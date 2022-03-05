В Кремле предупредили о перекосе мирового рынка из-за ограничения использования нефти из России

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5 марта, суббота | Последнее обновление — 14:14 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Cтало известно об убийстве члена украинской переговорной делегации
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Решимость наших солдат и офицеров, их боевой дух опираются на то, что чувствуем мы, обычные граждане нашей страны. То, с какой эффективностью они дерутся на поле боя, зависит от эффективности тыла. От нашей поддержки, прежде всего моральной. От нашей веры в то, что всё происходящее – правильно и необходимо.
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Благодаря Роскомнадзору фейсбучный морок останется позади. Подсевших на него людей ждет суровый цифровой детокс. Ведь все «цифровые активы» теперь обнуляются.
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Несмотря на все ухищрения киевского режима, войска России и республик Донбасса продолжают наступление, освобождая все новые территории Украины.
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Северо-Крымский канал начал наполняться водой из Днепра. Это произошло после недавнего подрыва дамбы в ходе операции по демилитаризации и денацификации Украины. Через этот канал полуостров получал до 85% пресной воды, но после воссоединения с Россией восемь лет назад эта артерия была перекрыта украинскими националистами
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В четверг рано утром президент Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по демилитаризации Украины. Сразу после этого начали появляться сообщения о проведении массированных ракетно-артиллерийских ударов по всем объектам ключевой военной инфраструктуры страны. В Минобороны сообщили, что мирному населению ничего не угрожает. По мнению экспертов, конечной целью России станет смена правящего режима на Украине
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В понедельник вечером Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам. Глава государства заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер – и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. В самих республиках эту новость восприняли с радостью и ликованием
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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В Кремле предупредили о перекосе мирового рынка из-за ограничения использования нефти из России
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предупредил, что планы США ограничить использование российской нефти могут иметь серьезные последствия для мирового рынка, Москва внимательно следить за ситуацией.
Песков заявил, что это тема, «которую мы тщательно отслеживаем», передает ТАСС.
«Безусловно, это ситуация, которая может изрядно перекосить мировые энергетические рынки. Это не может не иметь достаточно серьезных последствий. Внимательно наблюдаем за развитием ситуации», – добавил он.
Ранее власти США допустили введение ограничений на импорт российской нефти. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на фоне событий на Украине счел необходимым выработать общую европейскую энергетическую стратегию, предназначенную для снижения зависимости от поставок энергоресурсов из России.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как отказ от российских нефти и газа станет шоком для всего мира.
Приднестровье потребовало от Молдавии признать независимость республики
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Власти Приднестровья призвали Кишинев признать независимость непризнанной республики после решения Молдавии подать заявку на вступление в Евросоюз.
«Подача РМ заявки на вступление в ЕC в условиях многолетнего неурегулированного конфликта между Приднестровьем и Молдавией, без учета мнения и вне рамок консультаций с приднестровской стороной, при полном игнорировании обсуждения данного вопроса в существующих переговорных форматах, включая международную площадку «Постоянного совещания…», ставит окончательную точку в процессе урегулирования, требующую срочного международно-правового оформления», – говорится в заявлении на сайте МИД Приднестровья.
В ведомстве сочли, что молдавские власти готовы передать суверенитет страны нацорганам в Брюсселе и разрешить окончательное освоение Западом территории.
«Заявка о членстве в ЕС свидетельствует об отказе Молдавии от диалога с Приднестровьем по параметрам совместного сосуществования, что подтверждается текущим кризисным состоянием переговорного процесса, параличом формата «5+2», отказом от встреч на высшем уровне, неисполнением обязательств по пакету «Берлин плюс», усилением блокадно-ограничительных мер против Приднестровья», – заявили в МИД Приднестровья.
В ведомстве напомнили, что приднестровский народ цивилизованным и демократическим способом определил свою судьбу 2 сентября 1990 года, пресек военную агрессию Молдавии в 1991–1992 годах, отстояв свою свободу и независимость, подтвердил незыблемость курса на международное признание суверенитета и независимости Приднестровской Молдавской Республики на всенародном референдуме 17 сентября 2006 года.
