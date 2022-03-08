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Путин и премьер Израиля обсудили спецоперацию на Украине
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По инициативе израильской стороны состоялись телефонные переговоры президента России Владимира Путина и премьера Израиля Нафтали Беннета, сообщила пресс-служба Кремля.
Стороны обсудили итоги третьего раунда российско-украинских переговоров, а также спецоперацию России по защите Донбасса, сообщается на сайте Кремля.
Также президент России и премьер-министр Израиля условились продолжить диалог по данной проблематике.
Ранее Беннет в разговоре с главой российского государства Владимиром Путиным предложил посреднические услуги Израиля в целях приостановки военных действий на Украине.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия. В МО России заявили, что Вооруженные силы России не наносят удары по городам Украины. Высокоточное оружие поражает только военные цели.
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Захарова сделала трагическое замечание о переговорах России и Украины
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Официальный представитель МИД Мария Захарова обратила внимание на то, что участников российско-украинских переговоров от Украины стало меньше.
«Украинских переговорщиков становится меньше – их убивают киевские силовики», – написала она в своем Telegram-канале.
Речь идет о том, что сотрудники СБУ при задержании убили участника первого раунда переговоров с Россией от Украины Дениса Киреева. Как сообщил депутат Верховной рады Александр Дубинский, Киреев подозревался в госизмене.
Ранее сообщалось, что в аэропорту Бреста приземлился самолет с членами российской делегации, прибывшей на переговоры с представителями Киева. Близкий к организации встречи белорусский политолог Юрий Воскресенский сообщил, что делегации России и Украины выехали на переговоры в Брестскую область Белоруссии, но из-за логистических проблем у украинцев возможно смещение по времени.
Напомним, третий раунд российско-украинских переговоров начался в Беловежской Пуще.
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Канделаки высмеяла «актерский успех» Зеленского
Телеведущая и медиаменеджер Тина Канделаки отметила, что сбылась мечта актера Владимира Зеленского попасть на обложки мировых журналов.
«Любой актер мечтает об обложках Vanity Fair, Vogue, Esquire, GQ и далее по списку, – написала Тина Канделаки у себя в Telegram. – Владимир Зеленский добился самого большого успеха среди всех русскоязычных коллег по профессии за последние 20 лет. Обложка Vanity Fair есть. Даже Newsweek и Time есть».
«Все, роль исполнена. Пора заканчивать этот сезон», – заключила она.
Отметим, что сама Тина Канделаки накануне была заочно арестована на Украине.
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СБУ задержала сына и внука Ротару за попытку бежать в Молдавию
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Служба безопасности Украины (СБУ) задержала сына и внука певицы Софии Ротару за попытку бежать в Молдавию, сообщило издание «Страна.ua».
Как сообщает издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале, 7 марта, на участке украино-молдавской границы у города Могилев-Подольском была задержана группа из девяти человек, которые пытались тайно пересечь границу. Среди задержанных были восемь украинцев призывного возраста и гражданин Молдавии, который на лодке пытался переправить украинцев. Как сообщает издание, среди задержанных оказались Руслан Евдокименко и Анатолий Евдокименко – сын и внук певицы Софии Ротару.
Накануне в МВД Украины рассказали о попытках уклонистов покинуть
страну, прячась в багажниках автомобилей и притворяясь на границе иностранцами за крупные взятки.
Напомним, 3 марта Верховная рада поддержала указ президента Украины Владимира Зеленского о всеобщей мобилизации. 25 февраля Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации и указ о создании Ставки верховного главнокомандующего.
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Путин процитировал слова императрицы Екатерины Второй о защите Родины
Президент России Владимир Путин, поздравляя женщин с 8 Марта, процитировал слова императрицы Екатерины Второй о защите Родины.
«Сегодня хочу вспомнить слова, написанные, по свидетельству современников, великой женщиной, которую у нас на Руси называли «матушка». Это императрица Екатерина Вторая, чье скульптурное изображение установлено здесь, в Кремле», – заявил глава государства в поздравлении с Международным женским днем, опубликованном на сайте Кремля.
