|
|
Германия озвучила график отказа от поставок энергоресурсов из России
|
|
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Немецкие власти планируют отказаться от российских энергетических поставок, и это лучше сделать «сегодня, чем завтра», заявила министр иностранных дел страны Анналена Бербок.
«Безопасность в Европе означает, что мы уменьшаем и завершаем нашу зависимость от России, прежде всего, в энергетическом секторе. Мы хотим отказа от газового импорта из России лучше сегодня, чем завтра», – цитирует Бербок РИА «Новости».
Германия допускала в прошлом ошибки в энергетическом сотрудничестве с Россией, но сейчас необходимо «завершить импорт энергоносителей из России».
Немецкая сторона «полностью отказывается от импорта российских энергоносителей, до конца лета – от угля и от половины поставок нефти, к концу года мы придем к нулю», указала Бербок.
Отказ от газа пройдет в рамках «общей европейской дорожной карты», сказала министр.
Ранее МВФ спрогнозировал, что стоимость нефти в среднем в 2022 году вырастет на 54,7% по сравнению с показателями прошлого года, а на газ – почти на 147%.
Гендиректор крупнейшего германского энергетического концерна E.ON Леонард Бирнбаум заявлял, что введение эмбарго на поставки российского природного газа может иметь не только серьезные последствия для Германии, но и привести к расколу всего Евросоюза.
Стала известна позиция Италии по вопросу оплаты за российский газ
Италия не станет выполнять российские условия по оплате за газ, если ЕС сочтет их нарушением санкций, сообщают источники.
Как сообщает Bloomberg, «Италия откажется выполнять новые условия оплаты за газ, которых требует Москва, если Европейский союз придет к выводу, что это нарушит санкции». По данным агентства, ЕС в рамках предварительной оценки счел требования Москвы нарушением санкций. Власти Италии ждут, когда ЕС закончит юридический анализ, передает РИА «Новости».
Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что банки «недружественных стран» задерживают оплату российских энергоносителей. До этого Евросоюз предупредил страны содружества о том, что требование президента Владимира Путина об оплате российского газа недружественными странами в рублях нарушит существующие санкции против Москвы в связи со спецоперацией на Украине.
Эксперты назвали цену на нефть в случае запрета ее экспорта из России
|
|
Полный запрет на поставки российской нефти может привести к тому, что стоимость этого сырья на мировом рынке поднимется до 170 долларов за баррель, говорится в прогнозе консалтинговой HIS Markit, входящей в S&P Global.
Эксперты привели три возможных сценария развития, и украинский конфликт отражен на котировки во всех трех случаях, передает ТАСС со ссылкой на отчет компании.
Наиболее радикальный сценарий называется «Полная остановка», он предполагает, что под сокращение попадет экспорт российской нефти в объеме 4-6 млн баррелей в сутки (б/с).
При таком развитии событий стоимость нефти марки Brent продолжит расти до сентября 2022 года, она достигнет 170 долларов за баррель. Позже она снизится и опустится до 120 долларов за баррель к весне 2023 года.
По этому сценарию Иран также не может экспортировать нефть, а Саудовская Аравия и ОАЭ не смогут увеличить добычу до максимума в короткие сроки.
Базовый сценарий носит название «Восторг», при нем Россия из-за санкций теряет от 1 до 2 млн б/с экспорта. Большую часть в таком случае возмещают из стратегического запаса стран МЭА – до 1,3 млн б/с за несколько месяцев.
При таких обстоятельствах стоимость Brent не выйдет за рамки 120 долларов за баррель и к 2023 году уменьшится до 90 долларов за баррель.
Третий сценарий называется «Слабый спрос». Он предполагает, что российский экспорт сократится на 1 млн б/с, но выпадение из рынка будет компенсировано снижением спроса в Китае, где есть новые вспышки коронавируса. В при таких условиях цена нефти опустится в 2022 году ниже 90 долларов за баррель, а в 2023 году – ниже 70 долларов за баррель.
Ранее МВФ в своем прогнозе указал, что средняя стоимость нефти в 2022 году вырастет на 54,7% по сравнению с показателями прошлого года, а на газ – почти на 147%.
