Цена нефти Brent превысила 130 долларов за баррель впервые с 2008 года

Стоимость нефти марки Brent впервые с 2008 года превысила отметку 130 долларов за баррель, превысив пиковый показатель 2012 года в 128 долларов, следует из данных торгов.

По состоянию на 2.28 мск, цена майских фьючерсов на топливо Brent росла на 9,35%, до 129,06 доллара за баррель. Апрельские фьючерсы на WTI дорожали на 9,68% – до 126,12 доллара, передает РИА «Новости».

По данным торгов, в 2.06 стоимость нефти Brent составила примерно 130,3 доллара. Максимальное же значение было 130,89 доллара.

На лондонской бирже ICE Futures стоимость нефти марки Brent достигала большего показателя: в 02.02 стоимость барреля достигала 138 долларов. Агентство Bloomberg уточнило, что цена нефти Brent была еще выше, и на короткий период, после открытия торгов, достигла 139 долларов за баррель.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предупредил, что планы США ограничить использование российской нефти могут иметь серьезные последствия для мирового рынка.