«В сложившихся новых обстоятельствах, в том числе созданных действиями руководства Молдавии, призываем молдавскую сторону приступить к диалогу с Приднестровьем с целью окончательного цивилизованного урегулирования взаимоотношений на основе мирного добрососедского существования двух независимых государств путем подписания всеобъемлющего межгосударственного договора», – говорится в сообщении.
Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что страна готова подать заявку на вступление в Евросоюз, что «обеспечить достойную жизнь будущим поколениям жителей страны».
Напомним, в 2022 году исполняется 30 лет с начала российской миротворческой операции в Приднестровье. Приднестровье добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией. Сейчас в Молдавии вновь заговорили об объединении с Румынией.
В Госдуме заявили о бегстве Зеленского в Польшу
Президент Украины Владимир Зеленский покинул страну, сейчас он находится в Польше, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
«Зеленский покинул Украину. Депутаты Верховной рады рассказали, что не могут попасть к нему во Львове. Теперь он – в Польше», – написал Володин в Telegram-канале.
До этого сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский уехал из Киева во Львов, находится под охраной неонацистов, а все видео, которые публикует в соцсетях, записаны заранее.
В недавнем своем видеообращении Владимир Зеленский заявил, что «нужно немедленное усиление санкций против страны-ядерного террориста, нужно немедленное закрытие неба над Украиной».
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В Армении назвали основания для задержания российского самолета
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Авиационные власти Армении пояснили причину задержания в аэропорту Еревана самолета российской авиакомпании S7, в результате которого было приостановлено разрешение на его полеты, сообщили в Комитете гражданской авиации республики.
Ранее сообщалось, что компания S7 Airlines решила отменить все международные рейсы на самолетах Airbus после того, как ее борт был арестован в Ереване, передает РИА «Новости».
Позже в министерстве территориального управления и инфраструктуры Армении сообщение о задержании опровергли.
«Самолет не арестован, временно приостановлено разрешение на его полеты», – говорится на странице комитета в соцсетях.
Отмечается, что эксплуатация самолета будет продолжена после решения вопросов, связанных с документацией по срокам летной годности лайнера.
Напомним, Евросоюз на прошлой неделе закрыл воздушное пространство над своими странами. Отмечалось, что санкции ЕС распространяются в том числе на действующие контракты с европейскими лизингодателями.
В Британии предрекли России победу в санкционной войне с Западом
Россия за шесть-девять месяцев успешно преодолеет ситуацию, сложившуюся из-за западных санкций, заявил экономист одного из крупнейших в мире инвестиционных банков Goldman Sachs Клеменс Грейф.
Россия, указал эксперт, заработала много денег на продаже нефти и газа и сумеет компенсировать потери от санкций против валютных резервов Центробанка. Затем экономика страны сосредоточится на решении внутренних задач, используя средства от торговли энергоресурсами на закупку импорта, который может поставлять Китай, передает РИА «Новости».
Торговый профицит станет для России спасательным кругом, с помощью которого она сможет поддерживать свою экономику, резюмировал Грейф.
Напомним, в пятницу президент Владимир Путин подписал закон, который в том числе предусматривает уголовную ответственность за призывы к введению иностранных санкций в отношении России.
Жительница Закарпатья о беженцах из Киева: Водку пьют, венгерский не уважают
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Жительница Закарпатья Ангелина Перегенська выразила возмущение, что беженцы из Киева жалуются на условия, «сидят в барах, цедят водяру», хамят местным жителям, не уважают венгерский, при этом уже хотят всем управлять.
«А теперь поговорим про беженцев… У нас очень тяжелая ситуация в стране и мы тоже были бы рады, чтобы нам помогали. Но мы в Закарпатье стараемся предоставить [беженцам] и бесплатную еду, и жилье, и помогать всем, чем можем от всей души. Что мы получаем взамен?! Я не говорю о всех, но большинство – сидят в барах, цедят водяру…», – выразила возмущение жительница Закарпатья в видеообращении к своим подписчикам.
«Они тут пару дней, а уже хотят нами управлять! Я слышала, что заходили в магазин – а у нас многие говорят по венгерски – я слышала, как они начали говорить мужчине: «Какого х… ты говоришь по венгерски?» Ты будешь нам рассказывать, как нам говорить и что нам делать?...» – выразила возмущение жительница Закарпатья.
