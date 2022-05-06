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Венгрия припугнула ЕК историческим провалом евроинтеграции
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Если Еврокомиссия продолжит настаивать на предложении о нефтяном эмбарго против России, то будет нести полную ответственность за исторический провал процесса евроинтеграции, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан председателю ЕК Урсуле фон дер Ляйен.
В письме фон дер Ляйен он заявил, что «ни Венгрия, ни ЕС в целом не готовы принять и реализовать меры, предложенные» ЕК. По его словам, «санкции должны быть приняты в то время, когда все необходимые предварительные условия будут выполнены во всех государствах-членах», передает ТАСС со ссылкой на Financial Times.
Орбан подчеркнул, что для принятия мер, которые предлагает ЕК, нужны альтернативная инфраструктура поставок и полная реорганизация нефтеперерабатывающих мощностей Венгрии. Такие шаги «требуют времени и инвестиций», которые, по мнению главы правительства страны, «являются излишними». Орбан подчеркнул, что соответствующие изменения «не могут быть профинансированы на рыночной основе».
Напомним, Венгрия выступила против введения запрета на поставки в Евросоюз российских нефти и газа. Глава канцелярии премьер-министра страны Гергей Гуйяш отказался вводить «санкции, от которых в первую очередь пострадаем мы сами, а не те, кого мы хотели бы подвергнуть санкциям».
Единственный крупный в Венгрии Дунайский НПЗ технологически устроен так, что не менее 65% перерабатываемой там нефти должны поступать из России. Генеральный директор управляющей этим предприятием компании MOL Жолт Хернади отмечал, что для перестройки производственного процесса и перехода на другое сырье (с иным содержанием серы, плотностью и т. д.) потребуется «от двух до четырех лет и несколько сотен миллионов долларов».
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Париж раскрыл детали разговора Макрона с Путиным
Президент Франции Эмманюэль Макрон в беседе с российским лидером Владимиром Путиным высказал озабоченность ситуацией в Мариуполе и призвал Россию продолжать содействие эвакуации с территории завода «Азовсталь», говорится в коммюнике Елисейского дворца, распространенном по итогам телефонного разговора двух президентов.
«Французский лидер высказал свою глубокую озабоченность ситуацией в Мариуполе и Донбассе, и призвал Россию содействовать продолжению эвакуации с территории завода «Азовсталь», начатой в последние дни», – передает ТАСС сообщение администрации Макрона. Президент республики подчеркнул важность «координации с гуманитарными организациями и предоставления эвакуированным права выбирать место проживания в соответствии с международным гуманитарным правом».
Макрон, как говорится в заявлении Елисейского дворца, «вновь подчеркнул тяжесть последствий» украинского конфликта. Президент республики «призвал Россию действовать сообразно ее ответственности как постоянного члена Совета Безопасности ООН», отмечается в коммюнике администрации французского лидера.
Сообщается также, что Макрон в беседе с Путиным заявил о готовности содействовать достижению договоренностей в интересах восстановления мира.
«Французский лидер выразил готовность содействовать созданию условий для согласованного решения, которое позволило бы обеспечить мир, а также полное соблюдение суверенитета и территориальной целостности Украины», – отмечается в заявлении администрации Макрона. «Президент республики вновь заявил о необходимости прекращения огня» в украинском конфликте, подчеркивается в коммюнике.
В нем указывается, что Макрон «также высказал готовность работать с международными компетентными организациями» в целях восстановления экспорта украинского продовольствия по Черному морю. Он считает, что это необходимо «с учетом последствий для мировой продовольственной безопасности».
Ранее в пресс-службе Кремля рассказали, что президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора проинформировал президента Франции Эммануэля Макрона о ходе спецоперации по защите Донбасса и эвакуации гражданских с «Азовстали». Путин в разговоре Макроном обратил внимание на игнорирование странами-членами Евросоюза военных преступлений украинских силовиков и отметил, что Запад мог бы способствовать прекращению их злодеяний. В пресс-службе сообщили также, что Путин изложил Макрону принципиальные подходы к переговорам с Киевом.
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Евродепутаты потребовали от России вернуть самолеты «законным владельцам»
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В Европарламенте призвали российскую сторону вернуть перерегистрированные в российском реестре самолеты «законным владельцам», говорится в проекте резолюции ЕП.
