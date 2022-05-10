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ЕК собралась компенсировать Венгрии отказ от российской нефти
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Еврокомиссия (ЕК) готова предложить Венгрии компенсацию за поддержку эмбарго на поставки российской нефти и шестого пакета санкций против РФ в целом, сообщило европейское издание газеты Politico.
По имеющейся у издания информации, европейские чиновники изучают возможность предложения финансовой компенсации Венгрии в попытке убедить премьер-министра Виктора Орбана согласиться на предложения ЕС по санкциям на российскую нефть. По словам трех европейских чиновников, деньги должны быть переданы Будапешту в рамках новой энергетической стратегии ЕС, которая должна быть сформулирована на следующей неделе, передает ТАСС.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил во вторник, что после экстренных переговоров Виктора Орбана с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен Венгрия ждет от ЕК новых предложений о том, каким образом будет обеспечена энергобезопасность страны в случае введения эмбарго на поставки российской нефти в ЕС. По его словам, премьер-министр Виктор Орбан детально проинформировал ее о том, какое воздействие на Венгрию окажут санкции, предусматривающие запрет на поставки нефти из России.
Сийярто подчеркнул, что шестой пакет санкций против РФ, разрабатываемый Еврокомиссией, нанесет слишком большой ущерб венгерской экономике, если будет включать в себя нефтяное эмбарго. По его словам, Будапешт сможет поддержать новый набор санкций только при условии «решения этой проблемы, созданной Еврокомиссией». Отсутствие приемлемых предложений со стороны Брюсселя рискует подорвать «единую позицию Евросоюза» по поводу ликвидации зависимости от поставок энергоносителей из России, отметил глава венгерского МИД.
Ранее во вторник глава европейской дипломатии Жозеп Боррель назвал возможные сроки принятия новых санкций Евросоюза против России. Как сообщалось, в воскресенье постпреды ЕС не достигли соглашения по санкциям против России из-за позиции Венгрии.
В прошлую пятницу стало известно, что ЕК смягчила требования по введению отложенного на полгода нефтяного эмбарго против России после двух дней безуспешных переговоров в ЕС. Напомним, 4 мая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала шестой пакет санкций против России, в который входит отложенное эмбарго на поставки российской нефти. По ее словам, Еврокомиссия предлагала ввести запрет на ввоз сырой нефти из России в ЕС через полгода и на ввоз нефтепродуктов в 2023 году. Кроме того, Еврокомиссия предложила разрешить Венгрии и Словакии закупать российскую нефть до конца 2024 года. Через месяц после введения шестого пакета Еврокомиссия также предложила запретить европейскому бизнесу заниматься транспортировкой нефти или оказывать финансовые услуги по обеспечению российского экспорта, включая страхование танкерных перевозок.
Послы ЕС обсуждали предложения ЕК 4 и 5 мая, но не пришли к консенсусу. В итоге премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что ни Венгрия, ни Евросоюз в целом не готовы принять эмбарго на импорт нефти из России, и предупредил, что упорство Еврокомиссии грозит подрывом европейского единства. Орбан также заявил, что санкции Евросоюза в отношении энергетического сектора России являются красной линией для Венгрии. По его словам, эмбарго на импорт российских энергоносителей для Венгрии сродни атомной бомбе.
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Россия начала продавать нефть новым покупателям
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Россия начала продавать нефть новым покупателям, объем поставок вырос по нескольким направлениям, в том числе в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, сообщил вице-премьер Александр Новак.
«Безусловно, они (российские нефтяные компании – прим. ВЗГЛЯД) в новой ситуации ищут новые направления, новые логистические цепочки выстраивают. Мы видим, безусловно, что есть новые покупатели, в том числе и увеличение объемов [экспорта нефти] поставщикам по другим направлениям, в том числе в Азиатско-Тихоокеанский регион», – передает его слова ТАСС.
Также Россия рассматривает ряд новых инфраструктурных проектов для диверсификации поставок нефти. Одним из вариантов, по словам Новака, может стать расширение трубопровода в Китай ВСТО («Восточная Сибирь – Тихий океан»), а также строительство новых портовых мощностей. В настоящий момент для обсуждения этих вопросов создана рабочая группа.
Между тем Новак отметил, что Россия может увеличить добычу нефти в мае по сравнению с апрелем. «Если смотреть на показатели начала мая, то они лучше апреля. Ситуация стабильная. Добыча увеличилась по сравнению с апрелем. Мы рассчитываем, что показатели в мае будут частично восстановлены и будут лучше», – сказал он.
