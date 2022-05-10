Путин пригласил президента Алжира в Россию

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во вторник передал президенту Алжира Абдельмаджиду Теббуну приветствия российского лидера Владимира Путина и приглашение посетить Россию с визитом.

«Прежде всего хотел бы передать вам приветствия от президента Путина. У вас была хорошая беседа по телефону не так давно. Он тепло вспоминает об этом общении и рассчитывает на личную встречу. Просил меня подтвердить вам приглашение посетить Россию», – приводит его слова ТАСС.

Министр подчеркнул, что российская сторона никогда не отказывается от принципов, которые лежат в основе дружественных отношений с партнерами.

Теббун в свою очередь отметил, что «Россия остается большим другом для Алжира», а сама республика сохраняет приверженность декларируемым позициям.

По итогам визита в Алжир Лавров отметил, что Москва ценит доверие этой страны в сфере военно-технического сотрудничества, которое «имеет очень прочные корни и хорошие перспективы», передает РИА «Новости».

Лавров добавил, что многие российские компании заинтересованы в сотрудничестве с Алжиром в сфере энергетики. По его словам, эти вопросы будут в центре внимания очередного заседания смешанной межправительственной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству, которая планируется в ближайшие месяцы в Алжире.

Напомним, предыдущий визит Лаврова в Алжир состоялся в 2019 году. Отметим, что на фоне заявлений ЕС о необходимости отказаться от российского газа у Алжира и одной из крупнейших стран Европы – Испании – внезапно произошел конфликт из-за транзита газа. При этом Алжир оказался одним из наиболее востребованных в Европе источников газа.