В ЕС заявили о готовности к возможной остановке поставок российского газа

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7 марта, понедельник | Последнее обновление — 20:29 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: «Единая Россия» предложила национализировать производства ушедших из России компаний
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В результате что мы видим? Все олигархи попали под санкции, но все выразили солидарность с президентом. Никто из «олигархов» не сбегает с корабля, все вместе работают на страну, модернизируют производство, инвестируют в Россию.
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Россия, в отличие от украинской власти, заинтересована в стабильности и контролируемости Украины после операции. Для этого надо как можно меньше всего разрушить в ходе боевых действий и сберечь как можно больше людей – причем не только мирных, а вообще.
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После того, как украинские граждане получат питание и необходимую помощь, необходимо прямо на месте проводить разъяснение гражданам целей российской операции. Лейтмотивом должно звучать, что русские не желают оккупировать Украину.
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Северо-Крымский канал начал наполняться водой из Днепра. Это произошло после недавнего подрыва дамбы в ходе операции по демилитаризации и денацификации Украины. Через этот канал полуостров получал до 85% пресной воды, но после воссоединения с Россией восемь лет назад эта артерия была перекрыта украинскими националистами
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В четверг рано утром президент Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по демилитаризации Украины. Сразу после этого начали появляться сообщения о проведении массированных ракетно-артиллерийских ударов по всем объектам ключевой военной инфраструктуры страны. В Минобороны сообщили, что мирному населению ничего не угрожает. По мнению экспертов, конечной целью России станет смена правящего режима на Украине
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В понедельник вечером Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам. Глава государства заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер – и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. В самих республиках эту новость восприняли с радостью и ликованием
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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В ЕС заявили о готовности к возможной остановке поставок российского газа
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Евросоюз до конца оставшегося отопительного сезона готов к теоретической остановке поставок голубого топлива из России, сообщил представитель пресс-службы Еврокомиссии Эрик Мамер.
«Мы подготовлены к отрезанию, особенно до конца отопительного сезона. Кто знает, будет ли остановка и как долго она может продлиться… Мы приняли все возможные меры и продолжаем это делать, чтобы быть как можно более гибкими перед лицом потенциальной остановки (поставок – прим. ВЗГЛЯД)», – приводит его слова РИА «Новости».
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что взаимодействия в области энергопоставок должны быть долгосрочными и рыночными, страны Европы пренебрегли этим правилом, в результате чего стоимость голубого топлива возросла.
В феврале глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в своем блоге написал, что Россия строго выполняет контрактные обязательства по поставкам газа в ЕС. Однако Газпром, по его словам, «отказался» от дополнительного экспорта для пополнения европейских хранилищ, что усилило нервозное положение на рынке.
Постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов заявил, что Газпром не обязан наращивать экспорт газа в Евросоюз, она и так поставляет некоторые дополнительные объемы.
Цена на газ в Европе дошла до рекордных 3 тыс. долларов
Стоимость фьючерсов на газ в Европе в понедельник превысила 3 тыс. долларов за 1 тыс. кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Цена апрельских фьючерсов по индексу хаба TTF на открытии торгов составляла 2 тыс. 366,8 доллара, котировки выросли более чем на 600 долларов меньше, чем за час, передает РИА «Новости».
Ценовой максимум к данному моменту составил 3009,3 доллара за 1 тыс. кубометров, это на 38,7% выше расчетной цены пятницы – 2170,2 доллара.
Ранее в понедельник сообщалось, что стоимость бензина в европейских странах стала стремительно расти.
Ранее Международный валютный фонд заявил, что санкции против России окажут существенное влияние на экономику и финансовые рынки в мире со значительными побочными последствиями для разных стран. Газета ВЗГЛЯД отмечала, что отказ от российских нефти и газа станет шоком для всего мира.
Делегации России и Украины начали третий раунд переговоров
Третий раунд российско-украинских переговоров начался в Беловежской Пуще, сообщили в посольстве России в Белоруссии.