«Мы стараемся помочь, чем можем, а людей еще и не устраивает. Они все жалуются, что их не устраивают условия... Если вы киевляне, то вам что, все не подходит?» – возмутилась девушка.
Ранее в Молдавии пожаловались на беженцев с Украины.
Напомним, в четверг Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди заявил, что число беженцев с Украины за неделю превысило 1 млн человек. Конфликт на Украине спровоцировал волну внутренних переселенцев и беженцев, выехавших в сопредельные страны. Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему беженцы с Украины поразили Европу хамством.
В ноябре прошлого года секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев обвинил Запад в разрушении Украины и предсказал появление миллионов беженцев.
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Полковник морской пехоты стал Героем России за прорыв обороны на Украине
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Президент Владимир Путин присвоил звание Героя России командиру бригады морской пехоты, полковнику Алексею Бернгарду, который несколько лет служил в 155-й бригаде морской пехоты Тихоокеанского флота в Приморье, сообщил губернатор Приморского края Олег Кожемяко.
«Высшую воинскую награду Алексей получил за умелые действия при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции на востоке Украины. Его подразделение успешно прорвало оборону противника и обратило его в паническое бегство. Алексей прошел славный путь офицера морской пехоты и несколько лет служил в 155-й бригаде морской пехоты Тихоокеанского флота во Владивостоке. Его здесь помнят и ценят как боевого товарища и грамотного командира», – передает ТАСС сообщение Кожемяко.
Он отметил, что приморские морские пехотинцы всегда отличались смелостью и умением.
Ранее президент России Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ отметил личный состав 100-й мотострелковой бригады, действующей на Донецком направлении. «Бойцы под командованием полковника Алексея Борисовича Бернгарда в районе Волновахи прорвали глубоко эшелонированную оборону, которую националисты укрепляли и оборудовали в течение почти восьми лет. Его подразделение успешно прорвало оборону противника и обратило его в паническое бегство», – передает его слова «Аргументы и факты».
Напомним, в ходе заседания Совбеза президент России Владимир Путин сообщил, что подписал указ о присвоении уроженцу Дагестана Нурмагомеду Гаджимагомедову звания Героя России.
США приняли решение ввести санкции против нефтяного сектора России
В Вашингтоне ввели санкции против нефтяного сектора России и Урала в частности. Контроль экспорта будет распространяться еще на 91 организацию нефтяного сектора, заявил министерство торговли США.
«США расширяют меры экспортного контроля в отношении 91 организации нефтяного сектора», – ссылается на заявление минторга США РИА «Новости».
Расширение контроля скажется на ограничении доступа российских компаний к американским технологиям и ПО.
Напомним, спецоперация Вооруженных Сил России по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля.
Западные страны продолжают вводить санкции против России. Уже были введены санкции против банковского сектора.
Стало известно об отставке гендиректора Аэрофлота
Михаил Полубояринов покинул пост генерального директора Аэрофлота, один из кандидатов на его место – нынешний гендиректор авиакомпании «Россия» Сергей Александровский, сообщил источник в Минтрансе.
«Полубояринов покинул должность гендиректора Аэрофлота, одним из кандидатов на его пост является Александровский, но окончательно он еще не утвержден», – приводит слова источника ТАСС.
Позже в пресс-службе авиакомпании сообщили, что глава «Аэрофлота» Михаил Полубояринов находится в Москве и продолжает исполнять должностные обязанности.
Полубояринов занял пост гендиректора авиакомпании в конце 2020 года. С 2017 года он входит в совет директоров Аэрофлота и является неисполнительным директором. Полубояринов работал в Аэрофлоте с 2000 г. по 2009 г. главным бухгалтером и заместителем гендиректора. С 2009 года работал в ВЭБ.РФ на различных должностях, в том числе занимал пост первого заместителя председателя ВЭБ.РФ и члена правления. В 2020 году стал гендиректором ГТЛК.
Александровский работает в авиакомпании «Россия» с 2016 года, с 2018 года возглавляет компанию.
Накануне Аэрофлот отключили от крупнейших международных систем бронирования авиабилетов.