«Россия в нарушение международных правил гражданской авиации приняла закон, направленный на принуждение к перерегистрации самолетов, взятых в лизинг у зарубежных компаний, в российском реестре. Самолеты должны быть возвращены их законным владельцам», – цитирует проект РИА «Новости».
По мнению европейских парламентариев, власти России будут нести ответственность за создание опасности для жизни россиян, если разрешат этим самолетам летать в своем воздушном пространстве, «не имея при этом возможности гарантировать все требования безопасности».
В марте премьер-министр Михаил Мишустин доложил президенту России Владимиру Путину о переводе сотен пассажирских самолетов в российский регистр. До этого в Минстрансе сообщали, что российские авиакомпании потеряли 78 самолетов из-за ареста за рубежом.
Министр транспорта Виталий Савельев отмечал, что западные лизингодатели требовали у российских авиакомпаний вернуть более 500 самолетов на общую сумму в 20 млрд долларов.
В Британии признали «сокрушительный удар» ЕС по России неудачным
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От эмбарго на поставку российских энергоносителей пострадает сам ЕС, а Москва сможет торговать на азиатских рынках, пишет британская пресса.
Как пишет Daily Express, «в Брюсселе рассчитывают, что запрет на поставки всей российской нефти в Европу нанесет сокрушительный удар по российской экономике». Однако, подчеркивает издание, Россия «продолжает торговать с восточными партнерами». При этом «расширение сети нефтяных и газопроводов в Азию» ведет к значительному увеличению прибыли, передает РИА «Новости».
Daily Express указывает на уже работающие и будущие российские газопроводы в Китай и страны Восточной Азии, покупку российской нефти Индией, Японией и Южной Кореей, экспорт СПГ в Пакистан. Эти сделки позволят Москве смягчить сокращение экономических связей с Европой.
Напомним, постпреды стран ЕС не смогли согласовать введение эмбарго на импорт нефти из России, переговоры продолжатся 5 мая. Некоторые из стран-членов Евросоюза, в частности, Венгрия, Словакия, Чехия и Болгария, выразили обеспокоенность относительно предложенных мер по отказу от российского сырья.
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Немцы возмутились оскорблениям украинского посла в адрес Шольца
Читатели немецкого журнала Spiegel пришли в ярость от слов посла Украины Андрея Мельника после того, как тот сравнил канцлера Германии Олафа Шольца с колбасным изделием.
Комментаторы потребовали выслать дипломата, который, по их мнению, занимается не своими прямыми обязанностями, а «неоправданными выпадами в сторону Шольца», пишет РИА «Новости».
Так, пользователь Sportfreund потребовал выслать «дерзкого и неблагодарного посла на родину». «Он наносит вред своей стране», – возмутился он.
Читатель Aleida заявила, что «Мельник превращается в катастрофу и ему не хватает знаний в области дипломатии». «Он в оскорбительной манере выдвигает свои требования», – отметила она.
«Шольц правильно не поехал на Украину, которая пренебрежительно относиться к президенту Германии Штайнмайеру и постоянно нас критикует», – высказался комментатор с ником Tho.
А по словам пользователя Mitdenker, «господин Мельник забывает, что он находится в Германии в качестве посла, он бы принес больше пользы на фронте».
«Как насчет извинений перед канцлером ФРГ Шольцем, посол Мельник», – поинтересовалась Garfield.
В заключение читатель под ником Loewe заявил, что «Мельник кусает руку, которая его кормит». «Он должен проявлять сдержанность, если Украина хочешь дальнейшей помощи от Германии», –резюмировал он.
Ранее Мельник сравнил канцлера страны Олафа Шольца с «обиженной ливерной колбасой» после его отказа отправиться в украинскую столицу.
До этого читатели немецкой газеты Die Welt потребовали выслать украинского посла Андрея Мельника за недовольство «недостаточной» помощью Германии киевскому режиму. По их мнению, дипломат вместо своих прямых обязанностей занимается неоправданными выпадами в сторону Шольца.
Немецкие пользователи Twitter также выражали возмущение из-за постоянных требований больше поставлять Украине оружие, которые выдвигает посол Мельник.
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Газпром: Польша начала получать российский газ виртуальным реверсом
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Польша получала российский газ физическим реверсом из Германии, а сейчас получает виртуальным реверсом за счет заявок потребителей Италии и Франции, сообщил официальный представитель Газпрома Сергей Куприянов.
