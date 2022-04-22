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Боррель пожаловался на разногласия в ЕС по запрету на российскую нефть
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Евросоюз пока не планирует вводить централизованные ограничения в отношении поставок российской нефти, поскольку несколько стран – участниц ЕС пригрозили заблокировать подобное решение в случае вынесения на голосование, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
«Будет очень сложно [достичь единодушия в ЕС по вопросу эмбарго или поднятия пошлин на российскую нефть], потому что некоторые страны-участницы уже заявили, что наложат вето на любое коллективное решение», – приводит ТАСС слова Борреля, сказанные в интервью журналистам европейского альянса новостных изданий LENA и опубликованные Le Figaro.
Издание отмечает, что после запрета на поставки российского угля страны ЕС, включая Польшу и Францию, выступают за полный отказ от российских энергоносителей, тогда как против этого высказываются Германия, Австрия и Венгрия.
В этой связи Боррель заявил, что страны ЕС на добровольной основе постепенно снижают импорт нефти из России после наращивания поставок в первые недели спецоперации на Украине. По его словам, в среднесрочной перспективе европейцам так или иначе придется отказаться от российских энергоносителей, поскольку это «самый важный этап построения автономии». В статье отмечается и тот факт, что «образ раскалывающегося по мере ужесточения санкций блока не обнадежил бы европейцев, но порадовал бы Москву». Сейчас ЕК рассматривает введение таможенных пошлин на импорт нефти с определенного объема.
Накануне в австрийской нефтегазовой компании OMV сообщили, что Австрия прекратила импорт и переработку российской нефти. В среду глава МИД Германии Анналена Бербок заявила о намерении ФРГ отказаться от российских энергетических поставок. Тем временем Индия удвоила закупки российской нефти, проигнорировав предупреждение со стороны США.
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Делягин: Антироссийскими санкциями США стирают Германию с экономической карты мира
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«Коллективный Запад, конечно, понимает, что санкции против России – это обоюдоострый инструмент, но цели его использования у США и Европы разнятся», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Михаил Делягин.
«Запад совершенно не един в плане экономического давления на нашу страну. США прекрасно понимают, что санкции – это очень болезненно, очень плохо, но, прежде всего, не для них самих, а для континентальной Европы. Европу, а главным образом Германию, Вашингтон и пытается вообще стереть с экономической карты мира как своего конкурента», – пояснил зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин.
«С помощью санкций Вашингтон решает задачу разрыва нашего партнерства с Европой, чтобы не допустить возникновения нового геополитического субъекта. Ведь сращивание европейских, в первую очередь – немецких – технологий, российских ресурсов и китайских возможностей крайне невыгодно для США», – детализировал политик.
Что касается российской экономики, то она довольно быстро адаптируется к режиму санкций, добавил аналитик. «Первый удар мы выдержали, выстояли. Шок прошел, снижается инфляция. Мы видим, как восстанавливается финансовая система. Не везде и не у всех отделений банков есть наличная валюта, но это уже не черный рынок, каким он был еще в воскресенье. Наша валюта укрепилась – за доллар дают уже не 126, а 83 рубля. Из последнего выступления в Госдуме главы Центробанка Набиуллиной я понял: бурного роста финансовой системы не обещается, но стабилизацию мы уже видим», – сказал политик.
«Что касается потребительского рынка, то уверен: урожая на нас хватит, и даже хватит на Украину. А про весь остальной мир сказать ничего не могу. Кроме того, правительство заявило о создании оптовых рынков продовольствия, чтобы производители могли обходить тотальный произвол монополии сетевиков. То есть кабмин не стал воевать с существующей системой, он просто создает параллельную. Благодаря этому в розничной торговле уже заметно оживление», – пояснил депутат.