Эксперт предположил реакцию России в случае вступления Финляндии в НАТО
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«Финляндия может вступить в НАТО, но ее и сейчас нельзя назвать нейтральным государством из-за стремительной милитаризации. В страну возвращается «дух Маннергейма», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Николай Межевич. Ранее президент Финляндии предложил начать обсуждение вступления страны в НАТО.
«Вступление в НАТО закончится для Финляндии большими проблемами, потому что охранять границу длиной 1,5 тыс. километров сложно и дорого не только нам, но и им. Создание дополнительных военных рисков будет носить обоюдный характер. Зачем им это, я не понимаю», – сказал президент Российской ассоциации прибалтийских исследований (РАПИ) Николай Межевич.
По его словам, географическое положение Финляндии требует, чтобы у руля в этой стране был здравомыслящий лидер. «До недавнего времени так и было, но, как мы видим, даже Ниинисте начал поддаваться политической истерике вместо того, чтобы придерживаться холодного ситуационного анализа», – указал эксперт.
При этом никто не собирался вовлекать Хельсинки в текущий конфликт, напомнил аналитик. «У наших стран наработан очень прочный фундамент экономического и политического взаимодействия. Тем не менее, Финляндия может выбрать неверную дорогу», – добавил собеседник.
Межевич выразил надежду, что заявления Ниинисте не перейдут в реальную плоскость. «Хельсинки забывает, что имеет дело не с Россией образца 1918 года. Однажды на приеме в финском посольстве я указал, что на суверенное право Финляндии вступать в НАТО Россия реализует свое суверенное право реагировать на подобный шаг применением современных систем вооружения», – напомнил политолог.
По его словам, референдум о вступлении Финляндии в НАТО разделит страну примерно поровну. «Все будет, что называется, «на тоненького». Поэтому тут точно прогнозировать результат трудно. Но если это все-таки произойдет, России нужно будет разместить ракетные системы на своих островах в Финском заливе, чтобы подлетное время до Хельсинки составляло 30 секунд», – заключил глава РАПИ.
Напомним, ранее стало известно о том, что правительство Финляндии открыто к обсуждению вступления страны в НАТО. Об этом заявил президент страны Саули Ниинисте в интервью телеканалу Fox News.
«Ситуация у нас поменялась как в Финляндии, так и в Швеции. Впервые большинство людей, судя по опросам, выступают за [вступление в НАТО], так что мы открыты к обсуждению этого с парламентом», – приводит слова Ниинисте ТАСС.
«Мы стараемся определить все последствия, риски и преимущества, сделать это эффективно и как можно скорее», – добавил финский президент, который в настоящее время находится в Вашингтоне и ранее провел встречу с президентом США Джо Байденом.
По его словам, решение о подаче заявки на вступление Финляндии в НАТО должен принимать парламент. Ниинисте также спросили, считает ли он, что Финляндия, оставаясь вне НАТО, находится в той же безопасности, в какой бы была, будучи членом альянса. «Мы были в полной безопасности, но, конечно, мы должны учитывать то, что мы увидели сейчас в Европе», – ответил финский президент.
Согласно данным опроса, проведенного в конце февраля по заказу телекомпании «Юле», большинство жителей Финляндии хотели бы, чтобы страна стала членом Североатлантического альянса. За присоединение к блоку высказались 53% респондентов, против – 28%. Еще 19% не смогли определиться с ответом. Как отметила телекомпания, с 2017 года, когда был проведен аналогичный опрос, поддержка НАТО выросла на 34%.
Напомним, в конце февраля Ниинисте исключил возможность подачи немедленной заявки на вступление Финляндии в НАТО из-за событий на Украине. 20 февраля президент Финляндии заявил об отсутствии причин для пересмотра политики неучастия страны в НАТО. 10 февраля Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Финляндия и Швеция должны сохранять за собой право на присоединение к Североатлантическому альянсу.
В январе нынешнего года заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд предложила Финляндии и Швеции обсудить вступление в НАТО. Двумя днями позже генсек НАТО Йенс Столтенберг пообещал очень быстро принять Швецию и Финляндию в альянс, если они сами захотят вступить в НАТО. Вопреки этому глава МИД Финляндии Пекка Хаависто заявил, что страна не планирует присоединяться к НАТО.