Путин напомнил, что Екатерина Вторая «не была русской по происхождению, но гордилась тем, что стала русской». «Я буду защищать мою Родину и языком, и пером, и мечом, пока у меня хватит жизни», – процитировал он императрицу. «И в наше время слова «Родина», «мама», «любимая» для нас в одном ряду. Так будет всегда», – заверил глава государства.
Запись видеообращения прошла в представительском кабинете президента в Первом корпусе Кремля на фоне скульптурного изображения Екатерины Второй, которая родилась в Пруссии и была российской императрицей в 1762–1796 годах. Сенатский дворец (ныне Первый корпус Кремля) был построен по указанию Екатерины Второй архитектором Матвеем Казаковым.
Путин также выразил особую признательность женщинам-медикам, работающим в условиях пандемии, и женщинам-военнослужащим. Он отметил, что в больницах и в скорой помощи на самых разных должностях – от нянечек и санитарок до главных врачей – трудятся много женщин. «В последние два года вы работаете в очень непростых условиях – с огромными, порой запредельными нагрузками и продолжаете самоотверженно бороться за жизнь и здоровье каждого пациента, – отметил глава государства. – Сердечно вас благодарю!» «Особые слова уважения женщинам, которые выполняют свой долг, несут службу в рядах Вооруженных сил России. Спасибо вам за верность Отечеству!» – сказал российский лидер.
Глава государства также обратился к матерям, женам, сестрам, невестам и подругам российских солдат и офицеров, «которые сейчас в бою защищают Россию в ходе специальной военной операции». «Понимаю, как вы переживаете за своих любимых и близких. Вы можете гордиться ими так же, как вместе с вами ими гордится и переживает за них вся страна», – заявил российский лидер.
«Подчеркну: в боевых действиях не участвуют и не будут участвовать солдаты, проходящие срочную службу, и не будет проводиться дополнительный призыв резервистов из запаса. Поставленные задачи решают только профессиональные военные», – обратил внимание глава государства. Президент выразил уверенность, что «они надежно обеспечат безопасность и мир для народа России».
Напомним, президент России поздравил женщин с Международным женским днем, который отмечается 8 Марта, и выразил слова восхищения и благодарности женам, мамам, бабушкам, сестрам, дочерям, подругам за верность, надежность и поддержку в любых испытаниях.
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Жители Тувы призвали сенатора Нарусову сдать мандат
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Инициативная группа жителей Тувы возмутилась заявлениями сенатора Людмилы Нарусовой из-за ее критики действий российского военного ведомства. Тувинцы призвали Нарусову прекратить провокации или сдать мандат.
На прошлой неделе в ходе заседания Комитета по конституционному законодательству и государственному строительству СФ, на котором сенаторы обсуждали введение наказания за фейки о действиях российской армии, член Совета Федерации Людмила Нарусова выступила с критикой действй Минооброны в рамках спецоперации на Украине.
В ответ инициативная группа жителей Тувы раскритиковала выступление Нарусовой и призвала сенатора либо прекратить провокации, либо сдать мандат.
«Госпожа Нарусова комфортно устроилась: имеет все привилегии, довольствие, льготы. При этом она не появляется в Туве. Но как сенатор имеет наглость выступать от нашего имени. Мы таких полномочий ей не давали», – говорится в обращении тувинцев.
В пятницу президент Владимир Путин подписал закон о введении уголовной ответственности за распространение ложной информации и дискредитацию ВС России.
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Зеленский охладел к вопросу о вступлении Украины в НАТО
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил американскому телеканалу ABC, что охладел к вопросу о вступлении страны в НАТО.
Зеленскому в ходе интервью американскому телеканалу ABC был задан вопрос о его отношении к выдвинутым Москвой условиям для прекращения военной операции России на Украине, среди которых, помимо прочего, отказ Украины от попыток вступить в НАТО.
