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В Госдуме заявили о возможном скором уходе WhatsApp из России
Депутат Горелкин допустил внесение WhatsApp в список ПО из недружественных стран
Мессенджеру WhatsApp следует готовиться к уходу с российского рынка, так как он с большой долей вероятности попадет под ограничительные меры, заявил первый зампред комитета Госдумы Антон Горелкин.
По словам первого зампредседателя комитета Госдумы по информполитике Антона Горелкина, сервис WhatsApp, принадлежащий экстремистской организации Meta*, скорее всего включат в список программного обеспечения из недружественных стран, для которого разрабатываются специальные ограничения, передает ТАСС.
В то же время чиновник заявил, что сервис Telegram не попадет под подобные ограничения. По его мнению, Telegram сможет остаться на российском рынке, если будет соблюдать местное законодательство и демонстрировать желание продолжать работу в стране.
Ранее Кабмин пообещал предложить новые ограничения для зарубежных мессенджеров.
Правительство определило цифровую платформу MAX в качестве национального мессенджера.
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* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