«2 мая Германия прекратила физический реверс российского газа в Польшу по Ямалу – Европе. Однако немедленно возник виртуальный реверс для Польши из появившихся заявок потребителей Италии и Франции, которые обеспечиваются по польскому коридору. Мы это видим и фиксируем», – передает ТАСС его слова.
По словам Куприянова, этот газ Польша использует и для закачки в свои подземные хранилища, которые сейчас заполнены на 80%, в то время как ПХГ Европы сейчас заполнены в среднем на 34%. При этом Газпром зафиксировал на этой неделе рост на 43% заявок европейских потребителей на поставку российского газа транзитом через Украину.
Кроме того, согласно информации Газпрома, в последние дни заявки на транзит российского газа через территорию Украины держатся около 100 млн кубометров.
Ранее стало известно, что Газпром впервые почти за месяц заказал прокачку газа в Германию через Польшу по газопроводу Ямал – Европа на ночь 3 мая. После этого прекратился реверсный физический поток газа по этому трубопроводу из Германии в Польшу через газоизмерительную станцию «Мальнов», который составлял около 1,28 млн куб. м в час.
Боррель раскрыл содержание шестого пакета санкций против России
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что шестой пакет европейских санкций против России будет включать отключение от SWIFT новых банков, новые санкции «за дезинформацию» и ограничения по импорту нефти.
«Мы работаем над шестым пакетом санкций, которые нацелены на отключение от SWIFT большего числа банков, список лиц, причастных к дезинформации, и меры по импорту нефти», – передает РИА «Новости» слова Борреля.
По его словам, новый пакет «будет представлен Совету ЕС для утверждения».
Ранее глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что ЕС готовит новый пакет санкций против России, касающийся поставок нефти.
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Папа Римский: Лай НАТО у дверей России привёл к спецоперации на Украине
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Папа Римский Франциск допустил, что НАТО играет негативную роль в эскалации украинского кризиса.
«[Вероятно], лай НАТО у дверей России привел к реакции Кремля. Гнев, не знаю, был ли спровоцирован, но, вероятно, способствовал», – передает ТАСС слова понтифика в беседе с главным редактором газеты Corriere della Sera Лучано Фонтаной.
«Нельзя думать, что одно свободное государство может вести войну в другом свободном государстве», – сказал Франциск, напомнив о своем тезисе о «третьей мировой войне в эпизодах». «Я лишь констатирую реальность: Сирия, Йемен, Ирак, в Африке идет одна война за другой. И за всеми стоят международные интересы, – продолжил понтифик. – На Украине другие создали конфликт».
Глава Римско-католической церкви назвал «старым аргументом» реакцию украинцев на события в Донбассе. «Единственное, что ставят в вину украинцам, это их реакция на [попытки независимости] Донбасса, но это было 10 лет назад, это старый аргумент», – считает он.
Ранее Папа Римский Франциск выразил желание до поездки в Киев посетить российскую столицу.
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Генсек ОПЕК заявил о невозможности заменить российскую нефть
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Генеральный секретарь Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) Мухаммед Баркиндо в ходе встречи технического комитета ОПЕК+ заявил, что в мире нет свободных мощностей для замены российской нефти, сообщил участвующий во встрече источник.
«Очевидно, что экспорт российских нефти и нефтепродуктов в объеме более 7 млн баррелей в сутки не может взяться откуда-то еще, свободных мощностей просто не существует. Его потенциальную потерю из-за санкций или добровольных ограничений определенно ощутит энергетический рынок», – цитирует ТАСС генсека ОПЕК.
По его словам, конфликт между Россией и Украиной усугубил неопределенности на мировом рынке, связанные с пандемией.
Баркиндо также отметил, что эти геополитические события также ознаменовали дальнейшую экономическую волатильность и повышенные риски как для нефти, так и других важных товаров.
«И Россия, и Украина являются ключевыми мировыми экспортерами, в том числе необходимых сельскохозяйственных товаров», – подчеркнул он.
Ранее постпреды стран ЕС не смогли согласовать введение эмбарго на импорт нефти из России, переговоры продолжатся 5 мая.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, насколько серьезным для России окажется вред от нефтяного эмбарго и куда в итоге будет перенаправлена российская нефть.