«Что касается НАТО, я давно охладел к этому вопросу после того, как мы поняли, что НАТО не готова принять Украину. Альянс опасается противоречий и конфронтации с Россией», – передает РИА «Новости» слова Зеленского.
Он также подчеркнул, что Украина не будет «на коленях умолять» НАТО о чем-либо.
Ранее Зеленский выступил с очередным обращением к нации, в котором осыпал упреками своих западных покровителей. «Все люди, которые погибнут, с этого дня будут гибнуть и из-за вас», – бросил обвинение в адрес НАТО раздосадованный киевский руководитель. В том же духе выступил и глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. Он заявил, что Североатлантический альянс, по сути, устранился от помощи Украине. НАТО проявляет себя не так, как представляли себе украинцы, позиция альянса – по крайней мере пока – «не вызывает уважения».
Зеленский согласился обсудить признание Крыма и республик Донбасса
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Зеленский, отвечая на вопрос о возможности признания Крыма и республик Донбасса, заявил о возможности обсуждать этот вопрос и найти компромисс относительно дальнейшего проживания людей на этих территориях.
Зеленский дал интервью американскому телеканалу ABC, в ходе которого ему был задан вопрос, возможно ли признание Крыма частью России, а ДНР и ЛНР – независимыми республиками.
«Я думаю, что мы можем обсуждать вопросы, касающиеся временно оккупированных территорий и непризнанных республик, которых не признал никто, кроме России, этих псевдореспублик, мы можем найти компромисс о дальнейшей судьбе этих территорий. Для меня самое важное – это то, как на этих территориях будут жить люди, которые хотят быть частью Украины. Кто на Украине захочет принять их? Поэтому вопрос намного сложнее, чем просто признание», – передает РИА «Новости» слова Зеленского.
Он также призвал Владимира Путина начать переговоры и установить диалог.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия. В МО России заявили, что Вооруженные силы России не наносят удары по городам Украины. Высокоточное оружие поражает только военные цели. Украина разорвала дипломатические отношения с Россией.
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Янукович потребовал от Зеленского остановить кровопролитие
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Экс-президент Украины Виктор Янукович обратился к Владимиру Зеленскому с просьбой любой ценой остановить кровопролитие и достичь мирного соглашения.
«Я хорошо понимаю, что у вас много «советчиков», но лично Вы обязаны любой ценой остановить кровопролитие и достичь мирного соглашения. Этого от вас ждут в Украине, Донбассе и России. Вам будут благодарны украинский народ и Ваши партнеры на Западе», – передает РИА «Новости» текст обращения.
«Хочу по-президентски и даже немного по-отечески воззвать к Владимиру Зеленскому. Владимир Александрович, вы, наверное, мечтаете стать настоящим героем! Но героизм не показной, он не в том, чтобы воевать до последнего украинца. Он в самопожертвовании, в победе над собственной гордостью и амбициями ради сохранения жизни людей», – говорится в обращении к украинскому народу, в котором он обратился к Зеленскому.
«Со своего первого дня вы обещали остановить войну на Украине, и только поэтому вся Украина поддержала вас. Вы могли стать президентом мира, но, к сожалению, этого не случилось», – констатировал Янукович.
Он отметил, что с болью воспринимает то, что сейчас происходит на его родине, и глубоко сочувствует тем страданиям, которые вынуждены терпеть украинцы. При этом он подчеркнул, что «в любой трагедии есть момент, когда ее ещё можно остановить».
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия. В МО России заявили, что Вооруженные силы России не наносят удары по городам Украины. Высокоточное оружие поражает только военные цели.
Зеленский обвинил Запад в гибели людей на Украине
Владимир Зеленский заявил, что ответственность за гибель людей на Украине лежит на западных странах, которые, по его словам, отказывается закрыть небо и предоставлять самолеты.
«Тринадцать дней, когда мы слышим только обещания. Тринадцать дней, когда нам говорят, что вот-вот будет помощь в небе, будут самолеты, нам их передадут», – передает РИА «Новости» слова Зеленсого в видеообращении.
