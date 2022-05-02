Шольц пообещал летом отказ Европы от российского угля

Путин ввел дополнительную поддержку регионов в условиях санкций

Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на поддержание финансовой стабильности региональных и местных бюджетов в условиях санкций, в том числе путем выделения новых кредитов из федерального бюджета и реструктуризации или списания старых.

Закон допускает предоставление в 2022 году из федерального бюджета российским регионам кредитов в общем объеме до 390,7 млрд рублей для погашения долговых обязательств регионов и муниципалитетов по государственным и муниципальным ценным бумагам и коммерческим кредитам, срок погашения которых приходится на март-декабрь. Кредиты со сроком погашения до 2029 года под 0,1% годовых будут предоставлены тем регионам, чей показатель уровня расчетной бюджетной обеспеченности на нынешний год не превышает 1,5, передает РИА «Новости».

Первоначальная редакция предусматривала предоставление из федерального бюджета регионам России до 255,3 млрд рублей на погашение только их долговых обязательств. В рамках второго чтения депутаты поддержали поправку, которая допускает использование таких кредитов и на погашение аналогичных муниципальных обязательств. В связи с этим на 134,5 млрд рублей был увеличен и общий объем бюджетных кредитов, предоставляемых регионам на соответствующие цели.

Закон также предусматривает предоставление в 2022 году «казначейских» кредитов (на пополнение остатка средств на едином счете бюджета) субъектам в размере, не превышающем 10% утвержденных доходов их бюджетов, и с возвратом не позднее 30 декабря 2022 года. Порядок и условия предоставления таких кредитов установит правительство.

Кроме того, регионы освобождаются в этом году от исполнения обязательств по ранее реструктурированной задолженности по бюджетным кредитам. Ее погашение переносится на 2029 год.

Задолженность по ранее не реструктурированным бюджетным кредитам на частичное покрытие дефицитов региональных бюджетов, срок погашения которых наступает в текущем году, может быть реструктурирована или списана Кабмином. В случае реструктуризации предусматривается, что задолженность по основному долгу и%м по таким кредитам в 2022 году погашению не подлежит, в 2023-2024 годах погашается ежегодно по 5% суммы задолженности, а в 2025-2029 годах – ежегодно равными долями от остатка задолженности с возможностью досрочного погашения.

В рамках второго чтения была поддержана и поправка, которая переносит с 2022 года на 2025 год погашение задолженности по основному долгу и%м по бюджетным кредитам для Тамбовской и Псковской областей, республики Марий Эл и Приморского края. Это позволит этим четырем регионам подключиться к реструктуризации, пояснял глава думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров.

Закон, принятый Госдумой 20 апреля и позднее одобренный Советом Федерации, вступает в силу со дня его официального опубликования.

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