ЕК собралась компенсировать Венгрии отказ от российской нефти

Еврокомиссия (ЕК) готова предложить Венгрии компенсацию за поддержку эмбарго на поставки российской нефти и шестого пакета санкций против РФ в целом, сообщило европейское издание газеты Politico.

По имеющейся у издания информации, европейские чиновники изучают возможность предложения финансовой компенсации Венгрии в попытке убедить премьер-министра Виктора Орбана согласиться на предложения ЕС по санкциям на российскую нефть. По словам трех европейских чиновников, деньги должны быть переданы Будапешту в рамках новой энергетической стратегии ЕС, которая должна быть сформулирована на следующей неделе, передает ТАСС.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил во вторник, что после экстренных переговоров Виктора Орбана с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен Венгрия ждет от ЕК новых предложений о том, каким образом будет обеспечена энергобезопасность страны в случае введения эмбарго на поставки российской нефти в ЕС. По его словам, премьер-министр Виктор Орбан детально проинформировал ее о том, какое воздействие на Венгрию окажут санкции, предусматривающие запрет на поставки нефти из России.

Сийярто подчеркнул, что шестой пакет санкций против РФ, разрабатываемый Еврокомиссией, нанесет слишком большой ущерб венгерской экономике, если будет включать в себя нефтяное эмбарго. По его словам, Будапешт сможет поддержать новый набор санкций только при условии «решения этой проблемы, созданной Еврокомиссией». Отсутствие приемлемых предложений со стороны Брюсселя рискует подорвать «единую позицию Евросоюза» по поводу ликвидации зависимости от поставок энергоносителей из России, отметил глава венгерского МИД.

Ранее во вторник глава европейской дипломатии Жозеп Боррель назвал возможные сроки принятия новых санкций Евросоюза против России. Как сообщалось, в воскресенье постпреды ЕС не достигли соглашения по санкциям против России из-за позиции Венгрии.

В прошлую пятницу стало известно, что ЕК смягчила требования по введению отложенного на полгода нефтяного эмбарго против России после двух дней безуспешных переговоров в ЕС. Напомним, 4 мая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала шестой пакет санкций против России, в который входит отложенное эмбарго на поставки российской нефти. По ее словам, Еврокомиссия предлагала ввести запрет на ввоз сырой нефти из России в ЕС через полгода и на ввоз нефтепродуктов в 2023 году. Кроме того, Еврокомиссия предложила разрешить Венгрии и Словакии закупать российскую нефть до конца 2024 года. Через месяц после введения шестого пакета Еврокомиссия также предложила запретить европейскому бизнесу заниматься транспортировкой нефти или оказывать финансовые услуги по обеспечению российского экспорта, включая страхование танкерных перевозок.

Послы ЕС обсуждали предложения ЕК 4 и 5 мая, но не пришли к консенсусу. В итоге премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что ни Венгрия, ни Евросоюз в целом не готовы принять эмбарго на импорт нефти из России, и предупредил, что упорство Еврокомиссии грозит подрывом европейского единства. Орбан также заявил, что санкции Евросоюза в отношении энергетического сектора России являются красной линией для Венгрии. По его словам, эмбарго на импорт российских энергоносителей для Венгрии сродни атомной бомбе.

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