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Венгрия назвала красной линией санкции ЕС против российской энергетики
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Санкции Евросоюза (ЕС) в отношении энергетического сектора России являются красной линией для Венгрии, заявил глава венгерского правительства Виктор Орбан в эфире радиостанции Kossuth.
«Я был готов согласиться с первыми пятью пакетами санкций [Евросоюза], но с самого начала дал понять, что есть красная черта – это энергетика», – приводит его слова ТАСС.
Кроме того, Орбан выступил против санкций в отношении патриарха Московского и всея Руси Кирилла. «Мы не допустим включения церковных лидеров в санкционный список», – сказал он.
Ранее Орбан заявил председателю ЕК Урсуле фон дер Ляйен, что если Еврокомиссия продолжит настаивать на предложении о нефтяном эмбарго против России, то будет нести полную ответственность за исторический провал процесса евроинтеграции.
Напомним, Венгрия выступила против введения запрета на поставки в Евросоюз российских нефти и газа. Единственный крупный в Венгрии Дунайский НПЗ технологически устроен так, что не менее 65% перерабатываемой там нефти должны поступать из России. Генеральный директор управляющей этим предприятием компании MOL Жолт Хернади отмечал, что для перестройки производственного процесса и перехода на другое сырье (с иным содержанием серы, плотностью и т. д.) потребуется «от двух до четырех лет и несколько сотен миллионов долларов».
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Японский премьер счел ответные санкции Москвы «абсолютно неприемлемыми»
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Премьер-министр Японии Фумио Кисида и министр обороны Нобуо Киси назвали «абсолютно неприемлемыми» объявленные Москвой санкции, переложив ответственность за состояние двусторонних отношений на Россию.
Кисида заявил, что «это Россия обратилась к военным мерам и вызвала всю эту ситуацию, и хотя ответственность за текущее состояние российско-японских отношений лежит полностью на России, она выступила с подобным заявлением, это абсолютно неприемлемо», передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал NHK.
Схожее мнение выразил и Киси: он считает, что подобные меры могут привести к «закрытию возможностей для диалога и пути к изоляции».
Ранее МИД России обнародовал список японских подданных, которым отныне закрыт въезд в страну, среди них – премьер-министр страны Фумио Кисида, глава МИД Есимаса Хаяси, министр обороны Нобуо Киси. Всего в «стоп-листе» 63 человека.
Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ о контрсанкциях против недружественных стран.
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Глава Еврокомиссии объявила об отказе от российской нефти, отключении Сбербанка от SWIFT и запрете российского ТВ
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В шестом пакете санкций Евросоюза против Москвы объявляется отказ стран Европы от российской нефти, отключение Сбербанка от SWIFT и запрет российского телевидения, объявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.
Она заявила, что в ЕК составили список высокопоставленных российских офицеров и «других лиц», которые якобы причастны к «военным преступлениям» в Буче и несут ответственность за «бесчеловечную осаду» Мариуполя, говорится в сообщении на сайте ЕК.
Во-вторых, ЕК отключает от SWIFT Сбербанк и «два других крупных банка», нанося удар по регуляторам, «критически важным для российской финансовой системы».
Также «мы налагаем на наших частотах запрет на три крупных российских государственных вещателя, им больше не будет разрешено распространять свой контент в ЕС в любом виде и в любой форме: через кабельное и спутниковое вещание, в интернете или через приложения в смартфонах».
«Кроме того, Кремль опирается на бухгалтеров, консультантов и политтехнологов из Европы. Теперь этому будет положен конец. Мы запрещаем предоставлять эти услуги российским компаниям», – указала Урсула фон дер Ляйен.
Кроме того, в данный момент рассматривается уход от зависимости от российской нефти, что, по словам главы Еврокомиссии, «будет нелегко», так как «некоторые государства-члены сильно зависят от российской нефти».
«Это будет полный запрет на импорт всей российской нефти: поставляемой морем и трубопроводами, сырой и продуктов нефтепереработки. Мы позаботимся о том, чтобы постепенно и упорядоченно отказаться от российской нефти, чтобы мы и наши партнеры могли обеспечить альтернативные маршруты поставок и минимизировать влияние на мировые рынки. Именно поэтому в течение полугода мы постепенно прекратим поставки сырой нефти из России, а до конца года – и продуктов нефтепереработки. Таким образом, мы максимизируем давление на Россию, одновременно минимизируя сопутствующий ущерб для нас и наших партнеров на всей планете», – добавила она.
По ее словам, так Европа лишит экономику России «возможности диверсифицироваться и модернизироваться».
Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что шестой пакет европейских санкций против России будет включать отключение от SWIFT новых банков, новые санкции «за дезинформацию» и ограничения по импорту нефти.
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В Британии признали «сокрушительный удар» ЕС по России неудачным
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От эмбарго на поставку российских энергоносителей пострадает сам ЕС, а Москва сможет торговать на азиатских рынках, пишет британская пресса.
Как пишет Daily Express, «в Брюсселе рассчитывают, что запрет на поставки всей российской нефти в Европу нанесет сокрушительный удар по российской экономике». Однако, подчеркивает издание, Россия «продолжает торговать с восточными партнерами». При этом «расширение сети нефтяных и газопроводов в Азию» ведет к значительному увеличению прибыли, передает РИА «Новости».
Daily Express указывает на уже работающие и будущие российские газопроводы в Китай и страны Восточной Азии, покупку российской нефти Индией, Японией и Южной Кореей, экспорт СПГ в Пакистан. Эти сделки позволят Москве смягчить сокращение экономических связей с Европой.
Напомним, постпреды стран ЕС не смогли согласовать введение эмбарго на импорт нефти из России, переговоры продолжатся 5 мая. Некоторые из стран-членов Евросоюза, в частности, Венгрия, Словакия, Чехия и Болгария, выразили обеспокоенность относительно предложенных мер по отказу от российского сырья.
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Генсек ОПЕК заявил о невозможности заменить российскую нефть
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Генеральный секретарь Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) Мухаммед Баркиндо в ходе встречи технического комитета ОПЕК+ заявил, что в мире нет свободных мощностей для замены российской нефти, сообщил участвующий во встрече источник.
«Очевидно, что экспорт российских нефти и нефтепродуктов в объеме более 7 млн баррелей в сутки не может взяться откуда-то еще, свободных мощностей просто не существует. Его потенциальную потерю из-за санкций или добровольных ограничений определенно ощутит энергетический рынок», – цитирует ТАСС генсека ОПЕК.
По его словам, конфликт между Россией и Украиной усугубил неопределенности на мировом рынке, связанные с пандемией.
Баркиндо также отметил, что эти геополитические события также ознаменовали дальнейшую экономическую волатильность и повышенные риски как для нефти, так и других важных товаров.
«И Россия, и Украина являются ключевыми мировыми экспортерами, в том числе необходимых сельскохозяйственных товаров», – подчеркнул он.
Ранее постпреды стран ЕС не смогли согласовать введение эмбарго на импорт нефти из России, переговоры продолжатся 5 мая.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, насколько серьезным для России окажется вред от нефтяного эмбарго и куда в итоге будет перенаправлена российская нефть.
Венгрия припугнула ЕК историческим провалом евроинтеграции
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Если Еврокомиссия продолжит настаивать на предложении о нефтяном эмбарго против России, то будет нести полную ответственность за исторический провал процесса евроинтеграции, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан председателю ЕК Урсуле фон дер Ляйен.
В письме фон дер Ляйен он заявил, что «ни Венгрия, ни ЕС в целом не готовы принять и реализовать меры, предложенные» ЕК. По его словам, «санкции должны быть приняты в то время, когда все необходимые предварительные условия будут выполнены во всех государствах-членах», передает ТАСС со ссылкой на Financial Times.
Орбан подчеркнул, что для принятия мер, которые предлагает ЕК, нужны альтернативная инфраструктура поставок и полная реорганизация нефтеперерабатывающих мощностей Венгрии. Такие шаги «требуют времени и инвестиций», которые, по мнению главы правительства страны, «являются излишними». Орбан подчеркнул, что соответствующие изменения «не могут быть профинансированы на рыночной основе».
Напомним, Венгрия выступила против введения запрета на поставки в Евросоюз российских нефти и газа. Глава канцелярии премьер-министра страны Гергей Гуйяш отказался вводить «санкции, от которых в первую очередь пострадаем мы сами, а не те, кого мы хотели бы подвергнуть санкциям».
Единственный крупный в Венгрии Дунайский НПЗ технологически устроен так, что не менее 65% перерабатываемой там нефти должны поступать из России. Генеральный директор управляющей этим предприятием компании MOL Жолт Хернади отмечал, что для перестройки производственного процесса и перехода на другое сырье (с иным содержанием серы, плотностью и т. д.) потребуется «от двух до четырех лет и несколько сотен миллионов долларов».
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ЕС не смог согласовать запрет на импорт российской нефти
Постпреды стран ЕС не смогли согласовать введение эмбарго на импорт нефти из России, переговоры продолжатся 5 мая, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.