В Москве ответили на желание Шольца не допустить победы России на Украине
|
|
«Деды и прадеды многих европейских политиков когда-то уже проиграли в войне с Россией. Сейчас они пытаются взять реванш, но делают это руками украинцев. Ведется война на уничтожение. Что ж, России есть чем ответить», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Сатановский. Ранее канцлер Германии Олаф Шольц призвал не допустить победы России на Украине.
«Такое заявление требует особого внимания. Его озвучил не обыватель, а крупный европейский политик, руководитель крупнейшей экономики ЕС и один из лидеров блока НАТО. Выходит, Германия сделает все для того, чтобы Россия не победила. Именно так и надо читать заявление Шольца», – считает депутат Госдумы Олег Морозов.
«Это означает и военную помощь Украине, и продолжение санкционной политики в отношении России, и все остальное. Москва отреагирует на это, возможно, с помощью давления по вопросам газа, нефти и удобрений. Санкции – это не одностороннее оружие. Им есть что терять. Поэтому наши действия будут зависеть от последующих действий канцлера Шольца», – отметил депутат.
В свою очередь политолог Евгений Сатановский напомнил, что деды и прадеды многих современных европейских политиков воевали на стороне Германии во Второй мировой войне. «И сейчас все эти люди пытаются взять реванш. Только вот действуют они руками украинцев», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Сатановский.
По словам собеседника, «важно понимать, что на самом деле Россия воюет не с Украиной, а с блоком НАТО». «И страны, которые помогают ВСУ – это не «недружественные государства», а военные противники и враги. Враги, которые засыпали Украину оружием, оголив собственные склады. И если они говорят, что ведут войну на уничтожение – значит, и Россия может ответить тем же», – добавил Сатановский.
Накануне канцлер Германии Олаф Шольц призвал не допустить победы российской армии на Украине, заявив об этом на пресс-конференции по итогам видеоконференции с участием лидеров западных стран. «Вместе с нашими партнерами в ЕС и НАТО мы совершенно едины во мнении, что Россия не должна выиграть эту войну», – подчеркнул Шольц.
При этом посол Украины в Берлине Андрей Мельник раскритиковал заявление Шольца касательно дальнейших поставок вооружений Киеву, отметив, что слова Шольца были встречены с разочарованием.
Напомним, Шольц во вторник заявил, что возможности поставок оружия Украине из запасов бундесвера практически исчерпаны, власти Германии работают с оборонными концернами страны для дальнейших поставок. Мельник раскритиковал заявление Шольца, напомнив, что в распоряжении ВС Германии есть более 400 боевых машин пехоты «Мардер», из которых 100 используются для обучения и, как считает посол, могут быть немедленно переданы Украине.
Популярность канцлера Германии Олафа Шольца резко упала, его политику в отношении Украины не одобряет более половины страны. Немцы терпят не только большие убытки, но и регулярные унижения от украинцев, часто это проявляется именно на уровне посла – Андрея Мельника.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В России раскрыли подоплеку конфликта между Киевом и Берлином
|
|
«Резкие высказывания и действия Киева в отношении президента ФРГ Штайнмайера связаны с неограниченной поддержкой со стороны США и Британии, которую чувствует Зеленский и его команда», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Можегов. Ранее в Германии обвинили посла Украины в распространении теории заговора.
«Украинский президент и его посол бросаются такими заявлениями в немцев, которые, по их мнению, мало помогают Украине, поскольку чувствуют себя слишком уверенно. Безусловно, какие-то общие позиции Зеленский согласовывает с Госдепом. Отношение Америки, в частности Демократической партии, к этому конфликту понятно. Штаты готовы воевать не только до последнего украинца, но и до последнего русского и последнего европейца», – заявил Владимир Можегов.
«Конечно, Зеленский чувствует атмосферу американского отношения и в ней работает. При этом когда президент Украины заявляет, что они могут воевать с Россией хоть 10 лет, становится ясно, что в голове у этого человека. На этом дальнейшие вопросы снимаются», – отметил политолог.
