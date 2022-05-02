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Венгрия выступила против запрета на импорт в Европу российских энергоносителей
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Венгрия выступает против введения запрета на поставки в Евросоюз (ЕС) российских нефти и газа, заявил глава канцеляции премьер-министра страны Гергей Гуйяш.
Гуйяш заявил, что «мы не должны вводить санкции, от которых в первую очередь пострадаем мы сами, а не те, кого мы хотели бы подвергнуть санкциям», передает ТАСС со ссылкой на портал Origo.hu.
Так Гуйяш высказался в связи с обсуждением в ЕС новых мер против России, которые могут включать в себя ограничения на импорт энергоносителей.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ЕС прекратит импорт российского угля летом, а до конца года откажется от российской нефти. При этом Германию предупредили о повышении риска рецессии без энергоносителей из России.
Польша предложила ЕС ввести сбор за использование российских энергоносителей. Между тем Британия собралась впервые за 30 лет открыть новую угольную шахту.
Вместе с тем ЕС посоветовали не рассчитывать на отказ других стран от российской нефти: в случае эмбарго Россия сможет увеличить доходы, если достаточно быстро найдет других покупателей.
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Отказавшаяся платить за российский газ в рублях Чехия рекордно заполнила хранилища
Газохранилища в Чехии заполнены на 30%, что является рекордным показателем на 1 мая, заявил министр промышленности и торговли страны Юзеф Сикела в эфире «Чешского телевидения».
По его словам, на сегодняшний день объем запасов газа на превышает 1 млрд кубометров, передает ТАСС.
«Подземные газохранилища наполнены на 30%, что является историческим максимумом на 1 мая. К концу месяца газохранилища должны быть заполнены более чем на 50%», – отметил Сикела.
К концу месяца, надеются власти, резервуары будут наполнены наполовину, а перед началом отопительного сезона – на 80%.
Ранее премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что Чехия не будет платить за российский газ в рублях, считая это опасной затеей.
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Во Франции предрекли создание Россией «собственного лагеря»
Антироссийские санкции Запада обрушили действующий миропорядок, основанный на многостороннем сотрудничестве, пишет политолог Жозе Гарсон в статье для французского издания Figaro.
По словам автора публикации, украинский кризис заслонил на Западе любые размышления об изменении миропорядка, однако в будущем придется думать над тем, как организовать мир по-новому, передает РИА «Новости».
Антироссийские санкции, пишет Гарсон, нанесли едва ли не смертельный удар по многостороннему сотрудничеству. Целью этих мер он назвал выдавливание России из международной системы с окончательным разрушением существовавшего консенсуса.
Гарсон добавил, что хрупкий миропорядок основан на праве всех стран находиться за столом переговоров, и удалением России из ряда важнейших площадок, например, ВТО, Совета Европы и СПЧ ООН, Запад отбросил этот принцип.
«Мы позволяем отныне свободной России создать свой собственный лагерь – отдельный от нашего», – пояснил он.
После начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию. Многие государства объявили о заморозке российских активов и призвали прервать поставки энергоносителей. Президент Владимир Путин подчеркивал, что замыслы противников России удушить ее с помощью санкций не привели к успеху. Он говорил, что оппоненты нашей страны давно проводили экономическую войну против России и «шаг за шагом, используя всякие предлоги, а иногда без всяких предлогов, внедряли все новые санкционные ограничения».
ЕС посоветовали не рассчитывать на отказ других стран от российской нефти
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В случае эмбарго ЕС на российскую нефть Россия сможет увеличить доходы, если достаточно быстро найдет других покупателей, пишут немецкие СМИ.
Корреспондент Handelsblatt Клаус Стратманн указал, что следует ждать роста цен на нефть, а «надежда европейцев на то, что другие государства из солидарности воздержатся от покупки дешевой российской нефти, наивна». По его мнению, «нефтяное эмбарго было бы экспериментом с неопределенным исходом», передает РИА «Новости».