Сообщается, что некоторые из стран-членов Евросоюза, в частности, Венгрия, Словакия, Чехия и Болгария, выразили обеспокоенность относительно предложенных мер по отказу от российского сырья, передает ТАСС.
Таким образом, в ходе первого обсуждения нефтяного эмбарго не удалось достичь соглашения. По данным источника, решение может быть принято на следующей встрече постпредов ЕС в четверг.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, насколько серьезным для России окажется вред от нефтяного эмбарго и куда в итоге будет перенаправлена российская нефть?
Стало известно о «тайных» закупках российской нефти НПЗ Китая
Частные нефтеперерабатывающие заводы Китая «тайно» покупают российскую нефть, чтобы не попасть под санкции США, сообщала Financial Times.
Как отмечает издание, сотрудник независимого нефтеперерабатывающего завода в Шаньдуне заявил, что с начала спецоперации Украине он не раскрывал публично данные о сделках с российскими поставщиками нефти, чтобы не привлекать внимание и не попасть под санкции США. Как сообщает газета, сотрудник НПЗ также заявил, что завод получил квоту на закупку российской нефти от государственных трейдеров, которые в основном отказываются подписывать новые контракты на поставку нефти из России.
«Покупки частных китайских нефтеперерабатывающих заводов показывают, как некоторые импортеры обходят традиционные пути доступа к дешевой российской нефти, помогая Пекину оставаться в тени, пока Запад обрушивает на Москву санкции», – передает РИА «Новости» сообщение газеты.
Напомним, Китай выступил против антироссийских санкций.
США предупредили КНР о негативных последствиях для отношений Пекина с Западом, если Китай поддержит Россию в спецоперации на Украине. Вашингтон ясно сигнализировал о последствиях для отношений КНР с США, а также американскими союзниками и партнерами в Европе, а также в регионах Индийского и Тихого океанов.
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Стало известно о намерении Индии покупать нефть из России по заниженной цене
Индия рассчитывает покупать российскую нефть по заниженной стоимости – ниже 70 долларов за баррель, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
«Южноазиатская страна рассчитывает на российские поставки (нефти) по цене менее 70 долларов за баррель», – цитирует сообщение «Прайм».
Источники уточняют, что уже ведутся конфиденциальные переговоры на высоком уровне.
По информации Bloomberg, государственные и частные нефтеперерабатывающие компании Индии закупили более 40 млн баррелей российской нефти после начала спецоперации на Украине, что на 20% больше, чем объем поставок нефти из России в Индию за весь 2021 год.
Отмечается, что Индия продолжает покупать нефть у России, страна импортирует 85% потребляемой нефти.
Ранее издание Financial Times сообщило, что частные нефтеперерабатывающие заводы Китая «тайно» покупают российскую нефть, чтобы не попасть под санкции США.
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Псаки рассказала об отношении Байдена к направленному против ОПЕК законопроекту
Глава американского государства Джо Байден считает, что законопроект NOPEC (No Oil Producing and Exporting Cartels Act) может привести к непредвиденным последствиям, заявила его пресс-секретарь Джен Псаки.
Юридический комитет Сената одобрил инициативу, которая позволит федеральному правительству США предъявлять в судах антимонопольные иски к членам ОПЕК и других государств, участвующих, по мнению Вашингтона, в картельных сговорах на нефтяном рынке. Подобный законопроект пытаются принять уже около 20 лет, передает ТАСС.
Псаки сказала, что «потенциальные непредвиденные последствия этого законопроекта требуют дальнейшего изучения и обсуждения». Она также подчеркнула, что сейчас на «мировых энергетических рынках» наступил «динамичный момент» из-за ситуации вокруг России и Украины. Белый дом «испытывает некоторые опасения по поводу возможных последствий» утверждения законопроекта.
По ее словам, Байден уверен, что «сильная политика в области конкуренции необходима для обеспечения справедливых рынков и более низких цен». США хотят, чтобы «предложение на рынке нефти соответствовало спросу», и «активно работают и взаимодействуют» с ОПЕК, сказала Псаки.
Напомним, страны альянса ОПЕК+ в рамках министерской встречи приняли решение следовать в июне плану по увеличению добычи нефти на 432 тыс. баррелей в сутки. В 2022 году в разгар украинского кризиса США призвали Саудовскую Аравию нарастить добычу нефти – Вашингтон рассчитывал таким образом «подорвать финансирование» военной операции России на Украине. Wall Street Journal сообщает, что наследный принц Мухаммед бен Салман Аль Сауд «накричал на (советника президента США по нацбезопасности) Джейка Салливана и «заявил Салливану, что впредь не желает обсуждать этот вопрос и что США могут забыть о своей просьбе нарастить добычу нефти».