В свою очередь премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила об отсутствии у Хельсинки планов вступления в НАТО, однако не исключила возможности такого шага в будущем. Глава МИД России Сергей Лавров обвинил зазывающих Финляндию и Швецию в НАТО в отсутствии уважения к суверенитету этих стран.
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Кадыров назвал борьбу с нацистами на Украине джихадом
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Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к украинским военнослужащим с просьбой вступить в борьбу с националистическими батальонами, и назвал борьбу с нацистами на Украине джихадом.
Говоря о нацбатальонах, Кадыров обратился к украинским солбатам. «Ребята, мы знаем, что они, как фашисты, стреляют вам в спину, создали заградительные отряды. Разберитесь с ними сами, а лучше оставьте их нам. Вы братья-славяне! Мы хотим, чтобы у ваших матерей всегда были любимые сыновья. Идите домой! Скоро все закончится, и мы будем жить в дружбе, как раньше. Не мешайте нам. Мы не остановимся. У нас приказ, у нас джихад», – написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Он также обратился к «шайтанам из националистических батальонов», и отметив, что российские войска ищут тех, кто убивал мирных жителей Донбасса и причастен к преступлению в Одессе.
«Вы слышали приказ нашего Верховного главнокомандующего покарать тех, кто убивал мирных людей в Донбассе, Одессе? И мы это сделаем. У нас есть адреса всех шайтанов и их семей. Нацики это знают. Поэтому они, как шакалы, прячутся за спинами военных – тех, кто давал присягу народу Украины», – добавил Кадыров.
Ранее в пятницу украинские войска нанесли удар из тактического ракетного комплекса «Точки-У» по штабу спецотряда «Азова» в Мариуполе. В результате удара более 20 боевиков были уничтожены.
Причиной удара стали противоречия между командованием украинских войск и националистических подразделений, в частности полный отказ группы «Азов» подчиняться и согласовывать свои действия с командованием украинских войск. До этого в результате столкновения между украинскими военными и батальоном «Азов» был тяжело ранен командующий ОТГ «Восток» генерал-лейтенант Содоль, сообщали в Народной милиции ДНР.
О боях ВСУ и националистов сообщалось и ранее – в первый день спецоперации.
Минобороны показало уничтожение бронетехники Украины вертолетами Ка-52
Минобороны России распространило в субботу видеоролик, на котором запечатлено уничтожение бронированной техники Украины ударными вертолетами Ка-52.
«Экипажи вертолетов Ка-52, действуя в составе пары, уничтожили бронетехнику украинских националистов противотанковыми управляемыми ракетами», – передает РИА «Новости» описание к видео.
Так, в ролике показан полет двух Ка-52 на малой высоте. После демонстрируются кадры с экрана оператора вооружения вертолета. Машина заходит на цель и производит пуск управляемой ракеты. После чего вертолет выполняет разворот со снижением и ложится на обратный курс.
Отмечается, что ударные вертолеты применяются на малой и сверхмалой высотах, чтобы исключить запуск по ним ракет из переносных зенитных ракетных комплексов.
Ка-52 «Аллигатор» предназначен для поражения, в первую очередь, бронированной техники и живой силы противника на поле боя. Армейская авиация в ходе специальной военной операции сопровождает колонны, уничтожает бронетехнику, выполняет доставку десанта, военных грузов, обеспечивает авиационную поддержку подразделений.
Ранее Минобороны России распространило видео пораженной техники украинских войск и брошенных американских ПТРК «Джавелин».
Напомним, официальный представитель Минобороны России, генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что военнослужащие российской армии проявляют мужество в ходе специальной операции на Украине, так, экипаж одного из российских танков в течение 40 минут уничтожил девять единиц бронетехники.
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Российская сторона объявила режим тишины на Украине
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С 10.00 мск российская сторона объявила режим тишины в ряде регионов Украины для открытия гуманитарных коридоров, сообщает Минобороны России.
В министерстве сообщили, что гуманитарные коридоры открываются для выхода мирных жителей из Мариуполя и Волновахи, передает ТАСС.
Гуманитарные коридоры и маршруты выхода согласованы с украинской стороной.
Ранее Россия и Украина договорились о гуманитарных коридорах для эвакуации мирного населения. В Минобороны России заявляли, что что на большей части территории Украины складывается катастрофическая гуманитарная ситуация с тенденцией к ухудшению, самое тяжелое положение в Киеве, Харькове, Сумах, Чернигове и Мариуполе.