При этом рассматриваемые странами ЕС меры отражают их неуверенность. По его словам, «выберут ли сейчас государства ЕС введение потолка цен, поэтапное эмбарго с переходными периодами или штрафные тарифы на российскую нефть, в конечном счете, не имеет значения: риски огромны». Стратманн подчеркнул, что «трудно угрожать бойкотом, когда очевидно, что альтернатив недостаточно».
Как поясняет Handelsblatt, российская нефть идет в основном на нефтеперерабатывающий завод в Бранденбурге. Этот завод отрезан от нефтяной инфраструктуры Западной Германии. В случае прекращения поставок по трубопроводу «Дружба» окажется неизбежным резкий рост цен в Восточной Германии. По словам Стратманна, «альтернативные источники не будут доступны достаточно быстро, не будут в тех объемах, которые необходимы, и не будут обладать необходимыми характеристиками».
Напомним, глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что ее страна планирует отказаться от российских энергетических поставок, и это лучше сделать «сегодня, чем завтра». Немецкая сторона «полностью отказывается от импорта российских энергоносителей, до конца лета – от угля и от половины поставок нефти, к концу года мы придем к нулю», сказала министр.
Путин отменил упрощенную выдачу виз для ряда стран ЕС
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Президент России Владимир Путин подписал закон об отмене упрощенной выдачи виз с рядом европейских стран, а также отдельных категорий граждан Европейского союза. Кроме того, глава государства запретил российским банкам направлять сведения о своих клиентах и их операциях компетентным органам недружественных стран.
Закон предусматривает приостановку упрощенной выдачи виз ряду категорий граждан ЕС, Дании, Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии, включая журналистов и официальные делегации, передает РИА «Новости».
В пояснительной записке отмечалось, что закон «подготовлен в целях введения визового режима для граждан вышеперечисленных иностранных государств – обладателей дипломатических паспортов, а также упразднения визовых преференций для соответствующих членов официальных делегаций, национальных и региональных правительств и парламентов, Конституционных и верховных судов и журналистов».
Ранее был опубликован указ Путина «Об ответных мерах визового характера в связи с недружественными действиями иностранных государств». В частности, указ приостанавливает норму, по которой владельцы диппаспортов могли въезжать на территорию России без виз.
Кроме того, Путин подписал закон, запрещающий российским банкам направлять сведения о своих клиентах и их операциях компетентным органам стран, вводящих санкции против России, ее граждан или организаций. Документ призван минимизировать риски, связанные с принятием иностранными государствами законов, направленных на получение у российских кредитных организаций под угрозой штрафных санкций сведений, составляющих банковскую тайну.
В начале 2021 года США приняли закон, согласно которому финансовые структуры России под угрозой штрафов обязаны предоставлять американским властям любую запрашиваемую персонифицированную информацию, в том числе составляющую банковскую тайну.
Закон запрещает кредитным организациям РФ предоставлять компетентным органам иностранных государств (включая судебные органы) запрошенные ими сведения о клиентах и совершаемых ими операциях, а также о представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах. Исключение сделано лишь для случаев, предусмотренных законами о мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия США и иных иностранных государств (127-ФЗ) и об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юрлицами (173-ФЗ).
Кредитная организация вправе проинформировать компетентный орган иностранного государства о запрете на предоставление запрашиваемых сведений согласно российскому законодательству. При этом банк не позднее трех рабочих дней со дня получения запроса должен проинформировать о нем Банк России через личный кабинет на его сайте. ЦБ, в свою очередь, направит полученную информацию в уполномоченный федеральный орган, определенный президентом России. Причем предварительно он должен заключить с этим органом соглашение.
Уполномоченный орган после получения информации от ЦБ может разрешить предоставить иностранному ведомству запрашиваемую информацию. В таком случае ЦБ должен в течение трех рабочих дней уведомить об этом банк. Только тогда кредитная организация будет вправе направить иностранному органу запрашиваемую информацию, причем это не будет считаться нарушением банковской тайны и законодательства о персональных данных.