Напомним, страны G7 взяли на себя обязательство постепенно отказаться от импорта российской нефти. Как отмечала газета ВЗГЛЯД, Россия переходит на иранские схемы продажи нефти.
Мишель прервал встречу с премьером Украины в Одессе из-за ракетного удара
Глава Евросовета Шарль Мишель во время необъявленного ранее визита в Одессу 9 мая прервал встречу с премьером Украины Денисом Шмыгалем из-за ракетного удара, сообщил европейский источник.
«Во время встречи с премьер-министром участникам пришлось прерваться, чтобы укрыться из-за падения ракет в районе Одессы», – приводит слова источника РИА «Новости».
Сам Мишель в Twitter сообщил, что посетил Одессу в понедельник, где провел переговоры с украинским премьером Денисом Шмыгалем.
Страны Европейского союза 9 мая отмечают День Европы. В этот день в 1950 году была обнародована декларация министра иностранных дел Франции Робера Шумана, объединившая сталелитейную промышленность Франции и Германии и ставшая первым европейским сообществом и прообразом Европейского союза.
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Боррель не понял противников вооружения Украины
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что не понимает тех, кто выступает против поставок оружия Украине со стороны ЕС.
«Мир, в котором мы живем, является опасным», – сказал Боррель, отметив, что ЕС является не военным, а «гражданским союзом». Однако, по его словам, сейчас необходимо «противостоять войне». Он полагает, что «первоочередной задачей» ЕС должна стать помощь Украине в ее противостоянии «могущественному соседу».
Боррель заявил, что эта помощь включает не только «экономическое, коммерческое, дипломатическое, финансовое давление на Россию, чтобы ослабить ее экономику», но и поставки оружия Киеву. «Я не понимаю тех, кто говорит, что мы не должны вооружать Украину, потому что это продлит войну», – приводит его слова ТАСС.
Напомним, Боррель предложил рассмотреть возможность использования замороженных российских валютных резервов для поддержки Украины.
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ЕС ослабил шестой пакет санкций против России
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Запрет на транспортировку российской нефти больше не входит в шестой пакет санкций Европейского союза (ЕС) в отношении России, передает агентство DPA со ссылкой на дипломатические источники в ЕС.
По его информации, для принятия решения о включении данного положения в санкционный пакет необходима дальнейшая координация на международном уровне, в том числе согласование в рамках Группы семи (G7). При этом указывается, что Греция, Кипр и Мальта, среди прочих, выступают против этой меры, поскольку опасаются, что это может в одностороннем порядке поставить в невыгодное положение их судоходные компании, передает ТАСС.
Тем не менее, по словам дипломатов, запрет европейским компаниям на страхование нефтяных танкеров, перевозящих российскую нефть, по-прежнему является частью запланированных санкций против России. Это может затруднить поставки нефти из России в другие страны.
О том, что Евросоюз откажется от введения запрета на перевозку российской нефти европейскими танкерами в третьи страны, ранее сообщало Bloomberg. По его данным, на такой мере настаивала Греция.
Обозреватель Die Welt Даниэль Ветцель сообщал, что танкеры с российской нефтью продолжают заходить в европейские порты, несмотря на введенный Евросоюзом запрет. По его словам, обходить санкции России помогает Греция, обладающая крупнейшим танкерным флотом в мире. Местные судовладельцы, в отличие от других европейцев и американцев, расширяют бизнес с Россией.
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СМИ обнародовали план Брюсселя на случай отключения российского газа
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Еврокомиссия планирует 18 мая утвердить план по энергосбережению на случай возможного резкого прекращения поставок российского газа, сообщили испанские СМИ.
По информации газеты El Pais, при таком развитии событий чрезвычайные меры коснутся почти всего Евросоюза: страны, у которых есть альтернативные источники поставок, должны будут делиться топливом с наиболее пострадавшими, передает РИА «Новости».
Помимо этого, Брюссель потребует применять нормирование энергии в промышленном секторе. Это необходимо для того, чтобы компании в государствах, которых прекращение поставок затронуло в меньшей степени, не получили конкурентного преимущества перед теми, кто понес убытки.
Кроме того, согласно плану, ЕС будет применять действующий с 2017 года регламент о безопасности поставок: так хотят гарантировать обеспечение газом домохозяйств и социальных служб всех стран организации.