По его утверждению, вина за смерть людей на Украине лежит на России, а ответственность в том числе на западных странах.
«Ответственность за это и на тех, кто уже тринадцать дней не может принять решение, где-то там на Западе, где-то там в кабинетах, очевидно необходимое решение», – подчеркнул Зеленский.
Ранее Госсекретарь США Энтони Блинкен отверг идею развертывания бесполетной зоны над Украиной, заявив, что страны НАТО не хотят расширения конфликта на свою территорию.
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В ДНР сообщили о полном окружении Мариуполя
Город Мариуполь в Донбассе полностью окружен, началась зачистка районов, заявил замкомандира батальона ДНР «Восток» Александр Семенов.
«Мариуполь на сегодняшний день полностью окружен, началась зачистка определенных районов города», – рассказал он РИА «Новости».
Семенов рассказал, что беженцев по гуманитарным коридорам из Мариуполя с 4 марта не удалось принять ни разу, некоторые из них выходят самостоятельно.
«К сожалению, с четвертого числа так ни разу не получилось принять беженцев. Были приняты порядка 500 человек, которые вышли своим ходом», – сказал он.
24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия.
Мединский: Российские ожидания от переговоров с Украиной не оправдались
Помощник президента Владимир Мединский заявил, что ожидания российской стороны от переговоров с Украиной в Брестской области не оправдались.
«Наши ожидания от переговоров не оправдались, но мы надеемся, что в следующий раз сможем сделать более существенный шаги вперед. Переговоры будут продолжены», – цитирует его РИА «Новости».
По его словам, российская сторона надеется, что со вторника гуманитарные коридоры заработают, украинская сторона дала в этом заверение. Он указал на то, что Россия поставила ребром на переговорах с Украиной вопрос об открытии гуманитарных коридоров.
Мединский рассказал, что все документы, привезенные российской стороной на переговоры, представители Киева забрали для изучения.
«Продолжилась дискуссия по политическим и военным аспектам, однако она идет непросто. Говорить о чем-то позитивном пока рано. Мы приехали с большим набором документов, взяли конкретные договора, проекты и предложения, надеялись, что сегодня по части тех пунктов, по которым вроде бы уже договорились принципиально, можно будет подписать хотя бы протокол, но украинская сторона все эти документы забрала для изучения домой, подписать что-то не смогла на месте», – сказал глава российской делегации на переговорах.
По его словам, представители Украины заявили, что вернутся к этому вопросу на следующей встрече.
Мединский отметил, что Россия надеялась подписать на переговорах с украинской делегацией хотя бы протокол, однако ничего подписать не удалось.
«Мы приехали с большим набором письменных документов, мы уже взяли конкретные договоры, проекты и предложения, надеялись, что сегодня по части тех пунктов, о которых вроде бы уже договорились принципиально, можно будет подписать хотя бы протокол, однако украинская сторона все эти документы забрала на изучение домой, подписать что-то не смогла на месте, и сказали, что мы вернемся к этому вопросу, наверное, на следующей встрече», – цитирует его ТАСС.
В свою очередь советник главы офиса Владимира Зеленского и член украинской делегации Михаил Подоляк заявил, что есть небольшие подвижки в улучшении логистики гуманитарных коридоров на Украине.
«Завершился третий раунд переговоров. Есть небольшие положительные подвижки в улучшении логистики гуманитарных коридоров... Продолжались интенсивные консультации по основному политическому блоку урегулирования наряду с прекращением огня и гарантиями безопасности», – написал Подоляк в Twitter после завершения третьего раунда переговоров.
Напомним, третий раунд российско-украинских переговоров завершился в Белоруссии, он продлился почти три часа.
Глава СНБО пригрозил закрыть небо над Украиной
Если НАТО не хочет или не может закрыть небо над Украиной, то Киев закроет его сам, но для этого ему необходимо вооружение, заявил глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов.