«Украинцы довольно заносчивы, поливая европейцев грязью и ожидая, что в Вашингтоне и Лондоне будут благожелательно к этому относиться», – продолжил политолог-американист Малек Дудаков. «Очевидно, что Украина ориентируется в своей поддержке на Британию и США – страны, которые первыми поставляют вооружение киевской власти. Что же касается Европы, то она хоть и вводит санкции против России, но менее охотно передает Украине оружие», – отметил Дудаков.
Эксперт считает, что киевское руководство называет «пророссийскими» те страны, которые не готовы поставлять Украине желаемое количество вооружения. Это касается и Германии. «На прошлой неделе бундесвер озвучил официальную позицию. Она заключается в том, что Германия поставила Украине все, что только могла, и если они будут поставлять еще больше оружия – это будет угрожать безопасности самой Германии», – рассказал Дудаков.
Политолог убежден, что руководство Украины продолжит заискивать перед США и Великобританией. «Комментарии Киева адресованы к тем странам, которые не приоритетны для Украины сейчас. Это ударяет в какой-то степени по репутации этих стран и, в частности Германии, в глазах некоторой части западного общества», – считает он.
Ранее в Германии обвинили посла Украины в распространении теорий заговора. В частности, по мнению экс-главы МИД ФРГ Зигмара Габриэля, Андрей Мельник распространяет теории заговора, чтобы дискредитировать президента Франка-Вальтера Штайнмайера.
Бывший глава МИД утверждает, что украинский посол обвинил президента Штайнмайера в том, что он якобы «за десятилетия создал паутину контактов с Россией». Габриэль назвал такое заявление злонамеренным, подчеркнув, что оно не соответствует действительности, передает РИА «Новости».
Экс-глава МИД Германии считает, что отказ Киева принять главу германского государства является неслыханным и сбивает с толку. Габриэль призвал подумать о будущем отношений России и Украины, так как придет время, когда конфликт прекратится. «Нужны идеи, как, собственно говоря, может выглядеть как минимум «холодный мир» между Россией и Украиной», – заключил он.
В Германии создали петицию с просьбой выслать посла Украины Андрея Мельника за его высказывания против властей.
Напомним, Мельник известен своими скандальными заявлениями. В частности, он утверждает, что Германия несет за Украину такую же историческую ответственность, как и за Израиль. Он назвал Германию полигоном для испытаний по продвижению интересов Украины.
Мельник требовал, чтобы немцы профинансировали покупку шедевров для украинских музеев и вернули Киеву прежний подарок – ноты Баха. Также посол потребовал от немцев выплатить репарации за культурные ценности, утраченные во время Второй мировой войны. Он заявлял, что Украина может обдумать вопрос ядерного статуса, если не станет членом НАТО.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Французский экономист спрогнозировал бунты в Европе из-за санкций против России
|
|
Введение эмбарго на российский газ может привести к снижению уровня жизни в Европе, что, в свою очередь, спровоцирует «бунты повсюду», выразил свое мнение французский политолог и экономист Александр дель Валль в журнале Valeurs actuelles.
Эксперт предположил, что намерение ЕС запретить поставки голубого топлива из России «разорит Европу». «Санкции Запада, связанные с военной операцией на Украине, быстро обернутся кошмаром для людей. После того, как они не смогут отапливать свои жилища и резко упадет их покупательная способность, повсюду начнутся бунты», – передает РИА «Новости» его слова.
По мнению экономиста, европейские страны допустят ошибку, если лишат себя самого безопасного и дешевого газа, а также российского экспорта и импорта.
«Нехватка основных продуктов питания вызовет глубокие кризисы, которые будут напоминать арабские революции 2011 года, начавшиеся с роста цен на пшеницу. Стоимость продуктов питания резко возрастет из-за глобальной нехватки зерновых, подсолнечного масла и удобрений», – отметил автор публикации.
Кроме того, Дель Валль предрек крах евро и взрыв цен в случае, если Европа полностью откажется от российских энергоносителей.
Ранее Евросоюз предупредил страны содружества о том, что требование президента Владимира Путина об оплате российского газа недружественными странами в рублях нарушит существующие санкции против Москвы в связи со спецоперацией на Украине.
