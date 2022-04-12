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Лукашенко о санкциях Запада: Мы говорим им «досвидос»
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Москва и Минск говорят странам Запада, которые ввели санкции, «досвидос». При этом президент Владимир Путин призвал тех, кто вводит санкции, одуматься и принять сбалансированные решения.
«Здравый смысл должен возобладать, я на это рассчитываю», – передает слова российского президента РИА «Новости».
Евросоюз в рамках пятого пакета санкций против России ввел ограничительные меры в отношении 217 бизнесменов, политиков, военных, журналистов РФ, ЛНР и ДНР. ЕС заморозил активы нескольких банков России и 14 промышленных компаний.
Канцлер Австрии заявил о жестком и открытом разговоре с Путиным
Канцлер Австрии Карл Нехаммер после переговоров в Москве с президентом России Владимиром Путиным заявил, что беседа была очень жесткой и открытой.
«Разговор с президентом Путиным был очень прямым, открытым и жестким», – говорится в заявлении для СМИ, которое приводит издание Kurier, передает РИА «Новости».
Помимо этого канцлер в беседе с российским президентом подчеркнул, что санкции против России будут оставаться в силе и ужесточаться, «пока на Украине гибнут люди».
«Это не дружеский визит. Я прибыл прямо с Украины и своими глазами видел неизмеримое горе», – говорится в заявлении.
Нехаммер отметил, что прежде всего хотел обсудить гуманитарные вопросы. Как пишет газета, канцлер в разговоре с российским президентом заявил о необходимости гуманитарных коридоров для поставки питьевой воды и продовольствия, а также эвакуации женщин, детей и раненых.
Канцлер намерен обсудить состоявшуюся встречу с европейскими партнерами и согласовать дальнейшие шаги.
Также Нехаммер дал понять, что санкции против России останутся в силе и будут ужесточаться.
Ранее Путин и Нехаммер завершили переговоры в резиденции главы российского государства Ново-Огарево.
Напомним, в Кремле сообщили, что на переговорах президента Путина и Нехаммера будет обсуждаться тема оплаты российского газа. До этого глава МИД Австрии Александер Шалленберг сообщил, что на встрече канцлера Австрии Карла Нехаммера с президентом России Владимиром Путиным не будет журналистов, пресс-конференции по итогам не предусмотрено.
Путин назвал главную цель спецоперации на Украине
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Цель военной специальной операции – помощь людям в Донбассе, Россия вынуждена была пойти на такой шаг, заявил российский лидер Владимир Путин.
Президент выразил уверенность, что благородные цели по защите Донбасса будут достигнуты. «Так и будет. Нет никаких сомнений [в том, что ВС РФ достигнут поставленных целей]. Цели абсолютно понятные, они благородные. Цель главная – помощь людям в Донбассе, народу Донбасса, который мы признали, вынуждены были это сделать, потому что киевские власти, подталкиваемые Западом, отказались выполнять Минские соглашения, нацеленные на мирное решение проблем Донбасса», – передает ТАСС его слова.
По словам российского лидера, столкновение России с неонацистскими силами Украины было лишь вопросом времени. «Украину начали превращать в антироссийский плацдарм, начали выращивать там имевшиеся уже давно ростки национализма и неонацизма. Специально выращивали поросль неонацизма, и столкновение России с этими силами было неизбежно, они только выбирали время для атаки», – подчеркнул Путин.
24 февраля президент и верховный главнокомандующий Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. В обращении к согражданам глава государства обозначил ее следующие цели: демилитаризация и денацификация Украины.
Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России.
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Медведев: Россия не будет в отместку идиотам закрываться от мира
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Европейские чиновники, заставившие задержать финских пограничников российские картины из Эрмитажа, Третьяковской галереи и Пушкинского музея, – это «банальные ворюги», заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. При этом он отметил, что Россия не прекратит выставочную деятельность за рубежом и не будет закрываться таким образом от мира.
«Бюрократия Евросоюза нахраписто заставила Финляндию под надуманными «санкционными» предлогами задержать на границе картины Эрмитажа, Третьяковской галереи и Пушкинского музея, экспонировавшиеся в Италии и Японии. Только колоссальными усилиями удалось склонить местный МИД пойти на попятную – разрешение на их перевозку было выдано. Картины вернулись на Родину», – напомнил предысторию зампред СБ России в своем Telegram-канале.
