновление операций в Венесуэле для нефтяных компаний США и Европы. Об этом сообщила вице-президент Венесуэлы Делси Родригес. «Правительство Венесуэлы провело проверку и может подтвердить данные о том, что США разрешили своим и европейским компаниям вести переговоры и возобновить операции в Венесуэле», – сообщила она.
Родригес также отметила, что «Венесуэла надеется, что после этого решения США начнут движение в сторону полной отмены незаконных санкций». Спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Хорхе Родригес на этом фоне добавил, что власти Венесуэлы возобновили переговоры с оппозицией.
Кроме того, Каракас подтвердил, что «Соединенные Штаты Америки уполномочили американские и европейские нефтяные компании вести переговоры и возобновить операции в Венесуэле». Позднее стало известно, что возглавлявший делегацию правительства на переговорах с оппозицией Хорхе Родригес провел первую с октября встречу с представителем оппонентов Херардо Блайдом. По словам Родригеса, на встрече определяли «планы на будущее». «Спасаем дух Мехико», – приводит его слова РИА «Новости».
Переговоры властей Венесуэлы с оппозицией в Мехико были прерваны в октябре 2021 года после нескольких раундов из-за экстрадиции в США венесуэльского дипломата Алекса Сааба.
Напомним, власти США дали американской нефтяной компании Chevron лицензию на ведение переговоров о потенциальной будущей деятельности в Венесуэле, но она не предполагает работу с венесуэльской государственной нефтяной компанией PDVSA.
Британский журнал Economist сообщил, что Белый дом намерен восполнить потери от эмбарго на российскую нефть благодаря поставкам горючего из Венесуэлы. Для этого Соединенным Штатам потребуется отказаться от действующего ныне полного запрета на импорт венесуэльской нефти.
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ЕК подготовила план по отказу от энергоносителей из России на 210 млрд евро
В среду Еврокомиссия представит план из трех этапов по отказу от энергоносителей из России к 2027 году на 210 млрд евро, следует из проектов документов.
План включает импорт газа из других стран, ускорение перехода на возобновляемые источники энергии и экономию энергии. В качестве поставщиков СПГ рассматриваются Египет, Израиль и Нигерия. ЕК собирается указать цель по производству 10 млн тонн возобновляемого водорода к 2030 году и по ввозу еще 10 млн тонн такого водорода. Также предлагается увеличить долю возобновляемых источников энергии до 45% к 2030 году. От стран ЕС потребуют устанавливать солнечные электростанции во всех общественных зданиях с 2025 года. К 2030 году ЕС хочет сократить потребление энергии на 13%. Сообщается, что из России ЕС получает 40% газа, 27% нефти и 46% угля, передает ТАСС.
Напомним, Евросоюз хочет снизить влияние отказа от импорта российских энергоресурсов на экономику, увеличив число сертификатов на углеродные выбросы. Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель пообещал, что Евросоюз продолжит оказывать санкционное давление на Россию, но признал, что главы МИД ЕС в понедельник даже не пытались найти компромисс по шестому пакету санкций против России, включая нефтяное эмбарго, из-за очень серьезных разногласий.
Послы Швеции и Испании вызваны в МИД
Посол Швеции Малена Мард и посол Испании Маркос Гомес Мартинес прибыли в Министерство иностранных дел России.
Мард прибыла в российское Министерство иностранных дел в 13.00 мск на автомобиле Volvo. К зданию МИД ее автомобиль приехал следом за машиной посла Испании, передает РИА «Новости».
В начале апреля министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес объявил о высылке около 25 российских дипломатов, которые, по мнению испанских властей, представляют собой угрозу для национальной безопасности страны.
Швеция и Финляндия, несмотря на предупреждения со стороны России, в среду подали заявки на вступление в НАТО.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, чем Москва ответит на вступление Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс.
Посла Испании в Москве вызвали в МИД
Посол Испании в Москве Маркос Гомес Мартинес был вызван в Министерство иностранных дел, сообщил источник в испанском внешнеполитическом ведомстве.