В реальном секторе тоже все стабилизируется, хоть иногда и «со скрипом», отметил Делягин. «В России было много невостребованных мощностей среднего и даже малого бизнеса, поскольку все ориентировались на оптовые закупки. К примеру, спикер Совфеда Матвиенко жаловалась, что у нас не производятся гвозди. Так вот теперь можно посмотреть, у кого есть эти мощности, и договориться о производстве – пусть и на новых условиях, с неотстроенной пока логистикой. Но все у нас в руках», – подчеркнул парламентарий.
Ранее лидеры западных стран, ЕС и НАТО обсудили необходимость увеличить давление на Россию путем введения новых санкций. При этом, главный экономист Международного валютного фонда (МВФ) Пьер-Оливье Гуринша признал: России удалось сдержать финансовый коллапс и предотвратить банкротство крупных банков страны.
Президент Владимир Путин указывал на восстановление ситуации в российской экономике, а также подчеркивал, что западная санкционная политика экономического блицкрига в отношении России провалилась.
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Стала известна позиция Италии по вопросу оплаты за российский газ
Италия не станет выполнять российские условия по оплате за газ, если ЕС сочтет их нарушением санкций, сообщают источники.
Как сообщает Bloomberg, «Италия откажется выполнять новые условия оплаты за газ, которых требует Москва, если Европейский союз придет к выводу, что это нарушит санкции». По данным агентства, ЕС в рамках предварительной оценки счел требования Москвы нарушением санкций. Власти Италии ждут, когда ЕС закончит юридический анализ, передает РИА «Новости».
Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что банки «недружественных стран» задерживают оплату российских энергоносителей. До этого Евросоюз предупредил страны содружества о том, что требование президента Владимира Путина об оплате российского газа недружественными странами в рублях нарушит существующие санкции против Москвы в связи со спецоперацией на Украине.
Германия озвучила график отказа от поставок энергоресурсов из России
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Немецкие власти планируют отказаться от российских энергетических поставок, и это лучше сделать «сегодня, чем завтра», заявила министр иностранных дел страны Анналена Бербок.
«Безопасность в Европе означает, что мы уменьшаем и завершаем нашу зависимость от России, прежде всего, в энергетическом секторе. Мы хотим отказа от газового импорта из России лучше сегодня, чем завтра», – цитирует Бербок РИА «Новости».
Германия допускала в прошлом ошибки в энергетическом сотрудничестве с Россией, но сейчас необходимо «завершить импорт энергоносителей из России».
Немецкая сторона «полностью отказывается от импорта российских энергоносителей, до конца лета – от угля и от половины поставок нефти, к концу года мы придем к нулю», указала Бербок.
Отказ от газа пройдет в рамках «общей европейской дорожной карты», сказала министр.
Ранее МВФ спрогнозировал, что стоимость нефти в среднем в 2022 году вырастет на 54,7% по сравнению с показателями прошлого года, а на газ – почти на 147%.
Гендиректор крупнейшего германского энергетического концерна E.ON Леонард Бирнбаум заявлял, что введение эмбарго на поставки российского природного газа может иметь не только серьезные последствия для Германии, но и привести к расколу всего Евросоюза.
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Эксперты назвали цену на нефть в случае запрета ее экспорта из России
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Полный запрет на поставки российской нефти может привести к тому, что стоимость этого сырья на мировом рынке поднимется до 170 долларов за баррель, говорится в прогнозе консалтинговой HIS Markit, входящей в S&P Global.
Эксперты привели три возможных сценария развития, и украинский конфликт отражен на котировки во всех трех случаях, передает ТАСС со ссылкой на отчет компании.
Наиболее радикальный сценарий называется «Полная остановка», он предполагает, что под сокращение попадет экспорт российской нефти в объеме 4-6 млн баррелей в сутки (б/с).
При таком развитии событий стоимость нефти марки Brent продолжит расти до сентября 2022 года, она достигнет 170 долларов за баррель. Позже она снизится и опустится до 120 долларов за баррель к весне 2023 года.
По этому сценарию Иран также не может экспортировать нефть, а Саудовская Аравия и ОАЭ не смогут увеличить добычу до максимума в короткие сроки.
