В Кремле предупредили о перекосе мирового рынка из-за ограничения использования нефти из России

Эксперт предположил реакцию России в случае вступления Финляндии в НАТО

«Финляндия может вступить в НАТО, но ее и сейчас нельзя назвать нейтральным государством из-за стремительной милитаризации. В страну возвращается «дух Маннергейма», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Николай Межевич. Ранее президент Финляндии предложил начать обсуждение вступления страны в НАТО.

«Вступление в НАТО закончится для Финляндии большими проблемами, потому что охранять границу длиной 1,5 тыс. километров сложно и дорого не только нам, но и им. Создание дополнительных военных рисков будет носить обоюдный характер. Зачем им это, я не понимаю», – сказал президент Российской ассоциации прибалтийских исследований (РАПИ) Николай Межевич.

По его словам, географическое положение Финляндии требует, чтобы у руля в этой стране был здравомыслящий лидер. «До недавнего времени так и было, но, как мы видим, даже Ниинисте начал поддаваться политической истерике вместо того, чтобы придерживаться холодного ситуационного анализа», – указал эксперт.

При этом никто не собирался вовлекать Хельсинки в текущий конфликт, напомнил аналитик. «У наших стран наработан очень прочный фундамент экономического и политического взаимодействия. Тем не менее, Финляндия может выбрать неверную дорогу», – добавил собеседник.

Межевич выразил надежду, что заявления Ниинисте не перейдут в реальную плоскость. «Хельсинки забывает, что имеет дело не с Россией образца 1918 года. Однажды на приеме в финском посольстве я указал, что на суверенное право Финляндии вступать в НАТО Россия реализует свое суверенное право реагировать на подобный шаг применением современных систем вооружения», – напомнил политолог.

По его словам, референдум о вступлении Финляндии в НАТО разделит страну примерно поровну. «Все будет, что называется, «на тоненького». Поэтому тут точно прогнозировать результат трудно. Но если это все-таки произойдет, России нужно будет разместить ракетные системы на своих островах в Финском заливе, чтобы подлетное время до Хельсинки составляло 30 секунд», – заключил глава РАПИ.

Напомним, ранее стало известно о том, что правительство Финляндии открыто к обсуждению вступления страны в НАТО. Об этом заявил президент страны Саули Ниинисте в интервью телеканалу Fox News.

«Ситуация у нас поменялась как в Финляндии, так и в Швеции. Впервые большинство людей, судя по опросам, выступают за [вступление в НАТО], так что мы открыты к обсуждению этого с парламентом», – приводит слова Ниинисте ТАСС.

«Мы стараемся определить все последствия, риски и преимущества, сделать это эффективно и как можно скорее», – добавил финский президент, который в настоящее время находится в Вашингтоне и ранее провел встречу с президентом США Джо Байденом.

По его словам, решение о подаче заявки на вступление Финляндии в НАТО должен принимать парламент. Ниинисте также спросили, считает ли он, что Финляндия, оставаясь вне НАТО, находится в той же безопасности, в какой бы была, будучи членом альянса. «Мы были в полной безопасности, но, конечно, мы должны учитывать то, что мы увидели сейчас в Европе», – ответил финский президент.

Согласно данным опроса, проведенного в конце февраля по заказу телекомпании «Юле», большинство жителей Финляндии хотели бы, чтобы страна стала членом Североатлантического альянса. За присоединение к блоку высказались 53% респондентов, против – 28%. Еще 19% не смогли определиться с ответом. Как отметила телекомпания, с 2017 года, когда был проведен аналогичный опрос, поддержка НАТО выросла на 34%.

Напомним, в конце февраля Ниинисте исключил возможность подачи немедленной заявки на вступление Финляндии в НАТО из-за событий на Украине. 20 февраля президент Финляндии заявил об отсутствии причин для пересмотра политики неучастия страны в НАТО. 10 февраля Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Финляндия и Швеция должны сохранять за собой право на присоединение к Североатлантическому альянсу.

В январе нынешнего года заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд предложила Финляндии и Швеции обсудить вступление в НАТО. Двумя днями позже генсек НАТО Йенс Столтенберг пообещал очень быстро принять Швецию и Финляндию в альянс, если они сами захотят вступить в НАТО. Вопреки этому глава МИД Финляндии Пекка Хаависто заявил, что страна не планирует присоединяться к НАТО.

В свою очередь премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила об отсутствии у Хельсинки планов вступления в НАТО, однако не исключила возможности такого шага в будущем. Глава МИД России Сергей Лавров обвинил зазывающих Финляндию и Швецию в НАТО в отсутствии уважения к суверенитету этих стран.

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