К банкам и их должностным лицам, нарушившим эти требования, будут применяться меры ответственности, предусмотренные законодательством. Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
В Британии предрекли разделение мира на два враждующих блока
События в Европе привели к тектоническому сдвигу и вернули концепцию распределения сфер влияния между великими державами, уже в ближайшем будущем мир может разделиться на два враждующих экономических блока, пишет обозреватель The Telegraph Лиам Халлиган.
По словам автора статьи, новый виток противостояния между Москвой и Вашингтоном способен расколоть планету на два соперничающих лагеря и покончить с эпохой глобализации, передает РИА «Новости».
По его мнению, очертания будущих альянсов можно увидеть уже сейчас. США, Евросоюз и Великобритания теперь не считают Россию дружественной страной, однако в мире есть мощные государства, сохраняющие теплые отношения с ней. Среди них – Индонезия, Китай и Индия. Как отметил обозреватель, эти влиятельные силы оказывают Москве политическую поддержку и наращивают товарооборот с ней.
«Когда Запад исключил российские банки из системы SWIFT, именно китайская UnionPay <…> вмешалась, чтобы помочь России с потоком торговых и зарубежных платежей», – пишет Халлиган.
Он напомнил, что во времена СССР все нефте- и газопроводы были сконцентрированы в направлении Евросоюза. Теперь Москва диверсифицирует экспорт и прокладывает энергетические магистрали к быстроразвивающимся азиатским рынкам, чтобы не зависеть от Брюсселя, предположил колумнист.
После начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию. Многие государства объявили о заморозке российских активов и призвали прервать поставки энергоносителей. Президент Владимир Путин подчеркивал, что замыслы противников России удушить ее с помощью санкций не привели к успеху. Он говорил, что оппоненты нашей страны давно проводили экономическую войну против России и «шаг за шагом, используя всякие предлоги, а иногда без всяких предлогов, внедряли все новые санкционные ограничения».
Как отмечал министр иностранных дел России Сергей Лавров, несостоятельность и недоговороспособность Запада становится очевидной всем регионам мира.
Шольц обозначил сроки отказа Европы от российского угля
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Евросоюз (ЕС) прекратит импорт российского угля летом, а до конца года откажется от российской нефти, заявил канцлер Германии Олаф Шольц.
Шольц заявил в интервью The Indian Express, что ЕС «вместе со своими трансатлантическими партнерами принял беспрецедентные санкции против России и отдельных лиц (...) многие страны присоединились к этим санкциям, даже при том, что они неизбежно несут экономические издержки для нас самих», передает ТАСС.
«Мы сейчас, более того, реализуем очень амбициозную политику по сокращению зависимости от импорта ископаемого топлива из России. Мы прекратим поставки российского угля этим летом, мы откажемся от российской нефти до конца года, и мы серьезно сократим поставки газа из России», – подчеркнул он.
Ранее Польша предложила ЕС ввести сбор за использование российских энергоносителей. Между тем Британия собралась впервые за 30 лет открыть новую угольную шахту.
Вместе с тем ЕС посоветовали не рассчитывать на отказ других стран от российской нефти: в случае эмбарго Россия сможет увеличить доходы, если достаточно быстро найдет других покупателей.
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Польско-литовский газопровод GIPL начал работу
Польско-литовский газопровод GIPL начал функционировать в воскресенье, 1 мая, следует из заявления литовской компании Amber Grid, реализующей данный проект.
В компании сообщили, что «газопровод GIPL, соединяющий Польшу и Литву, был запущен, передав первые потоки газа», передает РИА «Новости».
Запуск позволил интегрировать балтийские страны и Финляндию в европейский газовый рынок, а также укрепил энергетическую независимость региона.
Официальная церемония введения газопровода в работу состоится 5 мая с участием президентов Литвы, Польши, Латвии, министров энергетики Прибалтики и Польши, а также еврокомиссара по вопросам энергетики.