Об этом передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что делегация Украины прибыла в Беловежскую Пущу на переговоры с Россией на двух вертолетах. Советник руководителя офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявлял, что третий раунд российско-украинских переговоров пройдет в понедельник в 17.00.
До этого сообщалось, что в аэропорту Бреста приземлился самолет с членами российской делегации, прибывшей на переговоры с представителями Киева. Близкий к организации встречи белорусский политолог Юрий Воскресенский сообщил, что делегации России и Украины выехали на переговоры в Брестскую область Белоруссии, но из-за логистических проблем у украинцев возможно смещение по времени.
В Гааге началось разбирательство между Россией и Украиной
Окружной суд Гааги считает уместным продолжить рассмотрение дела о крушении рейса MH17 в 2014 году, несмотря на события на Украине, нет оснований отменять процесс, заявил судья Хендрик Стинхейс.
В понедельник в особо охраняемом судебном комплексе Схипхол окружной суд Гааги продолжит рассмотрение дела об авиакатастрофе рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году, передает РИА «Новости».
В блоке слушаний, которые начинаются 7 марта, слово будет предоставлено защите россиянина Олега Пулатова, которого защищают голландские адвокаты Сабине тен Дуссхате и Баудевейн ван Эйк.
«Суд выражает сочувствие населению Украины и всем, кто был затронут насилием… Суд осознает, что в этой связи может подняться вопрос об уместности продолжения судебного процесса. Однако ответ на этот вопрос – да… Нет оснований, чтобы приостанавливать процесс», – заявил судья на слушаниях.
По делу о крушении рейса MH17 проходят четыре фигуранта – россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко.
Пулатова на суде представляет международная группа адвокатов, остальных подозреваемых судят заочно.
Кроме того, Международный суд ООН в Гааге проведет 7-8 марта слушания по иску Украины, которая требует принять «временные меры» для прекращения российской военной операции.
7 марта свои аргументы представит украинская сторона, 8-го – российская.
Суд пока не рассматривает это дело по существу, а лишь изучает необходимость принятия временных мер.
Цель временных мер обычно заключается в замораживании развития ситуации до того, как суд не вынесет окончательное решение по спору.
В январе координатор оперативной группы по крушению рейса MH17 в МИД Нидерландов Лизбет ван Хейст заявила, что пассажиры самолета в момент гибели якобы были под юрисдикцией России, этот аргумент ранее в суде уже отверг представитель Москвы.
Ранее прокурора Нидерландов уличили во вранье по делу о крушении МН17.
Сообщалось также, что прокуратура Нидерландов не ожидает завершения расследования по делу о крушении рейса MH17 «Малайзийских авиалиний» раньше конца 2022 года.
Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что Россия предоставила все данные с радаров по авиакатастрофе рейса MH17, Украина этого не сделала.
Прокуратура Нидерландов продолжает настаивать на отсутствии вины украинских военных, так как они не находились в районе крушения Boeing в июле 2014 года. Также в Нидерландах пообещали представить доказательства поражения MH17 «Буком» из ДНР.
Между тем Окружной суд в Гааге заявил, что так и не получил спутниковые снимки от США с места крушения MH17, расследование дела продолжается. Вердикты по делу о крушении рейса MH17 могут быть вынесены 22 сентября, 17 ноября или 15 декабря 2022 года.
Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев сразу обвинил в авиакатастрофе ополченцев, но те заявили, что у них нет средств, которые позволили бы сбить самолет на такой высоте. Украина отказалась предоставить данные со своих радаров, а США не стали передавать следствию спутниковые снимки, где, как они утверждают, виден момент запуска ракеты.
27 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев направил в Международный суд ООН в Гааге иск против России. Киев в своем заявлении обвиняет Россию «в планировании актов геноцида на Украине» и утверждает, что Россия «умышленно убивает лиц украинской национальности и наносит серьезный ущерб их физической неприкосновенности».
