Офицер ВМС назвал фантастикой победу США над Бразилией в гипотетической войне

Tекст: Вера Басилая

Военный аналитик и офицер запаса ВМС Бразилии Робинсон Фариназу выразил сомнение в способности США одержать победу в случае гипотетического конфликта с Бразилией, передает РИА «Новости».

По словам Фариназу, размеры Бразилии и опыт Соединенных Штатов в военных операциях против значительно меньших государств свидетельствуют о нереалистичности такого сценария. «Бразилия – огромная страна. Соединенные Штаты не справились даже с Афганистаном, в котором в десять раз меньше населения, да и с Вьетнамом тоже», – заявил Фариназу. Эксперт отметил, что вероятность нападения США на Бразилию считает фантастикой на фоне обострения отношений между странами.

Отношения между Вашингтоном и Бразилиа обострились летом 2025 года, когда США аннулировали визы судьи Верховного суда Бразилии Александра де Мораеса, его семьи и соратников. Причиной стало расследование в отношении бывшего президента Жаира Болсонару, союзника главы США Дональда Трампа.

Советник президента Бразилии Селсу Аморим обвинил Соединенные Штаты в попытке вмешаться в политику страны. По данным СМИ, спецслужбы Бразилии рассматривают возможность вмешательства Вашингтона в преддверии президентских выборов 2026 года с целью ослабления властей и поддержки дружественного руководства.

Ранее Фариназу заявил, что смена политического курса в Бразилии после президентских выборов 2026 года может привести к поставкам оружия на Украину или введению санкций против России.

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Президент Бразилии подписал указ о праве приостанавливать концессии для предпринимателей из США при введении высоких пошлин на бразильские товары.

Лула да Силва назвал неприемлемым вмешательство США в дела Бразилии. Лула да Силва также заявил об отказе допускать США к полезным ископаемым Бразилии.