Базовый сценарий носит название «Восторг», при нем Россия из-за санкций теряет от 1 до 2 млн б/с экспорта. Большую часть в таком случае возмещают из стратегического запаса стран МЭА – до 1,3 млн б/с за несколько месяцев.
При таких обстоятельствах стоимость Brent не выйдет за рамки 120 долларов за баррель и к 2023 году уменьшится до 90 долларов за баррель.
Третий сценарий называется «Слабый спрос». Он предполагает, что российский экспорт сократится на 1 млн б/с, но выпадение из рынка будет компенсировано снижением спроса в Китае, где есть новые вспышки коронавируса. В при таких условиях цена нефти опустится в 2022 году ниже 90 долларов за баррель, а в 2023 году – ниже 70 долларов за баррель.
Ранее МВФ в своем прогнозе указал, что средняя стоимость нефти в 2022 году вырастет на 54,7% по сравнению с показателями прошлого года, а на газ – почти на 147%.
Макрон и Ле Пен разошлись во мнениях о будущем Франции в ЕС
Кандидаты на выборах президента Франции Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен поспорили о будущем республики и Евросоюза: действующий глава страны заявил о необходимости более плотной интеграции в ЕС, а кандидат от партии «Национальное объединение» обвинила оппонента в попытке «подменить французский суверенитет европейским».
«Нам нужна более сильная, более интегрированная Европа. Чтобы добиться прогресса, нам необходима построенная на доверии франко-германская пара. Это то, что мы смогли сделать с канцлером [Ангелой] Меркель, а сегодня с канцлером [Олафом] Шольцем. Я считаю, что это правильная линия для страны», – приводит мнение Макрона ТАСС.
По мнению действующего президента Франции, общая политика в области здравоохранения помогла преодолеть пандемию коронавируса, а будущие пакеты «финансовой солидарности» ЕС должны помочь преодолеть ее последствия. Он также допустил введение практики «взаимного погашения долгов» странами содружества. «Мы должны быть независимы в сфере энергетики и технологий, для этого нужна более сильная и взаимосвязанная Европа», – выразил мнение Макрон.
Параллельно он обвинил Ле Пен в стремлении вывести Францию из ЕС. В ответ кандидат от «Нацобъединения» спокойно напомнила ему, что уже давно не стремится к этой цели. «Я уже неоднократно говорила в рамках этой кампании, что стремлюсь реформировать Евросоюз, а не выходить из него, чтобы превратить его в союз европейских наций», – указала она.
Она осудила политику ЕС в отношении сельского хозяйства и торговли, упрекнув Брюссель в том, что находящиеся в нем европейские институты «множат договоры о свободном обмене», усложняя конкуренцию с иностранными производителями. «Я не согласна с политикой в отношении командированных работников: сотни тысяч этих людей приезжают в нашу страну, но платят сборы в стране происхождения», – указала она.
Ле Пен также выразила мнение, что нынешний курс на более глубокую интеграцию внутри ЕС призван «заменить французский суверенитет европейским». «Но европейского суверенитета не существует, потому что нет европейской нации», – подчеркнула Ле Пен.
Накануне Ле Пен получила право первого слова на дебатах с Макроном.
В понедельник кандидат на пост президента Франции от «Национального объединения» заявила о необходимости сближения Европы и России. Она также объяснила законность воссоединения Крыма с Россией. В минувшую среду Ле Пен заявила, что в случае победы на президентских выборах намерена после окончания конфликта на Украине предложить НАТО стратегически сблизиться с Россией. Она также заявляла о планах вывести Францию из объединенного военного командования НАТО. Кроме того, Ле Пен говорила, что продолжает считать Крым российским и не испытывает сожаления в связи с запретом посещать Украину.
