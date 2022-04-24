В ЕС назвали дату полного отказа от российского газа

Евросоюз собирается отказаться от поставок газа из России к 2027 году, заявила министр по делам защиты климата, экологии, энергетики, транспорта, инноваций и технологий Австрии Леоноре Гевесслер.

По ее словам, «Еврокомиссия сформулировала цель для всех 27 стран ЕС на 2027 год», и «это очень амбициозная цель» по отказу от российского газа, сообщает ТАСС.

При этом Гевесслер уточнила, что пока Австрия зависит от голубого топлива из РФ на 80%.

«Мы должны от этого быстро освободиться, потому что зависимость делает нас уязвимыми перед шантажом и взвинчивает цены», – пояснила министр.

Также она отметила, что для отказа от российского газа в ближайшие годы потребуется принять три шага на общенациональном уровне: сократить потребление газа, начать самостоятельно производить биогаз и возобновляемый водород, найти других стран-поставщиков.

Ранее министр финансов Австрии Магнус Бруннер заявил, что страна не поддержит эмбарго на российский газ, так как зависит от него.

Напомним, в австрийской нефтегазовой компании OMV сообщили, что Австрия прекратила импорт и переработку российской нефти. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что отказ от российского газа может привести к проблемам в Евросоюзе наступающей зимой.