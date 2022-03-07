Новак заявил о праве России остановить прокачку газа через «Северный поток»

В связи необоснованными обвинениями в адрес России относительно энергокризиса в Европе и введения запрета в отношении «Северного потока – 2» у Москвы есть полное право принять «зеркальное» решение и наложить эмбарго на прокачку газа через «Северный поток – 1», заявил вице-премьер Александр Новак.

Вице-премьер подчеркнул, что в связи необоснованными обвинениями относительно энергокризиса в Европе и введения запрета в отношении «Северного потока – 2» у России есть полное право принять «зеркальное» решение и наложить эмбарго на прокачку газа через «Северный поток – 1», который загружен сейчас на 100%. «Но пока мы этого решения не принимаем. От этого никто не выиграет. Хотя европейские политики своими заявлениями и обвинениями в адрес России нас к этому подталкивают», – приводит слова Новака ТАСС.

Ранее Новак подчеркнул, что Россия полностью выполняет обязательства по поставкам нефти и газа в Европу и не имеет никакого отношения к взлету цен на энергоресурсы на мировом рынке, это стало следствием безответственных заявлений европейских политиков. Он также обратил внимание, что контракт на транзит газа через Украину исполняется российской стороной на 100%, поставки газа через территорию Украины были увеличены до 109 млн кубометров в сутки, что эквивалентно примерно 40 млрд кубометров в год.

В понедельник цена газа в Европе превысила 3,9 тыс. долларов. При этом Газпром допустил новые рекорды цен на газ в Европе. Так, зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заранее «поздравил» европейских чиновников с ценой на газ в 3,5 тыс. евро. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что будущей зимой Европа столкнется с большими проблемами, если Россия прекратит поставки газа. Тем временем в Еврокомиссии заявили о готовности Евросоюза к возможной остановке поставок российского газа.

В понедельник президент Украины Владимир Зеленский призвал Запад отказаться от нефти и нефтепродуктов из России. В свою очередь спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси допустила возможность запрета импорта нефти и других энергоресурсов из России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предупредил, что планы США ограничить использование российской нефти могут иметь серьезные последствия для рынка. В тот же день стоимость нефти Brent впервые с 2008 года превысила 130 долларов.

В прошлую пятницу глава британского внешнеполитического ведомства Лиз Трасс в преддверии встречи с коллегами по Группе семи (G7) и участия в Совете ЕС по иностранным делам в Брюсселе призвала Европу распространить санкции против России на нефть и газ. В тот же день верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на встрече глав МИД НАТО допустил возможность прекращения импорта Евросоюзом российских энергоносителей в связи с конфликтом на Украине.

Газета ВЗГЛЯД разбирала, насколько реален сценарий отказа Запада от российских нефти и газа, какие последствия он принесет России – и почему в любом случае для всего оставшегося мира это будет означать колоссальный энергетический шок?