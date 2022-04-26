Польша предложила ЕС ввести сбор за использование российских энергоносителей

Варшава предлагает Евросоюзу ввести сбор за использование российских энергоносителей, заявила министр климата и окружающей среды Анна Москва.

«Решение, которое мы будем предлагать на саммите ЕС, – введение своеобразного российского ETS (European Union Emissions Trading System)... Мы хотим повысить заинтересованность, хотим мобилизации стран к как можно скорому уходу от российских энергоносителей», – передает ее слова РИА «Новости».

Между тем Польша ввела собственные санкции в отношении 35 компаний и 15 физлиц из России и Белоруссии. В список попали Газпром, Новатек и «Акрона», сообщил министр внутренних дел и администрации республики Мариуш Каминьский.

«Польский санкционный список является уточнением санкционного списка Евросоюза. Он касается российских олигархов и фирм, которые работают на территории нашей страны. Первый санкционный список, который сегодня был опубликован, имеет 50 позиций», – сказал он.

«В списке такие предприятия, как Газпром, на который наложены санкции в рамках деятельности EuroPolGaz, такие предприятия, как «Акрон» и российский олигарх Вячеслав Кантор, который имеет около 20% в польской компании Azoty, все предприятия, которые поставляли в Польшу российский уголь и уголь с Донбасса, такие фирмы, как «Новатэк», «Фосагро», также в списке олигархи, связанные с режимом Лукашенко, фирма «Beloil», – пояснил министр.

Ранее сообщалось, что Евросоюз собирается отказаться от поставок газа из России к 2027 году.

Министр финансов Австрии Магнус Бруннер заявил, что страна не поддержит эмбарго на российский газ, так как зависит от него.

Напомним, министр финансов Австрии Магнус Бруннер также признал отсутствие выбора в вопросе импорта российского газа. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что отказ от российского газа может привести к проблемам в Евросоюзе наступающей зимой. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил, что Евросоюз пока не планирует вводить централизованные ограничения в отношении поставок российской нефти, поскольку несколько стран – участниц ЕС пригрозили заблокировать подобное решение в случае вынесения на голосование.

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