Ранее председатель Commerzbank Манфред Кноф изданию Handelsblatt заявил, что угроза прекращения поставок энергоносителей несет риск роста банкротств в Германии, заявил.
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Эксперт объяснил позицию Макрона по вступлению Украины в ЕС
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«Никто в Европе не может честно заявить о том, что он не хочет видеть Украину в ЕС. Сам факт вхождения Киева в объединение обернется для Парижа дополнительным экономическим бременем», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов. Ранее украинский МИД заподозрил ЕС в обмане после слов Эммануэля Макрона о том, что процесс принятия страны в Евросоюз может занять десятилетия.
«Нынешний политический фон и уровень симпатии, который демонстрируется по отношению к Киеву, не позволяет странам ЕС откровенно сказать, что они против вступления Украины в ЕС. Поэтому подразумевается, что даже при своевременном и последовательном выполнении всех процедур вступления, это может растянуться на годы и десятилетия», – сказал гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.
Макрон просто «акцентировал внимание мировой общественности на известном факте», полагает Кортунов. «Кроме того, в июне Макрона ждут выборы в Национальное собрание. Если он сейчас откровенно заявит о своей позиции, то оппоненты его партии обязательно этим воспользуются в своих целях. Он не пойдет на такой риск», – пояснил Кортунов.
«Вступление Украины в ЕС обернется для Парижа дополнительным экономическим бременем. Кроме того, после подтверждения членства Киева сразу же усилится давление со стороны Турции. Ну а если хотя бы на минуту допустить, что Анкара станет членом ЕС, то тогда сам смысл объединения будет поставлен под сомнение», – сказал собеседник.
При этом, утверждает эксперт, страны-члены ЕС пытаются найти некую альтернативу для того, чтобы Украина все же смогла войти в состав Евросоюза. «Есть два варианта. Либо сейчас государства каким-то образом ускоряют подготовку Украины для того, чтобы она соответствовала всем требованиям кандидата, либо вырабатывается особый режим вступления. Но тогда другие страны тоже попытаются претендовать на упрощенные правила», – заключил Кортунов.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил в интервью The Financial Times, что если Украина не станет кандидатом на вступление в Евросоюз это будет означать, что «Европа пытается обмануть» Киев. По его словам, украинские власти не будут терпеть такое решение.
Кулеба также оценил заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что процесс принятия Украины в ЕС может занять десятилетия. Министр считает, что Украина должна получить статус кандидата в июне этого года, это позволит заняться остальными вопросами, передает «Газета.ru».
«Три месяца назад у этой страны (Украины – прим. ВЗГЛЯД) даже не было перспективы членства. Сейчас они обсуждают, сколько времени это займет», – сказал глава украинского МИДа.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский передал ЕС вторую часть анкеты для вступления в Евросоюз. Между тем президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что процесс принятия Украины в ЕС может занять несколько лет, даже десятилетий.
Агентство Bloomberg со ссылкой на чиновника в ЕС также сообщало, что Еврокомиссия рассчитывает в конце июня вынести предварительное решение касательно заявки Украины стать кандидатом на вступление в Евросоюз.
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Посол России отреагировал на требования убрать танки с советского мемориала в Берлине
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Требования убрать танки, которые являются частью мемориальной экспозиции в берлинском Тиргартене, категорически неприемлемы, заявил посол России в Германии Сергей Нечаев.
«Это категорически неприемлемо. Это противоречило бы всем международно-правовым договоренностям, которые у нас имеются на этот счет с Федеративной Республикой Германия, в том числе межправительственному соглашению от 1992 года», – передает его слова ТАСС.
«Это символы, это символы Победы. Кроме того, там, где находятся эти танки, в Тиргартене, воинское захоронение, где покоится прах советских воинов, павших на последнем этапе Берлинской наступательной операции. Это [танки] является частью этого мемориала, и поэтому они должны быть сохранены», – заявил Нечаев.
Посол надеется, что «реального продолжения эта тема не получит».
В Германии некоторые политики и ряд СМИ призвали убрать танки Т-34 из-за ситуации на Украине.
Ранее неизвестные закрыли полотнищем советские танки Т-34 в парке Тиргартен в Берлине. В этом случае уголовное дело возбуждено по статье «Осквернение символов воинской славы России», сообщили в Следственном комитете.