Первый тур президентских выборов во Франции прошел 10 апреля. По данным МВД Франции, действующий президент Эммануэль Макрон набрал 27,84% голосов, лидер партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен – 23,15%. Второй тур пройдет 24 апреля. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как изменилось отношение Ле Пен к России со времени прошлых выборов во Франции и чего ждет Россия от будущего хозяина Елисейского дворца?
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В Москве ответили на желание Шольца не допустить победы России на Украине
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«Деды и прадеды многих европейских политиков когда-то уже проиграли в войне с Россией. Сейчас они пытаются взять реванш, но делают это руками украинцев. Ведется война на уничтожение. Что ж, России есть чем ответить», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Сатановский. Ранее канцлер Германии Олаф Шольц призвал не допустить победы России на Украине.
«Такое заявление требует особого внимания. Его озвучил не обыватель, а крупный европейский политик, руководитель крупнейшей экономики ЕС и один из лидеров блока НАТО. Выходит, Германия сделает все для того, чтобы Россия не победила. Именно так и надо читать заявление Шольца», – считает депутат Госдумы Олег Морозов.
«Это означает и военную помощь Украине, и продолжение санкционной политики в отношении России, и все остальное. Москва отреагирует на это, возможно, с помощью давления по вопросам газа, нефти и удобрений. Санкции – это не одностороннее оружие. Им есть что терять. Поэтому наши действия будут зависеть от последующих действий канцлера Шольца», – отметил депутат.
В свою очередь политолог Евгений Сатановский напомнил, что деды и прадеды многих современных европейских политиков воевали на стороне Германии во Второй мировой войне. «И сейчас все эти люди пытаются взять реванш. Только вот действуют они руками украинцев», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Сатановский.
По словам собеседника, «важно понимать, что на самом деле Россия воюет не с Украиной, а с блоком НАТО». «И страны, которые помогают ВСУ – это не «недружественные государства», а военные противники и враги. Враги, которые засыпали Украину оружием, оголив собственные склады. И если они говорят, что ведут войну на уничтожение – значит, и Россия может ответить тем же», – добавил Сатановский.
Накануне канцлер Германии Олаф Шольц призвал не допустить победы российской армии на Украине, заявив об этом на пресс-конференции по итогам видеоконференции с участием лидеров западных стран. «Вместе с нашими партнерами в ЕС и НАТО мы совершенно едины во мнении, что Россия не должна выиграть эту войну», – подчеркнул Шольц.
При этом посол Украины в Берлине Андрей Мельник раскритиковал заявление Шольца касательно дальнейших поставок вооружений Киеву, отметив, что слова Шольца были встречены с разочарованием.
Напомним, Шольц во вторник заявил, что возможности поставок оружия Украине из запасов бундесвера практически исчерпаны, власти Германии работают с оборонными концернами страны для дальнейших поставок. Мельник раскритиковал заявление Шольца, напомнив, что в распоряжении ВС Германии есть более 400 боевых машин пехоты «Мардер», из которых 100 используются для обучения и, как считает посол, могут быть немедленно переданы Украине.
Популярность канцлера Германии Олафа Шольца резко упала, его политику в отношении Украины не одобряет более половины страны. Немцы терпят не только большие убытки, но и регулярные унижения от украинцев, часто это проявляется именно на уровне посла – Андрея Мельника.
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Французский экономист спрогнозировал бунты в Европе из-за санкций против России
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Введение эмбарго на российский газ может привести к снижению уровня жизни в Европе, что, в свою очередь, спровоцирует «бунты повсюду», выразил свое мнение французский политолог и экономист Александр дель Валль в журнале Valeurs actuelles.
Эксперт предположил, что намерение ЕС запретить поставки голубого топлива из России «разорит Европу». «Санкции Запада, связанные с военной операцией на Украине, быстро обернутся кошмаром для людей. После того, как они не смогут отапливать свои жилища и резко упадет их покупательная способность, повсюду начнутся бунты», – передает РИА «Новости» его слова.
По мнению экономиста, европейские страны допустят ошибку, если лишат себя самого безопасного и дешевого газа, а также российского экспорта и импорта.