В то же время канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что Австрия, Германия и Венгрия выступают против ведения эмбарго на поставки российского газа, так как санкции должны в первую очередь быть болезненными для России, а не для Евросоюза.
Президент России Владимир Путин заявил об отсутствии разумной замены российскому газу для Европы.
Путин также заявил, что разговорами об отказе от российского газа Европа дополнительно взвинчивает цены.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Германии отвергли идею добычи сланцевого газа
|
|
Германия не намерена добывать сланцевый газ, поскольку это повлечет за собой ущерб для немецкой экологии, заявил министр экономики, вице-канцлер Роберт Хабек.
По его словам, по этой причине Берлин не может быстро отказаться от поставок российского газа.
«Немедленное эмбарго на газ поставит под угрозу социальный порядок в Германии», – передает РИА «Новости» слова Хабека.
Немецкий политик уточнил, что у ФРГ крупные запасы сланцевого газа, однако для его добычи необходим гидроразрыв пласта. По его прогнозам, на разработку месторождений и получение соответствующих разрешений потребуются годы.
«Это сложно в соответствии с законом о водных ресурсах, поскольку такой способ добычи может иметь негативные последствия для окружающей среды. Сейчас у нас нет предприятий, желающих заниматься этим», – заключил вице-канцлер.
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что при отказе от российского газа в Германии в ближайшие два года произойдет падение производства на 220 млрд евро, экономике ФРГ угрожает «резкая рецессия».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
МВФ ухудшил прогноз по росту экономики еврозоны из-за санкций против России
|
|
Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил прогноз по темпам роста экономики еврозоны до 2,8% в 2022 году и 2,3% в 2023 году, снижение прогноза стало следствием в том числе конфликта на Украине и введенных Западом в отношении России санкций, говорится в докладе Международного валютного фонда (МВФ).
По оценкам МВФ, в нынешнем году ВВП еврозоны увеличится на 2,8%, тогда как в январском прогнозе этот показатель составлял 3,9% (снижение на 1,1 процентного пункта). В 2023 году темпы роста ВВП еврозоны, как ожидается, составят 2,3%, что на 0,2 % ниже оценок, представленных в январском докладе (2,5%). Рост ВВП еврозоны в 2021 году, по подсчетам фонда, составил 5,3%, передает ТАСС.
Специалисты фонда отмечают, что снижение прогноза стало следствием в том числе конфликта на Украине и введенных Западом в отношении России санкций. По их мнению, «основным каналом влияния» специальной операции РФ и санкций против России на экономику еврозоны являются «растущие цены на энергоносители и ситуация в сфере энергобезопасности».
«Поскольку они (страны еврозоны – прим. ТАСС) являются нетто-импортерами энергоносителей, более высокие мировые цены являются негативным шоком с точки зрения внешней торговли для большинства европейских стран, что приведет к более низким объемам производства и более высокой инфляции. Нарушения в цепочках поставок также нанесли урон некоторым отраслям промышленности, в том числе автомобилестроению», – отметили эксперты.
Сообщается, что наибольшее снижение темпов роста ВВП будет наблюдаться в «таких странах, как Германия и Италия, где имеется достаточно крупный промышленный сектор и большая зависимость от импорта энергоресурсов из России».
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что отказ стран Запада от нормального сотрудничества с Россией, в том числе в сфере энергетики, ударил по США и Европе.
Газета ВЗГЛЯД писала, что отказ ЕС от российского угля будет иметь мировые последствия.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Германии предупредили о расколе ЕС при введении эмбарго на российский газ
Введение эмбарго на поставки российского природного газа может иметь не только серьезные последствия для Германии, но и привести к расколу всего Евросоюза, выразил мнение гендиректор крупнейшего германского энергетического концерна E.ON Леонард Бирнбаум в газете «Хандельсблат».
«Я считаю, что это неправильно. Дело не в том, что только Германия сильно пострадала бы от такого шага, Европа столкнулась бы с огромной проблемой», – передает ТАСС его слова.