При этом глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что украинские националисты препятствуют мирному населению покидать места боевых действий по гуманитарным коридорам.
Вместе с тем генсек ООН Антониу Гутерреш и Сергей Шойгу договорились усилить гуманитарное взаимодействие по Украине.
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Блинкен предупредил о последствиях попыток закрыть небо над Украиной
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Соединенные Штаты не намерены создавать бесполетную зону над Украиной, поскольку такие попытки приведут к войне с Россией, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен после прошедших в Брюсселе встреч глав МИД стран НАТО и Группы семи (G7).
«Хотя мы [США с союзниками] и делаем все возможное, чтобы предоставить украинцам средства эффективной защиты от России, мы в то же время несем ответственность за то, чтобы война не распространилась за пределы Украины. Единственный способ ввести бесполетную зону – это направить самолеты НАТО в украинское воздушное пространство и сбивать российские самолеты. И это могло бы привести к полномасштабной войне в Европе. А как ясно дал понять президент Джо Байден, мы не намерены вступать в войну с Россией», – приводит слова Блинкена ТАСС.
«Каждый день мы рассматриваем, что можем предоставить Украине для того, чтобы она могла защитить себя, – сказал госсекретарь США. – Этот вопрос мы обсуждаем буквально на ежедневной основе с украинскими официальными лицами, а также с нашими союзниками и партнерами. Упор делается на то, чтобы все, что мы туда отправляем, могло использоваться эффективно».
Ранее украинский президент Владимир Зеленский выступил с жесткими выпадами в адрес НАТО из-за отказа альянса закрыть небо над Украиной.
Накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в небе над Украиной не должно быть военных самолетов НАТО, а на ее территории – солдат Североатлантического альянса. В среду глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не ведет войну с Россией, но в сложившейся ситуации поддерживает Украину. Ранее глава Минфина Франции Брюно Ле Мэр заявил, что Евросоюз «собирается вести глобальную экономическую и финансовую войну против России». Зампред Совбеза Дмитрий Медведев порекомендовал европейским чиновникам следить за речью. Ранее министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что Франция и Евросоюз якобы не являются сторонами конфликта на Украине.
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Стало известно о подрывах мостов на границе Украины и Приднестровья
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На приднестровском участке молдавско-украинской границы подорван железнодорожный мост через реку Кучурган, сообщают СМИ Приднестровья.
«Взрыв зафиксирован на территории Украины вблизи села Павловка (Украина) и поселка Первомайск (Приднестровье) на железнодорожном мосту через реку Кучурган», – цитирует сообщение агентства «Новости Приднестровья» ТАСС.
Взрыв повредил опору моста, теперь сооружение провисло и непригодно к эксплуатации.
Между тем Telegram-канал «Sputnik Молдова» сообщил, что это уже второй случай подрыва моста.
Ранее официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщал, что киевский режим минувшей ночью предпринял чудовищную провокацию на Запорожской АЭС, взятой под контроль ВС России.
На прилегающей к АЭС территории украинские диверсанты напали на мобильный патруль Росгвардии. Из окон тренировочного центра по военнослужащим был открыт шквальный огонь. При побеге из здания диверсанты устроили пожар. После нападения возгорание ликвидировали, радиационный фон на станции нормальный.
В Прибалтике в магазинах возник ажиотажный спрос на российскую соль
Супермаркеты в Латвии и Эстонии начали убирать российские товары с прилавков, породив ажиотажный спрос на оставшиеся пока продукты из России, в первую очередь соль и соду.
Жители Латвии и Эстонии пишут в соцсетях об ажиотажном спросе в на дешевую и качественную российскую соль и соду и публикуют фото пустых прилавков. Также в Прибалтике популярны кондитерские изделия из России.
Накануне верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на встрече глав МИД НАТО допустил возможность прекращения импорта Евросоюзом российских энергоносителей в связи с конфликтом на Украине. Ранее в Еврокомиссии предупредили, что санкции Евросоюза против России отразятся на европейских странах из-за инфляции и давления на цены в сфере энергетики. Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему Прибалтика дорого заплатит за антироссийские санкции.
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