Газопровод GIPL свяжет газовые рынки стран Балтии и Финляндии с системой Евросоюза. Общий объем инвестиций в этот проект составляет около 500 млн евро, а ЕС финансирует до 60%. Вместе с литовской компанией Amber Grid его реализует польская компания Gaz-System.
Ранее была названа дата возможного прекращения поставок газа из России в Финляндию. Между тем Польша стала покупать российский газ в Германии, откуда он реверсом поступает в Польшу по газопроводу «Ямал – Европа».
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Нидерланды продолжили принимать суда с российской нефтью
Отказ работников порта Амстердама разгружать судно Sunny Liger с российской нефтью был единичным случаем, Нидерланды принимают суда с российской нефтью, сообщают СМИ.
Утром в порт Амстердама зашел танкер CB Caribic, проблем с разгрузкой не было, профсоюз портовых работников не призывал своих членов отказаться от участия в работах, передает ТАСС со ссылкой на Нидерландскую телерадиовещательную корпорацию.
Представитель голландского профсоюза портовых работников Асмаэ Хаджари заявила, что инцидент с Sunny Liger был единичной акцией. Сотрудники порта Амстердама хотели продемонстрировать солидарность с работниками порта в Швеции. Как подчеркнула Хаджари, «профсоюзы портовых работников действуют заодно во всем мире».
Напомним, 30 апреля работники порта Амстердама отказались разгружать судно Sunny Liger с российской нефтью. Сообщалось, что власти города считают разгрузку нежелательной. До этого Sunny Liger не смогло зайти в один из шведских портов из-за отказа работников разгружать его.
Путин подписал необходимый для оплаты газа в рублях закон
Президент России Владимир Путин подписал закон, который облегчает процесс постановки иностранных организаций на налоговый учет при открытии счета в банке. В частности, эта мера необходима для оплаты поставок газа в рублях.
Поправки касаются условий регистрации в России иностранной холдинговой компании. В частности, облегчается процесс признания холдинговой компании, участники которой находятся под санкциями, вводится новое основание постановки иностранных организаций на налоговый учет – в связи с открытием счета в российском банке, передает ТАСС.
В действовавшей редакции Налогового кодекса России такая обязанность была предусмотрена только для иностранных банков, после вступления закона в силу она распространится на все зарубежные организации. При этом Минфин будет определять перечень документов, необходимых для предоставления в налоговый орган.
Как ранее объяснила заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Ольга Ануфриева, эта мера связана с необходимостью оплаты поставок газа в рублях, она «очень упрощает постановку иностранной компании на налоговый учет и открытие счета в банке».
Также закон регламентирует соблюдение налоговой тайны в ходе передачи информации от налоговых органов в системе межведомственного взаимодействия. Так, предусматривается, что не будет являться разглашением налоговой тайны представление налоговым органом иному лицу сведений о налогоплательщике (плательщике страховых взносов), составляющих налоговую тайну, если налогоплательщик дал на это согласие. По выбору плательщика налогов данное согласие может быть представлено в отношении всех сведений, полученных налоговым органом, или их части.
Напомним, согласно предложению Москвы, переводы в евро поступают на счет иностранных компаний в Газпромбанке, который, в свою очередь, будет конвертировать валюту в рубли для осуществления платежа «Газпром экспорту». По данным Bloomberg, российские условия оплаты поставок голубого топлива приняли десять стран, причем четыре страны уже осуществили такие платежи.
Тем временем Банк России разрабатывает стрессовый и рисковый сценарии отказа Европы от российского газа.
Между тем Газпром полностью приостановил поставки газа болгарской компании «Булгаргаз» и польской PGNiG в связи с неоплатой в рублях в установленный срок. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем грозит польско-болгарский демарш для них самих, России и всего мирового рынка газа.
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Лавров обвинил Запад в краже у России более 300 млрд долларов
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У России украли свыше 300 млрд долларов, большая часть которых получена за поставки газа и нефти, заявил глава МИД России Сергей Лавров, комментируя решения Москвы в сфере поставок газа.