Бирнбаум заметил, что Словакия полностью зависит от российского газа, а такие государства, как Чехия и Австрия в настоящее время получают большую часть своего природного газа из России. По его словам, многие другие страны ЕС также в значительной степени зависят от импорта российского газа.
«Если мы думаем, что сможем обеспечить поставки в Германию, не позаботившись одновременно и о других государствах, тогда ЕС развалится на части. Мы не должны рассматривать это как национальный вопрос», – отметил глава E.ON.
Кроме того, Бирнбаум подчеркнул, что на данный момент энергоснабжение Германии недостаточно обеспечено.
Поэтому, несмотря на имеющиеся результаты исследований об «управляемой ситуации на рынке энергоносителей», эксперт не увидел оснований для прекращения поставок природного газа из России.
«Вот почему я до сих пор считаю правильным и ответственным то, что федеральное правительство [Германии] отвергает эмбарго на импорт газа», – резюмировал Бирнбаум.
Ранее французский политолог Александр дель Валль заявил, что введение эмбарго на российский газ может привести к снижению уровня жизни в Европе, что, в свою очередь, спровоцирует «бунты повсюду». При этом эксперт предрек крах евро и взрыв цен в случае, если Европа полностью откажется от российских энергоносителей.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Макрон похвастался независимостью Франции от российского газа
Франция не нуждается в российском газе, заявил президент страны Эммануэль Макрон.
Как сообщил Макрон, Франция работает над тем, чтобы закупать газ у других государств. При этом он признал, что «Европа зависит от российского газа», передает РИА «Новости» со ссылкой на France 5.
Напомним, Еврокомиссия допустила целую серию ошибок, которые в том числе привели Европу к текущему энергетическому кризису. В результате страны Европы, которые срочно ищут замену российскому газу, стали соперничать друг с другом за право получить столь нужный для каждой из них ресурс.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Цены на нефть выросли на опасениях дефицита сырья
Мировые цены на нефть в понедельник утром растут на опасениях дефицита сырья на рынке, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.55 цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,32% – до 112,07 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI – на 0,3%, до 106,69 доллара, передает РИА «Новости».
Росту цен, в частности, способствуют перебои с поставками из Ливии. Как сообщает Bloomberg, два ливийских порта были вынуждены прекратить отгрузку нефти на фоне протестов против премьер-министра Абделя Хамида Дбейбы, а на месторождении El Feel производительностью 65 тыс/ баррелей в день остановлена добыча.
Кроме того, опасениям дефицита черного золота по-прежнему способствует напряженная ситуация вокруг Украины и возможность новых антироссийских санкций.
За предыдущую рабочую неделю нефть марки Brent на этом фоне подорожала на 9,63%, а WTI – на 9,32%.
Греция задержала танкер Pegas под российским флагом из-за санкций ЕС
Власти Греции задержали танкер Pegas под российским флагом в бухте Каристос около острова Эвбея, на борту судна находятся 19 российских моряков, сообщило Афинское Македонское агентство новостей.
Согласно информации издания, танкер Pegas стоит на якоре в бухте Каристоса по решению портовых властей. Соответствующее решение было принято греческим управлением по борьбе с отмыванием денег от преступной деятельности в контексте реализации санкций, введенных ЕС и НАТО в отношении судов, представляющих интересы России, передает ТАСС.
Ранее министр национальной обороны Греции Никос Панайотопулос заявил, что Греция больше не планирует направлять вооружения Украине, объяснив это тем, что страна не должна оказывать военную помощь в ущерб собственным оборонительным возможностям.
Кроме того, греческие портовики отказались перевозить военные грузы НАТО на Украину.
До этого рабочие греческой железнодорожной компании TrainOSE отказались участвовать в перевозке бронетехники НАТО из порта Александруполис к украинской границе.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Индия удвоила закупки российской нефти
Несмотря на предупреждение со стороны США и предложение американского лидера Джо Байдена диверсифицировать импорт энергоносителей, Индия удваивает закупки российской сырой нефти, пишет Bloomberg.
По данным агентства, Индия купила миллионы баррелей нефти марки Urals на спотовом рынке с конца февраля этого года. Кроме того, сообщается, что индийскими переработчиками приобретается российская нефть марки «Сокол», передает Прайм.