«К настоящему моменту подтверждаем только, что он был вызван», – передает ТАСС сообщение источника, добавив, что причины вызова не уточняются.
Напомним, 12 мая МИД Румынии вызвал посла России Валерия Кузьмина в связи с опубликованной на сайте диппредставительства статьей о враждебных действиях НАТО и другими заявлениями дипмиссии.
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США разрешили нефтяным компаниям возобновить работу в Венесуэле
Вашингтон одобрил возобновление операций в Венесуэле для нефтяных компаний США и Европы, сообщила вице-президент Венесуэлы Делси Родригес. Спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Хорхе Родригес сообщил, что власти Венесуэлы возобновили переговоры с оппозицией.
Каракас подтвердил, что «Соединенные Штаты Америки уполномочили американские и европейские нефтяные компании вести переговоры и возобновить операции в Венесуэле». Позднее стало известно, что возглавлявший делегацию правительства на переговорах с оппозицией Хорхе Родригес провел первую с октября встречу с представителем оппонентов Херардо Блайдом. По словам Родригеса, на встрече определяли «планы на будущее». «Спасаем дух Мехико», – приводит его слова РИА «Новости».
Переговоры властей Венесуэлы с оппозицией в Мехико были прерваны в октябре 2021 года после нескольких раундов из-за экстрадиции в США венесуэльского дипломата Алекса Сааба.
Напомним, власти США дали американской нефтяной компании Chevron лицензию на ведение переговоров о потенциальной будущей деятельности в Венесуэле, но она не предполагает работу с венесуэльской государственной нефтяной компанией PDVSA.
Британский журнал Economist сообщил, что Белый дом намерен восполнить потери от эмбарго на российскую нефть благодаря поставкам горючего из Венесуэлы. Для этого Соединенным Штатам потребуется отказаться от действующего ныне полного запрета на импорт венесуэльской нефти.
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В Германии обвинили Китай и Турцию в провале санкций против России
Западные санкции против России не нанесли ожидаемого ущерба из-за позиции Китая, Индии, Турции и Бразилии, которые воздержались от широкой поддержки ограничительных мер в отношении Москвы, говорится в статье немецкого издания Suddeutsche Zeitung.
«Такие страны, как Китай, Индия, Бразилия и Турция либо вообще не присоединились к западным санкциям, либо сделали это лишь частично», – приводит выдержку из статьи РИА «Новости».
Авторы публикации отметили, что российская экономика остается стабильной, несмотря на санкционное давление. «Ожидавшийся финансовый кризис не произошел. ВВП упал не так драматично, как ожидалось. Российская валюта быстро оправилась после падения», – констатирует издание. К такому результату, по мнению автора материала, привели такие меры Центрального Банка России, как снижение ключевой ставки до 14%, а также решение принимать оплату за газ в рублях.
Во вторник дипломатический источник в ЕС сообщил, что Евросоюз приблизился к пределу введения антироссийских санкций. Ранее глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель пообещал, что Евросоюз продолжит оказывать санкционное давление на Россию, но признал, что главы МИД ЕС в понедельник даже не пытались найти компромисс по шестому пакету санкций, включая нефтяное эмбарго, из-за очень серьезных разногласий. По его мнению, утверждение этого нового санкционного пакета против России – это вопрос недель.
Предлагаемый Еврокомиссией (ЕК) шестой пакет санкций против России включает проект отложенного нефтяного эмбарго: запрет на импорт сырой нефти из России предлагается ввести через полгода после вступления пакета в силу, а на импорт нефтепродуктов – с 2023 года. При этом ЕК предложила разрешить Венгрии и Словакии закупать российскую нефть до конца 2024 года. По данным источников, ЕК уже пришлось смягчить ряд своих предложений по срокам введения, параметрам и возможным исключениям из нефтяного эмбарго. ЕК обещает Венгрии компенсацию за отказ от российской нефти, однако республика при поддержке ряда других стран продолжает настаивать, что ущерб от этой меры станет катастрофическим для Европы. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в причинах неготовности стран Евросоюза отказаться от российской нефти.
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