В рамках интервью итальянской телекомпании Mediaset Лаврову был задан вопрос: «Италия обеспокоена тем, что Россия прекращает поставки газа, что происходит?». По словам министра, «происходит простая вещь, о которой критики наших действий, все, кто нас осуждает в последние дни, почему-то не хотят говорить». Как заявил Лавров, у России «украли деньги». «Взяли и украли. Большая часть суммы получена за поставки газа и нефти», – приводит его слова РИА «Новости».
Лавров отметил, что подобная кража оказалась «возможна», так как Газпрому приходилось хранить средства «на своих счетах в западных банках», это делалось «по правилам» Запада. «Захотели «наказать» Россию – своровали», – сказал он, добавив, что Москве «предлагают продолжать торговать, как раньше, а деньги останутся лежать у них». В результате западные страны, «когда захотят, опять их прикарманят».
«Вот в чем причина, – сказал он. – Почему-то об этом никто не говорит. Где честная журналистика?». В ответ Россия «предложила, чтобы поставки считались оплаченными не когда поступят евро или доллары в «Газпромбанк», а когда они будут конвертированы в рубли, которые уже невозможно украсть».
Лавров подчеркнул, что «для покупателей ничего не меняется», за газ «по-прежнему платят в евро и долларах суммы, указанные в контракте», а «конвертация осуществляется после этого». «Не имеем права перед собственным народом позволять Западу продолжать свои воровские привычки», – сказал Лавров.
Напомним, спикер Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что замороженные за рубежом российские золотовалютные резервы на сумму порядка 300 млрд долларов будут возвращены: «Вернут, никуда не денутся. Это средства государства». При этом он предложил конфисковать бизнес граждан из недружественных стран в России. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что Банк России готовит меры защиты по замороженным резервам, в том числе правовые.
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В России запретили средства защиты информации из недружественных стран
С 1 января 2025 года в России запрещается использовать средства защиты информации, происходящие из недружественных стран. Соответствующий указ в воскресенье подписал президент Владимир Путин.
«В целях повышения устойчивости и безопасности функционирования информационных ресурсов Российской Федерации постановляю: (...) установить, что с 1 января 2025 года органам (организациям) запрещается использовать средства защиты информации, странами происхождения которых являются иностранные государства, совершающие в отношении РФ, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия, либо производителями которых являются организации, находящиеся под юрисдикцией таких иностранных государств, прямо или косвенно подконтрольные им, либо аффилированные с ними», – передает РИА «Новости» текст указа.
Кроме того, Путин подписал указ о дополнительных мерах по обеспечению информационной безопасности России. «В целях повышения устойчивости и безопасности функционирования информационных ресурсов Российской Федерации постановляю: руководителям федеральных органов исполнительней власти, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, государственных фондов, государственных корпораций и иных организаций (...) возложить на заместителя руководителя органа полномочия по обеспечению информационной безопасности органа, в том числе по обнаружению, предупреждению и ликвидаций последствий компьютерных атак, реагированию на компьютерные инциденты», – говорится в сообщении.
Отмечается, что президент постановил создать в организации структурное подразделение, осуществляющее функции по обеспечению информационной безопасности органа. Также в случае необходимости принимать решения о привлечении организаций к осуществлению действий по обеспечению информационной безопасности органа. Кроме того, при необходимости организации будут привлечены к обнаружению, предупреждению и ликвидации последствий компьютерных атак, реагированию на компьютерные инциденты.
Ранее президент подписал указ об образовании межведомственной комиссии Совета безопасности (СБ) России по обеспечению технологического суверенитета страны в сфере развития IT-инфраструктуры. В частности, сообщалось, что российские компании в сфере IT смогут оформлять своим сотрудникам отсрочку от прохождения армейской службы на портале Госуслуг.
