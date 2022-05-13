Медведев назвал десять глобальных последствий антироссийских санкций

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев опубликовал заметку под заголовком «Что будет дальше, или Мир после антироссийских санкций (совсем не прогноз)», в которой назвал десять глобальных последствий введенных Западом ограничительных мер против России.

Так, по мнению Медведева, «разрушится ряд глобальных цепочек поставок товаров, возможен крупный логистический кризис, включая крах деятельности иностранных авиакомпаний, которым запрещены полеты над территорией России».

«Усилится энергетический кризис в тех государствах, которые ввели «стреляющие в собственные ноги» санкции по поставкам российских энергоносителей, продолжится дальнейший рост цен на ископаемое топливо, замедлится развитие цифровой экономики в мире», – написал зампред Совбеза России в своем Telegram-канале.

Медведев считает, что «наступит полноценный международный продовольственный кризис с перспективой голода в отдельных государствах».

Кроме того, по его мнению, возможен «валютно-финансовый кризис в некоторых странах или сообществах стран, связанный с подрывом устойчивости ряда национальных валют, галопирующей инфляцией и разрушением легальной системы защиты частной собственности».

Медведев прогнозирует «новые региональные военные конфликты в тех местах, где ситуация не находит мирного разрешения на протяжении многих лет либо игнорируются существенные интересы крупных международных игроков». Также он допускает, что «активизируются террористы, считающие, что внимание западных властей сегодня отвлечено на разборки с Россией».

Также, по мнению Медведева, мир ждут «новые эпидемии, вызванные отказом от честного международного сотрудничества в санитарно-эпидемиологической сфере или прямыми фактами использования биологического оружия».

Зампред Совбеза России считает вероятным «упадок деятельности международных институтов, которые не смогли доказать свою эффективность в ходе урегулирования ситуации на Украине, таких, например, как Совет Европы».

«Будут образованы новые международные альянсы стран, основанные на прагматических, а не идеологических англосаксонских критериях», – добавляет Медведев.

«В итоге будет создана новая архитектура безопасности, в которой де-факто, а потом и де-юре признаются сложившиеся реалии: а) слабость вестернизированных концепций международных отношений типа «Порядка, основанного на правилах» и пр. бессмысленного западного барахла; б) крах идеи американоцентричного мира; в) наличие уважаемых мировым сообществом интересов у тех стран, которые находятся в острой стадии противоречия с западным миром», – заключил Медведев.

Президент Владимир Путин ранее подчеркивал, что антироссийские санкции во многом провоцируют глобальный кризис, однако сама Россия с ними успешно справляется.

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