Италия рекордно нарастила закупку российского газа
Рекордные объемы российского газа поступают в Италию с начала мая, сообщило издание Corriere della Sera со ссылкой на данные операторов газопроводов, обслуживающих маршруты через Украину.
По имеющейся у издания информации, в первые дни мая поток газа в Италию был в среднем вдвое больше, чем на прошлой неделе, и почти втрое больше, чем еще неделей ранее. Как поясняется в статье, во многом тенденция объясняется колебаниями цен, а также их увеличением по спотовым контрактам в связи с обострением конфликта на Украине и прекращением поставок в Польшу и Болгарию, что делает более выгодным закупку российского газа. Как отмечает издание, у Италии задача максимально заполнить хранилища для обеспечения будущего отопительного сезона, передает ТАСС.
Как заявил министр охраны окружающей среды и защиты территории моря Италии Роберто Чинголани в ходе выступления в парламенте во вторник, в случае прекращения поставок российского газа в ближайшее время Италия будущей зимой столкнется с трудностями. Для их недопущения, по словам Чинголани, необходимо заполнить хранилища на 90%, на что потребуется шесть месяцев. При этом он подчеркнул, что с января 2021 года цены на газ выросли в пять раз.
В понедельник итальянский министр по экологическому переходу Роберто Чинголани предложил разрешить компаниям страны платить за российский газ рублями.
Ранее Чинголани называл в качестве срока избавления от зависимости от российского газа 1,5 года, а источниками замещения – Алжир, Анголу, Республику Конго. Оттуда планируется, в том числе, поставлять СПГ, который будет добываться при поддержке и инвестициях Италии. Кроме того, Италия намерена нарастить собственное производство.
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Болгария и Чехия задумались над обходом санкций ЕС против России
Болгария и Чехия могут запросить для себя исключение из эмбарго Евросоюза на российскую нефть, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на неназванных официальных лиц ЕС.
По данным агентства, готовящийся в ЕС проект предложения об эмбарго на нефть из России предусматривает постепенное прекращение импорта в течение 6-8 месяцев, при этом Венгрии и Словакии предоставят дополнительно еще несколько месяцев. Как сообщил агентству ряд источников, «Болгария и Чехия, возможно, будут добиваться исключения из санкций», передает РИА «Новости».
Еврокомиссия во вторник передаст странам-членам проект нового пакета санкций, а в среду его обсудят постпреды стран ЕС, пишет агентство.
Ранее представитель правительства Венгрии Золтан Ковач опроверг сообщения СМИ о решении Будапешта отозвать вето на эмбарго ЕС в отношении российской нефти, подчеркнув, что Будапешт не поддерживает санкции против газа и нефти из России.
Напомним, вице-премьер и министр экономики республики Рихард Сулик после внеочередной встречи министров энергетики ЕС заявил, что Словакия в случае введения Евросоюзом эмбарго на импорт нефти из России с 2023 года будет добиваться предоставления для себя исключения.
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ЕС не смог согласовать запрет на импорт российской нефти
Постпреды стран ЕС не смогли согласовать введение эмбарго на импорт нефти из России, переговоры продолжатся 5 мая, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.
Сообщается, что некоторые из стран-членов Евросоюза, в частности, Венгрия, Словакия, Чехия и Болгария, выразили обеспокоенность относительно предложенных мер по отказу от российского сырья, передает ТАСС.
Таким образом, в ходе первого обсуждения нефтяного эмбарго не удалось достичь соглашения. По данным источника, решение может быть принято на следующей встрече постпредов ЕС в четверг.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, насколько серьезным для России окажется вред от нефтяного эмбарго и куда в итоге будет перенаправлена российская нефть?
В Нигерии заявили об интересе России к новому газопроводу в Европу
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Министр нефтяных ресурсов Нигерии Тимпире Сильва заявил, что представители России выразили желание инвестировать в строительство газопровода, который должен соединить Нигерию и Марокко со странами Европы.
«Представители России посетили мой офис на прошлой неделе. Они очень хотят инвестировать в этот проект, и есть много других людей, которые также хотят финансировать проект», – приводит РИА «Новости» слова политика, которого цитирует Reuters.