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Штайнмайер заявил о крахе мечты о едином европейском доме
Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, выступая в Берлине на конгрессе Ассоциации немецких профсоюзов (DGB), выразил слова благодарности союзникам на Западе и Востоке, освободившим Германию 77 лет назад от нацизма, но одновременно назвал 8 мая этого года «Днем войны» из-за событий на Украине.
«8 мая для нас, немцев, День благодарности. Это союзники с Запада и Востока победили Гитлера 77 лет назад, и мы, немцы, отмечаем эту дату как День освобождения», – сказал глава государства, напомнив о «беспощадной войне на уничтожение, которую немцы вели на востоке Европы». Он отметил, что освобождение для Германии пришло извне, а «до внутреннего освобождения предстоял еще долгий путь», передает ТАСС.
По его словам, поколения политиков работали над тем, чтобы никогда больше не было войны в Европе. «Михаил Горбачев дал нам перспективу создания единого европейского дома. Но сегодня, в это 8 мая, мечта о едином европейском доме потерпела крах, ее место занял кошмар. Это 8 мая – День войны», – считает президент ФРГ. «Эта война [на Украине] – разрыв со многим, что считалось само собой разумеющимся. Она эпохальный слом», – утверждал глава государства.
Президент ФРГ указал на то, что снова миллионы людей бегут от войны, и поблагодарил граждан Германии и соседних стран за солидарность с Украиной. «Солидарность означает и оказание экономического давления на Россию посредством радикальных санкций, которые мы еще никогда не вводили в истории ЕС», – полагает он.
В то же время Штайнмайер предостерег от раскола в германском обществе в свете экономических проблем из-за ситуации на Украине. «Нарушенные цепочки поставок, рост цен на продукты питания, огромные расходы на энергоносители и горючее – уже сейчас многие люди напрямую ощущают последствия войны», – констатировал он, утверждая при этом, что большинство немцев якобы поддерживают антироссийские санкции и курс правительства ФРГ. Штайнмайер отметил, что жители испытывают страх перед инфляцией, возможной рецессией и потерей, возможно, миллионов рабочих мест.
«Демократия имеет для нас важнейшее значение, ее защита имеет свою цену. Она имеет свою цену для нашей экономики», – заявил однако он.
Глава германского государства также выступил за модернизацию Бундесвера. «Внешняя политика и дипломатия понадобятся и в будущем. Но тот, кто делает ставку для предотвращения будущих конфликтов на дипломатию и переговоры, должен знать: переговоры нельзя вести с позиции слабости. Успешно их вести можно только с позиции силы. Это стремление к силе мы должны иметь и продемонстрировать», – считает Штаймайер.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский пригласил президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера в Киев после скандала с отменой его визита в украинскую столицу.
Ранее в Германии обвинили посла Украины в распространении теорий заговора. В частности, по мнению экс-главы МИД ФРГ Зигмара Габриэля, Андрей Мельник распространяет теории заговора, чтобы дискредитировать президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера.
Бывший глава МИД ФРГ утверждает, что украинский посол обвинил президента Германии Штайнмайера в том, что он якобы «за десятилетия создал паутину контактов с Россией». Габриэль назвал такое заявление злонамеренным, подчеркнув, что оно не соответствует действительности. Экс-глава внешнеполитического ведомства Германии выразил мнение, что отказ Киева принять президента ФРГ является неслыханным и сбивает с толку.
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Боррель захотел потратить замороженные резервы России на Украину
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель предложил рассмотреть возможность использования замороженных российских валютных резервов для поддержки Украины.
Боррель отметил, что США установили контроль над активами ЦБ Афганистана на миллиарды долларов. Такой шаг, по его словам, отчасти связан с потенциальной компенсацией жертвам терроризма, а также для гуманитарной помощи стране. Боррель считает, что было бы возможно рассмотреть аналогичные шаги с резервами России. «Я бы высказался за, поскольку это очень логично», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на Financial Times.
Глава дипломатии ЕС заявил, что финансирование восстановления Украины – один из главных политических вопросов. По его словам, требуется «невероятное количество денег». Чиновники ЕС уже изучали вопрос, можно ли каким-то образом использовать резервы России для восстановления Украины, но Брюссель пока не выдвигал никаких предложений по этому вопросу.
