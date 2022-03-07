Новак возложил вину за рост цен на нефть и газ на европейских политиков

Россия полностью выполняет свои обязательства по поставкам нефти и газа в Европу, Москва не имеет никакого отношения к взлету цен на энергоресурсы на мировом рынке, это стало следствием безответственных заявлений европейских политиков, сообщил вице-премьер Александр Новак.

Он обратил внимание на заявления европейских политиков по энергетическим вопросам, в частности на призывы избавиться от российских нефти и газа. По его словам, европейские должностные лица в очередной раз пытаются переложить на Россию проблемы и провалы собственной энергетической политики последних лет. «Как следствие, мы наблюдаем резкий рост цен на энергоресурсы. Ответственно заявляю, что Россия не имеет никакого отношения к текущему взлету цен и волатильности на рынке», – приводит слова Новака ТАСС.

Вице-премьер напомнил, что Россия обеспечивает 40% потребления газа европейскими странами и всегда была надежным партнером, а Газпром полностью выполняет контрактные обязательства по поставкам газа. Кроме того, он напомнил, что поставки газа через территорию Украины были увеличены до 109 млн кубометров в сутки, что эквивалентно примерно 40 млрд кубометров в год. «Это транзит через Украину, и он на 100% исполняется сегодня. Также осуществляются поставки через «Северный поток – 1», Ямал – Европу, «Турецкий поток», «Голубой поток», – отметил вице-премьер.

Ранее Новак предупредил, что отказ от российской нефти приведет к катастрофическим последствиям для мирового рынка, цена барреля может превысить 300 долларов, заместить объем российской нефти на европейском рынке быстро невозможно, потребуется не один год. В свою очередь президент Франции Эммануэль Макрон предупредил, что будущей зимой Европа столкнется с большими проблемами, если Россия прекратит поставки газа.

Напомним, в понедельник цена газа в Европе превысила 3,9 тыс. долларов. При этом Газпром допустил новые рекорды цен на газ в Европе. Так, зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заранее «поздравил» европейских чиновников с ценой на газ в 3,5 тыс. евро. Тем временем представитель пресс-службы Еврокомиссии Эрик Мамер заявил о готовности Евросоюза к возможной остановке поставок российского газа.

В понедельник президент Украины Владимир Зеленский призвал Запад отказаться от нефти и нефтепродуктов из России. В свою очередь спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси допустила возможность запрета импорта нефти и других энергоресурсов из России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предупредил, что планы США ограничить использование российской нефти могут иметь серьезные последствия для рынка. В тот же день стоимость нефти Brent впервые с 2008 года превысила 130 долларов.

В прошлую пятницу глава британского внешнеполитического ведомства Лиз Трасс в преддверии встречи с коллегами по Группе семи (G7) и участия в Совете ЕС по иностранным делам в Брюсселе призвала Европу распространить санкции против России на нефть и газ. В тот же день верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на встрече глав МИД НАТО допустил возможность прекращения импорта Евросоюзом российских энергоносителей в связи с конфликтом на Украине.

Газета ВЗГЛЯД разбирала, насколько реален сценарий отказа Запада от российских нефти и газа, какие последствия он принесет России – и почему в любом случае для всего оставшегося мира это будет означать колоссальный энергетический шок?