В Тамбовской области после атаки БПЛА пострадали три человека

Tекст: Александра Юдина

В своем Telegram-канале он указал, что двоих из пострадавших доставили в больницу, третьему помощь оказали на месте.

Первышов сообщил, что после падения обломков БПЛА начался пожар на одном из промышленных предприятий города, который быстро удалось ликвидировать.

Причины и обстоятельства произошедшего уточняются. Власти держат ситуацию под контролем и оказывают необходимую помощь пострадавшим.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, на одном из промышленных предприятий в Энгельсе произошло возгорание после ночной атаки БПЛА, обломками сбитого дрона был поврежден многоквартирный дом. Кроме того, три человека пострадали при атаке украинских БПЛА на Тульскую область.

Напомним, система ПВО за минувшую ночь уничтожила 174 беспилотника над регионами России и три украинских управляемых ракеты «Нептун-МД» над акваторией Черного моря.