Напомним, глава МИД России Сергей Лавров обвинил Запад в краже у России более 300 млрд долларов. Спикер Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что замороженные за рубежом российские золотовалютные резервы на сумму порядка 300 млрд долларов будут возвращены: «Вернут, никуда не денутся. Это средства государства». При этом он предложил конфисковать бизнес граждан из недружественных стран в России.
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Постпреды ЕС не смогли достичь соглашения по санкциям против России
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Постпреды ЕС в воскресенье не достигли соглашения по санкциям против России, в частности, из-за Венгрии, обсуждение продолжится в ближайшие дни, сообщили СМИ.
«Двадцать семь постпредов ЕС на встрече в воскресенье не смогли достичь соглашения (по санкциям против России), ожидается, что обсуждение продолжится в ближайшие дни», – передает РИА «Новости» сообщение Bloomberg.
Как сообщили источники агентства, Венгрия продолжает блокировать предложение Евросоюза, направленное на запрет импорта российской нефти, тем самым задерживает принятие всего пакета санкций.
Ранее глава МИД и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в связи с подготовкой в Брюсселе очередного пакета антироссийских санкций заявил, что власти страны не допустят вступления в силу нефтяного эмбарго в предложенном Европейской комиссией виде.
До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал санкции Евросоюза в отношении российских энергоресурсов «атомной бомбой для Венгрии» и «красными линиями».
Накануне глава венгерского правительства назвал санкции Евросоюза в отношении энергетического сектора России красной линией для Венгрии. Орбан сравнил эмбарго на импорт российских энергоносителей с атомной бомбой для Венгрии.
Также премьер-министр Венгрии заявил председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, что если ЕК продолжит настаивать на предложении о нефтяном эмбарго против России, то будет нести полную ответственность за исторический провал процесса евроинтеграции.
Орбан подчеркнул, что для принятия мер, которые предлагает ЕК, нужны альтернативная инфраструктура поставок и полная реорганизация нефтеперерабатывающих мощностей Венгрии. Такие шаги «требуют времени и инвестиций», которые, по мнению главы правительства страны, «являются излишними».
Напомним, единственный крупный в Венгрии Дунайский НПЗ технологически устроен так, что не менее 65% перерабатываемой там нефти должны поступать из России. Генеральный директор управляющей этим предприятием компании MOL Жолт Хернади отмечал, что для перестройки производственного процесса и перехода на другое сырье (с иным содержанием серы, плотностью и т. д.) потребуется «от двух до четырех лет и несколько сотен миллионов долларов».
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Евродепутат от Франции указал на прибыль России от санкций
После введения санкций Россия только получает деньги, а Франция их теряет, заявил депутат Европарламента от французской партии «Национальное объединение» Тьерри Мариани в эфире телеканала RMC.
«От этого эмбарго россияне получают деньги, а французы их потеряют... С 2014 года, с момента знаменитой истории с Крымом введены санкции против России. К какому результату они привели? Наши фермеры экспортировали меньше. А сегодня – никогда Россия не зарабатывала столько денег на газе и нефти», – передает его слова РИА «Новости».
Напомним, Страны Группы семи (G7) взяли на себя обязательство постепенно отказаться от импорта российской нефти или введения эмбарго на него.
Эксперт объяснил недовольство Германии позицией Катара по газу
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«Европа еще не раз вспомнит добрым словом Газпром, который делал много уступок в пользу покупателей топлива. Катар – гораздо более жесткий переговорщик и игрок на рынке», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее Берлин и Доха не смогли договориться о долгосрочном контракте на поставки СПГ.
«Катар заинтересован в том, чтобы его инвестиции полностью окупились. Ведь для того, чтобы поставлять Германии хоть сколько-нибудь значительные объемы сжиженного топлива, Дохе придется не только увеличить добычу ресурсов, но и построить новые СПГ-заводы», – сказал эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
«Для того, чтобы себя обезопасить, Катар также хочет ввести полный запрет на реэкспорт газа и надеется максимизировать цену, то есть полностью воспользоваться нежеланием европейцев покупать российский газ. Поэтому не стоит расценивать действия Катара в отношении договора о поставках СПГ в Германию как помощь России», – добавил собеседник.
