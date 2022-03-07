Цена газа в Европе превысила 3,9 тыс. долларов

Стоимость газа на бирже в Европе четвертый торговый день подряд обновляет исторический рекорд и в ходе торгов приблизилась к 3 тыс. 900 долларов за 1 тыс. кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Цена апрельского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до 3 тыс. 899 долларов за 1 тыс. кубометров, или 345 евро за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч), передает ТАСС.

В целом стоимость газа с начала торгов растет более чем на 79%.

Ранее сообщалось, что стоимость фьючерсов на газ в Европе на торгах выросла более чем на 60% и превысила уже 3 тыс. 500 долларов за 1 тыс. кубометров.

В субботу Международный валютный фонд заявил, что санкции против России окажут существенное влияние на экономику и финансовые рынки в мире со значительными побочными последствиями для разных стран. Газета ВЗГЛЯД отмечала, что отказ от российских нефти и газа станет шоком для всего мира.