24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия.
Bloomberg сообщил о подготовке ЕС санкций против российских судов и портов
Страны Евросоюза готовят новые санкции в отношении России, которые могут коснуться военных технологий, морских судов физических лиц из санкционного списка, а также российских портов, сообщил Bloomberg.
«Правительства европейских стран близки к завершению подготовки нового пакета санкций против России», – передает Ura.ru со ссылкой на Bloomberg.
По данным агентства, Россию ждет расширение санкционного списка физлиц, а также наложение ограничений на их суда. Кроме того, санкции заденут и военные технологии.
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В четверг сенаторы-республиканцы США предложили ввести санкции против всех госпредприятий России, в США началось обсуждение санкций против энергосектора России.
Ранее глава МИД Великобритании Лиз Трасс призвала Европу усилить санкции в отношении России, включив в них нефтяной и газовый сектора.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как США принуждают Европу предать планету из-за российского газа.
СМИ: ФРГ и Нидерланды выступили против вступления Украины в ЕС
Ряд стран Евросоюза, среди которых Германия и Нидерланды, выступают против того, чтобы предоставить Украине статус кандидата на вступление, сообщил Bloomberg со ссылкой на неназванных дипломатов.
Как утверждает источник, ФРГ, Нидерланды и ряд других стран хотят сосредоточиться на оказании практической помощи Украине и прекращении боевых действий, а не начинать процесс вступления этой страны в ЕС, который может занять не менее десяти лет, передает ТАСС.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку для получения страной членства в Евросоюзе (ЕС).
СМИ со ссылкой на источники сообщили, что лидеры государств Евросоюза обсудят перспективы принятия Украины в ЕС на саммите в Париже 10-11 марта.
Бастрыкин поручил возбудить дело после обнаружения в ЛНР пыточной
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить дело после обнаружения в освобожденном населенном пункте Кряковке в ЛНР пыточной и тела мужчины с признаками насильственной смерти.
«Александр Иванович Бастрыкин поручил следователям центрального аппарата возбудить уголовное дело по факту обнаружения в населенном пункте ЛНР в подвале жилого дома места для пыток людей и найденного там тела мужчины с признаками насильственной смерти», – говорится в сообщении на сайте ведомства.
Кроме того, глава ведомства поручил установить «иные возможные факты пыток» со стороны украинских военных.
Напомним, что в освобожденном населенном пункте Кряковка у Трехизбенки найдена пыточная камера, она расположена в подвале жилого дома, где расквартировались украинские военные. Там же лежало тело местного жителя, которого, вероятнее всего, убили накануне или во время отступления украинских войск.
Делегация Украины выехала на переговоры в Белоруссию
Делегации России и Украины выехали на переговоры в Брестскую область Белоруссии, но из-за логистических проблем у украинцев возможно смещение по времени, сообщил близкий к организации встречи белорусский политолог Юрий Воскресенский.
«Третий раунд переговоров запланирован на сегодня, на 15.00, в том же месте, где проходил второй раунд – Дом охотника (Брестская область Белоруссии – прим. ВЗГЛЯД). Обе стороны выехали на переговоры, однако из-за проблем с украинской логистикой могут быть изменения по времени», – приводит его слова РИА «Новости».
Он добавил, что украинская делегация добирается к месту переговоров через Польшу, вновь с использованием вертолетов.
По его словам, на предстоящих переговорах «российская делегация, по имеющейся информации, будет в прежнем составе, а состав украинской делегации опять может быть обновлен».
В какие сроки вы ожидаете завершения Россией спецоперации на Украине?
Ранее сообщалось, что делегация России вылетела в Белоруссию на третий раунд переговоров с Украиной. Позже стало известно, что переговоры России и Украины в Белоруссии могут начаться в ближайшие часы.