Он добавил, что процесс возвращения картин, выставленных фондом Louis Vuitton в Париже, продолжается «ни шатко, ни валко», в списке этих произведений искусства есть в том числе работа Пабло Пикассо.
«Молодцы европейцы, просто красавцы... Ну или банальные ворюги, с какой стороны посмотреть. Это хороший урок всему миру на будущее. Если не хотите, чтобы ваше имущество оказалось под арестом, в третьем десятилетии XXI века нельзя верить на слово властям европейских стран. Их гарантийные письма не стоят той бумаги, на которой они напечатаны», – подчеркнул Медведев.
Он отметил, что участие России в дальнейшей международной выставочной деятельности возможно, но «доверчивость и великодушие надо убрать в дальний ящик».
Для выражения доверия необходимо выбирать «нормальные цивилизованные страны, для которых международное право – не пустой звук».
По словам Медведева, Россия не намерена «в отместку идиотам закрываться от мира. Никакой автаркии, в том числе в области культуры, ожидать не следует».
Он указал, что у России есть насыщенная повестка со странами СНГ, БРИКС, Латинской Америки и Африки. В этих странах проживают «миллиарды адекватно настроенных людей», которые любят и ценят россиян.
«Для взаимодействия с ними открыты ультрасовременные музеи современного искусства на Ближнем Востоке и в Юго-Восточной Азии. Не сомневаюсь, что власти и профильные организации помогут нашим молодым музыкантам, режиссерам, художникам, дизайнерам и иным представителям творческих профессий не выпасть из международной обоймы», – подчеркнул Медведев.
Он порекомендовал «представителям вырождающегося европейского истеблишмента» посмотреть советский фильм «Александр Невский». «[Фильм] поможет лучше понять: не злите русских, верните чужое, дабы в итоге снова не оказаться подо льдом Чудского озера», – заключил зампред Совбеза России.
Напомним, задержанными в Париже картинами оказались «Автопортрет в сером» Петра Кончаловского и портрет Тимофея Морозова кисти Валентина Серова.
Ранее сообщалось, что министерство иностранных дел Финляндии решило выдать разрешение на возвращение в Россию задержанные финской таможней грузы с предметами российских музейных коллекций.
Спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой отмечал, что могут возникнуть сложности с возвращением частных экспонатов коллекции меценатов Михаила и Ивана Морозовых из Парижа в Россию из-за санкций в отношении собственников некоторых произведений искусства.
В Германии заявили о бесполезности санкций против России
Большая часть мира не участвует в санкциях против России, поэтому ограничения бесполезны, заявил глава немецкого химического предприятия Leuchtstoffwerk Breitungen Вольфганг Айзенберг в газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.
«Потому что большая часть мира просто не участвует в санкциях. Индия довольна, что может получать нефть по дисконтной цене. Это действительно решение? Кроме того, мы не должны ослаблять себя санкциями сильнее, чем Владимир Путин. Но это именно то, что мы сделали бы при газовом эмбарго», – цитирует его РИА «Новости».
По словам Айзенберга, в случае отказа от голубого топлива из России его предприятие может буквально остаться без света и будет вынуждено сократить производство от трети до 50%, а также сократить продажи и рабочие места. «При остановке поставок газа нам грозит крах целых производственных цепочек с фатальными экономическими и социальными последствиями», – заключил он.
Ранее генсек ОПЕК Мухаммед Баркиндо заявил, что заменить экспорт нефти из России в Евросоюз практически невозможно, а из-за санкций мир может столкнуться с потерей экспорта российской нефти до 7 млн баррелей в день.
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Поляки обстреляли белорусский пункт пропуска металлическими шариками
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Польские силовики обстреляли металлическими шариками белорусский пункт пропуска Песчатка, а также попытались ослепить пограничников стробоскопами, заявили в Государственном пограничном комитете Республики Беларусь.
