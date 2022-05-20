Украинские националисты и военные оборудовали собственную воинскую часть с несколькими корпусами, местом для стоянки военной техники, котельной и блиндажом для хранения провизии на территории школы-интерната в поселении Старая Збурьевка Херсонской области еще до начала спецоперации.

По словам местных жителей, националисты взяли под свой контроль интернат и готовили там боевиков к диверсионной деятельности и партизанским действиям в лесной полосе еще до начала специальной военной операции России на Украине, пишет РИА «Новости».

«Позже сюда заехали обычные военные. Отступая, они оборудовали здесь огневые позиции, разломали классы и обустроили воинскую часть», – рассказал один из жителей.

Отмечается, что в разрушенных корпусах все еще находятся перевернутые парты, а на стенах висят школьные таблицы. В полусгоревшей библиотеке сохранилось несколько десятков литературных произведений.

Помимо разбросанных документов, напоминающих о школе, в разных помещениях можно найти накладные о списании оружия в зоне АТО (так на Украине называют киевскую военную операцию в Донбассе) за 2018-2019 годы, некоторые документы украинских военных, грамоты и пропуска.

По информации издания, в спортивном зале «хаотично разбросаны ящики от боеприпасов, чехлы от снарядов и противогазы», в коридоре главного здания до сих пор лежат хвостовики от неиспользованных снарядов.

А на спортивной площадке вместо привычных уличных тренажеров стоит сгоревшая дотла боевая техника: бронемашины и грузовики с черными номерами армии Украины.

Ранее стало известно, что украинские военные разместили огневые точки в зданиях и на прилегающей территории детсадов и школ Краматорска, Славянска и Дружковки Донецкой народной республики.

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