Жители Словакии высказались против отказа от поставок газа и нефти из России
Против отказа Словакии от российских газа и нефти выступают свыше 60% жителей страны, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Fokus и Markiza.
Против отказа от поставок выступают 62% респондентов. 25% поддерживают отказ в течение ближайших лет, 7% – в течение 2022 года. Сторонниками продолжения поставок из России являются в основном избиратели левоориентированных партий «Республика», «Курс – социальная демократия», «Голос – социальная демократия», «Мы – семья». Против поставок газа и нефти из России выступают сторонники правоцентристских партий и движений: партии «Прогрессивная Словакия», движения «Обычные люди и независимые личности», Христианско-демократического движения, партии «Свобода и солидарность».
Опрос проходил с 30 марта по 6 апреля, в нем участвовали 1007 человек в возрасте от 18 лет, имеющих различный уровень образования, социального и профессионального положения, проживающие в больших и малых населенных пунктах во всех краях республики. Данные об уровне неточностей в опросе не указан, передает РИА «Новости».
Напомним, Еврокомиссия обсуждает возможность наказания тех стран ЕС, которые согласились платить за российский газ в российской валюте. Первыми странами, которые лишились российского газа из-за нежелания использовать новую схему расчетов поставок, уже стали Польша и Болгария.
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Германия похвалилась снижением зависимости от российских энергоносителей
Германия сокращает зависимость от российских энергоносителей, пишет dpa со ссылкой на доклад министерства экономики. Процесс, однако, сопровождается издержками для экономики и потребителей, признали в ведомстве.
Как следует из документа, зависимость от российской нефти сократилась до 12% с 35% в прошлом году, а зависимость от газа снизилась с 55% до примерно 35% к середине апреля. Доля российского угля снизилась с начала год с 50% до примерно 8%, передает РИА «Новости» содержание доклада.
«Все эти шаги, которые мы предпринимаем, требуют огромных совместных усилий всех сторон, и они также подразумевают издержки, которые ощущаются как экономикой, так и потребителями. Но это необходимо, если мы хотим сделать так, чтобы Россия больше не могла нас шантажировать», – приводит агентство слова министра экономики Роберта Хабека.
Уточняется, что ФРГ стала закупать больше газа в Норвегии и Нидерландах, вырос импорт сжиженного природного газа. Доля российского газа в потреблении к концу года может быть снижена до около 30%.
Между тем глава Федерального сетевого агентства Германии (регулятор ФРГ) Клаус Мюллер предложил в случае нехватки газа провести торги на право использовать голубое топливо в промышленности, передает ТАСС со ссылкой на газету Frankfurter Allgemeine Zeitung.
«В процессе отказа от угольной энергетики мы используем модель аукциона, чтобы посредством создания экономических импульсов добиться самого эффективного отключения электростанций», – сказал Мюллер. «Такие импульсы я могу представить и для промышленной сферы. Рынок лучше, чем государство, знает, где эффективнее всего экономить энергию», – добавил он.
Напомним, федеральный министр экономики Германии Роберт Хабек ранее предложил немцам «меньше отапливать свое жилище, меньше шататься по саунам и реже принимать душ». По его словам, так ФРГ станет «более независимой от поставок российских энергоносителей – всей этой нечистой нефти и газа».
Другой германский министр, глава минсельхоза ФРГ Джем Оздемир, в свою очередь, предлагал немцам есть меньше мяса, чтобы противостоять России.
Официальный представитель МИД Мария Захарова отметила, что власти Германии могли бы попросить жителей Германии «меньше дышать» ради «борьбы с Россией».
Добавим, что, согласно результатам социологического опроса, лишь 10% сторонников отказа от российского газа в Германии согласны принимать холодный душ зимой.
Германию предупредили о повышении риска рецессии без энергоносителей из России
Если поставки энергоносителей из России прекратятся, экономику Германии может ждать рецессия, заявили ведущие немецкие экономисты.