«В ночь с 10 на 11 апреля польские военнослужащие обстреляли белорусский автодорожный пункт пропуска Песчатка. Также силовики пытались ослепить белорусских пограничников стробоскопами. Незаконные действия сопредельной стороны зафиксированы камерами видеонаблюдения», – говорится в сообщении на сайте пограничного комитета Белоруссии.
В ходе проверки территории белорусским пограничным нарядом обнаружены повреждения стен пограничных модулей, а также металлические шарики.
Ранее в январе пограничный наряд в ходе проверки режима государственной границы обнаружил повреждения пограничного столба Республики Беларусь. На щитке с изображением Государственного герба и табличке с номером зафиксированы пробоины, предположительно от металлических шариков, которые были обнаружены вблизи столба.
Позже СК Белоруссии возбудил дело по факту обстрела погранзнака на границе с Украиной.
Названы оставшиеся под угрозой голода без зерна из России страны
Антироссийские санкции могут повлечь за собой существенное сокращение экспорта зерна. В этом случае голод угрожает многим государствам, прежде всего на Ближнем Востоке и в Африке, рассказал доцент программы «Международная экономическая безопасность» Института мировой экономики и бизнеса РУДН Хаджимурад Белхароев.
«Из-за введенных санкций в отношении Новороссийского морского порта, из которого отгружается более 50% зерна на экспорт, экспорт зерна в 2022 году в предыдущих объемах под вопросом», – передает агентство «Прайм» слова экономиста.
Белхароев добавил, что, учитывая то, что к ограничениям против России присоединились крупнейшие мировые грузоперевозчики, их суда не будут заходить в российские морские порты. Он счел, что даже если в России будет достаточно зерна, продать его не удастся.
При этом эксперт упомянул страны Северной и Тропической Африки, а также Ближнего Востока, отчасти ЕС и СНГ, в которых заменить этот объем не представляется возможным.
Тем временем эксперт газеты ВЗГЛЯД заявил, что Запад замерзнет, оголодает и обнищает от антироссийских санкций.
Так, британская компания Octopus Energy приступила к раздаче одеял с электрообогревом испытывающим финансовые трудности клиентам, чтобы помочь им пережить резкий рост цен на отопление.
А президент Франции Эммануэль Макрон заявил о возможном введении карточек на продукты питания.
Также известно, что 35% американцев экономят на продуктах и бытовых товарах из-за рекордной инфляции и взлета топливных цен. Байден же открыто призывает готовиться к дефициту товаров.
Более того, Международное энергетическое агентство (IEA) советует всем жителям коллективного Запада три раза в неделю работать на дому, отказаться от командировок, ездить на ночных поездах вместо самолетов, использовать общественный транспорт и отказаться от личных автомашин.
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Путин заявил о возобновлении лунной программы
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Россия возобновит свою лунную программу, речь о запуске автоматического аппарата «Луна-25», заявил президент России Владимир Путин на церемонии вручения госнаград российским космонавтам на космодроме Восточный.
По его словам, Россия намерена продолжить работу по созданию транспортного корабля нового поколения и технологий ядерной космической энергетики, где у страны есть очень хороший задел и «абсолютно ясное преимущество». «Возобновим лунную программу, речь идет о запуске с космодрома Восточный автоматического космического роботизированного аппарата «Луна-25», – передает ТАСС его слова.
При этом Путин добавил, что Россия будет последовательно и настойчиво осуществлять все намеченные планы в космической сфере, несмотря на давление извне. «Поколение создателей отечественной ракетно-космической программы оставило нам не только колоссальный технологический задел, но и те ценности, на которые мы равняемся и сегодня», – отметил глава государства.
По его словам, стремление наших предков идти вперед «служит нам наказом». «Несмотря на любые трудности и какие-то попытки помешать нам в этом движении извне, будем обязательно последовательно и настойчиво осуществлять все намеченные планы», – подчеркнул российский лидер.
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Песков отметил непродолжительность беседы Путина и Нехаммера
Переговоры президента России Владимира Путина и канцлера Австрии Карла Нехаммера в понедельник были непродолжительными, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Беседа была непродолжительной по меркам последнего времени», – цитирует Пескова ТАСС.
Напомним, переговоры президента и канцлера прошли в понедельник в подмосковной резиденции Ново-Огарево.
Нехаммер после переговоров заявил, что беседа была очень жесткой и открытой.