Напомним, что Россия и Украина в ходе прошедших в четверг переговоров договорились организовать гуманитарные коридоры для эвакуации мирного гражданского населения. Переговоры в четверг прошли на территории Брестской области Белоруссии. Первый этап переговоров состоялся в понедельник. Представитель народной милиции республики Эдуард Басурин заявил, что второй раунд переговоров России и Украины не повлиял на наступление сил ДНР.
Стало известно время начала переговоров России и Украины
Переговоры России и Украины в Белоруссии могут начаться в ближайшие часы, заявил близкий к организаторам встречи белорусский политолог Юрий Воскресенский.
«Начало переговоров запланировано на 15:00 мск, однако время может сместиться из-за проблем с логистикой у украинской делегации», – цитирует его «Интерфакс».
По его словам, переговоры пройдут в Беловежской Пуще в Доме охотника, где и проводился предыдущий раунд.
Ранее сообщалось, что делегация России вылетела в Белоруссию на третий раунд переговоров с Украиной.
Напомним, что Россия и Украина в ходе прошедших в четверг переговоров договорились организовать гуманитарные коридоры для эвакуации мирного гражданского населения. Переговоры в четверг прошли на территории Брестской области Белоруссии. Первый этап переговоров состоялся в понедельник.
Представитель Народной милиции республики Эдуард Басурин заявил, что второй раунд переговоров России и Украины не повлиял на наступление сил ДНР.
Николая Баскова заочно арестовали на Украине
Украинский суд заочно арестовал народного артиста России Николая Баскова по делу о посягательстве на территориальную целостность страны, заявила генпрокурор Украины Ирина Венедиктова.
«Ближе к делу, Николай Викторович Басков. С этого дня ваш процессуальный статус на территории государства Украина – подозреваемый. Иными словами, украинские прокуроры считают, что вы совершили преступление, наказание за которое предусматривает лишение свободы. Более того, украинский суд, изучив позицию следствия и прокуратуры, пришел к выводу о возможности удовлетворения запроса о вашем аресте», – написала она в Facebook, передает ТАСС.
Генпрокурор также опубликовала фотографии решения суда об избрании меры пресечения. Согласно документу, Баскову предъявлены обвинения по статье 110 Уголовного кодекса Украины «Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины».
Ранее украинский суд заочно арестовал Олега Газманова по подозрению в посягательстве на целостность Украины и «санкционировал» его доставку в страну.
Позже генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что суд заочно арестовал режиссера Никиту Михалкова по подозрению в «посягательстве на территориальную целостность Украины». Якобы уже запущена официальная процедура объявления режиссера в международный розыск.
Российская делегация вылетела в Белоруссию на переговоры с Украиной
Делегация России вылетела в Белоруссию на третий раунд переговоров с Украиной.
«Делегация России вылетела в Белоруссию на третий раунд переговоров с Украиной», – говорится в сообщении Sputnik в Telegram.
Напомним, что Россия и Украина в ходе прошедших в четверг переговоров договорились организовать гуманитарные коридоры для эвакуации мирного гражданского населения. Переговоры в четверг прошли на территории Брестской области Белоруссии. Первый этап переговоров состоялся в понедельник.
Ранее представитель Народной милиции республики Эдуард Басурин заявил, что второй раунд переговоров России и Украины не повлиял на наступление сил ДНР.
Украинская делегация прибыла в Белоруссию на переговоры с Россией
Делегация Украины прибыла в Беловежскую Пущу на переговоры с Россией на двух вертолетах.
Об этом передает ТАСС.
Ранее советник руководителя офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявлял, что третий раунд российско-украинских переговоров пройдет в понедельник в 17.00.
До этого сообщалось, что в аэропорту Бреста приземлился самолет с членами российской делегации, прибывшей на переговоры с представителями Киева. Близкий к организации встречи белорусский политолог Юрий Воскресенский сообщил, что делегации России и Украины выехали на переговоры в Брестскую область Белоруссии, но из-за логистических проблем у украинцев возможно смещение по времени.
