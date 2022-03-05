Джонсон призвал Европу скоординироваться для снижения энергетической зависимости от России

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на фоне событий на Украине считает необходимым выработать общую европейскую энергетическую стратегию, предназначенную для снижения зависимости от поставок энергоресурсов из России.

Джонсон заявил в интервью немецкой газете Welt am Sonntag, что важно, чтобы Британия не читала «проповедь» странам, «которые в значительной степени зависят от российского импорта». Он добавил, что это относится не только к Германии и Италии, поскольку все европейские страны в той или иной степени зависимы, передает ТАСС.

«Нам нужна общая европейская стратегия, чтобы уйти от этой зависимости», – подчеркнул глава британского правительства, отвечая на вопрос, должны ли страны ЕС отказаться от закупок газа и нефти у России.

Он выразил мнение, что канцлер Германии Олаф Шольц согласен с этим, а также уточнил, что «будет определенный график, программа».

«Есть и другие источники, в Северной Америке, Канаде и регионе Персидского залива. Способы совместного производства большего количества возобновляемых источников энергии», – заметил премьер-министр Соединенного Королевства, признав, однако, что «гражданам будет нелегко».

«Но в каждой беде скрывается возможность», – заключил он.

Ранее глава МИД Великобритании Лиз Трасс в преддверии встречи с коллегами по Группе семи и участия в Совете ЕС по иностранным делам призвала Европу усилить санкции в отношении России, включив в них нефтяной и газовый сектора.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как США принуждают Европу предать планету из-за российского газа.