«Нехватка основных продуктов питания вызовет глубокие кризисы, которые будут напоминать арабские революции 2011 года, начавшиеся с роста цен на пшеницу. Стоимость продуктов питания резко возрастет из-за глобальной нехватки зерновых, подсолнечного масла и удобрений», – отметил автор публикации.
Кроме того, Дель Валль предрек крах евро и взрыв цен в случае, если Европа полностью откажется от российских энергоносителей.
Ранее Евросоюз предупредил страны содружества о том, что требование президента Владимира Путина об оплате российского газа недружественными странами в рублях нарушит существующие санкции против Москвы в связи со спецоперацией на Украине.
В то же время канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что Австрия, Германия и Венгрия выступают против ведения эмбарго на поставки российского газа, так как санкции должны в первую очередь быть болезненными для России, а не для Евросоюза.
Президент России Владимир Путин заявил об отсутствии разумной замены российскому газу для Европы.
Путин также заявил, что разговорами об отказе от российского газа Европа дополнительно взвинчивает цены.
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МВФ ухудшил прогноз по росту экономики еврозоны из-за санкций против России
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Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил прогноз по темпам роста экономики еврозоны до 2,8% в 2022 году и 2,3% в 2023 году, снижение прогноза стало следствием в том числе конфликта на Украине и введенных Западом в отношении России санкций, говорится в докладе Международного валютного фонда (МВФ).
По оценкам МВФ, в нынешнем году ВВП еврозоны увеличится на 2,8%, тогда как в январском прогнозе этот показатель составлял 3,9% (снижение на 1,1 процентного пункта). В 2023 году темпы роста ВВП еврозоны, как ожидается, составят 2,3%, что на 0,2 % ниже оценок, представленных в январском докладе (2,5%). Рост ВВП еврозоны в 2021 году, по подсчетам фонда, составил 5,3%, передает ТАСС.
Специалисты фонда отмечают, что снижение прогноза стало следствием в том числе конфликта на Украине и введенных Западом в отношении России санкций. По их мнению, «основным каналом влияния» специальной операции РФ и санкций против России на экономику еврозоны являются «растущие цены на энергоносители и ситуация в сфере энергобезопасности».
«Поскольку они (страны еврозоны – прим. ТАСС) являются нетто-импортерами энергоносителей, более высокие мировые цены являются негативным шоком с точки зрения внешней торговли для большинства европейских стран, что приведет к более низким объемам производства и более высокой инфляции. Нарушения в цепочках поставок также нанесли урон некоторым отраслям промышленности, в том числе автомобилестроению», – отметили эксперты.
Сообщается, что наибольшее снижение темпов роста ВВП будет наблюдаться в «таких странах, как Германия и Италия, где имеется достаточно крупный промышленный сектор и большая зависимость от импорта энергоресурсов из России».
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что отказ стран Запада от нормального сотрудничества с Россией, в том числе в сфере энергетики, ударил по США и Европе.
Газета ВЗГЛЯД писала, что отказ ЕС от российского угля будет иметь мировые последствия.
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В Германии предупредили о расколе ЕС при введении эмбарго на российский газ
Введение эмбарго на поставки российского природного газа может иметь не только серьезные последствия для Германии, но и привести к расколу всего Евросоюза, выразил мнение гендиректор крупнейшего германского энергетического концерна E.ON Леонард Бирнбаум в газете «Хандельсблат».
«Я считаю, что это неправильно. Дело не в том, что только Германия сильно пострадала бы от такого шага, Европа столкнулась бы с огромной проблемой», – передает ТАСС его слова.
Бирнбаум заметил, что Словакия полностью зависит от российского газа, а такие государства, как Чехия и Австрия в настоящее время получают большую часть своего природного газа из России. По его словам, многие другие страны ЕС также в значительной степени зависят от импорта российского газа.