Минобороны заявило об использовании националистами людей в Мариуполе как живого щита
Украинские националисты использовали более 150 жителей Мариуполя в качестве живого щита, убили четверых и ранили пятерых мирных граждан в Мариуполе, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
«Вчера около 17 часов по московскому времени на проспекте Победы в Мариуполе военнослужащие ДНР столкнулись с подразделением украинских вооруженных националистов. Боевики гнали впереди себя более 150 мирных жителей, прикрываясь ими в качестве живого щита», – сказал он, передает ТАСС.
По его словам, обнаружив бойцов Народной милиции, украинские националисты открыли по ним огонь из-за спин мирных граждан. В результате стрельбы украинские националисты убили четверых и ранили пятерых мирных граждан.
Конашенков добавил, что бойцы ДНР вывели из Мариуполя освобожденных мирных жителей через район Виноградное на подконтрольную территорию.
«Всем им оказана необходимая помощь», – приводит его слова РИА «Новости».
В какие сроки вы ожидаете завершения Россией спецоперации на Украине?
Ранее в ДНР сообщили, что боевики подразделения «Азов» расстреляли колонну мирных жителей, пытавшихся выйти из Мариуполя по гуманитарному коридору трассы М-23 в направлении Новоазовска.
Накануне представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что украинская сторона отказалась гарантировать режим тишины в Мариуполе и Волновахе. Штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что ДНР эвакуировала из Мариуполя и его пригородов в Новоазовский район более 300 человек, несмотря на провокации украинских националистов.
В офисе Зеленского назвали время начала переговоров России и Украины
Третий раунд российско-украинских переговоров пройдет в понедельник в 17:00. В составе делегации Киева изменений нет, сообщил советник руководителя офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк.
«Переговоры с Россией. Третий раунд. Начало в 16:00 по киевскому времени (17:00 мск – прим. ВЗГЛЯД). Делегация – без изменений», – написал он в Twitter, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что в аэропорту Бреста приземлился самолет с членами российской делегации, прибывшей на переговоры с представителями Киева. Близкий к организации встречи белорусский политолог Юрий Воскресенский сообщил, что делегации России и Украины выехали на переговоры в Брестскую область Белоруссии, но из-за логистических проблем у украинцев возможно смещение по времени.
Позже стало известно, что российская делегация на автомобилях прибыла на место переговоров с украинской стороной в Брестской области Белоруссии.
Напомним, что Россия и Украина в ходе прошедших в четверг переговоров договорились организовать гуманитарные коридоры для эвакуации мирного гражданского населения. Переговоры в четверг прошли на территории Брестской области Белоруссии. Первый этап переговоров состоялся в понедельник. Представитель народной милиции республики Эдуард Басурин заявил, что второй раунд переговоров России и Украины не повлиял на наступление сил ДНР.
Самолет с российской делегацией приземлился в аэропорту Бреста
В аэропорту Бреста приземлился самолет с членами российской делегации, прибывшей на переговоры с представителями Киева, следует из данных FlightRadar.
Тот же самолет, что и ранее привозил российскую делегацию на переговоры в Белоруссию, сел в аэропорту Бреста, из Москвы он вылетел в 11:22. Теперь предположительно члены российской делегации должны выехать на автомобилях к месту переговоров в Брестской области, передает РИА «Новости».
Делегация России прилетела на переговоры с украинской делегацией в прежнем составе, Украина пока не сообщила данные, пишет Sputnik Беларусь.
Ранее сообщалось, что делегация России вылетела в Белоруссию на третий раунд переговоров с Украиной. Позже стало известно, что переговоры России и Украины в Белоруссии могут начаться в ближайшие часы. Близкий к организации встречи белорусский политолог Юрий Воскресенский сообщил, что делегации России и Украины выехали на переговоры в Брестскую область Белоруссии, но из-за логистических проблем у украинцев возможно смещение по времени.