Стали известны сроки возможного отказа ЕС от российской нефти
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Шестой пакет санкций Евросоюза в отношении России предполагает отказ от импорта российской нефти в течение полугода и отказ от закупок российских нефтепродуктов до конца 2022 года, сообщили источники The Wall Street Journal.
По имеющимся у издания сведениям, пакет санкций, который будет представлен на одобрение стран ЕС уже в среду, будет предусматривать остановку импорта российской нефти через полгода и отказ от закупок российских нефтепродуктов до конца 2022 года. Помимо этого, будет предложено отключить Сбербанк от международной межбанковской платежной системы SWIFT, передает ТАСС.
Как отмечает издание, Венгрии и Словакии, которые больше других европейских стран зависят от российской нефти, будет дано 20 месяцев на прекращение импорта этого ископаемого топлива из РФ.
Накануне глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель раскрыл содержание шестого пакета санкций ЕС против России. Во вторник глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что Евросоюз готовит новый пакет санкций против России, касающийся поставок нефти. В тот же день появились сведения о намерении ЕС отказаться от российской нефти до конца года.
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В Роттердаме заявили о готовности принять подходящие танкеры с российской нефтью
В порт нидерландского города Роттердам направляются не меньше восьми танкеров с нефтью из России, в городской администрации их готовы принять, не смотря на возражения посольства Украины, сообщают СМИ.
Администрация Роттердама в курсе прибытия танкеров с российской нефтью, они прибудут в ближайшие дни, их готовы принять, передает РИА «Новости» со ссылкой на Нидерландскую телерадиовещательную корпорацию (NOS).
Между тем украинское посольство призвало власти страны не принимать эти суда.
«До тех пор, пока они не подпадают под действие санкций, корабли приветствуются в Роттердаме», – ответил представитель администрации порта.
По данным администрации порта города, импорт сырой нефти из России почти не сократился в первый месяц спецоперации на Украине.
Напомним, 30 апреля работники порта Амстердама отказались разгружать судно Sunny Liger с российской нефтью. Сообщалось, что власти города считают разгрузку нежелательной. До этого Sunny Liger не смогло зайти в один из шведских портов из-за отказа работников разгружать его.
Позже стало известно, что отказ работников порта Амстердама разгружать судно с российской нефтью был единичным случаем, Нидерланды принимают такие суда.
Турция начала повторное бурение первой в стране нефтяной скважины
В Турции начали повторное бурение на первой в стране нефтяной скважине спустя 88 лет, что может стать перспективной разработкой для региона, сообщает газета Aksam.
«Бурение на первой в Турции разведочной нефтяной скважине «Басбирин-1» недалеко от деревни Магара района Идил Ширнакской области, которое было остановлено в 1936 году по причине недостаточности запасов, повторно началось спустя 88 лет», – передает РИА «Новости» сообщение издания.
Уточняется, что в случае обнаружения нефти скважина станет перспективной разработкой для региона.
Добыча нефти в Турции осуществляется в юго-восточных провинциях Диярбакыр, Адыяман и Шанлыурфа. Турция обеспечивает себя нефтью не более чем на 5%. Основные потребности удовлетворяются за счет импорта, в том числе из России.
В конце марта министр иностранных дел республики Мевлют Чавушоглу заявлял, что Турция не способна в краткосрочной перспективе отказаться от поставок российского газа.
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Крупнейший нефтехимический комбинат Балкан не нашел альтернатив нефти из России
Пресс-служба нефтеперерабатывающего завода «Лукойл Нефтохим Бургас» заявила, что в Болгарии нет альтернатив российской нефти.
На предприятии «не видят реальных альтернатив». «На нашем рынке нет предложений других сортов нефти», – говорится в сообщении. Отмечается, что «технически» комбинат «может перерабатывать нефть из Ближнего Востока и Северной Африки, но это уменьшит возможности завода». «Реально мы даже не пытались повысить долю «непроектного» сырья более чем на 50% из-за технологических ограничений», – приводит ТАСС со ссылкой на BTV текст сообщения.
Указывается, что за первые три месяца было переработано более 63% нефти российского происхождения, а в настоящее время доля российского сырья составляет 100%, так как предложение альтернативных поставок ограничено.
