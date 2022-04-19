МВФ спрогнозировал стабилизацию цен на нефть и высокие цены на газ

Стоимость нефти в среднем в 2022 году вырастет на 54,7% по сравнению с показателями прошлого года, а на газ – почти на 147%, говорится в прогнозе Международного валютного фонда (МВФ).

Стоимость нефти в 2022 году вырастет до 106,83 доллара за баррель, в 2023 же она опустится на 13,3%, до 92,63 доллара за баррель, передает ТАСС со ссылкой на доклад МВФ.

Рост цены на газ в этом году составит 147%, но конкретные цифры стоимости не указываются, лишь демонстрируется динамика.

«Фьючерсные рынки указывают на то, что цены на нефть и газ будут быстро расти в 2022 году (примерно на 55% и 147% соответственно), а затем опустятся в 2023 году по мере того, как предложение уравновесится», – говорится в прогнозе.

Подобная ситуация – результат конфликта на Украине и санкций против России. Из-за этого случились перебои на производстве и в поставках.

«Хотя цена на нефть резко выросла, наличие запасных мощностей в других странах, а также высвобождение нефти из резервов, скорее всего, приведет к тому, что это увеличение будет сдержанным в среднесрочной перспективе», – указали в МВФ.

При этом там отметили, что необходимая для транспортировки газа инфраструктура не обладает необходимой гибкостью, это будет означать, что предложение в мире может регулироваться с «меньшей легкостью». Это, в свою очередь, приведет к тому что цены будут оставаться высокими более длительный период.

«Цены на природный газ, как ожидается, останутся на высоком уровне до середины 2023 года на фоне проблем с поставками и энергетической безопасностью, а также в условиях того, что Европа планирует сокращать зависимость от российского природного газа», – считают в МВФ.

Гендиректор крупнейшего германского энергетического концерна E.ON Леонард Бирнбаум заявлял, что введение эмбарго на поставки российского природного газа может иметь не только серьезные последствия для Германии, но и привести к расколу всего Евросоюза.

Французский политолог Александр дель Валль заявил, что введение эмбарго на российский газ может привести к снижению уровня жизни в Европе, что, в свою очередь, спровоцирует «бунты повсюду».

Между тем мировые цены на нефть во вторник показали разнонаправленность на неоднозначном внешнем фоне, они слабо изменяясь при этом по сравнению с понедельничным закрытием.