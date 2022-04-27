Глава ЕК назвала «шантажом» остановку поставок российского газа за неуплату

Решение Газпрома о приостановке поставок российского газа Болгарии и Польше, которые не произвели оплату в рублях в установленный срок, является попыткой «шантажа» со стороны России, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Заявление Газпрома – это еще одна попытка России шантажировать нас газом. Мы готовы к такому сценарию. Мы подготавливаем наш координированный ответ от ЕС. Европейцы могут быть уверены, что мы остаемся едиными и солидарными с затронутыми странами-членами», – передает РИА «Новости» заявление фон дер Ляйен, опубликованное в Twitter.

Между тем премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис после решения России прекратить поставки газа в Болгарию и Польшу собирает совещание по энергетике.

«Сегодня в 15.30 (совпадает с мск) во Дворце Максима состоится совещание премьер-министра Кириакоса Мицотакиса с участием руководства министерства окружающей среды и энергетики по вопросам энергетической достаточности страны и более широкого воздействия, вызванного вчерашними решениями России», – говорится в сообщении пресс-службы греческого премьера.

«Сегодня утром Мицотакис провел телефонный разговор с премьер-министром Болгарии Кириллом Петковым. В ходе общения премьер-министр заявил, что Греция поможет Болгарии справиться с новой ситуацией, возникшей в стране из-за российских решений в энергетическом секторе», – сообщила пресс-служба.

Напомним, Газпром полностью приостановил поставки газа болгарской компании «Булгаргаз» и польской PGNiG в связи с неоплатой в рублях в установленный срок. При этом Газпром заранее предупреждал Болгарию и Польшу о такой возможности. На этом фоне цена на газ в Европе в ходе торгов превысила 1350 долларов за тысячу кубометров.

Вслед за Болгарией и Польшей к ограничению поставок российского газа приготовилась Словакия, объявившая, что не намерена производить оплату в рублях. Россия на 85-87% обеспечивает потребности Словакии в природном газе.

При этом ряд стран уже перешли на оплату газа рублями. Так, Венгрия в среду объявила, что будет осуществлять переводы на счет в «Газпромбанке», который, в свою очередь, будет конвертировать валюту в рубли для перевода в «Газпром экспорт». Российские условия оплаты газа приняла и Австрия. Немецкая компания Uniper также назвала возможной оплату газа в рублях, отметив необходимость согласовать эту позицию с правительством ФРГ.