Министр энергетики Болгарии Александар Николов сообщил, что Болгария будет просить об исключении из нефтяного эмбарго, который предлагает ввести Еврокомиссии в виде шестого пакета санкций.
«Лукойл Нефтохим Бургас» – самое крупное предприятие по переработке нефти на Балканском полуострове. Основной поставщик топлива на внутренний рынок Болгарии. Дочерняя структура ПАО «ЛУКОЙЛ».
Напомним, постпреды стран ЕС не смогли согласовать введение эмбарго на импорт нефти из России, переговоры продолжатся 5 мая. Некоторые из стран-членов Евросоюза, в частности, Венгрия, Словакия, Чехия и Болгария, выразили обеспокоенность относительно предложенных мер по отказу от российского сырья.
Минфин США вывел из-под санкций защиту интеллектуальной собственности
Американское министерство финансов исключило из-под введенных против России санкций сделки, связанные с патентным и авторским правом, другими формами защиты интеллектуальной собственности в России и США, говорится в распространенной генеральной лицензии финансового ведомства.
«Разрешаются операции, связанные с патентным правом, товарными знаками, авторским правом и другой формой защиты интеллектуальной собственности в Соединенных Штатах и Российской Федерации, которые были бы запрещены <…> положениями о санкциях за вредоносную иностранную деятельность России», – передает ТАСС со ссылкой на документ.
Напомним, США изучают возможность изъятия попавших под санкции российских госактивов. Адвокаты занимаются в том числе вопросом, могут ли быть применены меры к попавшим под санкции российским государственным активам Центробанка. Москва заявила, что США занимаются экспроприацией российской собственности и пытаются это узаконить.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как антироссийские санкции повлияют на ситуацию в США.
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Производитель моторных масел Castrol ушел из России
Британский производитель смазочных материалов Castrol (принадлежит британскому нефтегазовому холдингу BP) остановил поставки в Россию, пишут российские СМИ со ссылкой на дистрибьюторов. Это масло было рекомендовано для автомобилей концерна Volkswagen и ряда других европейских марок.
Об отсутствии поставок моторных масел Castrol в Россию «Газете.Ru» рассказали официальные компании-партнеры, отмеченные как авторизованные на официальном сайте компании. «Масел Castrol нет никаких, потому что Castrol их не поставляет уже около полутора месяцев. И когда будут – непонятно», – сообщили изданию в компании «Мега-Ойл» из Нижнего Новгорода, находящейся в списке официальных продавцов продукции Castrol.
Аналогичную информацию подтвердили в официальном интернет-магазине Castrol в России (не принадлежит британцам), а также в сервисном центре российского офиса Castrol. В последней организации отметили, что официальных объявлений об уходе с российского рынка производитель масел не делал, но «продукция не поставляется в связи с логистическими трудностями». В компании «Агреман» из Ярославля продукции Castrol также не оказалось.
В фирме «Центаурус» из Москвы, занимающейся оптовой продажей смазочных материалов, уточнили, что поставки Castrol были остановлены еще в конце февраля. «24 февраля Castrol остановил отгрузку своей продукции дистрибьюторам в России. В принципе она так и не восстановлена и с очень большой вероятностью не возобновится. Пока мы распродаем остатки», – сообщил менеджер компании.
В официальном интернет-магазине марки в наличии есть только одно наименование синтетического моторного масла по 52 тыс. руб. за 60-литровую бочку. Напротив остальных позиций стоит отметка «нет в наличии».
Продукция марки Castrol имеет рекомендации нескольких ведущих европейских автопроизводителей. В частности, немецкий концерн Volkswagen Group (включая бренды Audi и Skoda) заключил соглашение о стратегическом партнерстве с Castrol более 10 лет назад: статус рекомендованного поставщика масел для автомобилей в России Castrol получил в 2011 году. С 2020 года Renault Россия рекомендует своим дилерам использовать смазочные материалы Castrol для обслуживания автомобилей Renault.
По данным аналитиков Йельской школы менеджмента, о сокращении деятельности в России в той или иной степени заявили порядка 750 иностранных компаний, среди них Volkswagen, Mercedes-Benz, BMW, Mango, IКЕА, Coca-Cola, Caterpillar, Danone, BP, Shell, McDonald's.
Президент Владимир Путин подчеркивал, что Россия столкнулась с беспрецедентным санкционным давлением. Глава государства призвал дать спокойно работать в России тем иностранным компаниям, которые остались в стране, несмотря на давление. Кроме того, президент заявил о необходимости максимально поддержать российское предпринимательство, использовать для этого все возможности, включая снижение административной нагрузки.