Депутат: Запад прямо указал Киеву продолжать боевые действия
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«Запад через Жозепа Борреля дает Зеленскому приказ продолжать воевать против России, прекратив попытки достичь договоренностей в диалоге с Москвой», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Олег Матвейчев. Как заявил ранее глава МИДа Сергей Лавров, призыв главы европейской дипломатии Борреля разрешить украинский кризис «на поле боя» означает, что Евросоюз превращается в военную организацию.
«Зеленский, конечно, немного трепыхается, пытаясь быть самостоятельным и показать, что Украина якобы суверенна. Он даже пытается публично выставлять какие-то условия США, просить побольше кредитов, оружия, принятия тех или иных решений. Но вряд ли это стояние на коленях можно назвать суверенитетом», – пояснил депутат Госдумы Олег Матвейчев.
Заявление Борреля о том, что украинский конфликт можно разрешить только на поле боя, следует расценивать как прямое указание Киеву продолжать боевые действия, а не уповать на переговоры с Москвой, полагает депутат. «По сути Боррель сказал Зеленскому о том, что шоу должно продолжаться («show must go on»). Визит в Киев британского премьера Бориса Джонсона, который состоялся в выходные, также был посвящен, судя по всему, «вразумлению» Зеленского», – подчеркнул парламентарий.
В Вашингтоне заподозрили, что Зеленский начал «отбиваться от рук», добавил он. «Зеленский дал понять Америке, что он сейчас без ведома Вашингтона может что-нибудь подписать на переговорах. Поэтому пришлось делегировать в Киев Бориса Джонсона, чтобы тот уговорил украинского лидера продолжать сражение без оглядки на какие-то иные альтернативы, чтобы «вернул» Зеленского в нужное русло, убедив, что «победа будет за Украиной». В принципе, Запад уже давно руководствуется тезисом о том, что украинцев много, и для противостояния России их пока хватает», – резюмировал депутат.
Заявления главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о военном решении ситуации вокруг Украины – из ряда вон выходящие, заявил ранее глава МИДа Сергей Лавров телеканалу «Россия-24». «То, что даже на этом беспрецедентном, агрессивном фоне сказал Жозеп Боррель, – это на самом деле меняет существенно правила игры», – добавил Лавров, напомнив, что никогда Евросоюз до сих пор не выступал как военная организация.
Слова Борреля свидетельствуют о том, что из Киева делают плацдарм для окончательного подавления России, добавил Лавров. «Это очень серьезный разворот даже в той политике, которую Евросоюз и в целом Запад под руководством США – в этом нет никаких сомнений – стали проводить после начала нашей специальной военной операции», – сказал он.
«Эта война будет выиграна на поле боя. Мы будем обсуждать расширение помощи Украине», – сказал Боррель в понедельник по прибытии на встречу глав МИДов стран ЕС в Люксембурге.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, эксперты поразились тому факту, что человек, которого именуют «главой европейской дипломатии», отказывается от дипломатических путей урегулирования. Военный эксперт Алексей Леонков добавил, что «европейцам, британцам и американцам выгодно увеличивать военную помощь Украине, они на этом зарабатывают».
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Путин: Санкционный «блицкриг» против России не удался
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Санкционный «блицкриг» Запада против России не удался, финансовая система и промышленность страны работают, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, которые прошли во вторник на площадке космодрома Восточный в Амурской области.
«Тот «блицкриг», на который рассчитывали наши недоброжелатели, он, конечно, не состоялся, это очевидно. Наша финансовая система, промышленность работают ритмично», – цитирует его ТАСС.
В понедельник стало известно, что российская фирма в рамках импортозамещения запустит производство собственных 3D-принтеров, которые будут состоять из максимального количества комплектующих, произведенных в России. Об этом сообщила пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы. В конце прошлой недели представители завода «Полистрой» (Миасс, Челябинская область) сообщили о том, что наладили выпуск продукции из листового металла, которая заменила импортные аналоги, и стала востребованной у крупных компаний. В минувший четверг в думском комитете по промышленности и торговле рассказали об успехах в импортозамещении в фармацевтической отрасли: на данный момент около 70% жизненно необходимых препаратов производится в России.
