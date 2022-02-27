Премьер Израиля предложил Путину сотрудничать по Украине

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет в разговоре с главой российского государства Владимиром Путиным предложил посреднические услуги Израиля в целях приостановки военных действий на Украине, сообщили в пресс-службе Кремля.

«Нафтали Беннет предложил посреднические услуги Израиля в целях приостановки военных действий», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

В ходе разговора Путин проинформировал Беннета «о ходе специальной военной операции по защите Донбасса».

«Было также отмечено, что российская делегация находится в белорусском городе Гомеле и готова к переговорам с представителями Киева, которые, проявляя непоследовательность, до сих пор не воспользовались этой возможностью», – говорится в сообщении.

Ранее замглавы МИД России Андрей Руденко заявил, что Россия готова говорить о мире и условиях прекращения кровопролития на Украине.

Напомним, делегация от России прибыла в Белоруссию для переговоров с украинской стороной, переговоры предполагается провести в Гомеле.

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил, что представители Украины не приедут в Гомель на переговоры с Россией, поскольку Киев требует провести их в любом другом городе.

Зеленский ранее заявил, что площадку переговоров в Белоруссии выбирала российская сторона, а украинская предлагает другие города, но не в республике. По словам Зеленского, Украина бы могла вести переговоры в Минске, если бы со стороны Белоруссии не было боевых действий.