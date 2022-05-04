ЕС не смог согласовать запрет на импорт российской нефти

СМИ: Три страны ЕС отозвали право вето на эмбарго в отношении российской нефти

Австрия, Венгрия и Словакия отозвали свое право вето на эмбарго Евросоюза в отношении российской нефти, сообщает телеканал ZDF со ссылкой на высокопоставленного дипломата ЕС.

Как сообщает телеканал, Словакия и Венгрия были против скорейшего запрета на нефть из-за сильной зависимости от российских поставок.

Между тем, как заявил осведомленный источник агентству APA, «не было никакого вето», а консультации с государствами-членами по шестому пакету санкций продолжаются, решение еще не принято», пишет РИА «Новости».

Ранее появилась информация о том, что Венгрия выступила против введения запрета на поставки в Евросоюз российских нефти и газа. Глава канцелярии премьер-министра страны Гергей Гуйяш отказался вводить «санкции, от которых в первую очередь пострадаем мы сами, а не те, кого мы хотели бы подвергнуть санкциям».

Его поддержал официальный представитель правительства Венгрии Золтан Ковач, объявив о несогласии с предложениями ряда стран ЕС ввести запрет на закупки углеводородного сырья из России.

Единственный крупный в Венгрии Дунайский НПЗ технологически устроен так, что не менее 65% перерабатываемой там нефти должны поступать из России.

Кроме того, согласно данным опроса, проведенного Fokus и Markiza, против отказа Словакии от российских газа и нефти выступили свыше 60% жителей страны.

После этого представители Евросоюза «разрешили» Венгрии и Словакии не вводить запрет на поставки российской нефти.

Напомним, Еврокомиссия обсуждает возможность наказания тех стран ЕС, которые согласились платить за российский газ в российской валюте. Первыми странами, которые лишились российского газа из-за нежелания использовать новую схему расчетов поставок, уже стали Польша и Болгария.