«Если мы думаем, что сможем обеспечить поставки в Германию, не позаботившись одновременно и о других государствах, тогда ЕС развалится на части. Мы не должны рассматривать это как национальный вопрос», – отметил глава E.ON.
Кроме того, Бирнбаум подчеркнул, что на данный момент энергоснабжение Германии недостаточно обеспечено.
Поэтому, несмотря на имеющиеся результаты исследований об «управляемой ситуации на рынке энергоносителей», эксперт не увидел оснований для прекращения поставок природного газа из России.
«Вот почему я до сих пор считаю правильным и ответственным то, что федеральное правительство [Германии] отвергает эмбарго на импорт газа», – резюмировал Бирнбаум.
Ранее французский политолог Александр дель Валль заявил, что введение эмбарго на российский газ может привести к снижению уровня жизни в Европе, что, в свою очередь, спровоцирует «бунты повсюду». При этом эксперт предрек крах евро и взрыв цен в случае, если Европа полностью откажется от российских энергоносителей.
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Австрия прекратила импорт и переработку российской нефти
Австрия отказалась от импорта и прекратила переработку нефти из России в марте, сообщили в австрийской нефтегазовой компании OMV.
Представитель компании сообщил, что на нефтеперерабатывающих заводах OMV в австрийском Швехате и германском Бургхаузене доля российской сырой нефти всегда была довольно небольшой. «В течение марта мы заменили эти объемы другой сырой нефтью с рынка. В настоящее время мы не перерабатываем российскую нефть», – передает слова представителя ТАСС.
По данным Австрийского агентства печати, основным поставщиком нефти для Австрии многие годы является Казахстан. При этом доля российского сырья в 2021 году составила только 7,8% из 596 тысяч тонн поставленной в Австрию нефти. Однако доля российского газа составляет 80% импорта этого вида топлива.
Ранее сообщалось, что Германия объявила «полностью отказывается от импорта российских энергоносителей, до конца лета – от угля и от половины поставок нефти, к концу года мы придем к нулю», указала глава МИД ФРГ Анналена Бербок.
Индия удвоила закупки российской нефти
Несмотря на предупреждение со стороны США и предложение американского лидера Джо Байдена диверсифицировать импорт энергоносителей, Индия удваивает закупки российской сырой нефти, пишет Bloomberg.
По данным агентства, Индия купила миллионы баррелей нефти марки Urals на спотовом рынке с конца февраля этого года. Кроме того, сообщается, что индийскими переработчиками приобретается российская нефть марки «Сокол», передает Прайм.
Индийские чиновники и трейдеры рассказали Bloomberg, что государственные нефтеперерабатывающие заводы теперь рассматривают частные сделки на покупку сырья вместо того, чтобы закупать через государственные тендеры. По мнению агентства, это необходимо, чтобы получить более выгодные условия. При этом НПЗ страны до сих пор не приобрели ни одного российского сорта нефти на публичных торгах в этом месяце, отмечает Bloomberg.
«Российская нефть может подешеветь еще больше для желающих покупателей. Европейский союз сталкивается с растущими призывами ограничить свой импорт, в то время как спрос на сырую нефть в Китае находится под давлением из-за вспышки COVID-19, которая привела к серии карантинов по всей стране. США и Великобритания уже пообещали запретить российский импорт», – заключает Bloomberg.
Накануне сообщалось, что в Россию возобновились поставки индийского чая и продовольствия. По данным СМИ, поставки осуществляются в основном через порты в Грузии. При этом платежи «в максимально возможном объеме» осуществляются в рублях и рупиях.
Напомним также, министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью каналу India Today заявил, что Россия может обеспечить Индию в сфере обороны всем, что она захочет.
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Греция задержала танкер Pegas под российским флагом из-за санкций ЕС
Власти Греции задержали танкер Pegas под российским флагом в бухте Каристос около острова Эвбея, на борту судна находятся 19 российских моряков, сообщило Афинское Македонское агентство новостей.