По мнению экономистов, рост экономики Германии находится под угрозой. Без энергоносителей из России стране грозит новый рост цен, инфляция, снижение реальной зарплаты, негативная динамика на рынке труда. При этом даже в нынешних условиях экономика Германии должна заметно вырасти, если не будет эмбарго на поставки российских энергоресурсов, передает ТАСС со ссылкой на N-tv.
Главный экономист государственной банковской группы KfW Фрици Келер-Гайб указала, что сейчас негативный эффект оказывают сбои в цепочках поставок, коронавирусные ограничения, нехватка специалистов, рост цен.
Член совета по экономическому развитию при правительстве Германии Вероника Гримм также предсказала «непогоду» для экономики и высокую стоимость энергоносителей. Она призвала к инвестициям в производство возобновляемой энергии, поскольку «энергетическая политика – это также политика безопасности».
Напомним, федеральный министр экономики Германии Роберт Хабек ранее предложил немцам «меньше отапливать свое жилище, меньше шататься по саунам и реже принимать душ». По его словам, так ФРГ станет «более независимой от поставок российских энергоносителей – всей этой нечистой нефти и газа». Другой германский министр, глава минсельхоза ФРГ Джем Оздемир, в свою очередь, предлагал немцам есть меньше мяса, чтобы противостоять России.
Путин ввел дополнительную поддержку регионов в условиях санкций
Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на поддержание финансовой стабильности региональных и местных бюджетов в условиях санкций, в том числе путем выделения новых кредитов из федерального бюджета и реструктуризации или списания старых.
Закон допускает предоставление в 2022 году из федерального бюджета российским регионам кредитов в общем объеме до 390,7 млрд рублей для погашения долговых обязательств регионов и муниципалитетов по государственным и муниципальным ценным бумагам и коммерческим кредитам, срок погашения которых приходится на март-декабрь. Кредиты со сроком погашения до 2029 года под 0,1% годовых будут предоставлены тем регионам, чей показатель уровня расчетной бюджетной обеспеченности на нынешний год не превышает 1,5, передает РИА «Новости».
Первоначальная редакция предусматривала предоставление из федерального бюджета регионам России до 255,3 млрд рублей на погашение только их долговых обязательств. В рамках второго чтения депутаты поддержали поправку, которая допускает использование таких кредитов и на погашение аналогичных муниципальных обязательств. В связи с этим на 134,5 млрд рублей был увеличен и общий объем бюджетных кредитов, предоставляемых регионам на соответствующие цели.
Закон также предусматривает предоставление в 2022 году «казначейских» кредитов (на пополнение остатка средств на едином счете бюджета) субъектам в размере, не превышающем 10% утвержденных доходов их бюджетов, и с возвратом не позднее 30 декабря 2022 года. Порядок и условия предоставления таких кредитов установит правительство.
Кроме того, регионы освобождаются в этом году от исполнения обязательств по ранее реструктурированной задолженности по бюджетным кредитам. Ее погашение переносится на 2029 год.
Задолженность по ранее не реструктурированным бюджетным кредитам на частичное покрытие дефицитов региональных бюджетов, срок погашения которых наступает в текущем году, может быть реструктурирована или списана Кабмином. В случае реструктуризации предусматривается, что задолженность по основному долгу и%м по таким кредитам в 2022 году погашению не подлежит, в 2023-2024 годах погашается ежегодно по 5% суммы задолженности, а в 2025-2029 годах – ежегодно равными долями от остатка задолженности с возможностью досрочного погашения.
В рамках второго чтения была поддержана и поправка, которая переносит с 2022 года на 2025 год погашение задолженности по основному долгу и%м по бюджетным кредитам для Тамбовской и Псковской областей, республики Марий Эл и Приморского края. Это позволит этим четырем регионам подключиться к реструктуризации, пояснял глава думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров.
Закон, принятый Госдумой 20 апреля и позднее одобренный Советом Федерации, вступает в силу со дня его официального опубликования.
Ранее губернаторы новой волны рассказали о мерах поддержки экономики регионов в условиях санкций.