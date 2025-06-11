На Украине частные гражданские самолеты оснастили пулеметами для борьбы с дронами

Tекст: Ольга Иванова

Гражданские самолеты на Украине оснащают пулеметами для борьбы с беспилотниками, передает ТАСС. По словам депутата Верховной рады Юрия Камельчука, из-за отсутствия достаточного количества военных самолетов для защиты энергетической инфраструктуры владельцы частных воздушных судов, таких как Cessna, самостоятельно устанавливают пулеметы и участвуют в преследовании беспилотников.

Камельчук отметил, что Украина потеряла около 80% тепловой генерации, поскольку не смогла эффективно защитить эти объекты от атак дронов. В эфире YouTube-канала «Новости.Live» он заявил: «Частники, у которых есть свои самолеты по типу Cessna и т. д., устанавливают туда пулеметы и летают за беспилотниками».

Ранее начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат допускал возможность использования легкомоторных самолетов для борьбы с дронами. Он также выражал желание получить из США и Бразилии легкие штурмовики и подчеркивал, что Киеву приходится использовать американские и французские истребители для этих задач.

Газета ВЗГЛЯД писала, что французский концерн Renault планирует запустить выпуск беспилотников на Украине, используя совместные мощности с оборонным предприятием недалеко от линии боевых действий.