Министр добавил, что газопровод должен доставлять добываемый в Нигерии газ «через множество африканских стран до самого края континента», где Абуджа получит доступ на европейский рынок. Он также сообщил, что правительство страны надеется дать старт проекту до мая 2023 года, когда истекут полномочия президента Нигерии Мухаммада Бухари.
Как уточняется, Марокко и Нигерия подписали соглашение о создании газопровода в декабре 2016 года, его предполагаемая длина составит 5660 километров.
Накануне стало известно о планах ЕС заместить российский газ поставками из Африки.
Напомним, Еврокомиссия обсуждает возможность наказания тех стран ЕС, которые согласились платить за российский газ в российской валюте. Первыми странами, которые лишились российского газа из-за нежелания использовать новую схему расчетов поставок, уже стали Польша и Болгария.
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Стало известно о «тайных» закупках российской нефти НПЗ Китая
Частные нефтеперерабатывающие заводы Китая «тайно» покупают российскую нефть, чтобы не попасть под санкции США, сообщала Financial Times.
Как отмечает издание, сотрудник независимого нефтеперерабатывающего завода в Шаньдуне заявил, что с начала спецоперации Украине он не раскрывал публично данные о сделках с российскими поставщиками нефти, чтобы не привлекать внимание и не попасть под санкции США. Как сообщает газета, сотрудник НПЗ также заявил, что завод получил квоту на закупку российской нефти от государственных трейдеров, которые в основном отказываются подписывать новые контракты на поставку нефти из России.
«Покупки частных китайских нефтеперерабатывающих заводов показывают, как некоторые импортеры обходят традиционные пути доступа к дешевой российской нефти, помогая Пекину оставаться в тени, пока Запад обрушивает на Москву санкции», – передает РИА «Новости» сообщение газеты.
Напомним, Китай выступил против антироссийских санкций.
США предупредили КНР о негативных последствиях для отношений Пекина с Западом, если Китай поддержит Россию в спецоперации на Украине. Вашингтон ясно сигнализировал о последствиях для отношений КНР с США, а также американскими союзниками и партнерами в Европе, а также в регионах Индийского и Тихого океанов.
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Германия признала угрозу нехватки бензина при эмбарго на нефть из России
В случае введения эмбарго на нефть из России восток Германии может столкнуться с нехваткой бензина, заявил министр экономики Германии Роберт Хабек.
Хабек с сожалением признал, что «этого нельзя исключать». По его словам, «может произойти так, что в ограниченный период будет слишком мало нефти и, получается, слишком мало бензина». Он заверил, что власти Германии «работают над тем, чтобы этого не произошло». Восточная Германия зависит от нефтеперерабатывающего завода в Шведте, доля в предприятии принадлежит Роснефти, передает ТАСС со ссылкой на RTL.
Напомним, Германию предупредили о повышении риска рецессии без энергоносителей из России. Хабек предложил немцам «меньше отапливать свое жилище, меньше шататься по саунам и реже принимать душ». По его словам, так ФРГ станет «более независимой от поставок российских энергоносителей – всей этой нечистой нефти и газа».
Стало известно, кто в ЕС займется ремонтом техники ВСУ
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На оборонных предприятиях Словакии будет ремонтироваться и модернизироваться боевая техника ВС Украины, сообщил братиславский телеканал ТА3 со ссылкой на пресс-секретаря минобороны Мартину Коваль-Какашчикову.
«Могу подтвердить, что государственное акционерное общество Konstrukta-Defence заключило контракт на ремонт и модернизацию украинской боевой техники. В первом заказе речь идет о десятках бронемашин БРДМ-2», – передает РИА «Новости» слова пресс-секретаря.
Как подчеркивается в сообщении телеканала, представители словацкого кабмина, включая премьера Эдуарда Хегера и главу минобороны Ярослава Надя, «неоднократно декларировали намерение и далее продолжать поддержку Украины как в гуманитарной, так и в военной форме».
Ранее Словакия попросила у ЕС компенсации за подаренный Украине С-300.
Напомним, 8 апреля сообщалось, что Словакия отправила на Украину ракетно-зенитный комплекс С-300. По данным СМИ, комплекс ПВО был передислоцирован туда в строжайшей секретности в течение двух дней. Находившийся в то время с визитом в Киеве Хегер подтвердил поставку системы ПВО С-300 из Словакии на Украину.
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