Индийские чиновники и трейдеры рассказали Bloomberg, что государственные нефтеперерабатывающие заводы теперь рассматривают частные сделки на покупку сырья вместо того, чтобы закупать через государственные тендеры. По мнению агентства, это необходимо, чтобы получить более выгодные условия. При этом НПЗ страны до сих пор не приобрели ни одного российского сорта нефти на публичных торгах в этом месяце, отмечает Bloomberg.
«Российская нефть может подешеветь еще больше для желающих покупателей. Европейский союз сталкивается с растущими призывами ограничить свой импорт, в то время как спрос на сырую нефть в Китае находится под давлением из-за вспышки COVID-19, которая привела к серии карантинов по всей стране. США и Великобритания уже пообещали запретить российский импорт», – заключает Bloomberg.
Накануне сообщалось, что в Россию возобновились поставки индийского чая и продовольствия. По данным СМИ, поставки осуществляются в основном через порты в Грузии. При этом платежи «в максимально возможном объеме» осуществляются в рублях и рупиях.
Напомним также, министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью каналу India Today заявил, что Россия может обеспечить Индию в сфере обороны всем, что она захочет.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Саудовскую Аравию заподозрили в решении примкнуть к альянсу России и КНР
Саудовская Аравия решила отвернуться от США и примкнуть к новому альянсу России и КНР, так как американское влияние в мире снижается, считает обозреватель Халид аль-Джауси.
Обозреватель пишет в статье для британской газеты Rai Al Youm, что «(наследный принц Саудовской Аравии) Ибн Салман, возможно, решил отвернуться от Америки, которая была стратегическим союзником Саудовской Аравии на протяжении 80 лет, и присоединиться к новому российско-китайскому альянсу, что сигнализирует о радикальных переменах не только в регионе Персидского залива, но и на всем Ближнем Востоке», передает РИА «Новости».
Он напомнил, что отношения Эр-Рияда с Вашингтоном ухудшились при президенте Джо Байдене, который говорил о нежелании сотрудничать с наследным принцем Мухаммедом ибн Сальманом Аль Саудом.
В частности, он отверг просьбу американского лидера увеличить добычу нефти для снижения цен на фоне введенных западных санкций в отношении Москвы.
«Саудовская Аравия сделала политический разворот в сторону Китая, когда США отказались от нее, стали обвинять в нарушениях прав человека и убийстве журналиста Джамаля Хашогги», – считает Халид аль-Джауси.
Ранее в США заметили «мрачные симптомы» смерти американского миропорядка.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Кремль отказался публиковать данные о покупающих газ за рубли странах
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков считает, что не стоит публиковать информацию о странах, которые согласились покупать российский газ за рубли.
«Такая информация вряд ли подлежит публикации», – передает его слова ТАСС.
Песков отметил, что вопросами оплаты поставок газа «занимаются профильные ведомства, профильный вице-премьер [Александр] Новак и, конечно, в первую очередь Газпром со своими визави, то есть непосредственно с покупателями».
«Уже говорилось, что оплата последует где-то в мае месяце за те поставки, которые начались после вступления в силу указа президента [РФ Владимира Путина]», – сказал Песков. Он добавил, что «сейчас пока еще какое-то время есть».
Ранее Новак заявил, что перевод платежей за газ в рубли вызван желанием России получить 100-процентную гарантию оплаты, несколько покупателей уже согласились на эти условия.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Зеленский передал ЕС заполненную анкету для вступления в Евросоюз
Президент Украины Владимир Зеленский вручил главе представительства ЕС в Киеве заполненную анкету-опросник для вступления Украины в Евросоюз, сообщил офис главы государства.
«Президент Владимир Зеленский передал главе представительства Европейского союза на Украине Матти Маасикасу заполненную анкету-опросник для получения нашим государством статуса кандидата на членство в ЕС», – передает сообщение офиса президента Украины ТАСС.
Напомним, 8 апреля глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен передала президенту Украины Владимиру Зеленскому опросник, заполнение которого позволит ЕК рекомендовать начать переговоры о вступлении Украины в ЕС.