Юшков также отметил, что это свойственная для Катара манера ведения переговоров. «Была ситуация, когда Польша заключила контракт на покупку СПГ у Катара, но к моменту начала действия договора не успела достроить терминал. Тогда Доха настояла на дополнительном соглашении, в котором было прописано, что Катар может продавать сжиженное топливо другим странам. При этом, если цена реализации окажется ниже, чем у Польши, то Варшава возместит убытки. Таким образом получалось, что страна начала платить за газ еще до того, как стала его получать», – рассказал эксперт.
«Столкнувшись с такими жесткими требованиями, европейцы еще не раз вспомнят добрыми словами Газпром, который и соглашался пересматривать условия, и давал время на погашение долгов, и позволял менять формулу ценообразования», – уверен Юшков.
Ранее Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Германия и Катар не могут договориться о длительности контракта на поставки сжиженного природного газа.
В частности, обсуждается угроза долгосрочного соглашения для планов Германии по декарбонизации. Катар при этом оговаривает положение, которое ограничит направление поставок СПГ и запрещает перенаправлять газ в другие районы Европы, передает РИА «Новости».
Как полагает источник, в ближайшее время обеспечение поставок СПГ из Катара «не ожидается». Другие источники сказали, что переговоры планируется продолжить в мае. При этом Германия конкурирует за СПГ из Катара с другими странами.
Эксперт в сфере энергетики Станислав Митрахович сказал газете ВЗГЛЯД, что Германия не является приоритетным рынком для Катара. Необходимость в заключении именно долгосрочный контрактов, по мнению собеседника, обусловлена желанием Дохи обеспечить постоянный спрос на топливо.
Напомним, Катар относится к числу стран, газом которых в ЕС рассчитывают заменить российский, но практически все 178 млрд кубов СПГ, производимых этим арабским эмиратом, уже расписаны по покупателям.
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В Бундестаге сказали, чего не хватает Украине для вступления в ЕС
Процесс вступления Украины в Евросоюз может занять несколько лет и даже десятилетий, заявил глава земельной группы Христианско-социального союза (ХСС) в Бундестаге Александер Добриндт.
«Членства Украины в ЕС в краткосрочной перспективе, конечно, не предвидится. Мы здесь говорим о процессах, которые могут длиться десятилетиями», – приводит его слова РИА «Новости».
Политик отметил, что Украина в перспективе все же может получить статус государства-кандидата. Но, несмотря на то что немецкие консерваторы такое решение поддержат, скорого вступления не последует, так как Киев должен провести радикальные структурные реформы, добавил Добриндт.
На днях о том же говорил президент Франции Эммануэль Макрон. Он считает, что процесс займет годы или десятилетия, если только Евросоюз не решит снизить стандарты для вступления.
По информации Bloomberg, Еврокомиссия рассчитывает в конце июня вынести предварительное решение касательно заявки Украины стать кандидатом на вступление в Евросоюз.
Макрон: Процесс принятия Украины в ЕС может занять несколько десятилетий
Процесс принятия Украины в ЕС может занять несколько лет, даже десятилетий, считает президент Франции Эммануэль Макрон.
«Мы все прекрасно знаем, что процесс, позволяющий вступление (Украины) в ЕС, займет несколько лет, а даже, по правде говоря, десятилетий. Если только мы не решим снизить стандарты для вступления в Европейский союз», – сказал Макрон, выступая на закрытии конференции о будущем Европы в Европарламенте в Страсбурге, сообщает РИА «Новости».
Ранее вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина утверждала, что в июне ее страна может стать кандидатом в члены ЕС.
Напомним, Bloomberg со ссылкой на чиновника в ЕС также сообщало, что Еврокомиссия рассчитывает в конце июня вынести предварительное решение касательно заявки Украины стать кандидатом на вступление в Евросоюз.
ЕК назвала сроки принятия решения о придании Киеву статуса кандидата в члены ЕС
Еврокомиссия ждет получения от Украины второй части опросника по приему в ЕС, решение, дать ли Киеву статус кандидата, будет принято в июне, сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.
«Ожидаю получения второй части опросника. Европа намерена принять свое решение в июне», – передает РИА «Новости» сообщение фон дер Ляйен. Предоставление стране статуса кандидата запускает процесс переговоров об условиях приема страны в сообщество.
Ранее вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина утверждала, что в июне ее страна может стать кандидатом в члены ЕС.
Напомним, Bloomberg со ссылкой на чиновника в ЕС также сообщало, что Еврокомиссия рассчитывает в конце июня вынести предварительное решение касательно заявки Украины стать кандидатом на вступление в Евросоюз.