Согласно информации издания, танкер Pegas стоит на якоре в бухте Каристоса по решению портовых властей. Соответствующее решение было принято греческим управлением по борьбе с отмыванием денег от преступной деятельности в контексте реализации санкций, введенных ЕС и НАТО в отношении судов, представляющих интересы России, передает ТАСС.
Ранее министр национальной обороны Греции Никос Панайотопулос заявил, что Греция больше не планирует направлять вооружения Украине, объяснив это тем, что страна не должна оказывать военную помощь в ущерб собственным оборонительным возможностям.
Кроме того, греческие портовики отказались перевозить военные грузы НАТО на Украину.
До этого рабочие греческой железнодорожной компании TrainOSE отказались участвовать в перевозке бронетехники НАТО из порта Александруполис к украинской границе.
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Во Франции не исключили введения ЕС эмбарго на российский газ
Официальный представитель кабмина Франции Габриэль Атталь не исключил возможности введения эмбарго на поставки в Евросоюз (ЕС) российских газа и нефти.
Атталь заявил в эфире телеканала France Info в ответ на вопрос, может ли ЕС ввести эмбарго на поставки российского газа и нефти, что такая возможность есть, и в Париже «всегда говорили, что готовы идти настолько далеко в санкциях, насколько это возможно», передает РИА «Новости».
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страна якобы не нуждается в российском газе.
Напомним, Еврокомиссия допустила целую серию ошибок, которые в том числе привели Европу к текущему энергетическому кризису. В результате страны Европы, которые срочно ищут замену российскому газу, стали соперничать друг с другом за право получить столь нужный для каждой из них ресурс.
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Саудовскую Аравию заподозрили в решении примкнуть к альянсу России и КНР
Саудовская Аравия решила отвернуться от США и примкнуть к новому альянсу России и КНР, так как американское влияние в мире снижается, считает обозреватель Халид аль-Джауси.
Обозреватель пишет в статье для британской газеты Rai Al Youm, что «(наследный принц Саудовской Аравии) Ибн Салман, возможно, решил отвернуться от Америки, которая была стратегическим союзником Саудовской Аравии на протяжении 80 лет, и присоединиться к новому российско-китайскому альянсу, что сигнализирует о радикальных переменах не только в регионе Персидского залива, но и на всем Ближнем Востоке», передает РИА «Новости».
Он напомнил, что отношения Эр-Рияда с Вашингтоном ухудшились при президенте Джо Байдене, который говорил о нежелании сотрудничать с наследным принцем Мухаммедом ибн Сальманом Аль Саудом.
В частности, он отверг просьбу американского лидера увеличить добычу нефти для снижения цен на фоне введенных западных санкций в отношении Москвы.
«Саудовская Аравия сделала политический разворот в сторону Китая, когда США отказались от нее, стали обвинять в нарушениях прав человека и убийстве журналиста Джамаля Хашогги», – считает Халид аль-Джауси.
Ранее в США заметили «мрачные симптомы» смерти американского миропорядка.
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Нефть подорожала на данных о неожиданном снижении запасов в США
Мировые цены на нефть в четверг растут более чем на 1% после публикации данных о неожиданном снижении запасов этого сырья в США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.51 цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 1,21%, до 108,09 доллара за баррель, июньских фьючерсов на Brent – на 1,12%, до 103,35 доллара, передает РИА «Новости».
Нефть дорожает более чем на 1% после публикации данных Минэнерго США о ее запасах в стране. Так, коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 15 апреля, снизились на 8 млн баррелей, или на 1,9%, до 413,7 млн баррелей, хотя аналитики, напротив, ждали роста показателя на 2,5 млн баррелей.
Кроме того, также снизились запасы бензина – на 0,8 млн баррелей, до 232,4 миллиона – и дистиллятов, на 2,7 млн баррелей, до 108,7 миллиона.
Также рост цен на нефть продолжают поддерживать опасения по поводу возможного полного отказа стран Европы от российской нефти.