Напомним, что Россия и Украина в ходе прошедших в четверг переговоров договорились организовать гуманитарные коридоры для эвакуации мирного гражданского населения. Переговоры в четверг прошли на территории Брестской области Белоруссии. Первый этап переговоров состоялся в понедельник. Представитель Народной милиции республики Эдуард Басурин заявил, что второй раунд переговоров России и Украины не повлиял на наступление сил ДНР.
Минобороны заявило о невыполнении Украиной условий по созданию гуманитарных коридоров
Украина не выполнила ни одного условия по созданию гуманитарных коридоров для выхода населения из городов, заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
«Официальный ответ от украинской стороны получен только сегодня в 7.10 с согласием на открытие гуманитарных коридоров [запланированное на 10 утра], но при этом киевский режим в согласовании намеренно не указал открытые гуманитарные коридоры в направлении Российской Федерации из Киева, Харькова, Мариуполя и Сум», – приводит его слова РИА «Новости».
Мизинцев напомним, что Россия предлагала открыть коридоры в российские Белгород и Ростов-на-Дону.
«По состоянию на 13 часов украинской стороной не выполнено ни одного условия по созданию гуманитарных коридоров», – добавил он.
По его словам, официальный ответ от украинской стороны получен только сегодня в 7 часов 10 минут с согласием на открытие гуманитарных коридоров, но при этом киевский режим в согласовании намеренно не указал открытые гуманитарные коридоры в направлении Российской Федерации из Киева, Харькова, Мариуполя и Сум.
Генерал подчеркнул, что население указанных и других населенных пунктов о возможности беспрепятственной безопасной эвакуации «вообще не оповещалось».
«Ничем другим как цинизмом в отношении к своим собственным гражданам это назвать нельзя», – цитирует его ТАСС.
В какие сроки вы ожидаете завершения Россией спецоперации на Украине?
Мизинцев также отметил, что украинские нацисты продолжают удерживать в заложниках в качестве «живого щита» свыше 1,6 тыс. граждан иностранных государств.
«Киевские радикалы продолжают удерживать в заложниках в качестве «живого щита» ... 1634 иностранца, в том числе в Харькове – 257 граждан: Иордании (200), Египта (40), Вьетнама (15) и Индонезии (2); в городе Сумы – 1140 граждан: Индии (576), Танзании (159), Китая (121), Ганы (100), Иордании (70), Египта (60), Пакистана (16), Туниса (15), Замбии (14), Казахстана (8) и Сербии (1); в Мариуполе – 88 граждан: Турции (70) и Казахстана (18)», – уточнил он.
Кроме того, удерживаются в Херсоне 15 граждан Египта; в Одессе – 7 граждан Индонезии; в Киеве – 20 граждан: Республики Того (7), Великобритании (7) и Республики Бенин (6); в Чернигове – 21 гражданин: Пакистана (12) и Индонезии (9).
«По судьбе указанных иностранных граждан мы круглосуточно работаем с соответствующими дипломатическими ведомствами перечисленных государств», – резюмировал генерал.
Ранее сообщалось, что украинские националисты использовали более 150 жителей Мариуполя в качестве живого щита, убили четверых и ранили пятерых мирных граждан в Мариуполе.
Утром в понедельник Межведомственный координационный штаб по гуманитарному реагированию на Украине сообщил, что с 10 утра в стране объявляется режим тишины, ВС России открывают гуманитарные коридоры из городов Киева, Харькова, Сум и Мариуполя.
Заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявлял, что население Волновахи и Мариуполя не может воспользоваться организованными Россией гуманитарными коридорами, поскольку этому препятствуют националистические батальоны.
До этого в понедельник украинский вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Ирина Верещук заявила, что открытие гуманитарных коридоров в соответствии с российским предложением неприемлемо для украинской стороны.
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