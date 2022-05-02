Венгрия выступила против запрета на импорт в Европу российских энергоносителей

Венгрия выступает против введения запрета на поставки в Евросоюз (ЕС) российских нефти и газа, заявил глава канцеляции премьер-министра страны Гергей Гуйяш.

Гуйяш заявил, что «мы не должны вводить санкции, от которых в первую очередь пострадаем мы сами, а не те, кого мы хотели бы подвергнуть санкциям», передает ТАСС со ссылкой на портал Origo.hu.

Так Гуйяш высказался в связи с обсуждением в ЕС новых мер против России, которые могут включать в себя ограничения на импорт энергоносителей.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ЕС прекратит импорт российского угля летом, а до конца года откажется от российской нефти. При этом Германию предупредили о повышении риска рецессии без энергоносителей из России.

Польша предложила ЕС ввести сбор за использование российских энергоносителей. Между тем Британия собралась впервые за 30 лет открыть новую угольную шахту.

Вместе с тем ЕС посоветовали не рассчитывать на отказ других стран от российской нефти: в случае эмбарго Россия сможет увеличить доходы, если достаточно быстро найдет других покупателей.

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