По его словам, Киеву именно сейчас «нужна максимально срочная и практическая помощь». Как уточнил Данилов, требуется передача боевой авиации и средств ПВО, передает РИА «Новости».
Он поблагодарил страны, поставившие Киеву оружие, «за каждый патрон, каждый голос».
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен отверг идею развертывания бесполетной зоны над Украиной, заявив, что страны НАТО не хотят расширения конфликта на свою территорию.
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ЛНР анонсировала расследование о тайной тюрьме батальона «Айдар»
Власти ЛНР после освобождения территории республики начнут расследование о деятельности тайной тюрьмы нацистского украинского батальона «Айдар» в селе Половинкино, сообщила первый заместитель министра иностранных дел ЛНР Анна Сорока.
В ЛНР Сорока ранее также курировала работу по эксгумации тел погибших при обстрелах мирных жителей и подачу в ЕСПЧ и Международный уголовный суд исков от пострадавших и от родственников погибших.
«Знаете, как теперь страшно думать, что нам предстоит (изучать) эту территорию, освобожденную от оккупации? Одно село Половинкино чего стоит. У нас есть просто показания людей, которые знают: пытали, истязали, полные стены в крови. Куда тела девались? Понятно, что прятали где-то рядом», – передает РИА «Новости» слова Сороки.
По ее словам, в Половинкино базировался батальон «Айдар», который организовал в бывшем колбасном цеху тюрьму для пленных ополченцев и мирных жителей.
«Расстреливали и где-то закапывали. Некоторые возвращались и рассказывали, что там происходило... Так что теперь наша цель – как только освободят, первое – едем в Половинкино. С теми людьми, которые там сидели, которых там пытали, убивали, над головами стреляли. Они это все видели, знают, мы поедем и посмотрим», – рассказала Сорока.
Ранее в Минобороны России сообщали, что фиксируются и идентифицируются все лица, голоса, телефоны и координаты, IP-адреса, а также переписка всех украинских нацистов, причастных к издевательствам над жителями ЛНР и ДНР.
Переговоры России и Украины завершились
Два польских вертолета вылетели с территории места переговоров России и Украины в Брестской области после их окончания.
Третий раунд российско-украинских переговоров в Белоруссии продлился почти три часа, сообщает РИА «Новости».
Всего вылетело два польских вертолета Black Hawk – те же самые, что и привезли украинскую делегацию к месту переговоров. Делегацию Украины на месте переговоров во время встречи они не ждали: сначала привезли их и улетели, а потом вернулись за ними, когда встреча кончилась.
Отмечается, что о завершении переговоры сообщили и в пресс-службе российского посольства в Белоруссии.
Со стороны Украины присутствовали советник главы офиса президента Михаил Подоляк, руководитель фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия, министр обороны Алексей Резников.
Состав российской делегации не поменялся: помощник президента Владимир Мединский, заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко, замглавы Минобороны Александр Фомин, посол России в Белоруссии Борис Грызлов и глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.
Напомним, третий раунд российско-украинских переговоров проходил в Беловежской Пуще.
Малайзия отказалась вводить односторонние санкции против России
Малайзия не намерена вводить односторонние санкции против России, подчеркнув, что такое решение может принимать только ООН, заявил в парламенте министр иностранных дел Сайфуддин Абдулла.
«Мы не верим в односторонние санкции и не намерены их вводить», – передает ТАСС слова главы ведомства. «Санкции должны устанавливаться ООН», – добавил он. «Малайзия, являясь членом Совета по правам человека, уже выражала свою позицию, которая заключается в прекращении огня [на Украине] и продолжении переговоров», – приводит его слова издание «Стар».
Министр также призвал «быть осторожным с введением санкций, даже несмотря на то, что они являются одним из самых мощных оружий в мире». «Если такие меры не будут носить точечный характер, то пострадают невинные люди», – добавил Сайфуддин.
Ранее Китай отказался присоединяться к односторонним санкциям против России.