Лукашенко прибыл в Амурскую область
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прилетел с рабочим визитом в Благовещенск, откуда он вместе с российским лидером Владимиром Путиным отправится на космодром Восточный.
Президенты ознакомятся с ходом строительства космодрома, после чего вместе пообщаются с работниками Восточного, передает ТАСС.
Затем они проведут переговоры, на которых планируется обсудить развитие двустороннего сотрудничества, ситуацию на Украине и противодействие санкциям коллективного Запада.
По итогам запланирована совместная пресс-конференция.
Кроме того, во Владивостоке на 13 апреля у Лукашенко запланирована встреча с губернатором региона Олегом Кожемяко. Также планируется, что президент Белоруссии посетит остров Русский, где ознакомится с реализацией в Приморском крае ряда инфраструктурных и общественно-культурных проектов.
Ранее был анонсирован визит Путина и Лукашенко на «Восточный» на День космонавтики. Сообщалось, что в этот же день Путин проведет рабочие встречи с главой Роскосмоса Дмитрием Рогозиным и губернатором Амурской области Василием Орловым.
В Москве завершилась встреча Путина и канцлера Австрии
Президент России Владимир Путин и канцлер Австрии Карл Нехаммер завершили переговоры в резиденции главы российского государства Ново-Огарево, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
«Да. Встреча завершилась», – сказал он ТАСС. При этом представитель Кремля не уточнил, сколько продлился разговор президента и канцлера.
Это был первый контакт лидеров двух стран с момента вступления Нехаммера в должность в конце прошлого года.
Напомним, в Кремле сообщили, что на переговорах президента Путина и Нехаммера будет обсуждаться тема оплаты российского газа. До этого глава МИД Австрии Александер Шалленберг сообщил, что на встрече канцлера Австрии Карла Нехаммера с президентом России Владимиром Путиным не будет журналистов, пресс-конференции по итогам не предусмотрено.
Путин: США готовы воевать с Россией «до последнего украинца»
Президент России Владимир Путин согласился с мнением, что США готовы противостоять Москве «до последнего украинца».
«Много говорят о том, что Соединенные Штаты готовы воевать с Россией «до последнего украинца» – и там говорят, и у нас говорят, – на самом деле, так оно и есть», – указал глава государства по итогам переговоров со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко на космодроме Восточный в Амурской области, передает ТАСС.
В пятницу представитель МИД России Мария Захарова заявила, что НАТО, отрицая свое открытое вступление в конфликт на Украине, фактически давно воюет ее руками против России.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в России по-прежнему убеждены, что действия Североатлантического альянса носят агрессивный, а не оборонительный характер.
Путин о происходящем на Украине: Выбора не оставили
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Происходящее на Украине – трагедия, но выбора действовать по-другому России не оставили, заявил президент России Владимир Путин.
«То, что происходит на Украине, – это трагедия, но Александр Григорьевич [Лукашенко] правильно сказал: выбора не оставили. Просто не было выбора, вопрос только был во времени, когда начнется. Вот и все», – цитирует ТАСС Путина.
Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что цель военной специальной операции – помощь людям в Донбассе, Россия вынуждена была пойти на такой шаг.
Также он отметил мужественные и грамотные действия российских ВКС в ходе специальной военной операции на Украине.
Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России.
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Путин: Запад просчитался в отношении России
Запад не понимает, что сложности приводят только к сплочению российского народа, у них самих проблемы неизбежны, заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с белорусским президентом Александром Лукашенко.
«Они [западные страны] очень хотели, чтобы все, что происходит, отразилось на внутриполитических процессах в России. Они всегда просчитываются, не понимая, что в сложных условиях российский народ, русский народ всегда сплачивается. Они увидят это. А у них самих проблемы неизбежны», – цитирует ТАСС президента.
Путин отметил, что страны Запада «и нам хотят создать проблемы, и создают». «Да, в некоторых отраслях [экономики РФ] будет непросто, но мы справимся с этими сложностями», – отметил Путин.
Ранее Путин заявил, что санкционный «блицкриг» против России не удался.
Также президент отметил, что российская экономика обязательно приспособится к новой ситуации в условиях санкций, наша финансовая система и промышленность работают ритмично.
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